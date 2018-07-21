Запад отказался от ядовитого пальмового масла, утопив нем Россию
Кто больше всего наваривается на том, что травит нас фальсификатом
Отныне вся «молочка», сделанная на основе растительного масла, должна маркироваться. Для нарушителей — штраф до 1 млн. рублей. Сомнительно только, что все фальсификаторы дружно бросятся переделывать этикетки своего пальмового «сыра» и «творога». Иначе потребитель увидит, что настоящей продукции на прилавках вообще нет!
Почему не киснет молоко
15 июля вступил в силу новый техрегламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Теперь производители обязаны маркировать любые молочные продукты (сыр, творог, сливочное масло), в которых молочный жир замещают растительным — например, пальмовым маслом.
На этикетке так и будет написано: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Юридические лица, которые не укажут такую информацию на этикетке, заплатят штраф от 100 до 300 тысяч рублей. А при повторном нарушении штраф вырастет до 1 миллиона.
Более того, те производители, которые не обозначили свой товар как сырный или творожный продукт, станут еще и нарушителями налогового законодательства. Минсельхоз России предлагает увеличить НДС на продукты с заменителями молочного жира вдвое — с льготных 10% до 20%. Якобы это позволит сделать фальсификат дороже, чем натуральный продукт.
Впрочем, это лишь в планах. А пока что пальмовое масло льется в Россию рекой. Почти буквально: импорт пальмового масла с начала года, по данным Федеральной таможенной службы, вырос на 26%. И очевидно, что оно массово используется для производства молочной продукции.
В Россию идет пальмовое масло, которое изначально предназначалось для стран Евросоюза. Последние полгода все европейские органы власти (Европарламент, Еврокомиссия и Европейский совет) ведут борьбу против пальмового масла. Скажем, еще в январе было принято решение к 2020 году запретить использование пальмового масла для производства биотоплива. Объясняли это, впрочем, вовсе не заботой о здоровье жителей… а заботой о лесах, которые якобы массово вырубают в Малайзии и Индонезии ради производства пальмового масла.
А в марте в Евросоюзе вступили в силу новые требования к качеству пищевой продукции, которые запрещают использовать вредоносные растительные масла. К их числу относится и пальмовое: при рафинировании (это высокотемпературная обработка, при которой масло избавляется от его первоначального цвета и запаха) в нем образуются такие вредные вещества, как 2-MCDP, 3-MCDP и эфиры глицидиловой кислоты. Они поражают генетический материал, вредны для печени, почек, половой системы…
Творог делают из биотоплива
По такому же пути, как Евросоюз, пошли и другие страны. Скажем, власти Нигерии обещают вообще запретить импорт пальмового масла, а Индия еще в марте ввела заградительные импортные пошлины на «пальму»; причем за ввоз рафинированного масла придется заплатить намного дороже (ставка 54%), чем за ввоз сырого, более «полезного» (44%). Запретила поставки и Украина .
После критики со стороны европейских властей власти стран, производящих пальмовое масло, дрогнули. Исполнительный директор малайзийского Совета по пальмовому маслу (MPOC) Каляна Сундрам заявил: мол, уже через несколько лет будут внедрены такие технологии производства и переработки, чтобы в масле не было никаких канцерогенов.
А ведь все эти годы, пока не появятся обещанные технологии, Малайзия по-прежнему будет производить масло — и его по-прежнему надо кому-то продавать. Так что сегодня пальмовое масло, которое шло в Евросоюз, хлынуло в Россию — отсюда и резкий всплеск импорта. Причем идет в Россию как пищевое масло, так и техническое, предназначавшееся для производства биотоплива.
Эксперты отмечают, что пальмовое масло извлекается механическим способом (под давлением), и эффективность экстракции составляет в среднем более 90%. Но часть механического остатка может быть восстановлена и переработана. Продавать его, по нормативам, можно исключительно как техническое. Но ради прибыли бизнесмены «доливают» его к обычному пищевому.
Профессор Еделев: Собственное масло в России кончилось
Что же сегодня творится на рынке пальмового масла в России? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, первым заместителем директора Центра «Биомед» (Центра прикладной медицины и пищевой безопасности) МГУ.
«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, резкий рост импорта пальмового масла в Россию связан с запретом его использования в Евросоюзе?
— Дело вот в чем. Россия стала значительно больше вывозить высококачественного, экологически чистого подсолнечного масла на экспорт. В 2017 году мы экспортировали примерно половину произведенного в стране объема подсолнечного масла и три четверти соевого. Ну а после того, как российское масло торопливо продали, получили результат — дефицит подсолнечного масла в стране и резкий скачок цен на него в магазинах, который видят все покупатели.
А тут как на счастье Европа стала отказываться от технического пальмового масла. Недолго думая, используя дефицит в России и отказ Европы, «пальмовики» стали возить техническое пальмовое масло в нашу страну.
Кстати, на этой спекуляции — продаже высококачественного, дорогого, пищевого российского масла иностранцам, а взамен его покупке низкокачественного технического пальмового масла — кто-то хорошо наварился.
«СП»: — И мы ведь обещаем наращивать экспорт подсолнечного масла, в том числе в Китай.
— Действительно, в 2019 году ситуация будет еще хуже: «жировики» торжественно пообещали продать еще больше высококачественного российского масла иностранцам, а значит, взамен они ввезут еще больше низкокачественного технического пальмового масла.
Это масло — это инсульты, инфаркты, раковые заболевания, сахарный диабет и короткая жизнь. Мы должны понять, что рафинированное техническое пальмовое масло — это бесчеловечный проект по сокращению нашей жизни.
Давайте сделаем первый шаг, станем очищать его от остатков нефтепродуктов, аллергенов и канцерогенов. И мы станем жить дольше, не испытаем страшные муки раковой опухоли, наши дети станут здоровее, у наших внуков появится завтрашний день.
«СП»: — А как вы считаете, ужесточение техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» позволит эффективнее бороться с фальсификатом?
— Мы видим, что власти, подвергнувшись критике общества, в очередной раз строго потребовали от производителей маркировать продукцию, содержащую растительные жиры. Молокосодержащие продукты, где часть животного жира заменена растительным, должны на этикетке содержать сведения о такой замене.
Но вообще-то это обязательное требование действует с 2011 года.
Но пока мало что изменилось. Да и вряд ли изменится: фальсификаторы не боятся фальсифицировать. Недобросовестный производитель из тонны молока может изготовить до трех тонн фальсификата, получая суперприбыль и уничтожая добросовестных производителей, и делает это абсолютно безнаказанно.
Приведу пример. В июне 2017 года Роскачество проверило 30 российских брендов сыра, некачественным и фальсификатом оказалась треть. Ответственности никто не понес.
В мае 2018 проверили уже 59 брендов, из них некачественных и фальсификата 38, а это уже две трети. Прошло два месяца, реакции нет. И похоже не будет .
Источник: svpressa.ru