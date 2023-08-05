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Россия вышла на 5-е место в мире по ВВП

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Россия по итогам 2022 года вышла на 5 место в мире по ВВП, обогнав Германию, которая благодаря своей чудесной политике угнетения собственной промышленности свалилась на шестое. Россия безусловно понесла экономические издержки в 2022-м году, но Германия понесла их еще больше, что собственно и позволило РФ выйти на 5 место в мире по ВВП. 4-е место, которое занимает Япония относительно недалеко, но маловероятно, что этот разрыв получится быстро приодолеть. В ближайший год ожидается скромный рост ВВП в 2-2,5%.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8546843.html
Метки: ВВП, Германия, Россия, экономика
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8972 7450
    Женечка час назад

      Только вчера на глаза попалось длинное интервью Зубаревич из МГУ, распространненое иноагентом Пивоваром, в котором она распедалила откуда рост ВВП и повышение зарплат:
      https://m.youtube.com/watch?v=tKEo8L4QzEA&pp=ygUS0LfRg9Cx0LDRgNC10LLQuNGH
      Если коротко, страна работает на ВПК – все показатели оттуда. А также в статистику попали зп контрабасов и мобилизованных. Отсюда и рост. И ещё она доллар по 160 руб в августе пообещала. Поглядим.

      • 25538 23740
        жора шаповЖенечка 49 мин. назад

          А чё, все аборигены перестали достаточно калорийно питаться ? Или вкусняшки не доступны ?

          Продукт ВПК всегда движитель прогресса и благосостояния ширнармасс.

          Тех , кто не сменил мерность при использовании продукта.

          • 8972 7450
            Женечкажора шапов 22 мин. назад

              “Только за июнь банки предоставили клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн рублей – это абсолютный рекорд для страны, причем объем выдач обновляет максимум второй месяц подряд…
              Вместе с тем вызывает тревогу уровень предельной долговой нагрузки населения: около 44% займов банки выдают людям, которые на их обслуживание тратят 80% своего дохода.”
              Ага, хорошая тенденция.

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