Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 апреля 2019

Наступление на Триполи. 06.04.2019

Штурмовик ЛНА прикрывает движение механизированной колонны.1. Войска Хафтара продолжают продвижение к столице Ливии. На середину дня они контролируют большую часть района международного аэропорта Триполи, а также практически все крупные города и поселки к северу от Гарьяна.С утра бои шли в районе международного аэропорта и Каср-бин-Гашира. ВВС Ливии верные правительству Сараджа наносили авиаудары к северу от Гарьяна и Сук-аль-Хамиса, пытаясь замедлить продвижение механизированных колонн.Командование ЛНА заявляет, что жертв не было. Тем не менее публикуются фото уничтоженной техники и убитых солдат ЛНА.Продвижение Хафтара к Триполи.Схема операции.Пехота ЛНА в Каср-бин-Гашире.2. Командование правительственных войск утверждает, что восстановило сообщение с Завией по дороге через КПП 27. Другие источники сообщают, что силы верные Хафтара по-прежнему оперируют у прибрежной трассы и прямое сообщение невозможно. Утверждается, что часть отрядов в Триполи и Завии отказываются выступать против Хафтара либо в силу недовольства правительством, либо в силу банального подкупа. Отмечается, что уверенность с которой Хафтар наступает на столицу, может быть подкреплена не только голой военной силой, но и уверенностью, что часть банд демократов в Триполи не будут оказывать сопротивления, потому что им уже обещаны деньги и рост влияния после занятия Хафтаром Триполи. В целом, нельзя исключать, что впереди колонн Хафтара следуют "тачанки груженные золотом", которые открывают перед ним ворота некоторых городов.В целом, Хафтар пытется поджать Триполи с юга и отрезать город от остальной Ливии. Одна группа опирающаяся на Зинтан должна отрезать Триполи от Завии, а другая, обходя Триполи с юга, должна после взятия Азизии и Тархуна, выйти к прибрежной дороге к востоку от Триполи. Окружив Триполи и лишив правительство возможности подтягивать подкрепления из Завии и Мисураты, Хафтар сможет начать штурм пригородов Триполи, во время которого можно ожидать перехода части столичных группировок на сторону ЛНА, что обвалит организованное сопротивление.Одновременно с этим должны начаться активные боевые действия в районе Сирта, взяв который войска Хафтара начнут наступление в направлении Мисураты.Авиаудар к северу от Гарьяна.Заявление от командование ливийских ВВС.3. Несмотря на попытки остановить наступление со стороны ООН и озабоченность со стороны СБ ООН, Хафтар настроен продолжать наступление до победного конца. Визит генсека ООН в Бенгази не изменил позицию Хафтара. Движение колонн с юга на Триполи и с востока на Сирт продолжается.Каддафисты поддерживают действия Хафтара по восстановлению порядка в Триполи. Ситуативный альянс между Хафтаром и каддафистами наметился еще во время штурма Дерны, когда в рядах ЛНА воевали организованные отряды сторонников полковника Каддафи. Нельзя сказать, что тут есть большая взаимная любовь, но стороны явно рассчитывает извлечь выгоду из такого сотрудничества – каддафисты получают возможность вернуться в большую ливийскую политику, а Хафтар получает дружбу лояльных каддафистам племен и дополнительные военные силы.Генсек ООН пытается убедить Хафтара остановить войну. Неудачно.4. Одна из связанных с "Аль-Каидой" групп выступила против Хафтара на стороне Сараджа, ссылаясь на то, что Хафтар запятнал себя преступлениями против моджахедов Дерны и мешает установлению шариатского правления. Достаточно забавно, что сходные по идеологии персонажи поддерживают действия Хафтара против Сараджа. Даже среди исламистов нет консенсуса по поводу того, что сейчас происходит в Ливии. В целом, на международном уровне пока нет каких-либо препятствий, которые бы вынудили Хафтара, и те страны, которые стоят за ним – прекратить наступление.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Управление дикостью

Управление дикостью

Лоббирование большей войны

Тесное сотрудничество с неоконсерваторами и ястребами

Требую «конкретных военных действий» и «борьбы с русским медведем»

