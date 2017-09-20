Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2017
- 14:45 Украина создает видимость реформы «Нафтогаза» для МВФ и ЕС.
- 12:25 ВАЖНО: Начато движение грузовых поездов в обход Украины.
- 11:51 Известный украинский политобозреватель рассказал, как его страну «медленно разорвут на кусочки» с Запада и Востока.
- 11:32 Полторак уволил главного психиатра Минобороны, назвавшего АТОшников угрозой для людей.
- 11:00 «Нафтогаз» через Гаагу требует у России $5 млрд за активы в Крыму.
- 10:07 Яндекс Деньги нашла деньги и “О пользе ковров на стене”.
- 09:30 500 миллионов поводов убивать: какой «конвейер смерти» построит Порошенко в Донбассе за деньги США.
- 08:55 Порошенко: Американское оружие поможет Украине захватить Донбасс.
- Вчера 22:32 Слава ДНР в Запорожье.
- Вчера 21:26 Украина формально находится в состоянии дефолта, — Минфин России.
Украина создает видимость реформы «Нафтогаза» для МВФ и ЕС
Правительство Украины продолжит демонополизацию энергетического сектора, стремясь завершить реформу «Нафтогаза».
Компания должна быть разделена по направлениям добычи и транспортировки газа. И хотя это оказывается не очень выгодными изменениями, этого требует Третий энергопакет ЕС и условия получения кредита МВФ.
При этом премьер Владимир Гройсман признал, что реформа идет не так быстро, как планировалось.
«Наша задача, и я гарантирую, что будут продолжены и ускорены реформы, чтобы «Нафтогаз» был современной и качественной компанией с соответствующими принципами корпоративного управления. Надо, чтобы «Нафтогаз» перестал быть единственным монополистом в Украине», — отметил он.
В настоящее время Киев пытается сформировать наблюдательный совет «Нафтогаза», найти специалистов, которые могли бы провести эту реформу.
Примечательно, что два последних из четырех независимых членов набсовета компании — Пол Уорвик и Маркус Ричардс — покинули компанию из-за того, что власти страны начали сворачивать реформы.
Ранее совет покинули Чарльз Проктор и Юлия Ковалив.
При всем при этом Гройсман заявляет о необходимости избавиться от монополии.
«Монополии всегда пытаются использовать свое положение, чтобы необоснованно повышать цены. Я не допущу этого», — сказал он.
Очевидно, что это игра на публику, а завершать разделение Киев просто не хочет, но сделать видимость работы необходимо.
Если просто отказаться от реформы, то МВФ не выделит очередной транш, а ЕБРР не даст новые кредиты.
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ВАЖНО: Начато движение грузовых поездов в обход Украины
Грузовые поезда начали регулярное движение по железной дороге в обход Украины, сообщили в РЖД.
В августе РЖД завершила строительство обходного участка Журавка — Миллерово. Работы начались в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной.
Линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России. Строительство обходного участка оценивалось в 56 миллиардов рублей. В проекте участвовали подразделение РЖД — «Росжелдорстрой» и железнодорожные войска.
Первые грузы
Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.
«Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады», — отметили в компании.
Фото: минобороны РФ / Вадим Савицкий
На фото: Железнодорожный участок Журавка — Миллерово в обход Украины
Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых. Для них еще предстоит составить расписание, отметили в компании.
Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 километров в час, пассажирских — 140 километров в час.
В летний период на участке будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.
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Фото: CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / Вадим Савицкий / Сropped image
На фото: Железнодорожный участок Журавка — Миллерово в обход Украины
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Известный украинский политобозреватель рассказал, как его страну «медленно разорвут на кусочки» с Запада и Востока
Известный украинский журналист и политический обозреватель из Львова Михаил Мищишин рассказал о сценариях скорого краха независимой государственности, указав на то, что это является «наиболее вероятным» сценарием из всех возможных.
* * *
Украина — одна из последних относительно самостоятельных стран, которая дала сломать себя и утратила свою независимость ради идеалов свободы и демократии. От их продвижения силой сейчас отказывается Америка, по крайней мере, декларативно и устами Трампа.
Но украинцы решили последними в мире поиграть в эту американскую игру, поставив на кон свою независимость, ради продвижения во власть прозападного лобби в стране под самыми разными патриотическими, рыночными и другими лозунгами.
Впрочем, есть еще Венесуэла. И ее нефть — это то, что делает несущественными любые декларации Америки об отказе от цветных революций.
