Новости Украины и Новороссии 02 июня 2020
- 09:19 Дорогой газ для нищей страны: зачем Украина будет покупать газ из США.
- 08:42 Украина тоскует по ядерному оружию и 250 миллиардам.
- 06:33 Вот тебе раз: Украинский вице-премьер заявил, что не видит угрозы войны с РФ (ВИДЕО).
- 03:58 В Киеве обсуждают позорную правду про украинских вождей.
- 01:30 Загадочный инцидент: Украинца, таранившего в США толпу, спутали с однофамильцем?.
- 00:00 «Ситуация более чем критическая»: Киев не будет помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма.
- Вчера 23:07 Полная блокада Крыма и неподконтрольной части Донбасса.
- Вчера 20:37 За украинца, который протаранил толпу митингующих в США, вступился Мосийчук (ФОТО, ВИДЕО).
Дорогой газ для нищей страны: зачем Украина будет покупать газ из США
27 мая Кабинет министров Украины одобрил меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках сжиженного газа из США. В правительстве это преподнесли как большое достижение в обеспечении энергетической безопасности Украины.
Украинское издание «Вести» проанализировали, когда американский газ будет поступать на украинский рынок, насколько этот проект экономически обоснован и технически выполним и сколько теперь «незалежным» придется платить за топливо из США.
Украина — газовый хаб
Поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину начали обсуждать еще при экс-президенте Петре Порошенко. Но при предыдущей власти его реализация не продвинулась дальше символических деклараций. Новый импульс проекту придали уже при новой власти.
В конце августа 2019 года между Украиной Польшей и США был подписан меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Документ подписал экс-глава СНБО Александр Данилюк после встречи с тогдашним министром энергетики США Риком Перри.
Тогда же группа компаний «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией PGNiG о покупке и импорте в Украину американского сжиженного газа.
Одобренный правительством меморандум с американской компанией стал очередным этапом реализации проекта, который украинская власть называет геополитическим. Его цель — превратить Украину в газовый хаб. Еще в марте заместитель главы министерства энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявлял о согласовании меморандума.
«Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта», — отметил Чижик.
Заместитель министра также подчеркнул, что «учитывая очень большой геополитический вес проекта», он будет реализовываться под патронатом Владимира Зеленского.
На практике поставки американского топлива будут иметь довольно сложную и дорогую логистику.
Сжиженный газ будут доставлять на СПГ-терминалы в Польше, где он будет разжижаться и поставляться в Украину через трубопровод. Тот же Константин Чижик анонсировал, что формат сотрудничества будет предполагать участие Украины в добыче газа в США.
«С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу», — заявлял ранее заместитель министра.
Украинский хаб под американским флагом
В то же время, расстановка бенефициаров в этом энергетическом проекте выглядит совсем иначе.
Во-первых, согласно меморандуму с Louisiana Natural Gas Exports, Украина ежегодно планирует получать 5,5 млрд кубометров газа в год — это около половины от всего объема импортируемого топлива. То есть, по задумке украинской стороны, почти 50% газового импорта Украины будет приходиться на поставки американского СПГ. Украина обязуется выкупать весь объем газа у компании из США. Скорее всего, в договоре это будет закреплено в виде формулы «бери или плати».
Во-вторых, цена будет формироваться исходя из рыночного принципа, с привязкой к котировкам на газовом хабе в США Henry Hub. В тексте меморандума указано, что окончательная цена будет определяться формулой, которая пока не согласована.
В-третьих, американская компания становится основным собственником, контролером и оператором всех новых газотранспортных объектов, которые будут построены для обеспечения поставок газа в украинские газовые хранилища.
Финансирование проекта «может включать поддержку определенных правительственных организаций США и ЕС».
В-четвертых, относительно участия Украины или украинских компаний в статутном капитале американских компаний по добыче и сжижению газа указано, что украинская сторона «будет иметь право» стать совладельцем таких компаний. Предположительно, субъектом договора о поставке СПГ с украинской стороны выступит НАК «Нафтогаз». Стоит отметить, что правительство Украины имеет весьма ограниченное влияние на газовую госкорпорацию. Реально контроль над НАКом осуществляет наблюдательный совет компании, который укомплектован, в подавляющем большинстве, иностранными гражданами. В перечне новых требований Международного валютного фонда также есть пункт об усилении автономии «Нафтогаза», который и так является «государством в государстве».
