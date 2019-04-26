Краткая история рейдерского захвата медицины фармбизнесом

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Мы начинаем серию публикаций по новейшей истории медицины – примерно с начала 20 века. Наша цель – показать цепь и логику событий, приведших к её сегодняшнему плачевному состоянию (тем, кто желает узнать о ситуации в медицине, адресуем к аналитическому обзору «Что происходит с медициной: протокол вскрытия» < ![CDATA[ ]]> medicineofknowledge.ru/chto-proishodit< ![CDATA[]]>). Знакомство с историей любого предмета или явления позволяет выявить не заявленные, а истинные причинно-следственные связи. Именно поэтому в управлении обществом, а также в гибридной войне, которая ведётся против России многие десятилетия, историческому приоритету – вернее, искажению истории – придаётся такое большое значение. Более подробно об историческом и других приоритетах (инструментах) управления можно узнать здесь < ![CDATA[ ]]> https://via-midgard.com/index.php?do=away&url=zakonvremeni.ru%2Fpublications%2F23-outlook%2F2064-s< ![CDATA[]]>

1911 год, 15 мая

Верховный Суд США объявляет Джона Рокфеллера и его Траст виновными в коррупции, незаконных методах ведения бизнеса и вымогательстве. В результате данного решения весь Стандарт-Оил-Траст Рокфеллера (Rockefeller Standard Oil Trust), крупнейшая мировая корпорация своего времени, была приговорена к ликвидации. Но Рокфеллера уже не волновало решение Верховного Суда: он был вне досягаемости.

1913 год

Чтобы уменьшить общественное и политическое давление на себя и своих «баронов-разбойников», Рокфеллер использует хитрость, именуемую «филантропия»: незаконные прибыли от грабительской деятельности в нефтяном бизнесе идут на создание Фонда Рокфеллера (Rockefeller Foundation). Это налоговое убежище фактически стало стратегическим инструментом рейдерского захвата здравоохранения США.

Фонд Рокфеллеров стал ширмой для нового глобального бизнес-проекта Рокфеллера и его сообщников. Название этого нового проекта – фармацевтический инвестиционный бизнес (Прим.перев.: далее по тексту мы будем использовать термин «фармбизнес». Определением «инвестиционный» автор подчёркивает, что целью бизнеса является умножение капиталов, а никак не восстановление здоровья).

Пожертвования из Фонда Рокфеллеров поступали только в те медицинские школы и больницы, которые были готовы стать проповедниками нового сорта компаний: производителей патентованных синтетических лекарств.

Примерно в то же время были открыты первые витамины. Вскоре стало ясно, что эти природные молекулы обладают способностью поддерживать здоровье и предотвращать многие хронические заболевания. Появились первые книги с исследованиями, подтверждающими пользу витаминов для здоровья – позже они были забыты. У вновь открытых молекул был единственный недостаток: их было невозможно запатентовать.

Так, уже в первые годы своего существования фармбизнес столкнулся со смертельной угрозой: витамины и другие питательные вещества в случае продвижения через общественные программы здравоохранения ставили под вопрос развитие инвестиционного бизнеса на основе патентованных лекарств. Поэтому устранение такой нежелательной конкуренции со стороны пищевых добавок стало вопросом жизни и смерти для фармацевтического бизнеса.

1918 год

Фонд Рокфеллеров использует эпидемию Испанского гриппа – и СМИ (которые он уже контролировал к этому времени) – для старта «охоты на ведьм» в форме всевозможных лекарств, не попадающих под патенты.

В течение следующих 15 лет все медицинские школы в США, большинство больниц и Американская Медицинская Ассоциация превратились в пешки на шахматной доске стратегии Рокфеллера, направленной на подчинение всей системы здравоохранения его монопольному фармбизнесу.

Под видом «Матери Терезы» Фонд Рокфеллеров также был использован для завоевания других стран и целых континентов фармбизнесом – точно так же несколькими десятилетиями раньше Рокфеллер поступил со своим нефтехимическим инвестиционным бизнесом.

1925 год

На другом берегу Атлантики, в Германии, был основан первый химический / фармацевтический картель, соперничавший с попытками Рокфеллера взять по контроль глобальный рынок лекарств. Картель И.Г.Фарбен (I.G. Farben), возглавляемый немецкими транснациональными компаниями Байер, БАСФ и Хёхст (Bayer, BASF, Hoechst), имел более 80 тысяч сотрудников. Началась гонка за глобальный контроль над рынком лекарств.

1929 год, 29 ноября

Картель Рокфеллера (США) и картель И.Г.Фарбен (Германия) решили разделить сферы влияния в мире – в точно таком же преступлении Рокфеллер был обвинён 18 годами ранее, когда его траст разделил США на «сферы интересов».

1932 / 1933 год

Столь же ненасытный картель И.Г. Фарбен принимает решение больше не связывать себя обязательствами 1929 года. Он поддерживает восходящего политика, пообещавшего И.Г. Фарбен завоевать для них весь мир. Благодаря миллионам долларов, пожертвованных на избирательную кампанию, этот политик захватил власть в Германии, превратил немецкую демократию в диктатуру и сдержал своё обещание развязать войну – войну, которая позже стала известна как Вторая Мировая.

В каждой стране, захваченной гитлеровской армией, первым делом все химические, нефтехимические и фармацевтические предприятия бесплатно переходили под контроль империи И.Г. Фарбен.

