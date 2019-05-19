Новости Украины и Новороссии 19 мая 2019
- 08:00 «Пусть и дальше тренируют мясо»: Чему инструкторы НАТО могут научить ВСУ.
- 06:30 «Пособники нацистов»: из Крыма хотят депортировать маму с дочкой, избитых фашистами в Киеве 9 мая (ВИДЕО).
- 04:30 Добровольцы Донбасса и главный онколог ЛНР: «Победили вместе» в Севастополе (ФОТО).
- 04:00 Дешёвый газ для украинцев продержался только месяц. Почему с июня вновь начнут расти тарифы.
- 03:24 Про Евровидение.
- 03:00 Кризис ПЦУ: Зачем Епифаний обманул Филарета.
- 02:30 Донецк: политики из ЕС обсудили вопросы внедрения немецких нанотехнологий в промышленность ДНР (ФОТО).
- 00:30 Порошенко наградил орденом Волкера.
- Вчера 23:41 Аптеки в ДНР. Развенчание мифов украинских СМИ. Спецрепортаж Катерины Катиной и Георгия Медведева.
- Вчера 23:19 Почему власть Украины так боится российских паспортов – мнение жителей ЛНР.
- Вчера 22:58 Петя празднует, скорбит и дает советы Зеле.
- Вчера 22:57 Открытый кубок по дзюдо разыграли в Донецке.
- Вчера 22:50 Раскрыта тайна мятых брюк Порошенко.
«Пусть и дальше тренируют мясо»: Чему инструкторы НАТО могут научить ВСУ
Официальный представитель Армии ДНР Даниил Безсонов прокомментировал обучение украинских военных инструкторами из НАТО.
«НАТОвские «специалисты» работают на Украине с 2014 года.
Своё присутствие они поначалу скрывали, но последний год начали даже подпиаривать. Возникает резонный вопрос: Чему они могут научить украинцев?
Мы много раз просматривали ролики проводимых натовскими «спецами» тренировок как в «Азове», так и в других подразделениях. Часто это вызывало улыбку, а иногда и смех.
Перемещение двойками спина к спине на открытой местности в полный рост во время боя; «тактическая» перезарядка магазина стоя во весь рост, а иногда и в прыжке сальто; полное соблюдение инструкции, исключая импровизацию; борьба с партизанами и СВУ в условиях реальной войны; штурм здания «кучной» цепочкой, что позволяет одной пулемётной очередью уничтожить сразу всех; тактическая медицина, которая предусматривает быструю эвакуацию на вертолёте и серьёзное техническое оснащение, что для Украины непосильно, и в условиях реальной войны с боеспособной армией, а не против отряда вьетнамских партизан, не работает; и, конечно же, крутые песочные замшевые берцы для чернозёмных окопов и т. п.
А всё это потому, что НАТОвцы привыкли воевать в странах «пятого» мира и в условиях, когда авиация разбивает противника, а спецназ с пехотой просто дочищают раненых.
Нужно учесть, что американцы никогда не выиграли ни одной горячей войны и не участвовали в масштабных сражениях.
Поэтому, пусть и дальше тренируют мясо, нам легче будет».
Читайте также: Наблюдатель ОБСЕ шокировал Европу признаниями о предпосылках развала Украины
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Пособники нацистов»: из Крыма хотят депортировать маму с дочкой, избитых фашистами в Киеве 9 мая (ВИДЕО)
Известный журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал вопиющую ситуацию, в которой оказалась русская семья, в 2016 году бежавшая из Киева в Крым.
Напомним, 9 мая 2016 года в Киеве во время шествия «Бессмертного полка» на 10-летнюю девочку с мамой напали нацисты. Остаться на Украине они не смогли и перебрались в Россию, откуда сейчас их хотят депортировать.
«Русский мир — это очень красивая мечта. Которую мы сами же топчем и уничтожаем.
Как должна быть устроена голова у тех чиновников, которые решили, что Наталью можно выслать на Украину? Что за черви равнодушия там, в этих головах, копошатся? Как можно вообще отправлять русского человека на съедение нацистам? Да и не русского тоже.
Вот, друг мой, афганец, пуштун Рафи Джабар, воевал на Донбассе. Героический и честный парень. Только у него до сих пор паспорт советский. И его, если что, тоже могут выслать. То, что он сражался за русских людей никого не волнует.
В Великую Отечественную войну находились же те, кто шли в полицаи и самозабвенно ловили и выдавали немцам евреев? Я в этой ситуации не вижу никакой разницы. Никакой.