То, что украинские власти помпезно называют созданием в стране газового хаба, является передачей части газотранспортной инфраструктуры на украинской территории в собственность иностранной компании.
Американский поставщик получает очень выгодный контракт на гарантированный сбыт большого объема продукции.
А что получает в итоге Украина?
Вопреки тому, что формат «газового хаба» предусматривает возможность дальнейшей реализацию СПГ на европейском рынке, этот газ предназначен конкретно для внутреннего потребления Украиной. Стоимость сжиженного топлива обойдется украинскому потребителю в три-четыре раза дороже, чем газ, получаемый по схеме реверса из Европы.
Сжижение топлива, его транспортировка в польские терминалы, процесс разжижения и доставка из Польши — вся эта сложная логистика поставок сделает американский СПГ золотым для отечественного потребителя. Украина подписывается под поставками самого дорогого газа на рынок самой бедной страны в Европе.
Заокеанский газ в недостроенной трубе
Кроме того, к проекту есть и ряд других замечаний. Первое замечание касается репутации американской Louisiana Natural Gas Exports, с которой в лице и.о. министра энергетики Ольги Богуславец Кабмин подписал меморандум. Компания зарегистрирована в июне 2018 года в американском штате Делавэр, который считается оффшором. В ее распоряжении не числятся какие-то серьезные активы, прибыль отсутствует, а аффилированные с компанией лица фигурировали в судебных процессах по делу о мошенничестве. Все материальное приданное американской фирмы состоит из 17,5 млн долларов, которые она получила в процессе создания от двух анонимных инвесторов.
Американский подписант меморандума с Кабмином является банальной компанией-прокладкой. Когда чиновники украинского Минэнерго говорят о вхождении Украины в собственность газовой компании в США, то речь идет о номинальном праве совладения оффшорной «пустышкой». При этом офшорка будет контролировать реальные газотранспортные мощности в Украине и получать прибыль от поставок СПГ на украинский рынок.
Второе замечание — в подписанном меморандуме нет подписи третьего участника, решение которого принципиально определяет, будет ли проект вообще реализован. Речь идет о Польше, от позиции которой зависят ряд технических и инфраструктурных моментов.
Во-первых, Польша пока не располагает достаточными мощностями для приема американского СПГ в объеме 5,5 млрд кубов под украинский контракт. Действующий польский СПГ-терминал в Свиноустье имеет годовую пропускную способность в 5 млрд кубометров газа. В прошлом году загрузка терминала составила 3,7 млрд кубометров. Мощностей инфраструктуры в Свиноустье для приема заваленного объема американского СПГ для Украины недостаточно.
В меморандуме Кабмина с американской компанией отмечается, что СПГ-терминал в Свиноустье и будущий плавучий терминал, который поляки планируют строить в Гданьске, является «частью реализации проекта». Согласно отчету польской консалтинговой компании Esperis Consulting, завершение строительства СПГ-терминала в Гданьске мощностью в 8,7 млрд кубометров, а следовательно и теоретические поставки газа в Украину, могут начаться не ранее 2025 года.
Во-вторых, на данный момент между Украиной и Польшей нет достаточных транзитных мощностей для транспортировки заявленных в меморандуме объемов газа. Еще 2017 году 2017 года «Укртрансгаз» и польская компания-оператор Gaz-System подписали соглашение в подготовке проекта объединения польской и украинской газовых систем.
В октябре 2019 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о завершении строительства интерконнектора на компрессорной станции «Комарно» в Львовской области. Это даст возможность транспортировать из Польши 6,6 млрд кубов газа в год. Однако заявление Коболева оперативно дезавуировали поляки.
«В связи с информацией, опубликованной украинскими компаниями, то есть „Уктрансгаз“ и „Нафтогаз“, об увеличении пропускной способности до 6,6 млрд метров кубических в год газового соединения Польша-Украина, Gaz-System сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объеме», — ответили в польской компании.
По данным польской Gaz-System, нынешние мощности позволяют поставлять на Украину до 2 млрд кубометров газа. Польская сторона еще в прошлом году заявила, что для расширения транзитных возможностей компании нужно вкладывать дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры, а решение об их целесообразности будет принято после соответствующего экономического анализа. На данный момент поляки так и не дали четкого ответа о планах увеличения транзитных мощностей в Украину.
Газ с молекулами демократии
Экономическая целесообразность в поставках американского СПГ на Украину находится за пределами здорового прагматизма и законов арифметики и логики.
