Новости Украины и Новороссии 20 сентября 2017

Если верить президенту Украины, то сенат США одобрил выделение сотен миллионов долларов Киеву на военные нужды. Тема финансового участия США в развитии военной составляющей Украины муссируется все три года пребывания у власти нынешних лидеров страны.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Не менее полумиллиарда долларов выделил сенат США на военные нужды Украины в текущем году. Об этом заявил украинский президент, путешествующий сейчас по Соединенным Штатам в рамках своего визита на Генассамблею ООН. Правда, сами американские сенаторы заявляют лишь о 150 миллионах, предназначенных Украине, да и то — об их возможном предоставлении в следующем году.

Однако привыкшего к преувеличению лидера Незалежной досадные нестыковки не смущают: для него показателен сам факт готовности заокеанских «партнеров» финансировать кровавую гражданскую войну, которую киевские власти не первый год ведут против собственного народа.

Многомиллионные мечтания

Почему-то именно Порошенко, а не американские СМИ, поспешил сообщить о принятии сенатом США проекта закона о бюджете на нужды национальной безопасности. Якобы этот нормативный акт предусматривает выделение Украине $500 млн для ее сферы безопасности и обороны.

По версии Порошенко, проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера, а кроме того, в него включены положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на усиление способностей украинских военно-воздушных и военно-морских сил, а также на реабилитацию в американских медучреждениях раненых украинских военнослужащих.

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — проинформировал украинский президент своих подписчиков в Facebook.

А, выступая в знаменитой военной академии «Вест-Пойнт», гость из Киева так расчувствовался, что чуть ли не со слезами на глазах благодарил США, которые, по его словам, «стоят плечом к плечу в нашей борьбе».

Между тем, чуть позже появилась информация о том, что, американские сенаторы, действительно принявшие бюджет оборонного ведомства страны, проголосовали за предоставление финансовой помощи Украине в объеме всего лишь $150 млн, и к тому же не в текущем, а в следующем году.

Более того — согласно решению Сената, глава Пентагона может беспрепятственно распорядиться лишь половиной этого бюджета: остальное ему придется согласовывать с госсекретарем и Конгрессом США.

К слову, всего расходы оборонного ведомства Штатов в 2018 году составят около $700 млрд, из которых 640 млрд пойдут на выполнение основных функций ведомства, в числе которых — закупка вооружений, поддержание боевой готовности войск, выплата денежного содержания персоналу.

Зарубежные расходы Пентагона составят $60 млрд, а это финансирование целого ряда действительно важных для страны миссий, в числе которых — Сирия, Ирак, другие регионы планеты.

«Джавелин» преткновения

Вообще, тема финансового участия США в развитии военной составляющей Украины муссируется все три года пребывания у власти нынешних лидеров страны. Видимо, в характере, в воспитании того же Порошенко, сколотившего свое состояние на бизнес-аферах начала 1990-х годов, прочно укрепился именно такой метод решения финансовых и иных проблем.

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Не случайно же к нему так прицепилась кличка «Попрошенко»: в стране, где поведение, основанное на выпрашивании, на одалживании без обязательств возвращения долга, является частью национального колорита, такие поступки не порицаются, а напротив — преподносятся как образчик умелых действий.

Тем более что и некоторые «друзья» (прежде всего, из-за океана) способствуют регулярному заострению вопроса о необходимости содействия милитаризации Украины. Так, ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что «в интересы Вашингтона входит повышение обороноспособности Украины, причем не важно, какая именно помощь будет оказана».

А назначенный недавно спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не преминул еще и оседлать заезженного конька «агрессии с Востока». После своего посещения в конце июля этого года зоны вооруженного конфликта на Донбассе, он прямо-таки воззвал власти своей страны начать срочные поставки оборонительного вооружения Киеву, которое «позволило бы Украине защитить себя» и «остановить Россию».

Стоит отметить, что в числе образцов оружия, которое может быть предоставлено киевскому режиму, чаще всего называется переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, принятый на вооружение армией США в 1996 году и активно поставляемый в последние годы на экспорт. Между тем, если бы «мечтатели» из украинского Минобороны удосужились хотя бы ознакомиться с перечнем недостатков этого ПТРК, который они так усиленно клянчат у Пентагона, они бы пришли в ужас.

В числе основных проблем «Джавелинов» — невозможность использования комплекса в сложных погодных условиях, а также в туман, дождь и снегопад, отсутствие системы коррекции траектории полета ракеты, небольшая дальность применения, низкая мобильность, весьма скромные показатели по бронепробиваемости.

Большинство современных ПТРК, в том числе ровесников Javelin по срокам начала производства, существенно превосходят его по тактико-техническим характеристикам. Однако, «шильдик» «made in USA» для будущих эксплуатантов этого «чудо-оружия» из ВСУ — безусловное подтверждение качества, гарантия будущих побед.

Ставка на войну

Предоставление Киеву летального оружия не будет способствовать урегулированию ситуации в Донбассе и вызовет напряженность. Об этом, комментируя информацию о решениях американской стороны по поводу предоставления средств Украине на ее военные нужды, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Кстати, представитель главы государства заметил, что озвученная информация является лишь мнением Порошенко. «Каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления», — отметил Дмитрий Песков.

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Намерение США выделить Украине средства на летальное оружие является провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе, считает член Комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк.

