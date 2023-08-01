Газовая Альтернатива для Германии: немцы Требует вернуть Газ из РФ
АдГ зашла с козырей, потребовав вернуть российские углеводороды в Германию. Геоэнергетика Инфо. Немцы Требуют вернуть российский газ. Жители Германии требуют отмены санкций против России. Немцы покончили с сокращением потребления газа. Мы требуем большого и свободного выбора энергоносителей, – сказал председатель правой партии Альтернатива для Германии Тино Хрупалла, выступая на съезде AfD в Магдебурге. В том числе газ и нефть из России должны вновь стать доступными.
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