Хуже нацистов только их пособники».
Читайте также: Девочка, с которой неонацисты сорвали георгиевскую ленточку в Киеве, переехала с мамой в Россию (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Добровольцы Донбасса и главный онколог ЛНР: «Победили вместе» в Севастополе (ФОТО)
Закончился XV Севастопольский Международный Фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Итоги были подведены 18 мая на церемонии закрытия.
Об этом «Русской Весне» рассказали в Союзе добровольцев Донбасса.
За проведенные 15 сезонов Фестиваль получил у зрителя статус одного из популярных международных форумов, дающих старт и возможность творческого общения для авторов документальных лент России и иностранных государств. В этом году более 500 заявок было подано в Оргкомитет фестиваля.
По сложившейся традиции, самыми активными участниками киносмотра стали авторы стран СНГ, где сильны общим историческим прошлым и ментальностью. Однако значительно выросло число участников из Европы: Испании, Греции, Италии, Чехии, Польши, Сербии, Франции, Финляндии, Швеции, Литвы и Эстонии.
С каждым годом география фестиваля становится всё шире и разнообразнее. Севастополь принял участников фестиваля из 35 стран на разных континентах.
Возглавляет оргкомитет севастопольского кинофорума народный артист России Владимир Меньшов.
Посетить церемонию закрытия мог каждый желающий, вход свободный, а пропустившие церемонию, могут просмотреть её в эфире местного телеканала «ИКС-ТВ». Площадкой завершающей церемонии стал Севастопольский центр культуры и искусств.
На церемонии состоялось вручение специальных призов от Союза Добровольцев Донбасса и агентства «ANNA-News» лауреатам фестиваля, выбранным в рамках контекста фестиваля.
От СДД приз был вручен фильму «Доктор», который рассказывает историю врача-онколога, не оставившего Луганскую Народную Республику в тяжёлый 2014 год и до сих пор спасающего жизни людей.
Решение о награждении прокомментировала представитель от СДД Мария Коледа:
«Союз добровольцев Донбасса ставит своей задачей популяризацию кинофильмов о молодых Республиках на международной арене. Чем и помогает нам фестиваль. На нынешнем фестивале Союз представит специальный приз СДД “За раскрытие образа героя-добровольца в зоне военных конфликтов”.
Для большинства людей нет ничего важнее собственной жизни. Но есть особенные люди, для которых долг и честь — гораздо важнее. Эти люди негромкие — не ведут популярных пабликов, не мелькают на тусовках.
Они живут и исполняют свой долг во имя чести, во благо людей.
Один из таких людей — главный онколог Луганской Народной Республики — доктор Александр Торба. Врач, спасший жизни тысяч человек, возвращающий надежду, продолжает работать в осаждённом городе, под снарядами и бомбами украинских карателей.
Он не покинул людей, за которых отвечал, остался с ними, продолжая каждый день спасать человеческие жизни. В тяжёлые времена обстрелов он занимался не только онкобольными. Он делал всё и спасал жизни людей.
Фильм луганского режиссёра Елены Богдан о нём, об этом человеке. Сейчас Луганская онкология является ведущей в своём регионе. Герой фильма — достойный человек и защитник своего Отечества. От Союза Добровольцев Донбасса приз автору вручил член Совета Командиров СДД, заместитель командир Полка Народного Ополчения Республики Крым Виктор Аносов».
Особую роль Фестиваля для военкоров-документалистов отметил Тимур Апачев, специальный корреспондент фронтового Агентства «ANNA-News».
«Евразийская академия телевидения и радио является организатором Севастопольского Международного Фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». В 2016 году была представлена картина Союза Добровольцев Донбасса «Дневник военкора», которая получила специальный приз на этом фестивале. С тех пор у нас добрые и тёплые отношения с Академией и фестивалем. И каждый год картины, посвящённые Донбассу, так или иначе попадают на фестиваль», — подчеркнул Апачев.
Сам Тимур будет награждать премированную картину Алёны Полуниной. Военкор успел перед церемонией сказать несколько слов о призе и награждённом авторе: «Также на этом фестивале будет представлен специальный приз агентства «ANNA-News» имени Марата Мусина «За мужество и профессионализм при съёмке военной хроники в зоне военных конфликтов».
