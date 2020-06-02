Новости Украины и Новороссии 02 июня 2020

27 мая Кабинет министров Украины одобрил меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа из США. В правительстве это преподнесли как большое достижение в обеспечении энергетической безопасности Украины.

Украинское издание «Вести» проанализировали, когда американский газ будет поступать на украинский рынок, насколько этот проект экономически обоснован и технически выполним и сколько теперь «незалежным» придется платить за топливо из США.

Украина — газовый хаб

Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину начали обсуждать еще при экс-президенте Петре Порошенко. Но при предыдущей власти его реализация не продвинулась дальше символических деклараций. Новый импульс проекту придали уже при новой власти.

В конце августа 2019 года между Украиной Польшей и США был подписан меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Документ подписал экс-глава СНБО Александр Данилюк после встречи с тогдашним министром энергетики США Риком Перри.

Тогда же группа компаний «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией PGNiG о покупке и импорте в Украину американского сжиженного газа.

Одобренный правительством меморандум с американской компанией стал очередным этапом реализации проекта, который украинская власть называет геополитическим. Его цель — превратить Украину в газовый хаб. Еще в марте заместитель главы министерства энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявлял о согласовании меморандума.

«Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», — отметил Чижик.

Заместитель министра также подчеркнул, что «учитывая очень большой геополитический вес проекта», он будет реализовываться под патронатом Владимира Зеленского.

На практике поставки американского топлива будут иметь довольно сложную и дорогую логистику.

Сжиженный газ будут доставлять на СПГ-терминалы в Польше, где он будет разжижаться и поставляться в Украину через трубопровод. Тот же Константин Чижик анонсировал, что формат сотрудничества будет предполагать участие Украины в добыче газа в США.

«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», — заявлял ранее заместитель министра.

Украинский хаб под американским флагом

В то же время, расстановка бенефициаров в этом энергетическом проекте выглядит совсем иначе.

Во-первых, согласно меморандуму с Louisiana Natural Gas Exports, Украина ежегодно планирует получать 5,5 млрд кубометров газа в год — это около половины от всего объема импортируемого топлива. То есть, по задумке украинской стороны, почти 50% газового импорта Украины будет приходиться на поставки американского СПГ. Украина обязуется выкупать весь объем газа у компании из США. Скорее всего, в договоре это будет закреплено в виде формулы «бери или плати».

Во-вторых, цена будет формироваться исходя из рыночного принципа, с привязкой к котировкам на газовом хабе в США Henry Hub. В тексте меморандума указано, что окончательная цена будет определяться формулой, которая пока не согласована.

В-третьих, американская компания становится основным собственником, контролером и оператором всех новых газотранспортных объектов, которые будут построены для обеспечения поставок газа в украинские газовые хранилища.

Финансирование проекта «может включать поддержку определенных правительственных организаций США и ЕС».

В-четвертых, относительно участия Украины или украинских компаний в статутном капитале американских компаний по добыче и сжижению газа указано, что украинская сторона «будет иметь право» стать совладельцем таких компаний. Предположительно, субъектом договора о поставке СПГ с украинской стороны выступит НАК «Нафтогаз». Стоит отметить, что правительство Украины имеет весьма ограниченное влияние на газовую госкорпорацию. Реально контроль над НАКом осуществляет наблюдательный совет компании, который укомплектован, в подавляющем большинстве, иностранными гражданами. В перечне новых требований Международного валютного фонда также есть пункт об усилении автономии «Нафтогаза», который и так является «государством в государстве».

То, что украинские власти помпезно называют созданием в стране газового хаба, является передачей части газотранспортной инфраструктуры на украинской территории в собственность иностранной компании.

Американский поставщик получает очень выгодный контракт на гарантированный сбыт большого объема продукции.

А что получает в итоге Украина?

Вопреки тому, что формат «газового хаба» предусматривает возможность дальнейшей реализацию СПГ на европейском рынке, этот газ предназначен конкретно для внутреннего потребления Украиной. Стоимость сжиженного топлива обойдется украинскому потребителю в три-четыре раза дороже, чем газ, получаемый по схеме реверса из Европы.

Сжижение топлива, его транспортировка в польские терминалы, процесс разжижения и доставка из Польши — вся эта сложная логистика поставок сделает американский СПГ золотым для отечественного потребителя. Украина подписывается под поставками самого дорогого газа на рынок самой бедной страны в Европе.

Заокеанский газ в недостроенной трубе

Кроме того, к проекту есть и ряд других замечаний. Первое замечание касается репутации американской Louisiana Natural Gas Exports, с которой в лице и.о. министра энергетики Ольги Богуславец Кабмин подписал меморандум. Компания зарегистрирована в июне 2018 года в американском штате Делавэр, который считается оффшором. В ее распоряжении не числятся какие-то серьезные активы, прибыль отсутствует, а аффилированные с компанией лица фигурировали в судебных процессах по делу о мошенничестве. Все материальное приданное американской фирмы состоит из 17,5 млн долларов, которые она получила в процессе создания от двух анонимных инвесторов.

