Бомбардировки Югославии — истинное лицо НАТО и Запада

В тот день в Белграде, Нови-Саде, Нише, Подгорице и других сербских городах завыли сирены воздушной тревоги, оповещая жителей Югославии о том, что почти два десятка западных стран развязали против них полномасштабную военную кампанию. Без решения Совбеза ООН, фактически вытерев ноги о международное право, НАТО в течение 11 недель утюжило мирные города, безжалостно уничтожая гражданскую и военную инфраструктуру.

Эти события можно считать своеобразной точкой отсчёта, после которых изменился мир. Последняя сцена знаменитого фильма «Подполье» Эмира Кустурицы заканчивается кадром, в котором раскалывается земля, и фразой:

24 марта 1999 — в этот день начались бомбардировки Югославии. 78 дней НАТОвские бомбардировщики утюжили Югославию. Финальный аккорд XX века был в самом центре Европы: бомбы ложились на города, железные дороги, заводы и аэродромы.

Когда на Западе, особенно в странах НАТО, начинают ныть о том, что «Россия нарушает нормы международного права», мы должны всё время показывать людям, что как эти страны НАТО сами «привержены» международному праву.



То, что на Западе впоследствии назовут «гуманитарной интервенцией», на самом деле не имеет к гуманизму ни малейшего отношения — 78 дней бомбёжек унесли жизни трёх тысяч человек, среди которых две трети составили мирные жители.

Как известно, итогом натовской агрессии стал окончательный развал Югославии, а также одностороннее провозглашение независимости Косово под рукоплескания Вашингтона и большинства европейских столиц.



При этом остаётся только удивляться неприкрытому лицемерию западных политиков, которые сегодня обвиняют в нарушении норм международного права Россию, в состав которой по итогам всенародного референдума и без практически единого выстрела вошёл Крым.



Возможно, в США, Великобритании, Франции, Германии и других странах позабыли, кто именно без лишних угрызений совести пошёл на использование кассетных и графитовых бомб, а также авиационных снарядов с обеднённым ураном против суверенного центрально-европейского государства?

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ВООРУЖЁННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА?

Именно действия НАТО в марте-июне 1999 года стали провозвестником последующих военных операций как самого альянса, так и ряда его ведущих членов во главе с США в других районах земного шара — начиная с Афганистана в 2001 году и Ирака в 2003 году до попыток НАТО регулировать политический баланс на Украине и решать внутренние проблемы Судана, Ливии, Сирии.

Наконец, вряд ли будет преувеличением сказать, что военная кампания НАТО в Югославии дала мощный импульс к обострению обстановки в десятках других районов межэтнических и межрелигиозных конфликтов — причём отнюдь не только в плане активизации сепаратистских настроений.



Президент Грузии Михаил Саакашвили, отдавая в 2008 году своим подготовленным натовскими инструкторами войскам приказ штурмовать Цхинвал, несомненно, держал в уме те силовые сценарии, которые реализовывались в предыдущие годы на Балканах.

Международное право потому и считается универсальным регулятором, что его попрание в одном районе неизбежно ведёт к девальвации его роли на глобальном уровне.

А заодно и к девальвации мировых институтов, считающихся ключевыми в поддержании мировой безопасности.



Катастрофическое падение авторитета ООН, деградация ОБСЕ, множащиеся расколы в рядах Европейского союза — всё это тоже прямое следствие войны, развязанной НАТО против Югославии, и последующей политико-дипломатической поддержки боевиков албанской «Армии освобождения Косово» (АОК) вплоть до признания в 2008 году самопровозглашённой независимости Косово со стороны США и ведущих стран-членов ЕС.

ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ БОМБАРДИРОВКИ ЮГОСЛАВИИ

Что же стало поводом бомбардировок Югославии?

Официальная позиция Запада: угнетение мирного албанского населения в автономном крае Косово сербскими властями и особенно президентом Милошевичем. «Тираном, коих свет не видывал».



Грубо говоря, в Югославии якобы ущемлялись права человека. Но, правда тут совсем иная:

В 1998 — 1999 годах Югославия вела войну с албанскими террористами (сепаратистами) из «Армии Освобождения Косово» (АОК), которая была создана как раз Западом. Всего за полтора года Армия Югославии полностью разбила (99%) всех бандформирований на территории Косово и оттеснила последних боевиков к самой границе с Албанией.