Цензура антивоенных журналистов

Известный независимый журналист Макс Блюменталь, критикующий агрессивные войны, которые ведут США по всему миру, готовит к выпуску книгу "Управление дикостью" про роль США в подъеме ИГИЛ и Аль-Каиды, а также о том, как это повлияло на избрание Дональда Трампа президентом США.Но уже в процессе издания и презентации книги, он столкнулся с существенными трудностями, так как цензуру в "самой свободной стране мира" никто не отменял.Поддерживаемая неоконсерваторами военная лоббистская группа Сирийско-Американский совет оказала давление на независимый книжный магазин DC Politics and Prose, чтобы «отложить» мероприятие с журналистом, выступающим против вмешательства, и основателем Grayzone Максом Блюменталем.Объединенная с неоконсерваторами лоббистская группа, которая годами боролась за военное вмешательство США в Сирии, помогла провести кампанию, чтобы заставить замолчать признанного антивоенного журналиста. Эта же группа ранее принимала активиста оппозиции, который публично призывал к геноциду алавитского религиозного меньшинства в Сирии.Макс БлюментальБлюменталь собирался рассказать 3 апреля о своей новой книге « Управление дикостью : как государство национальной безопасности Америки спровоцировало подъем Аль-Каиды, ИГИЛ и Дональда Трампа», но "Политика и Проза" прогнулась под тяжестью провоенного лобби.Осведомленная журналистская организация WikiLeaks выразила обеспокоенность по поводу цензуры Блюменталя, написав в ответ "Политике и Прозе": «Издатели и продавцы книг должны защищать свободу слова».В течение многих лет Сирийско-Американский совет требовал от правительства США бомбить Сирию и дополнительно вооружать антиправительственных боевиков, многие из которых являются закаленными салафитскими джихадистами или связаны с экстремистскими группировками такфири, такими как ИГИЛ и Аль-Каида .Несмотря на то, что Сирийско-Американский совет заявляет, что он является голосом для умеренных демократов, он создал платформу для фанатиков геноцида. В 2015 году лоббистская группа принимала Махера Шарафеддина на юбилейном мероприятии в Вашингтоне, округ Колумбия. Шарафеддин публично спровоцировал массовое насилие и этнические чистки против мусульманского алавитского меньшинства Сирии. В дебатах по арабскому языку Аль-Джазира в 2015 году Шарафеддин заявил:, – сказал Шарафеддин.Шарафеддина приветствовали на флагманском шоу Al Jazeera Arabic «Противоположное направление», которое ведет Фейсал аль-Касем, который неоднократно призывал к массовому убийству и этнической чистке шиитов в Сирии , одновременно отбеливая ИГИЛ и Израиль .В интервью с союзником Сирийско-Американского советаОн заявил:, – сказал аль-Кассем.Ведущая ливанская газета The Daily Star отметила, что в программе с Шарафеддином. Она описывала шоу как «больше равнодушных против алавитов против двоих против одного, поскольку Кассим и Шарафеддин прибегали к вульгарная риторика и широкие обобщения».Искомая передача.В дополнение к предоставлению платформ сторонникам геноцида, таким как Махер Шарафеддин, Сирийско-Американский Совет неустанно лоббирует прямое военное вмешательство США в Сирию на Капитолийском холме.Сотрудники Сирийско-Американского совета опубликовали десятки и сотни статей в крупных корпоративных СМИ, призывающих США активизировать войну за смену режима в Сирии.– написал директор по связям с правительствами Сирийско-Американского совета Мохаммед Алаа Ганем в « Политико» в 2014 году., добавил Ганем.Это провоенное лоббирование продолжалось даже при крайне правом антимусульманском президенте Дональде Трампе. В апреле 2018 года Сирийско-Американский совет обратился с призывомНа каждом шагу Сирийско-Американский совет лоббировал в правительстве США интересы большей войны и эскалации, а не мира и деэскалации. Когда Трамп прекратил программу ЦРУ на миллиард долларов по вооружению и обучению боевиков в Сирии, Совет гневно назвал это « глупым шагом» .В то время как усиливалась риторика о характере саудовского режима, Сирийско-Американский Совет также решительно выступал против исторической для США ядерной сделки с Ираном, настаивая на том,Функционер Сирийско-Американского совета по вопросам политики и адвокации Шломо Болтс часто использовал произраильские темы для обсуждения в пользу более агрессивных действий против правительства Сирии, написав :Фанатики геноцида, такие как Махер Шарафеддин, – лишь некоторые из сомнительных союзников Сирийско-Американского совета. Группа также тесно сотрудничала с неоконсерваторами и агрессивными либеральными интервентами в Вашингтоне.Сирийско-Американский совет имел тесные отношения с печально известным поджигателем войны Джоном Маккейном , которого лоббистская организация назвала «героем Сирии».