Этот проект выгоден бенефициарам «схемы» в лице поставщика, газовым топ-менеджерам и польским компаниям-посредникам. Оплачивать сжиженный американский газ и профит участников проекта будут украинские потребители.
Для создания прибыльных газовых схемы на украинском рынке созданы практически все условия. Цены на газ для населения доведены до уровня «импортного паритета», а в стране функционирует газовая компания монополист, управляемая кучкой иностранных лоббистов в наблюдательном совете.
Спекулятивные схемы поставок газа в Украину реализованы в виде формулы «виртуального реверса» и будут дополнены проектом поставок «демократического» СПГ из США. Последним пунктом станет заход на внутренний рынок иностранных компаний-поставщиков газа (или украинских компаний с иностранным капиталом).
Таким образом, на Украине намерены реализовать крупную газовую схему, которую уже отработали в Литве. Страну заставили покупать американский СПГ и даже арендовать плавучий СПГ-терминал для приема сжиженного топлива.
При этом Литва отказалась от поставок в разы более дешевого российского газа. Но украинским ультра-патриотам, которые будут праздновать поставки газа из США, стоит помнить об аполитичности рынка сжиженного газа. В этом уже убедились литовцы.
В прошлом году под видом американского топлива в Клайпеду зашел танкер с российским газом из Усть-Луги. Литва заплатила за «американский» газ согласно тарифу, учитывая и стоимость доставки из США. Украинцам расскажут об очередной победе над «агрессивным» газом из РФ.
И о том, что импорт дорогого американского СПГ с молекулами демократии — это плата за «энергетическую безопасность и вклад в победу над Кремлем». Реализация проекта импорта газа из США — это очередной этап выстраивания коррупционной, сверхприбыльной системы реализации энергоресурсов на украинском рынке, которую иностранный капитал в связке с украинскими властями выстраивает ударными темпами уже более 5 лет.
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Роман Губриенко
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Украина тоскует по ядерному оружию и 250 миллиардам
Двести пятьдесят миллиардов долларов. Именно столько, по словам первого президента Украины, мог бы получить Киев в качестве компенсации за отказ от ядерного оружия. Леонид Кравчук в очередной раз вернулся к одной из самых любимых тем украинской политики — Будапештскому меморандуму и упущенным в связи с ним возможностям, передает РИА Новости.
Правда, по признанию бывшего национального лидера, разговора о подобной компенсации на тех переговорах вообще не было. То есть экс-президент просто публично проговорил обиду на случившуюся (в его представлении) несправедливость и мечту о том, чтобы провернуть фарш обратно. С таким же успехом Кравчук мог бы увеличить сумму и до триллиона долларов.
Межгосударственный документ 1994 года о гарантиях безопасности Украине из-за ее отказа от ядерного оружия давно превратился в идефикс немалой части киевских элит и породил интереснейший феномен, когда откровенно оторванная от жизни тема остается крайне животрепещущей не только для внешней политики государства, но и для внутриполитических процессов.
Владимира Зеленского регулярно обвиняют в том, что он недостаточно активно продвигает Будапештский меморандум на международной арене. Более того, аналогичные упреки звучат и в адрес его предшественника, хотя, казалось бы, уж Петр Порошенко поминал соглашение по любому поводу — и даже без оного.
Во внешней политике, наверное, любого государства найдутся моменты бескомпромиссной приверженности определенным установкам, которые со стороны могут показаться устаревшими, потерявшими значимость, ненужными, не имеющими перспектив и смысла. Ладно, еще претензии Японии на Курильские острова — там хоть есть за что бороться. Но ведь аналогичное упорство Токио проявляет в территориальном споре с Южной Кореей из-за островов Лианкур, представляющих собой просто скалы в море. Ан нет, для японцев это вопрос принципиальный.
Так что ничего странного в том, что Украина мертвой хваткой вцепилась в Будапештский меморандум. Киев видит тут возможность для продвижения собственных интересов с позиции “нам гарантировали, но обманули”. То, что у прочих участников иные интерпретации документа, а многие юристы с момента подписания вообще ставили под сомнение его правовую состоятельность, — дело третье. Как и то, что у Украины не было ни единого шанса на сохранение ядерного оружия.
Дележка советского ядерного арсенала между несколькими государствами была категорически неприемлемой для американцев, безжалостно выкручивавших руки украинскому руководству, угрожавших изоляцией и санкциями.