Марат Мазитович ставил одной из главных концепций Агентства, когда его создавал, то, что мы, военкоры, и все сотрудники, никогда не используем элементов пропаганды в своей работе. Именно это является главным мерилом на этом фестивале для вручения приза. Этой концепции соответствует фильм Алёны Полуниной «Своя Республика». Фильм рассказывает о небольшом промежутке времени из жизни подразделения, об их жизни, об их быте. Не совсем будет понятен аудитории, которая не погружена, но людям, которые так или иначе соприкасаются с темой Донбасса — для них эта картина открывается с совсем другой стороны, играет своими красками.
Марат Мазитович Мусин, доктор экономических наук, профессор, всегда настаивал на том, чтобы поощрять только настоящую правду войны. Именно поэтому приз будет вручён фильму Алёны Полуниной».
Главный Приз Фестиваля получила Алёна Полунина за фильм «Своя Республика».
Поздравляем всех участников и победителей! Надеемся, что традиционный фестиваль по-настоящему народной документалистики будет продолжен в Севастополе и ещё не раз даст зелёный свет молодым хроникёрам современности.
Читайте также: Обстановка вокруг ДФС накаляется, Армия ДНР призывает ОБСЕ не допустить катастрофы: сводка с фронта (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дешёвый газ для украинцев продержался только месяц. Почему с июня вновь начнут расти тарифы
Дешевый газ для украинцев заканчивается. С 1 мая тарифы на газ для населения снизились примерно на 30 копеек за кубометр, до 8,27 гривен. Такая скидка прописана в новой формуле, утвержденной Кабмином. Согласно ей, если газ для промышленности дешевеет, то «Нафтогаз» может снижать цены и для населения. А если он, наоборот, начинает дорожать, то тариф тоже повышается, но только до прежней верхней планки, то есть, до 8,55 гривен за куб.
Эту копеечную скидку правительство преподнесло как очередную «перемогу», а премьер-министр Владимир Гройсман записал в свой личный предвыборный актив.
Но не прошло и месяца, как наступило то самое время «Ч», когда ценники на газ снова нужно переписывать.
С 1 июля цена на газ для населения опять вырастет — на 4,6% или на 38 копеек с каждого куба, то есть, уже почти до 8,63 гривны.
Как видно, это подорожание с лихвой перекрывает майскую скидку и даже выводит цену на газ за верхнюю планку. До недавнего времени она составляла 8,55 гривен. Но с 1 июня выростет еще больше.
Ранее, согласно постановлению Кабмина о спецобязательствах № 867, тариф для населения считался по формуле: цена для промышленности умноженная на коэффициент 0,68. А теперь коэффициент составляет уже 0,8. То есть, граничный тариф автоматически увеличился до 9,7 гривен за кубометр.
«Это значит, что цена на газ может расти и дальше, пока не достигнет нового максимума в 9,7 гривен. Теперь все зависит от цен на газ на европейском хабе и курса доллара», — говорит руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцев.
Украинское издание «Страна» разбиралось что будет с ценами на газ для населения, как изменятся платежки на отопление и горячую воду, и хватит ли на всех субсидий по новым тарифам.
Куда пропали скидки
В «Нафтогазе» готовы повысить цену на газ для населения до 8 627 гривен за тысячу кубометров (с НДС). Это на 4,6% больше, чем в мае. Новые условия прописаны в проектах договоров купли-продажи, которые уже подготовил и рассылает газораспределительным компаниям «Нафтогаз». Копию такого документа обнародовали «Украинские Новости».
Для профильных экспертов новый газовый ценник не стал сюрпризом.
«Еще в апреле, когда „Нафтогаз“ обнародовал цены для промышленности на май, уже было понятно, что цены для населения тоже будут расти, только с отсрочкой», — пояснил «Стране» глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Согласно опубликованному на официальном сайте «Нафтогаза» прайсу, с 1 мая до 1 июня газ для промышленности предлагается по цене 6 299 — 6 948 гривен за тысячу кубометров без НДС и затрат на транспортировку. По сравнению с ценами на апрель, майские тарифы выросли на 5,2–11,5%. Итоговый ценник для предприятий зависит от условий закупки газа. По предоплате получается дешевле почти на 650 гривен.
В постановлении № 293, которым Кабмин прописал скидки на газ для населения, указано, что тариф для людей считается по формуле — цена на газ для промышленности за прошлый месяц умноженная (если нужно) на понижающий коэффициент.
То есть, базой для тарифа на газ для населения на май стал апрельский ценник для промышленности, а он действительно был низким. Ведь под конец отопительного сезона в Европе скопились большие объемы «лишнего» газа, которые потребители не успели использовать из-за теплой зимы.
