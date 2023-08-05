Россия вышла на 5-е место в мире по ВВП
Россия по итогам 2022 года вышла на 5 место в мире по ВВП, обогнав Германию, которая благодаря своей чудесной политике угнетения собственной промышленности свалилась на шестое. Россия безусловно понесла экономические издержки в 2022-м году, но Германия понесла их еще больше, что собственно и позволило РФ выйти на 5 место в мире по ВВП. 4-е место, которое занимает Япония относительно недалеко, но маловероятно, что этот разрыв получится быстро приодолеть. В ближайший год ожидается скромный рост ВВП в 2-2,5%.
Только вчера на глаза попалось длинное интервью Зубаревич из МГУ, распространненое иноагентом Пивоваром, в котором она распедалила откуда рост ВВП и повышение зарплат:
https://m.youtube.com/watch?v=tKEo8L4QzEA&pp=ygUS0LfRg9Cx0LDRgNC10LLQuNGH
Если коротко, страна работает на ВПК – все показатели оттуда. А также в статистику попали зп контрабасов и мобилизованных. Отсюда и рост. И ещё она доллар по 160 руб в августе пообещала. Поглядим.
А чё, все аборигены перестали достаточно калорийно питаться ? Или вкусняшки не доступны ?
Продукт ВПК всегда движитель прогресса и благосостояния ширнармасс.
Тех , кто не сменил мерность при использовании продукта.
“Только за июнь банки предоставили клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн рублей – это абсолютный рекорд для страны, причем объем выдач обновляет максимум второй месяц подряд…
Вместе с тем вызывает тревогу уровень предельной долговой нагрузки населения: около 44% займов банки выдают людям, которые на их обслуживание тратят 80% своего дохода.”
Ага, хорошая тенденция.