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Хаб без газа: Путин отказался хранить газ в Турции

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Россия не будет хранить газ в Газовом хабе Турции. Путин отказался хранить газ в газовом хабе Турции. Путин передумал строить новые газопроводы в Турцию. Запуск газового хаба в Турции остается на повестке. Нужен ли России Газовый Хаб в Турции? Идея создания газового хаба на территории Турции живет и набирает обороты. Газпром представил Турции свою концепцию газового хаба. Проект газового хаба на турецкой территории предполагает не хранение огромных объёмов газа, а создание электронной торговой площадки.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CvwHijrX2WQ
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11287 8627
    чужой час назад

      Если Финны вступят в НАТО, то никакого хаба в Турции не будет.
      Я не знаю какая здесь связь. Сейчас припруцца жорики а начнут вонять что я пря турок.

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