«Базовыми для расчета цен на газ для населения на июнь станут уже майские, повышенные, тарифы для промышленности. А расценки на июль станут понятны как только „Нафтогаз“ опубликует прайсы для предприятий на июнь, что, скорее всего, будет в конце этого месяца», — говорит Скубченко.
До 35 гривен за куб
Скорее всего, июньское подорожание — это только начало ценового ажиотажа на газовом рынке.
«Дешевый газ в Европе закончился. Украина закупает газ по спотовым, то есть, краткосрочным контрактам. А по такой схеме недорогой ресурс появляется, как правило, сразу после окончания отопительного сезона, и быстро распродается. Затем цены начинают расти, и по мере приближения следующего отопительного сезона они становятся все выше», — говорит Рябцев.
Июньская цена в 8 627 гривен за тысячу кубов — не предел.
Согласно постановлению правительства № 867, с 1 мая и до конца года верхняя ценовая планка для населения составляет 9 717 гривен. И к следующему отопительному сезону эта планка, скорее всего, будет достигнута, считает экономист Виктор Скаршевский.
Здесь стоит пояснить, что правительственное постановление № 867, в котором прописаны спецобязательства по цене на газ для населения, предусматривает несколько этапов повышения тарифов. И все они регулируются специальными коэффициентами. Так, до недавнего времени применялся коэффициент 0,68. На него умножали среднюю цену на газ для промышленности и в итоге выходили на тариф 8,55 гривен за куб. Но с 1 мая коэффициент вырос до 0,8, то есть, тариф для населения стал уже 9,7 гривен за куб.
Пока цены для промышленности ниже этой цифры, тарифы для населения тоже будут ниже. Но как только стоимость газа в Европе вырастет и достигнет этой планки, почти по 10 гривен за куб придется платить и людям.
Виктор Скаршевский считает, что это случится как раз к началу следующего отопительного сезона. А с 1 января 2020 года всякие ограничения вообще снимаются. Украинцы будут платить полностью рыночную цену на газ. Какой она будет, пока можно только догадываться.
«В прошлом году тариф для промышленности достигал 14 000 гривен за 1 000 кубов. Такая же цена может быть и в нынешнем году. Но это — при текущем курсе доллара. В случае ожидаемой девальвации гривны на 10–15%, за газ придется платить уже по 15–16 гривен за куб, то есть, почти вдвое больше, чем сейчас», — подсчитал Виктор Скаршевский.
«Верхней планки при действующей схеме закупок Украиной газа просто нет. В марте прошлого года, когда „Нафтогаз“ запустил акцию #Прикрути, мы покупали газ по 1,3 тысячи долларов за тысячу кубов, то есть, в пересчете на гривну — больше чем по 35 гривен за куб. Если такое повторится, то украинцам придется платить по космическим тарифам», — говорит Скубченко.
В структуре тарифов на отопление и горячую воду доля газа доходит до 80%. Поэтому понятно, что его подорожание тут же отразится и на платежках. Впрочем, тут тоже есть эффект отсрочки. Отопительный сезон закончился в апреле, тогда же в большинстве городов Украины начали выключать горячую воду, якобы, на профилактику, но без конкретных дат включения. Поэтому ни за тепло, ни за горячую воду большинство украинцев летом платить не будут. Так что люди особо не сэкономили на майском снижении цен и не разорятся на июньском повышении. Придется заплатить немного больше разве что за газ для приготовления пищи, но это не так много (в среднем 5 кубов на семью, то есть, 43,15 гривен в июне против 41,35 гривен в мае). Плюс — доплатят те, кто греет газом воду.
Платежки — выше, субсидий — меньше
Основной тарифный удар придется на начало следующего отопительного сезона. К тому времени цена на газ, как прогнозируют эксперты уже вырастет до верхней планки в 9,7 гривен за куб. И уже от нее пересчитают тарифы на отопление и горячую воду. Они вырастут, как минимум, на 15%.
Не удивительно, что уже сейчас на Украине началась борьба за тарифное регулирование. Недавно Ассоциация городов Украины обратилась к парламенту с просьбой поддержать принятие законопроекта № 9424. В нем прописана передача полномочий по лицензированию и утверждению тарифов в сфере тепло- и водоснабжения от НКРЭ местным органам исполнительной власти. Сейчас НКРЭ устанавливает тарифы для 26 крупнейших предприятий теплокоммунэнерго, а еще для 207 их регулируют местные власти.
