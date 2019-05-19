Новости Украины и Новороссии 19 мая 2019

Филарет с Петром Порошенко при создании ПЦУ договорились обмануть патриарха Варфоломея и Епифания, но в итоге обманутым остался сам Филарет, пишет Союз Православных Журналистов.

Филарет пытается отобрать у Епифания власть и восстановить Киевский патриархат, который юридически по-прежнему существует. «Почетный патриарх» больше не желает быть почетным и хочет стать действующим, а потому рассказывает о лжи и интригах, которые сопутствовали созданию ПЦУ.

Оказалось, что Филарет перед «объединительным Собором» вошел в сговор с Порошенко и Епифанием с целью обмануть патриарха Варфоломея — они договорились, что избранный «предстоятель» ПЦУ Епифаний Думенко будет чисто декоративной фигурой, а в реальности руководить по-прежнему будет Филарет.

Но все оказалось иначе. Порошенко с Епифанием обманули «старца» и решили, что Епифаний будет управлять ПЦУ по-настоящему. На Синоде ПЦУ Епифаний даже пытался отправить Филарета на покой. Но это оказалось не так то просто.

Все это не сценарий приключенческого фильма, — это будни Православной Церкви Украины.

Филарет Денисенко решил совершить переворот в ПЦУ и отобрать у Епифания власть.

Не успел Петр Порошенко проиграть президентские выборы, как Филарет пошел в атаку на совместный проект бывшего Президента и Фанара. Почетный патриарх заявил, что ПЦУ разделилась и он намерен воссоздать Киевский патриархат, который, как все уверяли, был распущен.

Филарет: «Церковь разделилась. И потому, сейчас моя задача как патриарха — сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую Церковь… Возвращать патриархат не нужно — он есть!

ТСН: Вы допускаете из-за этого разделение Церкви — Допускаю. Но мы создадим единую церковь — Киевский патриархат».

В начале мая Филарет Денисенко разослал епископам ПЦУ приглашение на встречу, где он планировал договориться о восстановлении статус-кво — то есть Киевского патриархата с собой во главе. Приглашения были разосланы на официальных бланках УПЦ КП.

Сторонники Епифания стали немедленно бить тревогу. Были мобилизованы все медиа-ресурсы во главе с ТСН, которые еще совсем недавно рекламировали Томос и превозносили Филарета до небес. Сейчас они смешивают недавнего кумира с грязью и обвиняют его в расколе.

ТСН: «Неужели собственными руками хочет уничтожить независимую украинскую Церковь тот, кто столько лет за нее боролся»?

Благодаря поднятой ими медийной волне, большинство «епископов» ПЦУ побоялись ехать на встречу к Филарету. В результате, к Филарету пришли только четыре «архиерея».

Такая неудача могла сломить кого угодно, но не Денисенко. 15 мая он собирает пресс-конференцию, на которой делает ряд сенсационных заявлений.

«Объединительный Собор» был греческим, а не украинским

Филарет заявляет, что объединительный Собор, на котором создали ПЦУ, был не украинским, а греческим, что ПЦУ — это вовсе не новая структура, а Киевский патриархат, который никуда не исчез, а продолжает свое существование.

Филарет: «Тот устав, который был принят на Соборе в Софии 15 декабря, это устав греческой Церкви, и действие его заканчивается получением Томоса. Мы не строим новую Церковь. Мы слышим так, что мы начинаем строительство новой Церкви. А та, которая была до Собора, мы к этой Церкви не имеем отношения? Мы что, от нее отказываемся? Нет, не отказываемся, это продолжение».

Филарет документ о роспуске УПЦ КП подписал, но понарошку

Отвечая на вопрос, подписывал ли Филарет документ о роспуске Киевского патриархата, он говорит, что да, подписывал, но это ничего не значит, потому что иначе Украине не дали бы Томос.

Филарет: «Подписывал. Почему подписывал? Как временное явление для того, чтобы получить Томос. Без этого Вселенский патриарх не имел права предоставить нам Томос».

Филарету все равно — будет Томос или нет

На вопрос журналиста — не боится ли Филарет, что его действия спровоцируют отзыв Томоса, тот отвечает совершенно равнодушно — мол, могут отобрать, а могут и не отобрать.

Филарет: «Томос отберут или не отберут — это не от нас зависит. Могут и отобрать, если будут основания, а могут и не отобрать».

Совершенно очевидно, что Томос, который стараниями Петра Порошенко и Филарета превратился в Украине практически в предмет поклонения, сейчас самого Филарета совершенно не интересует, как не интересует и вопрос признания, или непризнания ПЦУ. Его занимает исключительно власть.

ПЦУ не признана Поместными Церквями, потому что среди «епископов» ПЦУ есть агенты Москвы

Если раньше рукой Москвы в риторике Филарета, как и остальных в Киевском патриархате, были исключительно епископы Украинской Православной Церкви, то теперь они, по мнению Филарета, проникли и в ряды ПЦУ. И то, что эту структуру не признала до сих пор ни одна Поместная Церковь, кроме Фанара, Филарет объясняет как раз этим фактом.

