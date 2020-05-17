Новости Украины и Новороссии 17 мая 2020

Украине мир не нужен: Киев занимается «виртуализацией» процесса минских переговоров

Киев увлечен «виртуализацией» процесса минских переговоров, заявил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, комментируя заявление помощника президента Украины Андрея Ермака о назначении «представителями» Донбасса переселенцев. 16 мая Ермак заявил, что на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу «представителей» Республик, в частности из числа украинских граждан — внутренне перемещенных лиц, которые «могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований». «Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса», — сказал Ермак на встрече с послами G7 и главой представительства ЕС на Украине. Как, в свою очередь, отметил Мирошник, «к реальному процессу урегулирования конфликта на Донбассе этот процесс не имеет ни малейшего отношения». «Киев увлечён попытками „виртуализации“ процесса минских переговоров. Если раньше Порошенко просто откровенно врал о выполнении обязательств по “Минску” на 95%, то Ермак и Резников сегодня предлагают „имитацию третьего уровня“. И тут совершенно не важно, что раньше в переговорной группе был вице-спикер, а теперь вице-премьер, как тогда, так и сейчас эта бригада утверждена указами президента и легализована нотой МИД для официального участия в переговорах. На Украине уже давно принята практика „заочных судов“, это когда заочно объявляют в розыск, заочно судят и заочно же сажают. То есть весь процесс происходит без ненужного „вмешательства“ второй стороны процесса. Обвинению никто не мешает выдвигать безумные претензии, как и суду принимать ни чем не обоснованные приговоры. Эту же практику они предлагают и для переговоров в Контактной группе. Киев сам себе подбирает удобных оппонентов, сам с ними согласовывает любые решения и сам же демонстрирует свои невиданные успехи в достижении урегулирования конфликта. Итоги спектакля они, видимо, планируют потом предъявлять гарантам Минских соглашений или “нормандского формата”. Видимо, тоже в виртуальном формате. Проблемой остаётся лишь одна деталь — к реальному процессу урегулирования конфликта на Донбассе этот процесс не имеет ни малейшего отношения. Но, возможно, Зеленскому это и не нужно. Реальное урегулирование конфликта не вписывается в его концепцию „государство в смартфоне“, там должна быть просто опция — отключить конфликт и он ею будет готов воспользоваться», — написал он на своей странице в соцсети. Читайте также: Украина стала другой: тёмной ночью в Киеве люди в масках приняли судьбоносный закон (ВИДЕО)

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Я достаю из широких штанин…

Как говорят у нас в провинции, те, кто наблюдают за деятельностью украинского внешнеполитического ведомства, в цирке не смеются. Какой тут цирк, когда у этих людей и программа каждый раз новая, и шутки незаезженные? Хотя нет, вру, есть у украинских политиков одна тема, которую они неизменно вставляют в любую программу – «Крым скоро вернется в состав Украины». Но к этой шутке мы уже привыкли, смеяться над ней мы не перестанем и через десяток лет.

Особенно занимательно наблюдать за работой всяких так трехсторонних контактных групп и переговорами в нормандском формате. Мне всегда нравилось смотреть за тем, как украинские дипломаты и политики профессионально несут чушь, при этом не забывая подписывать всякие соглашения и протоколы, а затем, возвращаясь на родину с весьма неоднозначным пониманием произошедшего, гордо рассказывают небылицы о том, как в очередной раз «утерли нос» России. Дальше следует стадия осознания содеянного, которая сменяется стадией прочтения того, что подписали, затем наступает момент ультимативных требований изменить условия подписанных соглашений.

Но все соглашения, все формулы и прочие документы, разработанные в целях мирного урегулирования ситуации на Донбассе, уже подписаны, и в настоящее время работа трехсторонней контактной группы направлена прежде всего на урегулирование определенных моментов, которые уже оговаривались ранее.

Казалось бы, учитывая то, что все участники данной группы выступают исключительно за мир, деятельность украинских и российских чиновников, проводящих свои заседания совместно с представителями непризнанных республик, должна проходить в спокойном русле. Рабочие моменты, никакой политики. Но не тут-то было!

На минувшей встрече Трехсторонней контактной группы делегация Украины показала копию паспорта РФ человека, которого глава делегации РФ Борис Грызлов называл “представителем Донбасса”. Речь идет о паспорте представителя ЛНР Владислава Дейнего, который в ходе переговоров ловко достал из широких штанин «вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» и участник переговоров Алексей Резников. Да, да, есть в правительстве Украины и такая должность.

“Это паспорт гражданина РФ человека, который в ТКГ заявляет, что он представитель Луганска. Он – гражданин РФ… Это я Грызлову показал… Поэтому, когда глава делегации РФ говорит, что Россия вроде как отдельно, то нет. Их граждане на сегодняшний день ведут переговоры, заявляя, что они представители ОРДЛО”, – заявил Резник.