Победа прозападной элиты в Украине не означает победы Украины и ее народа, как таковых, как, впрочем, и пророссийской. Прозападная и пророссийская элиты Украины сегодня работают не на развитие страны и ее народа, а на развал и раздел Украины на фоне усиления противостояния между регионами и центром, гражданской войны с участием Запада и России, обнищания и озлобления украинцев, уменьшения их численности.
Для развития государства Украина и улучшения жизни украинцев должна вызреть украиноцентричная (не прозападная и не пророссийская, но использующая возможности сотрудничества с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, лавирующая и избегающая конфронтаций и военных столкновений с мировыми центрами силы) проукраинская элита.
На ее формирование и приход к власти может уйти до 50 лет с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Этот сценарий не является неизбежным. Скорее, это оптимистичный вариант развития Украины на основе сохранения своей американским чудом доставшейся нам государственности.
Пессимистический и самый реалистичный сценарий — еще до появления и прихода к власти, что немаловажно, украиноцентричной (не прозападной и не пророссийской) элиты страну, скорее всего, по примеру разделов Польши, разорвут на части, в которых будут устанавливать законы и порядки Запад и Россия.
Пример — Крым и Донбасс.
Украина — слишком большая страна, чтобы переварить ее быстро и сразу. Поэтому нарезать и подавать на стол сильным мира сего нас будут по кусочкам. Сегодня Крым. Завтра это могут быть Закарпатье и Галичина, Буковина, Юг Украины и Мариуполь, Харьков, Одесса…
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Возвращаясь к оптимистическому сценарию развития Украины — за 50 лет в Украине выкристаллизуется государствообразующая элита, готовая к внутреннему консенсусу, вопреки влияниям извне. Или Украина прочно войдет на какой-то исторический цикл в орбиту влияния Запада или России, и внутренняя оппозиция поэтому будет подавлена.
Этот процесс мы наблюдаем сейчас в стране.
Созревание народа будет длиться дольше, веками, и начнется, собственно, только после появления государствообразующей элиты.
У нас же пока народ уверен, что ему нужно учить и направлять свою элиту, а не наоборот. Так тоже бывает. Но это — кровавые погромы и резня, которыми могут сопровождаться процессы вызревания и обретения влиятельности государствообразующей элиты в Украине.
Эти две вещи: созревание элиты и народа — будут происходить параллельно.
Ни прозападные, ни пророссийские элиты, исходя из нынешних политик Москвы и Вашингтона, такой, развивающей государство Украина в интересах большинства его населения, условной украинской аристократией являться не могут, по определению.
Да, и что важно — консенсус элит. Британский, германский и т. д. Направленный на внешнюю экспансию, а не на усиление грабежа своего собственного народа.
Кстати, пример Америки показывает, что это дело, казавшееся незыблемым, может пересматриваться и входить в полосу новых конфликтов.
Консенсус элит — это один из краеугольных камней стабильности и динамичного развития страны. Умение тайных управителей страны гасить конфликты влиятельных групп до их превращения в острый и выплеснувшийся на улицы политический и гражданский конфликт в государстве и — их успешное противодействие этому.
В украинском случае — это консенсус внешних игроков в отношении Киева, интересам которых подчинены декларации и, частично, действия элит в Украине.
По сути, и прозападные, и пророссийские элиты работают больше на себя, а не на Запад и не на Россию. Но они не работают также и на государство Украина и украинцев. В чем, собственно, и проблема Украины. Не единственная. Но главная и критически важная. Как для существования государства, так и развития народа Украины.
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Полторак уволил главного психиатра Минобороны, назвавшего АТОшников угрозой для людей
Министерство обороны отстранило от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Олега Друзя. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Министерства обороны Степан Полторак.
Он отметил, что только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпиталь” полковника Олега Друзя.
Такое свое решение Полторак объяснил тем, что Друзь выполнял свои служебные обязанности неудовлетворительно, в связи с чем министр назначил служебное расследование.
Напомним, ранее Друзь во время заседания комитета по вопросам здравоохранения заявил, что 93 % участников АТО является потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.
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«Нафтогаз» через Гаагу требует у России $5 млрд за активы в Крыму
«Нафтогаз» подал иск к России, в котором требует выплатить $5 млрд из-за потери активов в Крыму.
Согласно сообщению компании, иск поступил в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге.
Инициаторами иска также стали шесть дочерних компаний «Нафтогаза»: «Черноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и «Газ Украины».
