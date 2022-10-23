Александр Короткевич. Обзор основных достижений отечественной космонавтики
Александр Короткевич об основных достижениях советской и российской космонавтики. От Р-7 до “Спектра-РГ”.
Второй форум нашего канала, посвященный 80-летию Сталинградской битвы состоится 19 ноября, бронируйте места в зале: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2164469/
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