Другая ключевая фигура в провоенном лобби и близкий союзник Джона Маккейна, Муаз Мустафа, присоединился к Сирийско-Американскому совету в попытке подвергнуть цензуре Макса Блюменталя.Мустафа является исполнительным директором Сирийской целевой группы по чрезвычайным ситуациям, которая косвенно финансируется правительством США.Примерно в то же время Мустафа сообщил, что «тусуется» с журналистом CNN Вольфом Блитцером и ведущим MSNBC Крисом Мэтьюсом , он оказывал давление на «Политику и прозу», чтобы отменить книжное мероприятие Блюменталя.Проводя кампанию по цензуре американских журналистов, Мустафа также продолжал лоббировать в администрации Дональда Трампа новые действия против Сирии.Члены Сирийской целевой группы с главой Госдепа Помпео.Мустафа фактически помог спланировать поездку, которую Джон Маккейн совершил в Сирию, чтобы встретиться с поддерживаемыми США боевиками. Мустафа хвастался в интервью CNN своей ролью в соединении правого американского сенатора с повстанцами.То, что Мустафа не упомянул, – то, что. Это побудило либертарианский аналитический центр Института CATO спросить:Когда фанатично настроенный про-военный сенатор умер, исполнительный директор Сирийско-Американского совета Сюзанна Мериден опубликовала статью под названиемдля исследовательского центра Атлантического совета в Вашингтоне.В своей яркой статье для "Атлантического совета"Они восхваляли человека, который шутил о бомбардировках Ирана за то, чтоСирийско-американский совет поддерживает тесные отношения с Атлантическим советом , который послужил основным голосом для сирийской оппозиции в Вашингтоне. Атлантический совет финансируется правительствами США и Великобритании, а также НАТО, ЕС и монархиями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна. Ведущие оружейные корпорации присоединяются к этим режимам в финансировании Атлантического совета, а также сирийско-британского миллиардера-олигарха Аймана Асфари, который вкладывает деньги в оппозиционные группировки против Асада.В другой статье на сайте Атлантического совета директор по информированию Сирийско-Американского совета Омар Хоссино открыто призвал к прямому военному вмешательству США против сирийского правительства., – заявил Хоссино.Еще в июне 2016 года, в материале опубликованном на сайте НАТО « Будущее НАТО», написанным для Атлантического совета,, – сказал Ганем.В этой статье "Будущем НАТО" Ганем также сослался на главнокомандующего войсками НАТО в продвижении абсурдной теории заговора о том, что, обвиняя Москву в расизме и растущих крайне-правых настроениях в Европе.Призыв Сирийско-Американского совета и Муаза Мустафы подвергнуть цензуре отмеченного наградами американского журналиста был поддержан и другими военными лоббистами.Многие мозговые центры Вашингтона присоединились к жесткой кампании, в том числеРама Кудаими, директор программ и операций Кампании США за права палестинцев;Май Эль-Садани, юридический директор Института ближневосточной политики Тахрир;Чарльз Листер, сторонник смены режима, который часто посещает финансируемые монархиями залива мозговые центры и чьи сфабрикованные исследования были разоблачены Блюменталем;Эван Готтесман, заместитель директора по политике и коммуникациям в рамках Израильского политического форума;вместе с Джетт Голдсмит и Джоном Артербери, авторами веб-сайта Bellingcat, который финансируется Национальным фондом демократии США.Джеймс Ле Мезурье , бывший офицер британской разведки и наемник, имеющий тесные связи с монархиями Залива, дополнительно призвал к цензуре Блюменталя. Ле Мезурье основал « Белые каски» , которые Блюменталь раскрыл как продолжение действий провоенного лобби, и которые имеют тесные связи с «Аль-Каидой» и другими экстремистскими салафитско-джихадистскими группировками. По иронии судьбы, ни один из этих людей не читал новую книгу Макса Блюменталя, поскольку «Управление дикостью» даже не было выпущено, когда они начали свою кампанию, чтобы заставить его замолчать.Бен Нортон для "Серой Зоны". https://thegrayzone.com/2019/04/04/syrian-american-council-genocide-censor-max-blumenthal/ – цинкС интересом жду выхода книги. Возможно, кто-то у нас обратит на нее внимание и переведет ее на русский язык. Блюменталя почитываю уже года 3 – автор конечно не без недостатков, но его материалы по Сирии, Ираку и Венесуэуле были весьма годными, особенно в части выявления связей американского ВПК, спецслужб и мозговых центров с террористической и подрывной деятельностью. Вполне понятно, почему Блюменталя пытаются выдавить в маргинес и цензурировать – уж больно активно он разоблачает благостную картину "возвышенной борьбы за свободу и демократию".

