Максим Токарев. «Черный Октябрь: Крест. Часть 6 – Боги и их торпеды».
Санта-Круз 26 октября 1942: Ход битвы и действия сторон. Умения пилотов японских истребителей – поражать вражеские корабли их же торпедами дано не каждому. Кульминация сражения: поражение «Сёкаку» и «Хорнета».
“Черный октябрь: Надежда. Часть 1 – Гармония”:
https://youtu.be/a5aTx56040E
“Черный октябрь: Надежда. Часть 2 – Хаос”:
https://youtu.be/GijSifGsaBQ
«Черный Октябрь: АД, или «Ночь Линкоров». Часть 3
https://youtu.be/kW3tdmqrGSI
Максим Токарев. Черный Октябрь: Крест. Часть 4 – Разница культур»: https://youtu.be/XGmBKNd9_kw
Максим Токарев. «Черный Октябрь: Крест. Часть 5 – Приказы начальников и разум подчиненных»: https://youtu.be/GJFh1TBtEs4
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