Это же, естественно, Западу не было выгодно. Было поставлено условие: полный вывод войск из Косово. В противном случае НАТО обещало 100 000 мёртвых в первый же день бомбардировок.

А вот и истинные причины бомбардировок Югославии:



Показать тогда слабой России, кто «главный в доме»,



Наркотрафик. Трансфер наркотиков по каналу: Афганистан — Ирак — Турция — Косово — Босния — и дальше Европа — самый выгодный и безопасный для наркодилеров и мафии.



Природные запасы в Косово. Именно в Косово и Метохии находятся одни из самых больших рудников золота, руды и марганца в Европе.



Увеличение военного контингента НАТО в крае. В Косово находится самая большая военная база США в Юго-Восточной Европе.



Случай «Моника Левински». Всем известен случай «Левински», когда в СМИ просочилась информация, что у бывшего президента США Билла Клинтона есть любовница, Моника Левински. Да бы избежать всеобщего позора, а также отвлечь внимание простых граждан от этого скандала, Белому Дому нужна была быстрая победоносная война.



Окончательное уничтожение Югославии, как союзного государства с, тогда ещё, стабильной экономикой.



В агрессии приняло участие 1040 самолетов, сбросивших более 400 000 бомб и ракет, по СРЮ было выпущено около тысячи крылатых ракет, общий вес боеприпасов, сброшенных на Югославию, достиг 22 тысячи тонн.

Ещё до начала войны утверждалось, что агрессия была частью стратегии английской Wag the Dog, получившей название от популярного в то время фильма «Хвост виляет собакой» (вышедшего в 1997 году, до атаки НАТО).

По сценарию фильма, президент США (в образе которого было несложно угадать Клинтона) имитирует военную операцию по спасению беженцев в Албании с целью отвлечь внимание от своих сексуальных игрищ («хвост, виляющий собакой» — английская идиома, обозначающая маленькие причины, которые приводят к большим последствиям).

«Плутовство» был выпущен 17 декабря 1997 года за один месяц до того, как разразился скандал с Моникой Левински 17 января 1998 года. Матрица, однако, проявила себя. Знатокам предлагаем обратить внимание ещё и на повторяющуюся цифру 17.

Есть и другие странные совпадения, в которых Клинтон, возможно, использовал американскую внешнюю политику и военную мощь для решения персональных проблем:



в ответ на взрывы американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году Клинтон распоряжается об ответной атаке, которая наносится 20 августа 1998 года, в тот же день, когда Левински должна давать первые показания перед великим жюри;



операция «Лиса пустыни» проводится президентом 16 — 20 декабря 1998 года, одновременно со слушаниями об импичменте в палате представителей;



переговоры в Рамбуйе начинаются 6 февраля 1999 года, одновременно со слушаниями об импичменте в сенате США.



Обратим внимание ещё на одно совпадение. Фильм «Матрица» вышел на экраны США 31 марта 1999 года — в самый разгар бомбардировок, когда после совещания Билла Клинтона с руководителями Великобритании, Германии, Франции и Италии было принято решение усилить военные удары по Югославии.

31 марта 1999 года. Запуск КР «Томагавк» с корабля в Адриатике.

Бомбардировки прекратились 10 июня 1999 года с принятием Резолюции № 1244 Совета Безопасности ООН. Но на этом не закончилась агония сербского народа, особенно в Косово, которая продолжается и сегодня.

Считаем, что это вопиющее преступление, о котором ни в коем случае забывать нельзя. Никогда.

НЕ ЗАБУДЕМ — НЕ ПРОСТИМ



За 78 дней бомбардировок погибло по разным данным от 1200 до 2500 человек. Около 6000 мирных жителей, среди них 2700 детей, получили ранения. Материальный ущерб, нанесённый Югославии (на тот момент включавшей в себя территории сегодняшних государств Сербия и Черногория), превысил несколько десятков миллиардов долларов. Военные потери НАТО за всё это время так и не были преданы огласке.



«24 марта мы отмечаем убийство нашего народа».

