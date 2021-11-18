Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». В Европе одни огорчились, другие обрадовались, подобно Польше и примкнувшей к ней Украине, наживающихся на российском транзите.

Напомним, что газопровод планировалось запустить в работу еще в конце 2019 г., но США с сателлитами постарались сделать все, чтобы сорвать этот срок. За время правления президентов Трампа и Байдена только Вашингтон ввел против второго «Северного потока», связанных с ним компаний и физических лиц несколько сотен санкций. Однако в сентябре с.г. газопровод был-таки построен. В октябре первая его нитка была заполнена газом и готова к запуску, вторую планировали запустить в конце года, сообщал глава австрийской OMV, одной из компаний-инвесторов проекта, Альфред Штерн. В общем, казалось, еще немного, еще чуть-чуть — и преодолевший санкционные барьеры русский газ потечет по «Северному потоку — 2» и спасет Европу (опять!) от холода и, возможно, даже голода. А почему нет?

По причине дефицита на голубое топливо Европа уже пережила одну волну заоблачного роста стоимости 1000 куб. м до неподъемных 1500 долл. Потом на фоне сообщений о скором запуске «Северного потока — 2» произошел спад цен. До 800 — 900 долл., что, тем не менее, в два-три раза выше уровня последних лет. Такого в европейской энергетической истории еще не было. Но, как поется в нашей старой песне, «То ли еще будет, ой-ой-ой!». Есть основания полагать, что при таком отношении Евросоюза к газовой политике, точнее, к «русскому газу», это далеко не ценовой потолок.

Министр экономики немецкой земли Саксония-Анхальт Свен Шульце в ходе пресс-конференции в Магдебурге предупредил о негативных последствиях приостановки сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — Nord Stream 2 AG.

По его словам, соответствующее решение немецкого регулятора может привести к росту цен и производственным убыткам. «Я вижу большую проблему в том, что “Северный поток — 2″ не будет работать всю зиму, о чем сейчас совершенно точно стало известно», — отметил Шульце. Депутат Бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст призвал больше не допускать отсрочек по вопросу запуска трубопровода, потому что немецкие домохозяйства с низким и средним доходом жалуются на растущие цены на энергию.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал приостановку сертификации газопровода. По его словам, в Кремле не нашли политических мотивов для такого шага. В данном случае действительно существуют определенные протоколы и нормы европейского законодательства на этот счет, компания-оператор готова выполнить все требования законодательства, отметил Песков. Многие эксперты тоже не верят или делают вид, что не верят, в политические причины решения регулятора Германии. Но тогда в чем суть проблемы?

Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали «исключительно регуляторным». Неразрешенным остается спор вокруг обновленной Газовой директивы ЕС, которая вступила в силу 23 мая 2019 г. Ее нормативы гласят, что проложенная после указанной даты труба должна либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании. Регулятор и суд в Германии постановили не выводить «Северный поток — 2» из-под действия документа. Россию это не устраивает, поскольку, как отметили в Москве, опираться надо не на технические аргументы, а на экономические: к моменту обновления директивы в проект инвестировали уже миллиарды евро с учетом прежней правовой ситуации.

«Дело в том, что критики «Северного потока – 2» заявляли, что компания Nord Stream 2 AG вообще не может быть оператором газопровода. Потому что она является «дочкой» Газпрома, что якобы противоречит антимонопольному законодательству ЕС, по которому поставщик газа не может заниматься его транспортировкой», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В частности, польская компания PGNiG, которая участвует в сертификации на правах наблюдателя, указывала, что Nord Stream 2 зарегистрирован в Швейцарии, которая не является членом ЕС, поэтому немцы обязаны отказать в сертификации. Однако немецкий регулятор разъяснил ситуацию в пользу «Газпрома». Ему действительно нужно либо перерегистрировать Nord Stream 2 в немецкой юрисдикции, либо создать отдельно немецкую «дочку» в соответствии с законодательством Германии для управления исключительной немецкой частью «Северного потока — 2». Речь об участке трубы, который проходит в 12-мильной морской зоне в территориальных водах Германии, отметил Юшков.