Запад, кстати, оказался абсолютно прав в этом вопросе. Украина успешно воплотила в жизнь все прогнозировавшиеся проблемы: утрату компетенций, бесконтрольную распродажу оружия и военных технологий любым покупателям, многочисленные армейские эксцессы — вплоть до сбитого в ходе военных учений гражданского авиалайнера. Не хватало еще ядерного инцидента…
В общем, акцентирование темы Будапештского меморандума вполне логично для Украины, хотя абсолютно формально, поскольку ни на какие реальные сдвиги Киеву, конечно, рассчитывать не приходится.
Тем удивительнее горячая и какая-то очень личная заинтересованность многих украинских политиков, как будто они на самом деле верят в возможность что-то изменить. Есть подозрение, что так у них проявляется искренняя тоска по упущенным для себя возможностям и прибылям, поскольку если и есть в мире что-то постоянное, так это олигархическая природа киевской системы. Это ж какие дела можно было бы провернуть и какие деньги заработать, если бы тогда уперлись жестче — и либо сохранили за собой ядерный арсенал, либо выторговали по-настоящему большую компенсацию!
Четверть века назад отказ Украины от ядерного оружия воспринимался в России как формальный шаг, за которым не стояло никакой идеологической подоплеки: ведь для братской соседней страны — столь же высокоразвитой и даже более благополучной в тот момент — это была во всех отношениях ненужная обуза.
В 2020 году мрии бывшего президента о 250 миллиардах долларов подтверждают правоту Запада, уже тогда предпочитавшего рассматривать Украину как недалекого, но ушлого хуторянина, которому просто нельзя доверить оружие, созданное куда более высокой цивилизацией.
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Вот тебе раз: Украинский вице-премьер заявил, что не видит угрозы войны с РФ (ВИДЕО)
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников полагает, что прямой угрозы широкомасштабной войны между Украиной и Россией сейчас не существует.
Он заявил, что не видит «продвижения российских войск» вглубь Украины, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны».
«Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса… и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет», — заяивл Резников 1 июня в эфире украинского ТВ.
Вместе с тем Резников отметил, что в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе есть пробуксовки.
«Тупик» появился тогда, когда появился текст минских соглашений. Когда было написано, что Украина сначала должна провести выборы, а потом брать контроль над границей, например. Это уже был заложен фундамент для «тупика». Но я оптимист, я считаю, что нет тупиков, надо искать выход», — добавил он.
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На видео с 6:18
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В Киеве обсуждают позорную правду про украинских вождей
Украинские президенты — это хуторяне, неспособные принимать самостоятельные решения и требующие постоянного внимания извне.
Журналист киевского издания «Главред» проанализировал поведение украинских правителей и пришел к выводу, что их ключевые характеристики — это несамостоятельность, неспособность к стратегическому планированию и потребность в покровительстве. Что сейчас, что 400 лет назад — ничего не поменялось, уверяет автор.
В издании пишут, что черты украинской элиты формировались столетиями, сами лидеры больше похожи на тинэйджеров, выпрашивающих у родителей деньги на дискотеку.
Для крестьянского менталитета свойственен постоянный поиск хозяина, и абсолютно каждый президент Украины, начиная с Кравчука и заканчивая Зеленским, ищут своего хозяина.
Украинские правители просто переходили от одного хозяина к другому, но при этом называли это так называемой борьбой за независимость.
Так, Хмельницкий вытянул Украину из-под Польши и передал ее русскому царю, а вот Мазепа и другие до него гетманы пытались оторвать ее от России и вернуть Польше.
Затем украинская элита играла по правилам Советского Союза, а после его распада по привычке ездила в Москву. Лишь в последние годы случился жесткий поворот в сторону Запада, а именно, США.
Правда, как только Украина отдалась под покровительство американцев, так в стране случился обвал экономики, война и вот-вот произойдет дефолт.
Сейчас Киев находится в полной растерянности, и Запад, похоже, не горит желанием ему помогать: «Трамп, похоже, в гробу видел Украину и высказался о ней в том духе, что вся украинская элита тотально сгнила от коррупции и страна почти безнадежна. Европа не имеет уже никаких сил на то, чтобы взять покровительство над Украиной: ЕС и так трещит по швам и непонятно, выйдет ли он в своем нынешнем виде из эпидемии коронавируса».
