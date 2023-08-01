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Сергей Патянин. «Битва за Крит». Часть.4. Эвакуация

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Сергей Патянин. «Битва за Крит». Часть.4. Эвакуация.
В британской историографии Битву за Крит принято делить на две фазы: первая фаза – оборона, вторая – бегство. Четвертая часть рассказа посвящена эвакуации британских войск. Следуя приказу адмирала Каннингхэма, флот не бросил армию. Однако заплатить за это пришлось кровавую цену.

Предыдущие ролики серии «Битва за Крит»:
Часть.3. «Терпите до конца!»:
Часть.2. Операция «Меркурий»:
https://youtu.be/fA_cs4VDm7U
Часть.1. Предыстория и планы сторон:
https://youtu.be/sMXhm_HJeFA

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_8gVT9XTxkI
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