Именно так президент Сербии Александр Вучич обозначил смысл траурных мероприятий, которые прошли в этом году в этой стране. В их ходе сербы почтили память 2,5 тысяч жертв бомбардировок, которыми НАТО больше двух месяцев терзала живую тогда ещё Югославию.

«Простим, если сможем, не забудем, пока живы».

А так звучал главный лозунг акции, главное мероприятие которой состоялось в небольшом шахтёрском городке Алексинац, который одним из первых угодил под натовские бомбы, хотя в нём не было ни одного военного объекта.

Это, кстати, не исключение, а норма для тех действий НАТО. Хотя официально было объявлено, что западный альянс таким образом вступается за косовских сербов и карает югославскую армию за неизбирательное применение насилия, на деле бомбовые удары приходились прежде всего на объекты гражданской инфраструктуры страны.

По имеющимся данным, всего было разрушено или повреждено 57% нефтехранилищ, 2 нефтеперерабатывающих комбината, 14 крупных промышленных объектов, 50 мостов, 89 фабрик и заводов, 120 объектов энергетики, 14 аэродромов.



А также — напомним, это те же, кто сегодня криком воет об «обстрелах госпиталей» в террористических анклавах Сербии! — 48 больниц и госпиталей, 70 школ, 18 детских садов, 9 зданий университетских факультетов и 4 общежития, 35 церквей, 29 монастырей.

И это — не случайность, не ошибка. По собственным же официальным данным, авиация НАТО в 90% случаев использовала управляемые бомбы и ракеты. То есть по школам, больницам и церквям Запад палил целенаправленно, видимо, из «гуманных соображений»!

И да, можно вспомнить и про крики об использовании химического оружия: в результате действий НАТО в воздух попали ядовитые испарения от горящих нефтекомбинатов, а также — внимание! — от химических производств, по которым удары были произведены вообще впервые в истории.



Даже гитлеровские нацисты на это не шли. Но НАТО, как известно, крайне демократическая организация, ей можно…

В десятках случаев натовцы применяли боеприпасы с обеднённым ураном (!). В результате этого в нескольких случаях произошло радиоактивное заражение местности с результатом в виде гибели людей и вспышек раковых и наследственных заболеваний.



А всего мощность всех бомб и ракет в тротиловом эквиваленте, сброшенных на Югославию, равнозначна 170 атомным бомбам, аналогичных той, которой была уничтожена Хиросима.

Подобная варварская акция не могла пройти бесследно и с точки зрения экологии. Целенаправленные бомбардировки НПЗ способствовали попаданию в атмосферу отравляющих веществ.



Речь идёт о соляной кислоте, ядовитых щелочах и соединениях хлора. Разлившаяся нефть попала в воды Дуная.



Это привело к отравлению не только территорий современной Сербии, но и стран, которые находились ниже по течению крупнейшей европейской реки.



Использование боеприпасов, включающих обеднённый уран, спровоцировало вспышки онкологических и наследственных заболеваний.



Операция НАТО уничтожила тысячи людей, а сотни тысяч ощущают последствия этой страшной трагедии и в наше время.

ОПЕРАЦИЯ НАТО — ЛЖИВАЯ ПО СВОЕЙ СУТИ

Операция НАТО была лживой от начала и до конца.



Лживой оказалась навязанная мировому сообществу трактовка так называемого «инцидента в Рачаке» в январе 1999 года — когда переодетые задним числом в гражданское и свезённые из различных районов Косово убитые в сражениях боевики АОК были представлены как «45 гражданских лиц, расстрелянных режимом Слободана Милошевича».



Ключевую роль в организации этой провокации, перекликавшейся с инсценированным нацисткой Германией нападением «поляков» на немецкую радиостанцию, ставшим поводом к началу боевых действий в рамках Второй мировой войны, сыграл тогдашний глава миссии ОБСЕ в Косово американец Уильям Уокер.



О роли этого «дипломата» следует сказать особо. В 1980-е годы он под прикрытием госдепартамента (в котором в 1985 — 1988 годах занимал пост заместителя помощника госсекретаря по межамериканским делам) участвовал в тайных операциях ЦРУ в Центральной и Южной Америке — в том числе в Аргентине, Боливии, Бразилии, Гондурасе, Панаме, Перу, Сальвадоре (здесь он в 1988 — 1992 году в период гражданской войны занимал пост посла США).