У Зеленского паника, потому что он не знает, как самостоятельно отвечать за страну и происходящие события в ней. Положиться можно разве что на соросовских функционеров, которые вряд ли подскажут что-то дельное.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Загадочный инцидент: Украинца, таранившего в США толпу, спутали с однофамильцем?
Американец украинского происхождения Богдан Вечирко, который въехал в толпу людей на грузовике в американскомМиннеаполисе, не имеет отношения к ВСУ. Об этом сообщил украинский Генштаб.
«Информация, которая распространяется в СМИ и социальных сетях об участии в инциденте якобы участника АТО и бывшего военного Богдана Вечирко, водителя бензовоза, который 31 мая 2020 в Миннеаполисе (США) на большой скорости въехал в толпу демонстрантов, является откровенно манипулятивной и не соответствует действительности», — заявили введомстве.
Сестра украинского тезки Богдана Вечирко подтвердила информацию. В комментарии одному из украинских СМИ она сообщила, что ее брата, который живет на Украине, спутали с американским тезкой.
«Она сообщила, что ее брат никак не причастен к событиям в Миннеаполисе, сейчас находится в Украине и никогда не посещал США», — утверждают журналисты.
О том, что водитель грузовика в Миннеаполисе служил в ВСУ и родом из Винницкой области, ранее сообщало американское издание для иммигрантов Vinorgad.us. Также скриншоты из Facebook-аккаунта «украинского» Богдана Вечирко массово публиковали американцы, которые обсуждали инцидент в соцсетях.
Оба мужчины немного схожи между собой, что, видимо, и породило путаницу.
Судя по тому, что Вечирко из США отправлял «донаты» Дональду Трампу и Республиканской партии, он явно имеет избирательные права, а значит — гражданин Америки.
Это подтвердили в украинском посольстве, расположенном в Штатах.
«По данным, которые украинские консулы получили от официальных органов охраны правопорядка штата Миннесота, Богдан Вечирко является гражданином Соединенных Штатов», — отметили дипломаты. Информация о его украинском происхождении проверяется, добавили в посольстве.
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«Ситуация более чем критическая»: Киев не будет помогать Москве решать вопросы водоснабжения Крыма
Украинские власти не намерены помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия Киева, перекрывшего поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
«Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове», — заявил, в свою очередь, Кулеба.
«Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая… Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — заключил украинский министр.
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Полная блокада Крыма и неподконтрольной части Донбасса
Порой я задаю себе один вопрос, ответ на который для меня совсем неочевиден. Как формируется украинское журналистское сообщество? По какому принципу отбираются на работу ведущие телеканалов? Обязательно ли быть откровенным и ярым русофобом? Важно ли уметь нести чушь, делая это весьма эмоционально, но при этом сохраняя исключительно серьезное выражение лица? В общем, вопросов гораздо больше, чем ответов на них. Хотя, я думаю, что некоторые моменты весьма очевидны.
Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов выступил за полную блокаду Крыма и неподконтрольной части Донбасса. По его мнению, если жители этих территорий поддерживают президента РФ Владимира Путина, они должны “сдохнуть”.
Об этом он рассказал во время прямого эфира на своем YouTube-канале.
“Я сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады и Крыма и Донбасса… Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все. Хотели Путина – пусть сдохнут. Мойтесь в лужах, жрите привозную воду с континента русского. Хотели к Путину – пожалуйста. Он мост вам провел – езжайте туда за водой питьевой…”, - считает Дроздов.
Я, конечно, понимаю, что реагировать на высказывания данного дегенерата весьма глупо, но позвольте, он позиционирует себя в качестве профессионального журналиста и даже ведет собственную программу на одном из украинских каналов!
Я бы, конечно, мог рассказать о том, что лишение питьевой воды в международном праве квалифицируется как «пытки», мог бы сделать акцент на откровенно фашистском подходе к решению возникших между жителями Донбасса и украинцами разногласий, но все это уже было проговорено не раз и не два, а воз и ныне там. Все дело в том, что Украина, хоть она и заявляет о своем стремлении вступить в Евросоюз, является государством, в котором действие правового поля распространяется далеко не на всех граждан. Когда украинец говорит нечто позитивное о России, ему может «прилететь» вплоть до обвинения в государственной измене. А ругать Россию, призывать к убийствам граждан непризнанных республик, и рассуждать о возможном геноциде как о неизбежности – это вполне нормально, этого никто не заметит, и уж тем более, не осудит.
