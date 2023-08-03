Александр Короткевич. С вызовом о “Вызове”
Энтузиаст космонавтики Александр Короткевич и редактор канала Станислав Сопов обсуждают недавно вышедший фильм “Вызов”, его технические особенности и некоторые скандалы-интриги-расследования с ним связанные.
Запись прямой трансляции ВКД-56, где как раз в реальности переносили радиатор от модуля “Рассвет” (МИМ-1) на модуль “Наука” (МЛМ):
https://www.youtube.com/watch?v=XIggznonljY
Сериал “Вызов” об отборе к полёту киноэкипажа на Первом канале:
https://www.1tv.ru/shows/kosmos/realiti-vyzov-pervye-v-kosmose
Проект о космонавтах так и не полетевших в космос: https://geroi.space/
Лекция космонавта Марка Серова о ПТК:
https://www.youtube.com/watch?v=YQ2ZvEdwK8U
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