Как сообщили Expert.ru в компании Nord Stream 2 AG, ею принято решение основать дочернюю компанию для управления немецкой частью газопровода «Северный поток — 2». Решение продиктовано требованием немецкой стороны привести организационно-правовую форму швейцарской компании — оператора газопровода — в соответствие с нормами законодательства ФРГ. Дочерняя компания станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Ей и предстоит потом пройти сертификацию в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2». То есть — вернуться на дистанцию, с которой не по своей воле сошел сегодня оператор Nord Stream 2 AG. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, на создание немецкой «дочки» может уйти порядка двух месяцев.

Ранее, до приостановки сертификации, максимальный срок получения «Газпромом» всех необходимых документов для запуска трубы был примерно 8 мая следующего года. (Знаменательная дата! Не специально ли выбрана?)

Правда, все ожидали, что процедуры будут закончены раньше и «Северный поток — 2» запустят в разгар отопительного сезона — в феврале, когда морозы самые сильные, а запасы в подземных хранилищах уже изрядно похудевшие.

Теперь, например, один из российских авторитетных специалистов в газовой сфере Игорь Юшков говорит, что «Северный поток — 2» не запустят ни в разгар отопительного сезона, ни в его конце. Какое-то время потребуется «Газпрому» на переоформление документов, вероятно, минимум месяц. Когда Nord Stream 2 AG донесет немецкому регулятору необходимые документы, это будет считаться, судя по всему, подачей новой заявки на сертификацию, и отсчет срока рассмотрения начнется заново. То есть максимально четыре месяца вопрос может решать Германия плюс еще столько же Еврокомиссия…

Слушаю я рассуждения разных экспертов, читаю их аналитику ко всей этой газовой истории и невольно задаюсь вопросом: неужели нельзя было предусмотреть подобный вариант развития событий, и не только со стороны России, но и ее компаньонов? Кстати, и регулятор должен был заранее предупредить Nord Stream 2 AG о том, какую структуру компании он хочет видеть. «Проблема не сразу возникла, она существовала и на этапе согласования процедур», – констатирует директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Впрочем, России, полагаю, особо волноваться не стоит. Больше всех в этой ситуации стоит беспокоиться самой Европе. Нехватка природного газа может привести к масштабным отключениям электричества в регионе, считает глава одного из крупнейших сырьевых трейдеров в мире Trafigura Джереми Вейр. Его слова приводит британская газета Telegraph. Похоже, трудности осени 2021 г. Европу ничему не научили: даже при ценах в 1200 долл. за тысячу кубометров газа продолжалось давление на «Северный поток — 2», лоббирование возобновляемых источников энергии и доминирование политики ценностей вместо политики экономики.

«Газпром» мог бы, конечно, запустить газопровод под страхом штрафа Bundesnetzagentur. Об этом германская пресса пишет не один месяц, но для российской стороны подобный шаг не имеет смысла, так как лишь усилит позиции противников проекта. Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» и без того породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль явно далеки от реальности.

Приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» может иметь политические основания. Такое мнение высказал немецкий политик и член партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер. Тем не менее трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает, отметил он. По его словам, «этот проект был политизирован с самого начала».

Зная всю предысторию проекта, можно, видимо, сказать, что в его словах есть солидная доля правды. За решением немецкого регулятора, по мнению многих экспертов, явственно просматриваются американские уши. Взять, например, только американские санкции. Они затронули интересы почти 120 компаний из 12 европейских государств, то есть речь идет не только об ущербе России, но и о проблемах для европейской экономики, включая вынужденные расходы на закупки газа по более высоким ценам. Впрочем, как раз этого американское руководство и добивается. Смысл противостояния строительству «Северного потока-2», как известно, и заключается в обеспечении преимуществ для продажи в европейские страны американского сжиженного природного газа. Он значительно дороже российского трубопроводного газа (примерно на треть), но Вашингтон настойчиво принуждает европейские страны покупать его.

