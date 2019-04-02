Пропаганда корпоративных СМИ: “Защита ЕС от российского влияния”
11:14. 2 апреля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О работе европейского центра по борьбе с "российской дезинформацией".
Пропаганда корпоративных СМИ: "Защита ЕС от российского влияния"
После публикации результатов расследования Мюллера стало очевидным , что великий шторм, обрушившийся на правительство и истеблишмент США с 2016 года из-за предполагаемого сговора России и Трампа во время выборов в США, происходит не из подлинного фактического источника, а из постоянного потока риторики, управляемой корпоративными СМИ. Однако одна из аксиом заключается в том, что западное повествование о России и ее «зловредном влиянии» не исчезнет.
В то время как либеральное истеблишмент Америки продолжает бушевать в отношении Трампа, европейские союзники под влиянием Вашингтона сохраняют свою агрессивную позицию в отношении России после катастрофического вмешательства США на Украине в 2014 году и последующего воссоединения Крыма с Россией .
Вопрос в том, как можно продолжать рассказ о «зловредном русском влиянии»?
Основные средства массовой информации будут продолжать играть свою роль в этом, но западные правительства также вкладывают ресурсы в обнародование некоторых рассказов, в то же время сдерживая другие нарративы.
На этой неделе хакеры выпустили больше документов из финансируемого правительством Великобритании проекта, известного как Integrity Initiative, раскрывая планы британского правительства по созданию зонтичной сети организаций по всей Европе для противодействия «российской дезинформации».
Ниже приводится обзор одного из проектов ЕС, уже действующих для обеспечения того, чтобы европейское население не отклонялось от этого искусственно созданного повествования, которое порой переходит в настоящий ксенофобский расизм или русофобию. При исследовании этого явления было невозможно не найти некоторые контрпропагандистские материалы ЕС довольно забавными.
Если мы хотим узнать значение дезинформации, у американского аналитического центра, известного как Национальный фонд за демократию, который финансирует смену режима в интересах корпоративных интересов США, есть свое определение , но это не важно – пока мы считаем, что Россия или нацисты создали проблему. На самом деле, если мы ищем слово «дезинформация», многие результаты говорят о том, что оно произошло в России и является детищем Сталина или КГБ. Если мы не будем осторожны, мы могли бы в конечном итоге думать, что нечестность является неотъемлемой чертой россиян. Эту точку зрения фактически поддержал бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер , который, по совпадению, был пойман на умышленной лжи при даче показаний в Конгрессе США.
Представление о том, что россияне жестко замешаны в коррупции, также пропагандировалось New York Times в опубликованной в феврале статье «Путин, которого я знал»; «Путин, которого я знаю» , написанный Францем Дж. Седельмейером, разоблачает глубокие предубеждения, стоящие за мелкой политикой корпоративной прессы.
Но это повествование не вписывается в видение ЦРУ, которое потратило десятилетия на то, чтобы вырабатывать навыки, воплощая самые нелепые обманы в истории, нацеленные на людей за рубежом и у себя дома. Исключение роли ЦРУ в дезинформации должно быть равнозначно написанию рецепта омлета без яиц. На самом деле, ЦРУ не просто проводит кампании по дезинформации, как сказал Виктор Маркетти, бывший специальный помощник заместителя директора ЦРУ: ЦРУ производит историю . Не признавать американские спецслужбы или правительство в организации истории дезинформации, изображая Россию ее матерью, значит лишать Америку признания, которого она заслуживает. По иронии судьбы, вы можете узнать все об истории дезинформации от Google и Национального фонда за демократию, представляющих собой две организации, получившие финансовую поддержку от ЦРУ.
А как насчет ЕС? Считает ли Брюссель, что Россия является по своей сути нечестной нацией? Знают ли они, что ЦРУ может создавать историю Европы в этот самый момент? Члены Европейского парламента, столь обеспокоенные дезинформацией, могут захотеть изучить документированные зверства ЦРУ, некоторые из которых были совершены в Европе. Возможно, они не знают о роли американских спецслужб в истории уловок в Европе:
… В меморандуме от 26 июля 1950 года содержатся инструкции для кампании по продвижению полноценного Европейского парламента. Подписано генералом Уильямом Донованом, главой американского Управления стратегических служб военного времени, предшественником ЦРУ.
