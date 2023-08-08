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Дискуссия «Как снимать кино о Великой Отечественной»

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На московском фестивале «Цифровая история» состоялась дискуссия «Как снимать кино о Великой Отечественной», участниками которой стали продюсеры Мария Журомская и Игорь Угольников, министр культуры г. Москва Александр Кибовский, создатель «Фонда Александра Печерского» и креативный продюсер фильма «Нюрнберг» Илья Васильев, внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Андреевича Руденко Михаил Амирджанов. Модератором дискуссии выступил создатель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.
#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци #великаяотечественнаявойна

Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m4ugM6Otik4
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