Ну да Бог с ними, с неадекватными пропагандистами, я хочу поговорить о другом. Давайте допустим, что данная позиция была проработана кем-то более весомым, чем Дроздов, который просто запустил ее в массы. Это вполне реалистично, так как о блокаде Крыма и Донбасса в последнее время заявляло сразу несколько украинских политиков. Следовательно, идею полной блокады Крыма и Донбасса Дроздов мог где-то подслушать и в дальнейшем развить ее до масштабов своей шизофрении.
Хорошо, давайте оставим в покое неадекватного фашиста Дроздова и разберем его заявление фактурно, так сказать, по пунктам. Может ли доставить некие неудобства Крыму и Донбассу Украина, решившая идти по пути полной блокады регионов? Да, определенные проблемы, в первую очередь у жителей Крыма, безо всякого сомнения возникнуть могут, так как полуостров слишком долго был интегрирован в украинскую инфраструктуру, и еще есть определенные проблемы, которые находятся в стадии решения. Нечто подобное можно сказать и о некоторых городах непризнанных республик. Но Россия наверняка решит эти проблемы уже в тот момент, когда Украина приступит к реализации плана по «голодомору» Крыма, ДНР и ЛНР.
А вот сможет ли выжить Украина, если вдруг ей решит объявить полную блокаду Россия? Давайте разберем эту ситуацию более детально.
На данный момент Киев покупает у Москвы больше, чем ей продает. Разница между экспортом и импортом весьма существенна. Украина тратит на покупку товаров из России минимум в два раза больше, чем тратит Россия на покупку товаров из Украины. И товарооборот год от года только растет.
Согласно информации Института экономики и прогнозирования, в структуре импорта из России на Украину доминируют энергоносители – нефть, дизтопливо, сжиженный газ, уголь и топливо для атомных электростанций. Далее следует продукция промышленности – котлы, машины, реакторы, продукция черной металлургии, химические удобрения, полимеры и пластмассы, продукты неорганической химии, например, аммиак.
И если, обострив конфликт с Россией, Украина, лишившись российских нефти и газа, еще как-то сможет заместить их посредством работы с другими поставщиками, в том числе европейскими, то с топливом для атомных электростанций может возникнуть реальная проблема, которая способна привести к остановке реакторов. Более того, киевским оголтелым пропагандистам не стоит забывать о том, что отработанное ядерное топливо Украина также отправляет на переработку в Россию.
Не хочу рисовать вам апокалиптические картины безоблачного будущего Украины, оставшейся без атомных электростанция и засыпанной отходами отработанного ядерного топлива, но главную мысль данной публикации вы должны понимать четко. Кто-бы там что ни говорил, брызжа слюной в экран телевизора, Украина намного более зависима от России, чем Россия от Украины.
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За украинца, который протаранил толпу митингующих в США, вступился Мосийчук (ФОТО, ВИДЕО)
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук вступился за украинца Богдана Вечирко, который 31 мая въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе и был задержан полицией.
Мосийчук призвал украинцев всего мира объединиться и вне зависимости от политических взглядов требовать немедленного освобождения из-под стражи «брата по крови, который не совершил никакого насилия и оказался за решеткой».
«Свободу Богдану Вечирко! Это этнический украинец, уроженец Винницкой области, гражданин США Богдан Вечирко. Он воин и служил в ВСУ, сторонник президента США Дональда Трампа и Республиканской партии, который на момент задержания работал водителем бензовоза», — написал экс-нардеп на своей странице в соцсети.
По словам Мосийчука, Вечирко пытался проехать через мост, «который был заблокирован участниками левацкого бунта из числа «антифа» и «черных пантер», где его вытащили из машины и начали избивать демонстранты. После чего он был спасён и арестован полицией.
«Богдана спасла, но одновременно задержала полиция. Сейчас он арестован без права выйти под залог», — сказано в сообщении.
«Украинская диаспора в США и наши дипломаты должны безотлагательно обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой как можно скорее освободить Богдана Вечирко из тюрьмы», — добавил Мосийчук.
Как ранее сообщала «Русская Весна», бывший участник карательной операции на Донбассе, украинец Богдан Вечирко 31 мая въехал на скорости на грузовике в толпу протестующих в поддержку убитого полицейским темнокожего Джорджа Флойда, которые перекрыли дорогу на трассе I-35W в Миннеаполисе.
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