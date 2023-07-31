Хаб без газа: Путин отказался хранить газ в Турции
Россия не будет хранить газ в Газовом хабе Турции. Путин отказался хранить газ в газовом хабе Турции. Путин передумал строить новые газопроводы в Турцию. Запуск газового хаба в Турции остается на повестке. Нужен ли России Газовый Хаб в Турции? Идея создания газового хаба на территории Турции живет и набирает обороты. Газпром представил Турции свою концепцию газового хаба. Проект газового хаба на турецкой территории предполагает не хранение огромных объёмов газа, а создание электронной торговой площадки.
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #газ #турция #политика #марцинкевич #новостисегодня #европа #россия #газпром #санкции #путин #эрдоган
Если Финны вступят в НАТО, то никакого хаба в Турции не будет.
Я не знаю какая здесь связь. Сейчас припруцца жорики а начнут вонять что я пря турок.