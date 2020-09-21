Германия может потерять миллиарды евро в случае отказа от «Северного потока-2». Эти риски в беседе с РИА Новости оценил депутат Бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.

По его словам, остановка строительства может привести к штрафным санкциям в размере более десяти миллиардов евро, ведь газопровод не является проектом России или Германии, поскольку в нем участвуют более 100 фирм.

«Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги», — напомнил он.

Кроме того, по его словам, отказ от «Северного потока-2» ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии: «Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы?».

Парламентарий выразил мнение, что вся история вокруг остановки газопровода является борьбой за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России.

Стоит также напомнить, что компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, которая хоть и принадлежит «Газпрому», но финансируется 50:50 российским газовым монополистом и пулом европейских энергетических гигантов — немецкими Uniper и Wintershall, австрийским OMV, французским Engie и британско-нидерландским Shell, которые уже вложили около € 10 млрд. в этот проект, получивший все необходимые разрешения от правительств стран, через которые проходит труба — Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Если правительство одной из этих стран внезапно по какой-либо причине отзовет разрешение, ему придется компенсировать инвесторам потраченные деньги плюс упущенную прибыль. Сумму компенсации эксперты оценивают в не менее, чем € 20 млрд.

Интересно, что на Украине высказали мысль, что США нужна не остановка «Северного потка-2», а вообще прекращение транзита российского газа в Европу, а значит, уничтожение украинской ГТС станет следующей целью Вашингтона. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний. По его мнению, «Майдан, организованный Вашингтоном на Украине, преследовал не только политические, но и экономические цели: установление в Киеве проамериканского режима позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в Европу.

А что потеряет Россия? В интернете можно встретить теории о том, что в «Газпроме» не против срыва проекта и чуть ли не потирают ручки в предвкушении получения миллиардов, которые будут для компании очень кстати в условиях потерь от падения газовых цен…

— С одной стороны, это скорее вопрос к юристам-международникам, — комментирует ситуацию заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— А, с другой, ни разу раньше не складывалось подобной ситуации. Иными словами, соответствующие нормы в европейском законодательстве есть. Они защищают инвестиции компаний от неправомочных действий государств ЕС. Если подходить к выполнению этих норм буквально, то срыв «Северного потока — 2» действительно привёл бы к тому, что участники проекта получили бы соответствующие компенсации. Собственно, Nord Stream 2 учитывает эту норму для того, чтобы компенсировать возможные потери от недозагрузки «Северного потока — 2». Ведь власти Евросоюза расширили ограничения уже после того, как в газопровод были вложены практически все предусмотренные проектом средства. Но здесь мы натыкаемся на вопрос о глубокой политизированности «Северного потока — 2». В регионе нет ни одного другого проекта, вокруг которого велись бы такие жаркие баталии. А в таких условиях трудно ожидать нормального применения европейского законодательства.

Главная же проблема, которая неминуемо возникает при срыве «Северного потока -2» — это надёжность газовых поставок в Европу. Готовность европейских энергетических компаний участвовать в подобных проектах обусловлена не только прямой экономической выгодой, но и пониманием недофинансированности главного газового коридора — украинского. В поддержание работоспособности ГТС Украины вкладывают исчезающе мало денег. А остаться без газа в случае внезапной разгерметизации экспортной магистрали вряд ли кому-то хочется. Поэтому перспективы «Северного потока — 2» нельзя сводить только к деньгам. Реализация этого проекта — вопрос энергобезопасности.

«СП»: — Немецкий депутат говорит оценивает потери для Германии в не менее чем 10 млрд. Другие депутаты, призывающие остановить СП-2 это понимают? А правительство ФРГ?

— Ну, это ведь Германия потеряет деньги, а не конкретные депутаты. Их зарплаты, а точнее совокупных доход никак не связан с потерями или приобретениями государства и его граждан.

Руководство Германии понимает важность этого проекта с точки зрения энергобезопасности региона и прибыли местных энергетических компаний. Также для руководства Германии успешная реализация «Северного потока -2» является вопросом личного политического престижа и реальной демонстрацией государственного суверенитета их страны.

«СП»: — Вообще для Германии это серьезные деньги? С другой стороны, если правительство Меркель откажется от СП-2, то деньги потеряют, что чревато политическим кризисом и развалом правящей коалиции, после чего к власти может прийти какая-нибудь «Альтернатива для Германии», которая все равно даст возможность достроить трубу… Так ли это?

