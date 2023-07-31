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Максим Токарев. «Черный Октябрь»: Крест. Часть 7. Торпеды и их боги

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Санта-Круз: Завершение битвы. Попытки атаковать «Энтерпрайз». Гибель 8-го авианосца ВМС США. Выводы и значение.

“Черный октябрь: Надежда. Часть 1 – Гармония”:
https://youtu.be/a5aTx56040E
“Черный октябрь: Надежда. Часть 2 – Хаос”:
https://youtu.be/GijSifGsaBQ
«Черный Октябрь: АД, или «Ночь Линкоров». Часть 3
https://youtu.be/kW3tdmqrGSI
Максим Токарев. Черный Октябрь: Крест. Часть 4 – Разница культур»: https://youtu.be/XGmBKNd9_kw
Максим Токарев. «Черный Октябрь: Крест. Часть 5 – Приказы начальников и разум подчиненных»: https://youtu.be/GJFh1TBtEs4
Максим Токарев. «Черный Октябрь: Крест. Часть 6 – Боги и их торпеды».
https://youtu.be/CJGmevoEFys

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u_xqAfcmB2E
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