Как это ни парадоксально, учитывая вероятность вероятности вмешательства ЦРУ в ЕС, члены Европарламента должны рассмотреть возможность вынесения публичного предупреждения:
ЦРУ сегодня является наиболее вероятным источником дезинформации в Европе. Он производит кризисы – и у нас их много.
Но вы не услышите ничего из этого. Вместо этого Европарламент зациклен на том, чтобы население страны боялось России и принимало навязанные им истории. В этом месяце ЕС выпустил новый отчет, в котором повторяются те факты, которые он накапливает, чтобы оправдать растущие действия против России, особенно с 2014 года после воссоединения Крыма. Принято постановление о том, что Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС:
Осуждая незаконную оккупацию и аннексию Крыма, а также продолжающееся нарушение Россией территориальной целостности Грузии и Молдовы, члены подчеркнули, что ЕС не может пойти на постепенное возвращение к обычному бизнесу, пока Россия полностью не выполнит Минское соглашение и не восстановит территориальную целостность Украины. Члены Совета осудили участие России в деле Скрипаля, а также в кампаниях по дезинформации и кибератаках, проводимых российскими спецслужбами с целью дестабилизации общественной и частной инфраструктуры связи и усиления напряженности в ЕС и его государствах-членах …
Они обеспокоены отношениями между российским правительством и крайне правыми и популистскими националистическими партиями и правительствами в ЕС, например, в Венгрии. Они также напомнили, что вмешательство российских государственных деятелей в кампанию референдума по Brexit в настоящее время расследуется властями Великобритании …
Поскольку Россия больше не может считаться стратегическим партнером в нынешних условиях, члены считают, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве должно быть пересмотрено …
Министерство Правды?
Помимо скоординированной стратегической изоляции России от ЕС, члены «большой семерки» присоединились к Механизму быстрого реагирования (RRM), предназначенному для:
призывать к ответу враждебные государства публично за их вопиющее поведение – с согласованной международной атрибуцией кибер и других атак.
Соглашение включает в себя обмен разведданными о враждебной деятельности и формирование общего повествования и ответных действий , по сути, военную пропагандистскую координацию между странами, которая может применяться для выбранной повестки дня.
Чтобы защитить свою версию истории, ЕС создал механизмы для борьбы с альтернативными реальностями, повествованиями или истинами, которые будут соответствовать тезису, что любой факт или мнение, противоречащее заявленному декрету ЕС, должен быть осужден как прокремлевский, русский или «путинский» – уничижительное определение, поддерживаемое в настоящее время корпоративными СМИ. ЕС утверждает, что эти «альтернативные нарративы» являются продуктом российской кампании по дезинформации и разработали ресурсы для «опровержения» этой дезинформации. Это авангард правды ЕС, созданный и финансируемый Европейским Советом в 2015 году: Европейская целевая группа Службы внешних действий «Восток Стратком» или, как ее ласково называют, команда « Восток Стратком»., Краткое изучение их работы приводит только к дальнейшим опасениям по поводу того, кто занимается производством историй, а также к вероятному выводу, что Team East Stratcom состоит из студентов, изучающих медиа, которые пьют пиво и смотрят RT весь день.
Вот как описывает себя команда East Stratcom в вопросах и ответах:
- Команда занимается контрпропагандой?
- Нет. Это … идентифицирует и исправляет дезинформацию
Контрпропаганда против правильной дезинформации (вы говорите tomatto, я говорю tomayto).
Джулиан Кинг, комиссар ЕС по безопасности, назвал это контрпропагандистской ячейкой . Давай, Брюссель, решайся.
Чем занимается Team East StratCom и какова роль ее веб-сайта EUVDisinfo ?
Целевая группа сообщает и анализирует тенденции дезинформации, объясняет и раскрывает повествования о дезинформации, а также повышает осведомленность о дезинформации, исходящей из российского государства, российских источников и распространяющейся в восточном соседнем медийном пространстве
Схема дезинформации: Официальная диаграмма теории заговора ЕС объясняет, как «русская дезинформация» пронизывает основной западный дискурс ( EU External Action 2017)
Во-первых, кто определяет, что такое дезинформация? Просто предполагается, что любая информация, исходящая из российских СМИ, автоматически дезинформирует?
