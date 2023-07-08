Максим Токарев. Черный Октябрь: Крест. Часть 4 – Разница культур»
Армия Империи штурмует крохотный клочок суши, занятый силами союзников на о. Гуадалканал, Объединенный Флот Империи пытается ей помочь. Пять японских авианосцев против одного американского вступают в смертельный танец вокруг южных Соломоновых островов. Назревает что-то серьезное. Сегодня мы расскажем о начале большого события по имени «Битва у островов Санта-Круз» – четвертого и последнего авианосного сражения 1942 года на Тихом океане.
“Черный октябрь: Надежда. Часть 1 – Гармония”:
https://youtu.be/a5aTx56040E
“Черный октябрь: Надежда. Часть 2 – Хаос”:
https://youtu.be/GijSifGsaBQ
«Черный Октябрь: АД, или «Ночь Линкоров». Часть 3
https://youtu.be/kW3tdmqrGSI
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