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Ультиматум Нигеру истекает

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Нигер в ожидании. Сегодня вечером истекает поддержанный французскими колонизаторами ультиматум ЭКОВАС с требованием к военным Нигера капитулировать под угрозой иностранной интервенции. Военные и народ Нигера говорят нет интервенции и французским колонизаторам. На митингах уже появилась символика ЧВК “Вагнер”, которая в Африке прочно ассоциируется с освобождением народов от западной колонизации.

Начнется ли в Африке большая война, узнаем завтра. Нигеру удачу в предстоящей борьбе за свободу и независимость.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8549170.html
Метки: Африка, империализм, колониализм, нигер, Франция, чвк вагнер
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