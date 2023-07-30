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Краткая история корпоративного нытья

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Краткая история корпоративного нытья по поводу помех для неограниченной эксплуатации рабочей силы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8531430.html
Метки: капитализм, комиксы, корпорации, рабочие, труд, эксплуатация
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