Филарет: «Никто из других Церквей не признает украинскую Церковь не только как патриархат, а и как украинскую автокефальную Церковь. И пока мы не видим путей, которые привели бы к признанию. Почему они не признают? Причин много, но главная причина — Москва. И в Украине она, та же Москва, действует, но уже теперь не через Московский Патриархат, а через нас же, когда наши же архиереи выступают против того, что они создали, — против Киевского патриархата».

Епифаний не самостоятелен. Вместо него руководят другие

Филарет заявляет, что Епифаний не способен руководить самостоятельно, и за него это делает кто-то другой. Кто, Филарет не говорит.

Филарет: «Правда заключается в том, что не он управляет, а ним управляют. И он мне прямо сказал — не все от меня зависит».

Порошенко и Епифаний обманули Филарета

Филарет утверждает, что перед созданием ПЦУ была устная договоренность между ним, Петром Порошенко и Епифанием о том, что Епифаний будет таким себе свадебным генералом и будет представлять ПЦУ на международной арене. А в реальности этой структурой будет руководить Филарет.

Филарет: «Договоренности были между мной и Президентом, с Епифанием тоже, и не только между нами тремя, но и с архиереями. И на Архиерейском Соборе была договоренность, что я продолжаю руководить Церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет Церковь вовне. А я не представляю вовне. Вот такая договоренность».

Однако Порошенко с Епифанием обманули доверчивого старца и отстранили его от руководства новой структурой.

Филарет: «Письменно мы не подписывали, потому что я доверял и Президенту, и Епифанию, а они обманули».

По сути, Филарет рассказал, что он с Порошенко при создании ПЦУ пытались обмануть патриарха Варфоломея, выбрав Епифания в качестве кукольного предстоятеля. Но в итоге уже Епифаний с Порошенко вошли в сговор и обманули самого Филарета, отстранив его от управления.

Филарет: «Я как патриарх должен управлять украинской Церковью на территории Украины, а он от этого отказался и управляет сам. Мало того, на первом Синоде поставили вопрос, чтобы меня вообще отправить на покой! Доверял ему стопроцентно. А если бы я за него не боролся на Соборе, то он бы предстоятелем не стал».

Как после всех этих признаний можно называть ПЦУ? Пожалуй, другого слова, как позор и не подберешь.

Когда иерархи Украинской Православной Церкви после «объединительного Собора» ПЦУ предупреждали, что не могут две группировки раскольников механически создать каноническую Церковь, никто в украинском обществе им не верил.

Митрополит Антоний еще зимой, в момент триумфа ПЦУ, сказал, что все это быстро закончится и закончится именно позором.

Митрополит Антоний: «Таких событий в нашей истории было очень много, событий, которые когда-то оценивались как великие, а потом становились позором и для церковной истории, и для людей, которые подписывали такие документы. Вообще, существуют разные документы, подписанные в разное время, — и инатиконы, и унии, и томосы. Но очень часто они, к сожалению, оборачивались для христиан сложностями в жизни. А вообще, о них сегодня знают только те люди, которые занимаются церковной историей».

Но почему же тогда, когда все наперебой кричали, что ПЦУ объединит всех православных, иерархи УПЦ уже знали, что эта структура скоро развалится?

В ПЦУ, казалось бы, все складывалось идеально. Петром Порошенко и многими другими было заявлено, что с созданием этой структуры исполнились вековые чаяния украинского народа — создана единая Церковь, которую признал Константинополь и вот-вот признает весь мир. Филарет сделал так, чтобы ее главой стал не чужак из УПЦ Симеон, не авторитарный Михаил Зинкевич, а его верный адъютант — Епифаний Думенко. Власть, по сути, создала ПЦУ, сделала ее своей придворной любимой Церковью. У Украинской Православной Церкви отбирали и отдавали ПЦУ сотни храмов. Идеальные тепличные условия. Но, тем не менее, ушел Порошенко, и тут же возникает раскол. И выясняется, что ПЦУ с самого начала была основана на интригах и лжи.

Когда политики и депутаты обманывают народ и друг друга, мы уже не удивляемся, мы уже привыкли. Но в Церкви так быть не может.

Мы видим, как яростно в политике люди рвутся к власти и как тяжело с ней расстаются.

Мы видим, как дорога власть для Филарета.

Но Христос сказал совсем другое: «Кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой». (Мф. 20,27)

Почему Филарет не может уйти? Потому что не может жить по Евангелию. И Филарет в ПЦУ не единственный. Михаил Зинкевич прямо и честно сказал, что не отказывается от намерения стать главой ПЦУ. И остальные думают так же.

Почему епархии ПЦУ не объединяются друг с другом, почему члены ПЦУ не доверяют, а то и ненавидят друг друга? Да все просто — потому что они, хотя и носят облачения, мыслят абсолютно так же, как депутаты Верховной Рады. И формальная легализация со стороны Константинополя их нисколько внутренне не изменила.

Христос сказал: «На камне создам Церковь мою и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). И действительно, Украинская Православная Церковь в дни самого жесткого давления устояла и еще больше укрепилась. А ПЦУ в идеальных условиях валится сама.

Стечение обстоятельств? Едва ли.

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Ярослав Нивкин