Дискуссия «Как снимать кино о Великой Отечественной»
На московском фестивале «Цифровая история» состоялась дискуссия «Как снимать кино о Великой Отечественной», участниками которой стали продюсеры Мария Журомская и Игорь Угольников, министр культуры г. Москва Александр Кибовский, создатель «Фонда Александра Печерского» и креативный продюсер фильма «Нюрнберг» Илья Васильев, внук главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Андреевича Руденко Михаил Амирджанов. Модератором дискуссии выступил создатель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.
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Экскурсии с экспертами «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
С такими ФИО только и обсуждать создание фильмов о Великой Отечественной войне.