Убытки из-за потери активов в Крыму «Нафтогаз» оценил в $5 млрд.
По мнению украинской компании, суд должен вынести решение до конца 2018 г. В России отмечают, что иск даже не должен рассматриваться, поскольку предмет спроса принадлежит Крыму и его жителям.
Ранее в «Нафтогазе» уже заявляли, что намерены получить с России $2,6 млрд через Международный инвестиционный арбитраж.
Суть претензий в том, что после возвращения Крыма в состав России имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» было национализировано, а активы обеих компаний вошли в уставной капитал нового Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
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500 миллионов поводов убивать: какой «конвейер смерти» построит Порошенко в Донбассе за деньги США
Если верить президенту Украины, то сенат США одобрил выделение сотен миллионов долларов Киеву на военные нужды. Тема финансового участия США в развитии военной составляющей Украины муссируется все три года пребывания у власти нынешних лидеров страны.
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Не менее полумиллиарда долларов выделил сенат США на военные нужды Украины в текущем году. Об этом заявил украинский президент, путешествующий сейчас по Соединенным Штатам в рамках своего визита на Генассамблею ООН. Правда, сами американские сенаторы заявляют лишь о 150 миллионах, предназначенных Украине, да и то — об их возможном предоставлении в следующем году.
Однако привыкшего к преувеличению лидера Незалежной досадные нестыковки не смущают: для него показателен сам факт готовности заокеанских «партнеров» финансировать кровавую гражданскую войну, которую киевские власти не первый год ведут против собственного народа.
Многомиллионные мечтания
Почему-то именно Порошенко, а не американские СМИ, поспешил сообщить о принятии сенатом США проекта закона о бюджете на нужды национальной безопасности. Якобы этот нормативный акт предусматривает выделение Украине $500 млн для ее сферы безопасности и обороны.
По версии Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера, а кроме того, в него включены положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на усиление способностей украинских военно-воздушных и военно-морских сил, а также на реабилитацию в американских медучреждениях раненых украинских военнослужащих.
«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — проинформировал украинский президент своих подписчиков в Facebook.
А, выступая в знаменитой военной академии «Вест-Пойнт», гость из Киева так расчувствовался, что чуть ли не со слезами на глазах благодарил США, которые, по его словам, «стоят плечом к плечу в нашей борьбе».
Между тем, чуть позже появилась информация о том, что, американские сенаторы, действительно принявшие бюджет оборонного ведомства страны, проголосовали за предоставление финансовой помощи Украине в объеме всего лишь $150 млн, и к тому же не в текущем, а в следующем году.
Более того — согласно решению Сената, глава Пентагона может беспрепятственно распорядиться лишь половиной этого бюджета: остальное ему придется согласовывать с госсекретарем и Конгрессом США.
К слову, всего расходы оборонного ведомства Штатов в 2018 году составят около $700 млрд, из которых 640 млрд пойдут на выполнение основных функций ведомства, в числе которых — закупка вооружений, поддержание боевой готовности войск, выплата денежного содержания персоналу.
Зарубежные расходы Пентагона составят $60 млрд, а это финансирование целого ряда действительно важных для страны миссий, в числе которых — Сирия, Ирак, другие регионы планеты.
«Джавелин» преткновения
Вообще, тема финансового участия США в развитии военной составляющей Украины муссируется все три года пребывания у власти нынешних лидеров страны. Видимо, в характере, в воспитании того же Порошенко, сколотившего свое состояние на бизнес-аферах начала 1990-х годов, прочно укрепился именно такой метод решения финансовых и иных проблем.
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Не случайно же к нему так прицепилась кличка «Попрошенко»: в стране, где поведение, основанное на выпрашивании, на одалживании без обязательств возвращения долга, является частью национального колорита, такие поступки не порицаются, а напротив — преподносятся как образчик умелых действий.
Тем более что и некоторые «друзья» (прежде всего, из-за океана) способствуют регулярному заострению вопроса о необходимости содействия милитаризации Украины. Так, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что «в интересы Вашингтона входит повышение обороноспособности Украины, причем не важно, какая именно помощь будет оказана».
А назначенный недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не преминул еще и оседлать заезженного конька «агрессии с Востока». После своего посещения в конце июля этого года зоны вооруженного конфликта на Донбассе, он прямо-таки воззвал власти своей страны начать срочные поставки оборонительного вооружения Киеву, которое «позволило бы Украине защитить себя» и «остановить Россию».
