Механизм советского экономического чуда. Евгений Спицын
Вы наверняка слышали теорию о том, что советская экономика была неэффективна, потому что в ней всё делалось из-под палки, по грубому плану, тогда как экономики западных стран развивались благодаря частной инициативе, конкуренции и инновациям. В этом видео историк Евгений Спицын доказательно объясняет, что дело обстояло ровно наоборот: всё, что приписывается западной промышленности, было инструментом советского производства. Экономический взлёт СССР имел в основе уникальную систему хозяйствования и был самым крутым в истории человечества. Что же опрокинуло эту великолепную машину?
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