Но в феврале этого года НКРЭ приняла проект постановления, согласно которому возвращает себе полный тарифный контроль, что возмутило местные власти.
Впрочем, кто бы в итоге не устанавливал тарифы, они вряд ли обрадуют украинцев. Тем более, что с субсидиями, скорее всего, будут проблемы.
«Армия субсидиантов и так постоянно сокращается. С прежних 6,7 млн домохозяйств этот список сократился до 3,4 млн. И верификация будет продолжаться. Параллельно пойдет сокращение социальных норм потребления.
Думаю, монетизация субсидий под которую людей призвали экономить, чтобы получить на руки деньги, была затеяна, чтобы нащупать „дно“ потребления энергоресурсов. И затем снизить к этому показателю социальные нормы потребления. Ведь правительство, призывая экономить, не может не знать, что жители большинства многоэтажек попросту не могут прикрутить отопление, а как раз на него приходится больше всего трат», — считает Скубченко.
При этом, по словам Рябцева, на программы энергоэффективности и энергосбережения, которые позволили бы реально сократить потребление и экономить (а также снизить потребности в субсидиях), в Украине выделяются копейки.
«Все ограничивается тепловыми кредитами, да и там годовой бюджет заканчивается уже в мае. Разрекламированный Фонд энергоэффективности до сих пор так и не работает. А значит задолженность населения за коммунальные услуги, которая уже и так превышает 70 млрд гривен, будет только расти», — подытожил эксперт.
Людмила Ксенз
Читайте также: Завершение проекта «Северный поток — 2» могут перенести
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Про Евровидение
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кризис ПЦУ: Зачем Епифаний обманул Филарета
Филарет с Петром Порошенко при создании ПЦУ договорились обмануть патриарха Варфоломея и Епифания, но в итоге обманутым остался сам Филарет, пишет Союз Православных Журналистов.
Филарет пытается отобрать у Епифания власть и восстановить Киевский патриархат, который юридически по-прежнему существует. «Почетный патриарх» больше не желает быть почетным и хочет стать действующим, а потому рассказывает о лжи и интригах, которые сопутствовали созданию ПЦУ.
Оказалось, что Филарет перед «объединительным Собором» вошел в сговор с Порошенко и Епифанием с целью обмануть патриарха Варфоломея — они договорились, что избранный «предстоятель» ПЦУ Епифаний Думенко будет чисто декоративной фигурой, а в реальности руководить по-прежнему будет Филарет.
Но все оказалось иначе. Порошенко с Епифанием обманули «старца» и решили, что Епифаний будет управлять ПЦУ по-настоящему. На Синоде ПЦУ Епифаний даже пытался отправить Филарета на покой. Но это оказалось не так то просто.
Все это не сценарий приключенческого фильма, — это будни Православной Церкви Украины.
Филарет Денисенко решил совершить переворот в ПЦУ и отобрать у Епифания власть.
Не успел Петр Порошенко проиграть президентские выборы, как Филарет пошел в атаку на совместный проект бывшего Президента и Фанара. Почетный патриарх заявил, что ПЦУ разделилась и он намерен воссоздать Киевский патриархат, который, как все уверяли, был распущен.
Филарет: «Церковь разделилась. И потому, сейчас моя задача как патриарха — сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую Церковь… Возвращать патриархат не нужно — он есть!
ТСН: Вы допускаете из-за этого разделение Церкви — Допускаю. Но мы создадим единую церковь — Киевский патриархат».
В начале мая Филарет Денисенко разослал епископам ПЦУ приглашение на встречу, где он планировал договориться о восстановлении статус-кво — то есть Киевского патриархата с собой во главе. Приглашения были разосланы на официальных бланках УПЦ КП.
Сторонники Епифания стали немедленно бить тревогу. Были мобилизованы все медиа-ресурсы во главе с ТСН, которые еще совсем недавно рекламировали Томос и превозносили Филарета до небес. Сейчас они смешивают недавнего кумира с грязью и обвиняют его в расколе.
ТСН: «Неужели собственными руками хочет уничтожить независимую украинскую Церковь тот, кто столько лет за нее боролся»?
Благодаря поднятой ими медийной волне, большинство «епископов» ПЦУ побоялись ехать на встречу к Филарету. В результате, к Филарету пришли только четыре «архиерея».