Разумеется, по словам украинских участников переговорного процесса, Грызлов был зол и слегка рассеян. Ну, а как иначе? Нас же рассекретили! Теперь политики Украины знают о том, что россияне тайно изымают у жителей непризнанных республик украинские паспорта и подменяют их российскими. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу…

Конечно, если бы Резник и ему подобные хоть изредка следили за тем, что происходит у них под боком, то он наверняка бы знал, что еще в 2019 году Россия выдала 272 тысячи российских паспортов гражданам ДНР и ДНР. Тогда бы его совершенно не удивил российский паспорт официального представителя ЛНР. Более того, знал бы Резник и о том, что до конца 2020 года Россия планирует увеличить число своих граждан, проживающих на территории непризнанных республик, до 800 тысяч человек.

Но вопрос в другом. А чем украинских дипломатов и политиков смущает российский паспорт официального представителя ЛНР? То есть, если бы Дейнего принял участие в работе группы, состоящей из представителей России, Украины и непризнанных республик, имея украинский паспорт, это было бы нормально?

Вообще, если разобраться в этой ситуации с точки зрения абсолютно нормального человека, то какая разница тому же Резнику, паспорт какого государства оттягивает карман Владислава Дейнего? Одна из непризнанных республик, ситуацию на территории которой якобы стремятся урегулировать украинские политики, уполномочила вести переговоры именно этого человека. Ему доверяют жители и руководство Республики. Какая разница, какой у него паспорт? Да будь он хоть гражданином Китая, что это меняет?

По факту мы имеем ситуацию, которая прямо говорит о том, что ни на какое мирное урегулирование конфликта на Донбассе официальный Киев не настроен. Все эти постоянные поиски причин для срыва работы трехсторонней контактной группы говорят лишь о том, что Украина симулирует переговорный процесс, по факту просто максимально оттягивая время. Если люди хотят договориться о чем-либо, они договариваются. А если нет, то любой переговорный процесс превращается в фарс и обмен взаимными обвинениями. И российский паспорт Владислава Дейнего тут совершенно ни при чем.

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Украинцы — прародители евреев и европейцев, а белорусы — не славяне: неожиданные «открытия» в украинском учебнике

Рекомендованный Министерством образования и науки Украины учебник по географии для учеников 8 класса авторства П. Масляка и С. Капирулиной утверждает, что белорусы не являются славянами, а французы и евреи могли прийти на свои земли из украинской Галичины. «… расселились на восток и запад, север и юг. Древний язык индийцев санскрит является близким к украинскому языку. И географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывают на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины», — говорится на 271 странице.

Учебник по географии рассказывает, что белорусы и евреи вышли из Украины. Не менее странной выглядит позиция авторов учебника об этнической принадлежности белорусов, которых вычеркнули из славянских народов. Также оттуда пропали россияне и болгары. «Славяноязычные россияне имеют угро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары — тюркское. Языково ближайшие к украинцам белорусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки — славянское, а белорусы — балтийское», — уверяют авторы.

Скандальный учебник по географии, который одобрили в МОН. Читайте также: Названы регионы, желающие выйти из состава Украины

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«План Путина отобрать Одессу и ещё три важных региона Украины»: в Киеве истерика

В Киеве усиливаются панические настроения. Агрессивно настроенные граждане даже призывают руководство страны взяться за оружие. Сенатор от ЕАО Владимир Джабаров высказал тревожное мнение относительно будущего Украины. Комментируя итоги поездки Дмитрия Козака в Берлин, он заявил, что Киев откажется от выполнения Минских соглашений (о чем, собственно, давно ходят слухи на самой Украине). По его мнению, главной причиной является слабость и нежелание Владимира Зеленского урегулировать проблему Донбасса. Кроме того, Джабаров не исключает, что в результате недальновидной политики украинского режима страну могут покинуть еще четыре региона — Одесса, Николаев. Херсон и Запорожье. «Украина может потерять четыре важнейших региона: вслед за ДНР и ЛНР могут последовать Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Раскол в украинском обществе очень глубокий». По его мнению, руководство этих регионов «пока выжидает», так как ситуация в стране фактически каждый день непредсказуемая. Тем временем украинские радикалы на полном серьезе считают, что возможный выход Одессы из состава Украины — это некий «план Путина» по раздербаниванию страны после Донбасса. Хотя ранее члены движения «Вольный город Одесса» пригрозили украинским властям выходом Одессы из состава Украины любым способом. Разумеется, Россия ни в коей мере не причастна к возможному развалу Украины. Это результат слабой политики Зеленского и его предшественников, сдавших страну Западу. Читайте также: В России отреагировали на решение Германии по «Северному потоку — 2» Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

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