Рассказы и источники. Означает ли это, что любое повествование, которое соответствует русскому, затем классифицируется как русское по происхождению? Если западное альтернативное средство массовой информации публикует рассказ, который соответствует описанию российского средства массовой информации, означает ли это, что указанное альтернативное средство массовой информации «находится под влиянием России» или «находится в союзе с Кремлем»? Может ли такой политизированный метод маркировки привести к потенциальному нападению "маккартизма" на независимых журналистов?
Целевая группа не нацелена на мнения и не стремится никого заносить в «черный список». Он проверяет факты и выявляет дезинформацию, поступающую из русскоязычных источников и СМИ Восточного партнерства. Она фокусируется на дезинформационном сообщении, а не на посланнике.
Тем не менее, отдельные журналисты идентифицируются во многих из этих так называемых «случаев дезинформации» и описываются как сторонники того или иного лидера в списке призраков ЕС. Team East StratCom – не нужно стесняться маккартизма. Некоторые ведущие СМИ о заговорах истеблишмента более откровенны в отношении того, кого они хотят и не хотят видеть в "клубе", как продемонстрировал Оливер Камм из The Times :
Для агентства, которое уже борется за правдивую информацию, Team East StratCom не является хорошим началом.
Так как же Team East StratCom защищает рассказы ЕС? Европейский совет дал понять, что в 2015 году они хотели противостоять повествованиям об изменении режима в Украине и его последствиях. Фактически, около половины его «дел о дезинформации» касаются Украины:
Украина возглавляет базу данных EUvsDisinfo как наиболее частая цель с 461 упоминанием среди 1000 случаев дезинформации, зарегистрированных в течение 2018 года.
Так как же Team East StratCom противостоит пропаганде … извините … исправляет дезинформацию? Ниже приводятся несколько примеров, которые помогают осветить их методологии (хотя при увеличении бюджета с 1,1 млн. Евро в 2018 году до 3 млн. Евро в 2019 году могут быть найдены новые и разнообразные):
Пример дезинформации 1: Украина – самая коррумпированная страна в Европе
Команда East StratCom утверждает, что подрыв доверия к Украине выгоден России. Сообщается, что RT Deutsch назвал Украину самой коррумпированной страной в Европе. Затем он пытается разоблачить это, используя индекс восприятия коррупции Transparency International , график, который создается и оплачивается западными неолиберальными правительствами – теми же самыми, которые помогают удерживать коррумпированные правительства у власти до тех пор, пока они предоставляют возможности для обслуживания западных корпоративных интересов. ,
Команда East StratCom пытается опровергнуть этот случай, отвлекая наше внимание от коррупции в Европе к коррупции во всем мире. И она ставит 60 стран впереди Украины. Это подлая методика East StratCom, потому что, помимо России, которая, как мы должны верить, является самой коррумпированной страной в Европе, Украина фактически возглавляет список. Так почему же ЕС хочет скрыть масштабы коррупции в Украине и это единственное ли, что скрывается в стране? По словам пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой Запад хочет помешать миру признать Крым частью российской территории. Чтобы сделать это, он должен поддерживать сфабрикованную реальность; повествование о том, что Украина стала жертвой российской агрессии и никоим образом не является виновной, по крайней мере частично, из-за вмешательства Запада. Такой подход также влечет за собой принижение любого предположения , что Запад планировал и организовал на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.
Пример дезинформации 2: ультраправые группы в Украине
Эта выдержка от команды East StratCom критикует репортажи о крайне правых группах на Украине:
Дегуманизировать, деморализовать, сделать Украину виновной стороной
Прокремлевская дезинформация об Украине нацелена на аудиторию в России, на Украине и в третьих странах, включая Запад. Домашняя аудитория в России, например, сталкивается с рассказами, которые показывают украинцев бесчеловечными и показывают киевские власти, как циничный современных наследников нацизма 20-го века. Такая стратегия может превратить Украину в приемлемую цель военной агрессии Кремля.