Такая неудача могла сломить кого угодно, но не Денисенко. 15 мая он собирает пресс-конференцию, на которой делает ряд сенсационных заявлений.
«Объединительный Собор» был греческим, а не украинским
Филарет заявляет, что объединительный Собор, на котором создали ПЦУ, был не украинским, а греческим, что ПЦУ — это вовсе не новая структура, а Киевский патриархат, который никуда не исчез, а продолжает свое существование.
Филарет: «Тот устав, который был принят на Соборе в Софии 15 декабря, это устав греческой Церкви, и действие его заканчивается получением Томоса. Мы не строим новую Церковь. Мы слышим так, что мы начинаем строительство новой Церкви. А та, которая была до Собора, мы к этой Церкви не имеем отношения? Мы что, от нее отказываемся? Нет, не отказываемся, это продолжение».
Филарет документ о роспуске УПЦ КП подписал, но понарошку
Отвечая на вопрос, подписывал ли Филарет документ о роспуске Киевского патриархата, он говорит, что да, подписывал, но это ничего не значит, потому что иначе Украине не дали бы Томос.
Филарет: «Подписывал. Почему подписывал? Как временное явление для того, чтобы получить Томос. Без этого Вселенский патриарх не имел права предоставить нам Томос».
Филарету все равно — будет Томос или нет
На вопрос журналиста — не боится ли Филарет, что его действия спровоцируют отзыв Томоса, тот отвечает совершенно равнодушно — мол, могут отобрать, а могут и не отобрать.
Филарет: «Томос отберут или не отберут — это не от нас зависит. Могут и отобрать, если будут основания, а могут и не отобрать».
Совершенно очевидно, что Томос, который стараниями Петра Порошенко и Филарета превратился в Украине практически в предмет поклонения, сейчас самого Филарета совершенно не интересует, как не интересует и вопрос признания, или непризнания ПЦУ. Его занимает исключительно власть.
ПЦУ не признана Поместными Церквями, потому что среди «епископов» ПЦУ есть агенты Москвы
Если раньше рукой Москвы в риторике Филарета, как и остальных в Киевском патриархате, были исключительно епископы Украинской Православной Церкви, то теперь они, по мнению Филарета, проникли и в ряды ПЦУ. И то, что эту структуру не признала до сих пор ни одна Поместная Церковь, кроме Фанара, Филарет объясняет как раз этим фактом.
Филарет: «Никто из других Церквей не признает украинскую Церковь не только как патриархат, а и как украинскую автокефальную Церковь. И пока мы не видим путей, которые привели бы к признанию. Почему они не признают? Причин много, но главная причина — Москва. И в Украине она, та же Москва, действует, но уже теперь не через Московский Патриархат, а через нас же, когда наши же архиереи выступают против того, что они создали, — против Киевского патриархата».
Епифаний не самостоятелен. Вместо него руководят другие
Филарет заявляет, что Епифаний не способен руководить самостоятельно, и за него это делает кто-то другой. Кто, Филарет не говорит.
Филарет: «Правда заключается в том, что не он управляет, а ним управляют. И он мне прямо сказал — не все от меня зависит».
Порошенко и Епифаний обманули Филарета
Филарет утверждает, что перед созданием ПЦУ была устная договоренность между ним, Петром Порошенко и Епифанием о том, что Епифаний будет таким себе свадебным генералом и будет представлять ПЦУ на международной арене. А в реальности этой структурой будет руководить Филарет.
Филарет: «Договоренности были между мной и Президентом, с Епифанием тоже, и не только между нами тремя, но и с архиереями. И на Архиерейском Соборе была договоренность, что я продолжаю руководить Церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет Церковь вовне. А я не представляю вовне. Вот такая договоренность».
Однако Порошенко с Епифанием обманули доверчивого старца и отстранили его от руководства новой структурой.
Филарет: «Письменно мы не подписывали, потому что я доверял и Президенту, и Епифанию, а они обманули».
По сути, Филарет рассказал, что он с Порошенко при создании ПЦУ пытались обмануть патриарха Варфоломея, выбрав Епифания в качестве кукольного предстоятеля. Но в итоге уже Епифаний с Порошенко вошли в сговор и обманули самого Филарета, отстранив его от управления.
Филарет: «Я как патриарх должен управлять украинской Церковью на территории Украины, а он от этого отказался и управляет сам. Мало того, на первом Синоде поставили вопрос, чтобы меня вообще отправить на покой! Доверял ему стопроцентно. А если бы я за него не боролся на Соборе, то он бы предстоятелем не стал».