Именно Уильям Уокер организовал информационную блокаду Рачака, сначала запретив журналистам даже приближаться к месту якобы обнаруженной братской могилы мирных албанцев, а затем обнародовав собственную версию случившегося, ставшую обоснованием последующего ультиматума Белграду с требованием вывести из Косово войска и согласиться на размещение в сербском крае сил НАТО.



«Заслуги» Уильяма Уокера на косовском фронте были по достоинству оценены в соседней Албании, предоставлявшей в 1998 — 1999 году свою территорию боевикам АОК в качестве тыловой базы.



24 ноября 2008 года албанский президент Бамир Топи присвоил американцу звание почётного гражданина Республики Албания

«Будущее покажет, что Югославия, по сути дела, является полигоном и образцом для стран бывшего СССР. Одним из главных пунктов является конфронтация между Россией и Украиной и запланированное включение Украины в НАТО до конца 2005 года. Поэтому мадам Олбрайт и сказала в сентябре 1999 года, что Косово было важнейшим выполненным делом».

Как видно, он был прав абсолютно.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ В ТЕ ГОДЫ

Особо следует сказать о позиции, занятой весной 1999 года Россией. Её трудно назвать жёсткой и последовательной.

Невнятное телеобращение президента Бориса Ельцина за несколько часов до начала бомбардировок с призывом «Остановите Клинтона!» производило жалкое впечатление и явно не отвечало серьёзности момента — также как и неспособность российской дипломатии в предыдущие месяцы противодействовать подготовке операции.



А вот совместное решение парламентов Югославии и России о немедленном присоединении подвергшейся агрессии братской страны к российско-белорусскому союзу было заблокировано тем же Ельциным.



И хотя марш-бросок российских десантников в июне 1999 года из боснийского Углевика на косовский аэродром Слатина помог Москве немного поправить репутацию, его реальное воздействие на ситуацию в Косово и вокруг него оказалось минимальным.



Тихий вывод российского контингента из края четыре года спустя засвидетельствовал тогдашний провал российской дипломатии на косовском направлении. Нынешнее руководство России предпринимает активные усилия для того, что вернуть косовскую проблему в международно-правовое русло.



Однако очень многое было утрачено Москвой на Балканах в смутные 1990-е годы…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Резолюция ООН, осудившая действия НАТО как агрессию, собрала только три голоса «за» (Россия, Намибия и КНР) при голосовании в СБ ООН.



Военные действия НАТО против суверенной страны — Югославии — без санкции Совета Безопасности ООН явились явным нарушением устава ООН и международного права, что случилось впервые после Второй мировой войны и по сути привели к юридической возможности возвращения Крыма домой (нет худа без добра).

Лишь Австрия отказала НАТО в предоставлении своего воздушного пространства для бомбардировок, так как операция не была санкционирована Советом безопасности ООН. А Швейцария ввела санкции против стран НАТО, ограничив поставки им вооружений, что смешно, но смело. Остальные проглотили или участвовали.

Югославия помнит, как на неё напали страны НАТО. И никогда этого не забудет. И пусть уже нет такого государства на карте мира, но человеческую память ничто не сможет уничтожить.

По большому счёту на Западе до настоящего времени так и не прозвучала официальная объективная оценка этой преступной военной операции.

Военное преступление со стороны Соединённых Штатов и Европейского Союза не должно быть забыто человечеством. После подобных операций вдвойне цинично звучат заявления лидеров НАТО о том, что военный блок обеспечивает «мир в Европе».

Только благодаря осмысленной политике Российской Федерации, в настоящее время существует определённый паритет сил, не позволяющий Западу повторить подобное в любой из неугодных им стран.



Они ещё продолжают устраивать «демократические революции» и стравливать между собой братские народы. Однако это не будет продолжаться вечно. Мир стоит у черты кардинальных изменений.



И хочется верить, что больше не допустит смертей и разрушений от бомбардировок «гуманитарных спасателей» из блока НАТО или какого другого.





ИАЦ





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