Участие крайне правых групп в преддверии и во время событий Майдана 2014 года, с тех пор уже широко освещалось во многих основных мировых СМИ, а также в альтернативные медиа. Предполагать, что этот рассказ является российской дезинформацией, смешно. Более того, Европейский парламент уже признал в 2012 году угрозу ультраправых партий, таких как «Свобода» и «Правый сектор», в украинской политике:
Парламент продолжает выражать обеспокоенность ростом националистических настроений в Украине, выражающихся в поддержке партии Свобода, которая, как следствие, является одной из двух новых партий, вступающих в Верховную Раду. Он напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды идут вразрез с основополагающими ценностями и принципами ЕС и поэтому призывает продемократические партии в Верховной Раде не вступать в коалиции, не поддерживать и не создавать коалиции с этой партией.
Команда East StratCom, вы намекаете на то, что ЕС дегуманизирует Украину! Но потом ЕС все-таки снял свое возражение, поскольку члены одной и той же расистской, антисемитской и ксенофобской партии заняли позиции в правительстве Украины , так что, возможно, вы будете прощены. Возможность посеять немного собственной путаницы – это Брюссель.
Пример 3 дезинформации: Россия изображена как «защитник» и «миротворец», а Запад – как злодей.
Команде East Stratcom нравится использовать графику Twitter в качестве доказательства при «опровержении прокремлевской дезинформации». Не берите в голову историю, рассудок и здравый смысл – просто принесите хорошую графику в Twitter! По словам дезинфо мавенс, любой всплеск активности в Твиттере со словами «Россия», «Москва» или «Путин» применительно к Венесуэле является доказательством «прокремлевской» кампании дезинформации, говорит Team East StratCom. Вот их графическая диаграмма трафика Twitter:
Но Россия является союзником Венесуэлы, так почему бы не отразить это в Твиттере, когда западный агрессор пытается навязать свою военную и экономическую волю Венесуэле? Такова была ситуация в феврале, когда США пытались оказать давление на правительство Венесуэлы, чтобы те впустили в страну грузовики, предположительно с гуманитарной помощью. Помощь в качестве троянского коня для оружия имеет исторический контекст, особенно в отношении США и их нового специального посланника в Венесуэле Эллиота Абрамса , осужденного военного преступника, который незаконно поставлял оружие эскадронам смерти в Никарагуа, Сальвадоре и Гватемале от имени президента Рейгана в 1980-х годах. Теперь, когда он является специальным посланником в Венесуэле, есть здравый смысл в том, чтобы подозревать нечестную игру. Могут ли такие люди действительно рассматриваться как миротворцы?, Team East Stratcom? И использование рисунка в Твиттере для отвлечения внимания от вопиющей попытки государственного переворота агрессивной силой более чем немного презренно. Более того, через несколько дней в одном из грузовиков, перевозящих припасы, были обнаружены гвозди и другие материалы, полезные для изготовления баррикад:
И поэтому, чтобы подвести итог тактике, использованной Team East StratCom для «опровержения прокремлевской дезинформации», основываясь только на вышеупомянутых случаях, список может включать в себя для начала:
1. Категорическое отрицание любых нарушений со стороны западных держав или членов НАТО
2. Обозначьте любую информацию, исходящую из российского СМИ, как «дезинформацию» или «кремлевскую пропаганду»
3. Дискредитация альтернативных журналистов и СМИ, которые отклоняются от позиции официального Вашингтона / Лондона / Брюсселя
4. Отвлечение – поразить публику красочной графикой Twitter
5. Удалить любой ключевой политический, геополитический контекст
6. Замылить или стереть историю
7. Использование онлайн-инструментов, таких как Индекс коррупции, продвигаемый теми же западными правительствами, которые финансируют кровавые империалистические войны.
8. Используйте эмоциональные, уловочные темы
9. Свяжите предполагаемых противников с лидерами в списке западных страхов.
10. Повторение уничижительных терминов и мазков ad hominem, таких как «прокремлевский» и «путинский», чтобы создать разделение.
11. Предположим, что любой несогласный на Западе является «предателем».
Но Team East StratCom не может стереть историю, удалить контекст или запутать нас до полусмерти с этой графикой в Твиттере и все еще надеется после этого сохранить свой авторитет.
Нина Кросс
https://www.globalresearch.ca/disinfo-maginot-line-protecting-eu-russian-influence/5673350 – оригинал на английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4889777.html