Стоит отметить, что в числе образцов оружия, которое может быть предоставлено киевскому режиму, чаще всего называется переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, принятый на вооружение армией США в 1996 году и активно поставляемый в последние годы на экспорт. Между тем, если бы «мечтатели» из украинского Минобороны удосужились хотя бы ознакомиться с перечнем недостатков этого ПТРК, который они так усиленно клянчат у Пентагона, они бы пришли в ужас.
В числе основных проблем «Джавелинов» — невозможность использования комплекса в сложных погодных условиях, а также в туман, дождь и снегопад, отсутствие системы коррекции траектории полета ракеты, небольшая дальность применения, низкая мобильность, весьма скромные показатели по бронепробиваемости.
Большинство современных ПТРК, в том числе ровесников Javelin по срокам начала производства, существенно превосходят его по тактико-техническим характеристикам. Однако, «шильдик» «made in USA» для будущих эксплуатантов этого «чудо-оружия» из ВСУ — безусловное подтверждение качества, гарантия будущих побед.
Ставка на войну
Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность. Об этом, комментируя информацию о решениях американской стороны по поводу предоставления средств Украине на ее военные нужды, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Кстати, представитель главы государства заметил, что озвученная информация является лишь мнением Порошенко. «Каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления», — отметил Дмитрий Песков.
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Намерение США выделить Украине средства на летальное оружие является провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе, считает член Комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк.
«Американские политики обязаны отдавать себе отчет в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Порошенко против собственного народа и массовые убийства мирных жителей», — отмечает российский парламентарий.
Похожего мнения придерживаются и те, против кого, скорее всего, будет обращено купленное вооружение. Так, полпред Донецкой народной республики на Минских переговорах Денис Пушилин подчеркнул, что намерение Вашингтона выделить Киеву деньги на военные нужды демонстрирует нежелание решать конфликт в Донбассе политическим путем.
«Вчера Украина совместно с США отказались обсуждать предложенную Россией резолюцию о введении контингента ООН в Донбасс, сегодня украинский президент радуется одобрению американским сенатом выделения Украине 500 миллионов долларов на оборону. Может ли что-то более красноречиво говорить о намерениях украинской стороны? — недоумевает Пушилин.
— Во всяком случае, это не может свидетельствовать о желании политическим способом разрешить конфликт в Донбассе». А исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики, полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, полагает, что заявление украинского президента носит провокационный характер.
«Это заявление, возможно, является частью реализуемой Киевом кампании по нагнетанию напряженности в регионе в преддверии Генассамблеи ООН, причем Порошенко говорит о предполагаемых поставках вооружений как об уже решенном вопросе, — отмечает Дейнего. — Киев осознанно идет на эскалацию конфликта, с тем, чтобы гиперболизировать угрозу и продемонстрировать мировому сообществу несостоятельность мирного пути решения конфликта».
Стратегия абсурда
Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков предлагает взглянуть на обсуждаемую тему с иного ракурса.
По его мнению, продавать оружие Украине — это ни много ни мало… всего лишь еще один способ подзаработать военно-промышленному комплексу США! «Еще слышны отговорки, что это, мол, оружие не наступательного, а оборонительного, характера, но на поле боя таких отличий никто не видит, — подчеркивает эксперт.
— И пока Россия, Германия и Франция ищут возможности урегулирования внутриукраинского конфликта мирным путем, Вашингтон подливает масло в огонь. Ничего личного, только бизнес.
Остается вопрос: зачем это нужно Киеву? Ведь, к примеру, у американского противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» есть на Украине свой аналог «Скиф», только он в десять раз дешевле. Однако не приходится сомневаться, что марионеточному режиму придется раскошелиться, а после обязательно захочется пустить в ход дорогую заокеанскую «игрушку».
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В целом, как отмечают эксперты, киевскому режиму, как проекту Вашингтона, крайне выгодно продолжение конфликта в Донбассе. Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский обращает в этой связи внимание на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины не только с точки зрения финансирования американцами военных расходов Киева, но и с позиции недавнего отклонения США и Украиной предложения России по миротворческой миссии ООН в Донбассе.
«Реинтегрировать данные территории Киев точно не собирается, что он регулярно доказывает своими действиями в отношении проживающего там населения. Устроить наступление и силой вернуть Донбасс власти Украины тоже не могут, так как опасаются очередного крупномасштабного поражения.