Во многом из-за действий американцев, которые обещали обеспечить европейцев сжиженным газом, но не выполнили обещания, газовый баланс в ЕС стал дефицитным. Предприимчивые поставщики СПГ переключились на рынки Юго-Восточной Азии, ведь там цена на газ выше почти на 20%, чем на рынке ЕС. Если же спрос на газ продолжит бурный рост и в Индии, то, по мнению экспертов, европейским потребителям придется просто выстраиваться в очередь за российскими энергоресурсами. Избалованная Европа оказалось в уникальном положении пострадавшего: газа катастрофически не хватает, а Россия в этом точно не виновата. По сути, энергетическую стабильность Европы сегодня поддерживает и гарантирует Россия. Но обеспечить эту стабильность в дальнейшем может только запуск «Северного потока — 2».

Любопытно, что США пытаются навязывать свое видение Европе — с кем и на каких условиях работать, но в то же время сами активно развивают торговлю с Россией. За первые пять месяцев 2021 года поставки нефти и нефтепродуктов из России в США выросли на 78% (до 6,7 млрд долл.) в отношении к аналогичному периоду прошлого года. Штаты все активнее закупают и российские ракетные двигатели, алмазы и другие драгоценные камни, продукцию металлургии. Когда американскому бизнесу выгодно — о санкциях никто не вспоминает. Таковы методы ведения американцами бизнеса, который давно стал их геополитическим оружием.

И здесь важно подчеркнуть, что работающий на полную мощность, «Северный поток — 2» становится катализатором в усилении геоэкономического суверенитета континентальной Европы во главе с Германией перед США.

Строительство второго газопровода из России в ЕС усилит экономическую мощь Германии и придаст первой экономике ЕС статус крупнейшего газового хаба. Сегодня интересы крупнейших участников рынка из Германии, Австрии и Нидерландов побеждают зачастую нелогичные политические амбиции. В итоге Польша и Украина теряют и в газовом транзите, и в доступе к недорогому первоклассному сырью. США всячески препятствуют реализации этих стратегических позиций, впрочем, не только этих, но и других, которые могли бы позволить Европе вновь обрести утраченную субъектность и выйти из-под американского влияния. Мечты, мечты… Впрочем, европейцы давно разучились мечтать, как и думать самостоятельно. Без заокеанского патрона.

«Зимой 2021–2022 годов запуска “Северного потока – 2” не будет. Только если в феврале будущего года случится “ахтунг” и немцы сами оперативно подпишут документы и сертифицируют проект. Однако для этого нужны морозы в минус 20 и запасы в газовых хранилищах Европы, стремящиеся к минимуму. Это сразу всех в Европе отрезвит», — говорит Сергей Пикин.

«Генерал Мороз», как опять пишут в Германии, победил Гитлера, а отнюдь не Красная армия. Ложь, конечно, однако будем надеяться, что именно этот «генерал» приведет сейчас в чувство реальности немцев и прочих европейцев.

А для себя отметим, что новости о приостановке немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» и грядущем морозе принесли России больше плюсов, нежели минусов. Вряд ли решение BNA в сколь-нибудь длительной перспективе ударит по интересам «Газпрома». Оно лишь способно стать драйвером очередного ценового скачка и, соответственно, роста экспортной выручки российской компании. Добавим, что «Газпром» готов нарастить поставки газа в Европу, но только по «Северному потоку — 2». Остальные направления транзита российская компания считает коммерчески невыгодными и недостаточно надежными. Таким образом, затягивая процесс сертификации нового газопровода, ЕС усугубляет собственный энергетический кризис и, соответственно, подрывает свою же экономику. В выигрыше, как всегда в таких ситуациях, остаются США.





