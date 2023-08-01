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Нигер отказался продавать уран Франции

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Нигер отказался продавать уран Франции

Нигер полностью прекратил (https://globaleuronews.com/2023/07/31/goodbye-paris-niger-halts-uranium-and-gold-exports-to-france/) экспорт урана и золота во Францию.Соответствующее заявление было сделано руководством Военного совета, который взял на себя управление в стране.

Нигер является четвертым производителем урана в мире и источником №1 урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. На его долю приходилось почти 25% всего импорта урана в Европейский союз в 2021 году, что помогало вырабатывать электроэнергию для миллионов домашних хозяйств по всему ЕС.

PS. Осталось выгнать из страны французские и американские войска, пригласить Пригожина и передать ЧВК "Вагнер" французские и американские базы. После этого подать заявку в ШОС и БРИКС. Деколонизация Нигера должна быть заверена до конца.

PS2. Нигеру уже грозят иностранной интервенцией, чтобы вернуть уран в французские лапы. Правительству военных выдвинут ультиматум – в течение 15 дней восстановить старого президента, иначе будут последствия, вплоть до интервенции со стороны ряда зависимых от Франции государств.
Поэтому военным рано расслабляться. Надо укрепить захваченную власть, устранить угрозу интервенции и парализовать иностранные центры влияния на территории Нигера.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8534033.html
Метки: Африка, интервенция, макрон, Россия, США, Франция
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11292 8632
    чужой два часа назад

      Нигерам надоело терпеть постоянные убытки от продажи золота.
      Дотационный Донбасс тоже не смог за день научиться говорить только на украинском языке. И перестал быть дотационным. Ахметов и идорас Ляшко были в панике.
      Нигеру предстоит тоже самое. Сильное будет недовольство Франции.

    • 4584 3948
      Андрей Попов час назад

        Ждём когда Россия откажется продавать сырьё, а прибыль отдавать западу. Схема сложнее чем была в Нигере, но смысл такой же.

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