В итоге ситуация находится в подвешенном состоянии, что Киев полностью устраивает, и ни о каких миротворцах всерьез там говорить не готовы, а Вашингтон — и мы это видим наглядно, будет отстаивать киевскую позицию, потому что это его проект», — подчеркивает Олег Неменский.
Кстати, известный военный эксперт, бывший руководитель Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, а ныне президент Академии геополитических проблем генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов полагает, что Украина и вовсе может уйти из сферы внимания США после нынешнего визита туда Порошенко.
«Мы видим, как Трамп относится к попрошайкам более серьезным, чем Порошенко, к европейским странам: он заставляет их платить, — отмечает эксперт.
— Скорее всего, половина конгрессменов США не найдет на карте Украину, поэтому интерес к ней лишь в возможной выгоде от нее для конкретных американских корпораций, конкретной администрации.
ни сделали то, что хотели, — отвернули Украину от России. Но не стоит строить иллюзий, что они кому-то желают добра — это все делается для их собственной выгоды. То, что являет собой Украина, это во многом Россия первой половины 1990-х годов — так же наши депутаты, либералы, чиновники считали за счастье как-то приблизиться к американцам, руку пожать, чтобы оправдать свое сидение во власти».
…В то же время нельзя не отметить, что далеко не все украинцы столь же радужно воспринимают нынешние договоренности Вашингтона и Киева. Так, бывший украинский премьер Николай Азаров задается вопросом: «неужели быть сторожевым псом американского хозяина, способным только лаять или пытаться укусить своего соседа, и питаться исключительно подачками с барского стола является реализацией наших национальных интересов?»
По мнению Николая Азарова, сегодня Украине следует сосредоточиться на ключевых направлениях использования потенциала, среди которых — развитие собственной энергетической базы, полное обеспечение всеми производимыми продуктами питания, развитие инфраструктуры.
«Здесь нам не нужны ни зарубежные кредиты, ни особенные инвестиции, — полагает бывший глава украинского правительства. — Можно вполне обойтись собственными источниками финансирования. Необходимо лишь сформулировать для народа четкие и ясные задачи, прекратить политику войны и вражды, нацелить все наши возможности на цели созидания».
Именно с этим потенциалом, а не с поставками военного «железа» сомнительного качества и отсталых характеристик, связывают будущее страны те, кто действительно желает Украине подлинного мира и процветания.
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Дмитрий Сергеев
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко: Американское оружие поможет Украине захватить Донбасс
Американское вооружение поможет Украине захватить Донбасс. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время выступления в Военной академии США «Вест пойнт» (West Point) в понедельник в Нью-Йорке.
“Прежде всего американское вооружение сможет помочь нам освободить Донбасс и возвратить украинские территории”,— заявил глава украинского государства.
Порошенко высказал сожаление, что вопрос обеспечения Украины летальным вооружением все еще остается дискуссионным и нерешенным. Также президент Украины опроверг заявления о том, что американское оружие не сможет помочь решить ситуацию на Украине.
“На самом деле сможет”, — сказал он.
“Они (представители РФ – прим.) также используют аргументы, что предоставление американцами нам вооружения будет способствовать дальнейшей эскалации конфликта, но это абсолютная неправда. Почему не принять это позитивное решение и не спасти больше жизней украинцев?” — подчеркнул украинский президент.
Ранее украинский лидер сообщил, что сенат США собирается выделить 500 млн долларов на оборону Украины. Вашингтон пока не прокомментировал заявление Порошенко.
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Слава ДНР в Запорожье
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Украина формально находится в состоянии дефолта, — Минфин России
Еврооблигации Украины, об успешном размещении которых в понедельник сообщил президент страны Петр Порошенко, интересны лишь спекулянтам, так как страна фактически находится в состоянии дефолта, считает директор департамента долговой политики Минфина РФ Константин Вышковский.
«Украина формально находится в состоянии дефолта, такие инструменты интересны только инвесторам, преследующим достаточно спекулятивные стратегии», — сказал Вышковский в эфире канала «Россия 1».
О том, что Украина успешно завершила размещение еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, сообщил накануне президент страны Петр Порошенко в ходе визита в Нью-Йорк. Украина впервые за последние три года вышла на рынки суверенных заимствований.
Ранее в понедельник источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что Украина разместит 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,375%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 7,375–7,5%. Спрос на бумаги составил около 9,3 миллиарда долларов. Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031–2032 годах.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su