— Я не настолько погружён во внутриполитические расклады Германии, чтобы прогнозировать исход возможного кризиса. Этот вопрос лучше адресовать политологам, у которых на руках есть актуальная социология, включающая вопросы о «Северном потоке — 2». Но любая политическая сила, которая придёт к власти в этой стране вынуждена будет считаться как с национальным капиталом, так и с общеевропейскими законодательными нормами.

«СП»: — А вот на Украине считают, что после срыва «СП-2» американцы возьмутся разваливать их ГТС, так как им нужно, чтобы российский газ в Европу вообще не шел. Согласны?

— Их ГТС прекрасно разваливается без всяких американцев. Мне кажется, что для американцев первостепенным является не вопрос о доступе российского газа на европейский рынок, а вопрос о послушании со стороны стран Евросоюза. То есть пусть европейцы покупают газ у кого хотят, если при этом они ведут себя как одна большая Польша.

«СП»: — А смогут ли США полностью заменить Россию на европейском рынке?

— Нет. И задачи такой никогда никем не ставилось. Стратегия «энергетического доминирования» в Штатах возникла вслед за развитием местного нефтегазового сектора и началом разработки экспортных проектов, а не наоборот.

«СП»: — Как бы вы все же оценили возможность срыва «СП-2»? Что является главной опасностью: «дело Навального», американские санкции или что еще?

— На данный момент я оценил бы вероятность срыва этого проекта как минимальную. Главное — позиция крупных стран Евросоюза и их готовность отстаивать свои интересы.

— Сейчас ничего нельзя сказать из-за того, что все зыбко и вполне возможны форс-мажоры, вплоть до глобальной войны, но если их исключить, то компенсацию Россия в любом случае получит, — уверен писатель и политолог Дмитрий Лекух.

— Но ручаться в нынешних обстоятельствах ни за что нельзя.

По всем остальным вопросам — еще раз напоминаю, что «Северный поток -2» — это не российский, это чисто европейский проект с российским участием, не более того, а «Газпрому», в принципе, параллельно, что строить на выходе сухопутного участка — «морскую» часть или терминал СПГ. Единственно, что может потерять — и потеряет Россия, в случае отказа от «СП-2» — это перспективные растущие рынки, потому как развитие германского, к примеру, машиностроения на энергетической базе СПГ тупо невозможно, она станет нерентабельной на мировых рынках. И это реально удал не только по самой Германии, но и по нам, как к поставщикам сырья, причем, не только энергетического.

Но немцам, конечно, будет куда тяжелей — СПГ-то мы куда-нибудь пристроим, хоть и с трудностями, как и другое сырье и продукцию низкой переработки, которую поставляем в германский промышленный кластер.

«СП»: — Немецкий депутат оценивает потери для Германии в не менее чем 10 млрд. Готовы ли власти Германии? Для нее это, наверное, не самые серьезные деньги?

— Много больше, чем 10 млрд. Много. Другое дело, что это не сиюминутно: сиюминутно в Европе вполне хватает текущих маршрутов. Но про развитие (или просто скорый возврат к доковидным показателям) при «заморозке» энергетических связей с Россией можно просто забыть.

«СП»: — Украинский депутат убежден, что американцам нужен не срыв конкретно «СП-2», а чтобы российский газ в Европу вообще не шел. Согласны? А смогут ли США полностью заменить Россию на европейском рынке?

— Ну, не до конца — это уж было бы слишком, но максимально сократить — да. И дело тут вовсе не в американском СПГ — «песок плохая замена овсу», да и с СПГ у США сейчас огромные проблемы, на фоне резкого падения добычи «сланцев»: они сейчас вынуждены частично уходить даже с премиальных рынков ЮВА, какая уж тут Европа. Задача там несколько другая: максимально заменить трубопроводный газ СПГ, причем неважно, — американским, катарским, русским — да хоть марсианским — чтобы поставить германскую промышленность в «равно-конкурентные условия» со своей. Что с учетом налоговой реформы в США и более дешевого рынка как энергоносителей, так и труда, — просто вынесет на хрен немцев с их машинами, злектротехникой и химией с мировых рынков. Начало формы

Дмитрий Родионов

Источник: http://voicesevas.ru/news/54408-germaniya-ot-sryva-severnogo-potoka-2-poteryaet-10-mlrd-a-skolko-vyigraet-gazprom.html