Как после всех этих признаний можно называть ПЦУ? Пожалуй, другого слова, как позор и не подберешь.
Когда иерархи Украинской Православной Церкви после «объединительного Собора» ПЦУ предупреждали, что не могут две группировки раскольников механически создать каноническую Церковь, никто в украинском обществе им не верил.
Митрополит Антоний еще зимой, в момент триумфа ПЦУ, сказал, что все это быстро закончится и закончится именно позором.
Митрополит Антоний: «Таких событий в нашей истории было очень много, событий, которые когда-то оценивались как великие, а потом становились позором и для церковной истории, и для людей, которые подписывали такие документы. Вообще, существуют разные документы, подписанные в разное время, — и инатиконы, и унии, и томосы. Но очень часто они, к сожалению, оборачивались для христиан сложностями в жизни. А вообще, о них сегодня знают только те люди, которые занимаются церковной историей».
Но почему же тогда, когда все наперебой кричали, что ПЦУ объединит всех православных, иерархи УПЦ уже знали, что эта структура скоро развалится?
В ПЦУ, казалось бы, все складывалось идеально. Петром Порошенко и многими другими было заявлено, что с созданием этой структуры исполнились вековые чаяния украинского народа — создана единая Церковь, которую признал Константинополь и вот-вот признает весь мир. Филарет сделал так, чтобы ее главой стал не чужак из УПЦ Симеон, не авторитарный Михаил Зинкевич, а его верный адъютант — Епифаний Думенко. Власть, по сути, создала ПЦУ, сделала ее своей придворной любимой Церковью. У Украинской Православной Церкви отбирали и отдавали ПЦУ сотни храмов. Идеальные тепличные условия. Но, тем не менее, ушел Порошенко, и тут же возникает раскол. И выясняется, что ПЦУ с самого начала была основана на интригах и лжи.
Когда политики и депутаты обманывают народ и друг друга, мы уже не удивляемся, мы уже привыкли. Но в Церкви так быть не может.
Мы видим, как яростно в политике люди рвутся к власти и как тяжело с ней расстаются.
Мы видим, как дорога власть для Филарета.
Но Христос сказал совсем другое: «Кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой». (Мф. 20,27)
Почему Филарет не может уйти? Потому что не может жить по Евангелию. И Филарет в ПЦУ не единственный. Михаил Зинкевич прямо и честно сказал, что не отказывается от намерения стать главой ПЦУ. И остальные думают так же.
Почему епархии ПЦУ не объединяются друг с другом, почему члены ПЦУ не доверяют, а то и ненавидят друг друга? Да все просто — потому что они, хотя и носят облачения, мыслят абсолютно так же, как депутаты Верховной Рады. И формальная легализация со стороны Константинополя их нисколько внутренне не изменила.
Христос сказал: «На камне создам Церковь мою и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). И действительно, Украинская Православная Церковь в дни самого жесткого давления устояла и еще больше укрепилась. А ПЦУ в идеальных условиях валится сама.
Стечение обстоятельств? Едва ли.
Читайте также: Наблюдатель ОБСЕ шокировал Европу признаниями о предпосылках развала Украины
Ярослав Нивкин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донецк: политики из ЕС обсудили вопросы внедрения немецких нанотехнологий в промышленность ДНР (ФОТО)
В рамках проведения выставки «Достижения Донецкой Народной Республики» 11–12 мая 2019 года Республику с визитами посетили представители 17 иностранных государств.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Донецкой Народной Республики.
Неподдельный интерес экспозиция, представленная Министерством промышленности и торговли ДНР как на V Ялтинском международном форуме, так и на праздновании 5-летнего юбилея независимости ДНР, вызвала у представителей Германии.
В частности, по предварительной договоренности и приглашению министра промышленности и торговли ДНР Эдуарда Арматова приехала немецкая делегация представителей организации «Русские немцы за партию Альтернатива для Германии» («Russlanddeutsche für die AfD»).
«На Ялтинском международном форуме мы обсудили цель и темы нашего визита в Республику. Сейчас же воочию увидели мощь и масштабы производственных возможностей Республики», — отметил Рихард Гретцингер.