«Американские политики обязаны отдавать себе отчет в том, что, одобряя финансирование поставок оружия Украине, они спонсируют войну Порошенко против собственного народа и массовые убийства мирных жителей», — отмечает российский парламентарий.

Похожего мнения придерживаются и те, против кого, скорее всего, будет обращено купленное вооружение. Так, полпред Донецкой народной республики на Минских переговорах Денис Пушилин подчеркнул, что намерение Вашингтона выделить Киеву деньги на военные нужды демонстрирует нежелание решать конфликт в Донбассе политическим путем.

«Вчера Украина совместно с США отказались обсуждать предложенную Россией резолюцию о введении контингента ООН в Донбасс, сегодня украинский президент радуется одобрению американским сенатом выделения Украине 500 миллионов долларов на оборону. Может ли что-то более красноречиво говорить о намерениях украинской стороны? — недоумевает Пушилин.

— Во всяком случае, это не может свидетельствовать о желании политическим способом разрешить конфликт в Донбассе». А исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики, полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, полагает, что заявление украинского президента носит провокационный характер.

«Это заявление, возможно, является частью реализуемой Киевом кампании по нагнетанию напряженности в регионе в преддверии Генассамблеи ООН, причем Порошенко говорит о предполагаемых поставках вооружений как об уже решенном вопросе, — отмечает Дейнего. — Киев осознанно идет на эскалацию конфликта, с тем, чтобы гиперболизировать угрозу и продемонстрировать мировому сообществу несостоятельность мирного пути решения конфликта».

Стратегия абсурда

Руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков предлагает взглянуть на обсуждаемую тему с иного ракурса.

По его мнению, продавать оружие Украине — это ни много ни мало… всего лишь еще один способ подзаработать военно-промышленному комплексу США! «Еще слышны отговорки, что это, мол, оружие не наступательного, а оборонительного, характера, но на поле боя таких отличий никто не видит, — подчеркивает эксперт.

— И пока Россия, Германия и Франция ищут возможности урегулирования внутриукраинского конфликта мирным путем, Вашингтон подливает масло в огонь. Ничего личного, только бизнес.

Остается вопрос: зачем это нужно Киеву? Ведь, к примеру, у американского противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» есть на Украине свой аналог «Скиф», только он в десять раз дешевле. Однако не приходится сомневаться, что марионеточному режиму придется раскошелиться, а после обязательно захочется пустить в ход дорогую заокеанскую «игрушку».

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В целом, как отмечают эксперты, киевскому режиму, как проекту Вашингтона, крайне выгодно продолжение конфликта в Донбассе. Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский обращает в этой связи внимание на эскалацию конфликта на юго-востоке Украины не только с точки зрения финансирования американцами военных расходов Киева, но и с позиции недавнего отклонения США и Украиной предложения России по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Реинтегрировать данные территории Киев точно не собирается, что он регулярно доказывает своими действиями в отношении проживающего там населения. Устроить наступление и силой вернуть Донбасс власти Украины тоже не могут, так как опасаются очередного крупномасштабного поражения.

В итоге ситуация находится в подвешенном состоянии, что Киев полностью устраивает, и ни о каких миротворцах всерьез там говорить не готовы, а Вашингтон — и мы это видим наглядно, будет отстаивать киевскую позицию, потому что это его проект», — подчеркивает Олег Неменский.

Кстати, известный военный эксперт, бывший руководитель Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, а ныне президент Академии геополитических проблем генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов полагает, что Украина и вовсе может уйти из сферы внимания США после нынешнего визита туда Порошенко.

«Мы видим, как Трамп относится к попрошайкам более серьезным, чем Порошенко, к европейским странам: он заставляет их платить, — отмечает эксперт.

— Скорее всего, половина конгрессменов США не найдет на карте Украину, поэтому интерес к ней лишь в возможной выгоде от нее для конкретных американских корпораций, конкретной администрации.

ни сделали то, что хотели, — отвернули Украину от России. Но не стоит строить иллюзий, что они кому-то желают добра — это все делается для их собственной выгоды. То, что являет собой Украина, это во многом Россия первой половины 1990-х годов — так же наши депутаты, либералы, чиновники считали за счастье как-то приблизиться к американцам, руку пожать, чтобы оправдать свое сидение во власти».

…В то же время нельзя не отметить, что далеко не все украинцы столь же радужно воспринимают нынешние договоренности Вашингтона и Киева. Так, бывший украинский премьер Николай Азаров задается вопросом: «неужели быть сторожевым псом американского хозяина, способным только лаять или пытаться укусить своего соседа, и питаться исключительно подачками с барского стола является реализацией наших национальных интересов?»

По мнению Николая Азарова, сегодня Украине следует сосредоточиться на ключевых направлениях использования потенциала, среди которых — развитие собственной энергетической базы, полное обеспечение всеми производимыми продуктами питания, развитие инфраструктуры.

«Здесь нам не нужны ни зарубежные кредиты, ни особенные инвестиции, — полагает бывший глава украинского правительства. — Можно вполне обойтись собственными источниками финансирования. Необходимо лишь сформулировать для народа четкие и ясные задачи, прекратить политику войны и вражды, нацелить все наши возможности на цели созидания».

Именно с этим потенциалом, а не с поставками военного «железа» сомнительного качества и отсталых характеристик, связывают будущее страны те, кто действительно желает Украине подлинного мира и процветания.

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Дмитрий Сергеев