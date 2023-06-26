Максим Токарев. «Черный Октябрь: АД, или «Ночь Линкоров». Часть 3
В начале октября 1942 года Империя Восходящего Солнца вознамерилась решительно
отобрать остров Гуадалканал у звездно-полосатого противника, активировав перевозки на
остров войск и техники. А противник, в свою очередь, наконец-то ввел в бой соединения надводных кораблей, пытаясь помешать этим перевозкам.
Наш сегодняшний рассказ содержит описание сражения у м. Эсперанс 11-12 октября 1942 года.
“Черный октябрь: Надежда. Часть 1 – Гармония”:
https://youtu.be/a5aTx56040E
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