На площадке Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) состоялся круглый стол по вопросам сотрудничества и внедрения в промышленную сферу ДНР нанотехнологий, в котором приняли участие министр промышленности и торговли ДНР Эдуард Викторович Арматов, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн, член руководства организации Рихард Гретцингер (Richard Gretzinger) и профессор Хеннинг Зоз, немецкий нанотехнолог, эксперт высокоскоростной мельницы, основатель около 1990 исследований и разработок компании наноструктурированных материалов, Zoz GmbH, а также научные сотрудники Донецкого национального технического университета (ДонНТУ): профессор, кандидат исторических наук, заслуженный работник образования, проректор по внешним связям и внешнеэкономической деятельности Навка И.П, начальник международного отдела Джура С.Г., профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Технология машиностроения», заместитель ректора по научной работе Михайлов А.Н., профессор, заведующий кафедрой немецкого технического языка Калашников В. И.
Иностранным гостям было представлено нанооборудование, разработанное сотрудниками республиканского университета.
Кроме того, зарубежные профессора провели лекцию студентам Донецкого национального университета (ДонНУ).
«По сути, мы являемся машиностроительной компанией. Для достижения этой цели мы в течение 30 лет строим заводы (основной продукт Simoloyer, который можно назвать высококинетической кофемолкой) для твердотельного синтеза. Техническими терминами являются механическое легирование (МА), высокоэнергетическое измельчение (НЕМ) и реактивное измельчение (RM). Это называется High Kinetic Processing (HKP).
Наноструктуры могут быть включены в практически любой материал с помощью HKP, и также технология может быть использована в других областях», — рассказал профессор Зоз.
Хеннинг Зоз начал инициативу по мотивации немецких студентов к учебе в Японии с точки зрения новых технологий. Он инициировал и организовал обменные программы, а также школьные и университетские партнерства. На встрече в университете профессор пригласил с целью обмена опытом лучших студентов ДонНТУ на обучение и для прохождения практики в Германии.
Также германская делегация совместно с министром Минпромторга ДНР посетила Коммунальное учреждение «Детский социальный центр администрации города Донецка». Ребята и педагогический состав учреждения с нетерпением ждали эту встречу и подготовили праздничный концерт.
Почетные гости из Германии передали детям в качестве презента новые конструкторы «Лего».
Читайте также: Бабченко собирает на Армию ДНР (ВИДЕО А.Шария)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко наградил орденом Волкера
Петр Порошенко наградил специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
Об этом сообщает пресс-служба уходящего президента.
«За весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии на Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности украинского государства постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Курта Волкера — специального представителя Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины», — сказано в указе № 284/2019.
Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры. Учрежден в 1995 году, до учреждения в 2008 году ордена Свободы был высшим орденом, которым украинское руководство награждало иностранцев.
Читайте также: Ярослав Мудрый консолидировал Европу, — новый перл от Кличко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Аптеки в ДНР. Развенчание мифов украинских СМИ. Спецрепортаж Катерины Катиной и Георгия Медведева
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Почему власть Украины так боится российских паспортов – мнение жителей ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Петя празднует, скорбит и дает советы Зеле
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Открытый кубок по дзюдо разыграли в Донецке
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Раскрыта тайна мятых брюк Порошенко
Юрий Ладный, экс-глава украинского президентского протокола в 2010–2013 гг., рассказал в интервью украинскому изданию «Вести» о том, почему Петр Порошенко появляется на публике в мятых брюках и дырявых носках.
Отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что уходящий президент всегда отличался неряшливостью.
«Скажу одно: за внешний вид первого лица отвечает исключительно первое лицо. Он не вчера родился и прошел достаточно долгий путь госчиновника, будучи секретарем СНБОУ при Ющенко, министром при Януковиче, поэтому должен владеть хотя бы азами делового этикета», — сказал Ладный.
«Первое лицо, как и любой человек, должно иметь пристойный внешний вид — выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок.
К сожалению, пятый президент этим всегда пренебрегал. Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах», — добавил он.
По словам экс-чиновника, «многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица».
«Президентский протокол может регулировать вопросы, касающиеся одежды президента, но только в некоторых случаях. Например, когда глава государства наносит зарубежный визит, и принимающая сторона просит предусмотреть, скажем, так называемый вариант „без галстуков” на неофициальную встречу либо вечернее мероприятие.
Только в таких случаях протокол может рекомендовать президенту подобные варианты. А в повседневной деятельности главы государства протокол не имеет права вмешиваться в такие вопросы. Тем более, учитывая, что Порошенко не приемлет какую-либо критику или замечания», — резюмировал Ладный.
Читайте также: Ярослав Мудрый консолидировал Европу, — новый перл от Кличко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su