Американский подписант меморандума с Кабмином является банальной компанией-прокладкой. Когда чиновники украинского Минэнерго говорят о вхождении Украины в собственность газовой компании в США, то речь идет о номинальном праве совладения оффшорной «пустышкой». При этом офшорка будет контролировать реальные газотранспортные мощности в Украине и получать прибыль от поставок СПГ на украинский рынок.

Второе замечание — в подписанном меморандуме нет подписи третьего участника, решение которого принципиально определяет, будет ли проект вообще реализован. Речь идет о Польше, от позиции которой зависят ряд технических и инфраструктурных моментов.

Во-первых, Польша пока не располагает достаточными мощностями для приема американского СПГ в объеме 5,5 млрд кубов под украинский контракт. Действующий польский СПГ-терминал в Свиноустье имеет годовую пропускную способность в 5 млрд кубометров газа. В прошлом году загрузка терминала составила 3,7 млрд кубометров. Мощностей инфраструктуры в Свиноустье для приема заваленного объема американского СПГ для Украины недостаточно.

В меморандуме Кабмина с американской компанией отмечается, что СПГ-терминал в Свиноустье и будущий плавучий терминал, который поляки планируют строить в Гданьске, является «частью реализации проекта». Согласно отчету польской консалтинговой компании Esperis Consulting, завершение строительства СПГ-терминала в Гданьске мощностью в 8,7 млрд кубометров, а следовательно и теоретические поставки газа в Украину, могут начаться не ранее 2025 года.

Во-вторых, на данный момент между Украиной и Польшей нет достаточных транзитных мощностей для транспортировки заявленных в меморандуме объемов газа. Еще 2017 году 2017 года «Укртрансгаз» и польская компания-оператор Gaz-System подписали соглашение в подготовке проекта объединения польской и украинской газовых систем.

В октябре 2019 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о завершении строительства интерконнектора на компрессорной станции «Комарно» в Львовской области. Это даст возможность транспортировать из Польши 6,6 млрд кубов газа в год. Однако заявление Коболева оперативно дезавуировали поляки.

«В связи с информацией, опубликованной украинскими компаниями, то есть „Уктрансгаз“ и „Нафтогаз“, об увеличении пропускной способности до 6,6 млрд метров кубических в год газового соединения Польша-Украина, Gaz-System сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объеме», — ответили в польской компании.

По данным польской Gaz-System, нынешние мощности позволяют поставлять на Украину до 2 млрд кубометров газа. Польская сторона еще в прошлом году заявила, что для расширения транзитных возможностей компании нужно вкладывать дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры, а решение об их целесообразности будет принято после соответствующего экономического анализа. На данный момент поляки так и не дали четкого ответа о планах увеличения транзитных мощностей в Украину.

Газ с молекулами демократии

Экономическая целесообразность в поставках американского СПГ на Украину находится за пределами здорового прагматизма и законов арифметики и логики.

Этот проект выгоден бенефициарам «схемы» в лице поставщика, газовым топ-менеджерам и польским компаниям-посредникам. Оплачивать сжиженный американский газ и профит участников проекта будут украинские потребители.

Для создания прибыльных газовых схемы на украинском рынке созданы практически все условия. Цены на газ для населения доведены до уровня «импортного паритета», а в стране функционирует газовая компания монополист, управляемая кучкой иностранных лоббистов в наблюдательном совете.

Спекулятивные схемы поставок газа в Украину реализованы в виде формулы «виртуального реверса» и будут дополнены проектом поставок «демократического» СПГ из США. Последним пунктом станет заход на внутренний рынок иностранных компаний-поставщиков газа (или украинских компаний с иностранным капиталом).

Таким образом, на Украине намерены реализовать крупную газовую схему, которую уже отработали в Литве. Страну заставили покупать американский СПГ и даже арендовать плавучий СПГ-терминал для приема сжиженного топлива.

При этом Литва отказалась от поставок в разы более дешевого российского газа. Но украинским ультра-патриотам, которые будут праздновать поставки газа из США, стоит помнить об аполитичности рынка сжиженного газа. В этом уже убедились литовцы.

В прошлом году под видом американского топлива в Клайпеду зашел танкер с российским газом из Усть-Луги. Литва заплатила за «американский» газ согласно тарифу, учитывая и стоимость доставки из США. Украинцам расскажут об очередной победе над «агрессивным» газом из РФ.

И о том, что импорт дорогого американского СПГ с молекулами демократии — это плата за «энергетическую безопасность и вклад в победу над Кремлем». Реализация проекта импорта газа из США — это очередной этап выстраивания коррупционной, сверхприбыльной системы реализации энергоресурсов на украинском рынке, которую иностранный капитал в связке с украинскими властями выстраивает ударными темпами уже более 5 лет.

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Роман Губриенко