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Наступление на Триполи. 05.04.2019. Вечер

Коротко по развитию боевых действий вокруг ливийской столицы.1. Войска Хафтара наступавшие от Гарьяна после непродолжительных боев заняли старый международный аэропорт Триполи (сейчас основные рейсы идут с аэропорта Митинга в самом Триполи). От центра города их отделяет 18 километров. Силы защиты Триполи заявляют, что ведут бои за аэропорт.Отмечается переброска десятков тачанок с пехотй из Триполи к международному аэропорту. Если Хафтар удержит аэропорт и продвинется к Триполи, то он сможет быстро перебросить сюда дополнительные силы из восточных и южных районов страны, а также несколько ударных вертолетов и легких штурмовиков, которые могут поддерживать дальнейшее наступление на столицу.Также ЛНА взяла город Бен-Хашир в 34 километрах от столицы. Также взят город Тархуна и Азизия. Сообщается о примерно 10 убитых с обеих сторон. Интенсивность боевых действий пока что средняя – идет маневренная фаза войны и главное это внезапность, скорость маневра, способность договариваться с различными бандами демократов, племенными вождями и "местной милицией", в том числе и путем банальной покупки лояльности за деньги. Стоит понимать, что с обеих сторон существенное кол-во войск имеет весьма низкую лояльность и боевую ценность.Пока что мы наблюдаем достаточно хаотичный процесс маршей, столкновений и маневров в условиях отсутствия ясной линии фронта. Но по мере развития конфликта (если конечно оборона Триполи не рассыпится ввиду внутренней раздробленности), то в ближайшие дни мы увидим постепенное формирование линии фронта и ситуация будет более ясной.2. Серьезные бои идут к юго-востоку от столицы, где силы правительственной армии и отряды из Мисураты вступили в соприкосновение с войсками Хафтара. Сообщается о применении авиации. Штурмовик вылетел из Мисураты и наносил удары по войскам Хафтара. ЛНА пока авиацию не применяла.К западу от столицы правительственные войска удерживают КПП №27, где ночью в плен попали 128 солдат Хафтара из Завии. Дорога между Триполи и Завией перекрыта. ЛНА действует к югу от дороге совместно с отрядами из Зинтана.По военно-морской базе Сиди Билал продолжает поступать крайне противоречивая информация.Правительственные военные осматривают место победного "боя".Морской патруль у военно-морской базы Сиди Билал (флот сообщает, что задержал лодку с сторонниками Хафтара).3. Серьезные силы ЛНА продолжают движение вдоль побережья к Сирту. Отмечается большое кол-во тачанок с пехотой, танки, САУ, РСЗО.Туда же выдвинулись подкрепления боевиков из Мисураты, хотя основные силы оттуда брошены на защиту Триполи.Здесь еще пройдет некоторое время, прежде чем основные силы сторон вступят в прямое соприкосновение.4. Генсек ООН выразил разочарование текущим развитием событий. МИД Британии призывает Хафтара прекратить штурм Триполи и отвести войска от столицы. Пропаганда Хафтара продолжает заявлять, что операция будет продолжаться вплоть до полного освобождения Триполи и прилегающих территорий от террористов. Запад в целом выражает обеспокоенность происходящим. Западные СМИ обвиняют Россию, что она поддерживает Хафтара и продолжает расширять свое влияние. В итальянской прессе обвиняют Францию. В ливийской – ОАЭ. В общем, кто главный виновник пока не определились.В свежем номере Time Ливия уже значится в числе "русских дел".5. В Триполи проходят митинги против "узурпатора" Хафтара. Шутки про "суданское чудовище" подступающее к Версалю прибережем на будущее. Правительство призывает сохранять спокоствие и уверяет, что у мятежного Хафтара не хватит войск, чтобы взять штурмом Триполи. Но совет шуры моджахедов Дерны заявлял тоже самое. но их оборону в городе за несколько месяцев смогли продавить. Так что не все уверенны в оптимизме Сараджа и его министров.Стоит отметить, что совет боевиков Восточной Ливии приветствовал наступление Хафтара против западного правительства. У этих персонажей свои планы насчет будущего Ливии.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com