1942 – 1945 годы

Чтобы укрепить своё мировое лидерство в области запатентованных лекарств, картель И.Г. Фарбен изучал свои фармацевтические вещества на узниках концлагерей Освенцим, Дахау и др. Платежи за проведение этих бесчеловечных экспериментов перечислялись со счетов Байер, Хёхст и БАСФ на счета СС, под управлением которой находились концлагеря.

1945 год

План И.Г. Фарбен захватить контроль над мировыми рынками нефти и лекарств провалился. Вторую мировую войну выиграла антигитлеровская коалиция. Акции проигравших корпораций, входивших в И.Г. Фарбен, отошли трасту Рокфеллера (США) и Ротшильда / Дж.П. Моргана (Британия).

1947 год

В Нюрнберге перед трибуналом за преступления против человечности предстали 24 управляющих из компаний Байер, БАСФ, Хёхст и другие директора картеля И.Г.Фарбен. Эти преступления включали в себя: ведение агрессивных войн, узаконивание рабства и массовые убийства. В своей заключительной речи Генеральный прокурор от США так суммировал преступления, совершённые перечисленными корпоративными преступниками: «Без И.Г. Фарбен вторая мировая война была бы невозможна».

Удивительно, что виновные в смертях 60 миллионов людей в ходе Второй мировой войны – директора И.Г. Фарбен – получили самые мягкие приговоры. Даже те из них, кто непосредственно отвечал за преступления в концлагерях, получили максимум 12 лет заключения. Вы удивлены? Ну и напрасно.

К 1944 году Нельсон Рокфеллер вошёл в правительственные круги США. Он начал с заместителя госсекретаря и закончил несколькими годами позже в качестве Особого Советника президента Трумана по Особым Делам. Другими словами, интересы Рокфеллера оказали прямое влияние на ключевые моменты 20 века. Они определили структуру послевоенного мира и распределение богатства в нём.

Приговоры Нюрнбергского суда директорам И.Г. Фарбен легко объяснить влиянием Госдепартамента США. В оплату за владение корпорациями И.Г. Фарбен и, соответственно, глобальный контроль над нефтяным и фарм.бизнесом, Нельсон Рокфеллер постарался, чтобы реальные виновники Второй мировой войны не были повешены. А как мы увидим далее, они этого заслуживали.

1949 год

Основана Федеративная республика Германия. Впервые в мировой истории конституцию и общественное устройство промышленной нации можно было спланировать и смоделировать как оплот фармацевтического инвестиционного бизнеса – трансатлантического форпоста интересов Рокфеллера.

Всего через несколько лет директора И.Г. Фарбен, получившие приговор Нюрнберга, были выпущены из тюрьмы и приступили к своим прежним обязанностям как представители интересов Рокфеллера. Например, Фритц Тер Меер (Fritz Ter Meer), приговорённый за преступления в Освенциме к 12 годам тюрьмы, к 1963 году снова возглавил совет директоров крупнейшей немецкой фармкомпании Байер.

1945 – 1949 годы

Роль братьев Рокфеллеров не ограничилась захватом мировой монополии в нефтяном и лекарственном бизнесах. Им также была нужна политическая структура, чтобы эти бизнесы процветали. Для этого под их влиянием в 1945 году в Сан-Франциско была основана Организация Объединённых наций. Чтобы захватить политический контроль над послевоенным миром, три страны – ведущие экспортёры лекарств – получили ведущее слово, а остальным 200 странам была уготована роль зрителей.

Основанные вроде бы для того, чтобы служить благополучию всех людей в мире, дочерние организации ООН, такие как Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная Торговая Организация (ВТО), вскоре превратились в политические инструменты продвижения глобальных интересов нефтяных и фармацевтических магнатов.

1963 год

Представляя интересы Рокфеллера, правительство фармацевтической «банановой республики» Германия возглавило самые неприглядные усилия, предпринятые в рамках ООН. Под видом защиты потребителей оно начало сорокалетний крестовый поход с тем, чтобы поставить вне закона лечение с помощью витаминов, а также другие натуральные непатентуемые методы оздоровления во всех странах – членах ООН. Целью был простой запрет всего, что может составить конкуренцию для многомиллиардного бизнеса патентованных лекарств. План был прост: перенести в остальной мир всё то, что уже было сделано в США в 1920е годы – монополию на здравоохранение со стороны инвестиционного бизнеса патентованных лекарств.

Поскольку рынок для фармбизнеса зависит от существования болезней, то разрабатываемые им лекарства не предназначены для профилактики, излечения или полного устранения болезни. Цель глобальной стратегии состояла в монополизации управления здоровьем миллиардов людей с помощью таблеток, снимающих лишь симптомы болезни, но не для устранения причин болезни. Лишение миллиардов людей доступа к информации о пользе естественных методов оздоровления в сочетании с монополией на часто неэффективные и токсичные запатентованные лекарства привело лишь к распространению болезней.

Эта эпидемия хронических болезней, вызванная фармацевтическим бизнесом, построенном на болезнях, не имеет аналогов в истории.

Лайнус Полинг (Linus Pauling) и другие выдающиеся учёные заслуживают признания за то, что они сохранили доступ к знаниям о пользе витаминов и других эффективных подходах к оздоровлению. Если бы не они – мы бы уже жили в лекарственной тюрьме, охраняемой представителями фармацевтического бизнеса в медицине, политике и СМИ.

Лайнус Полинг также заслуживает признания за то, что он выявил значение ранних исследований доктора Рата по роли витаминов в сердечно-сосудистых заболеваниях, а также за приглашение д-ру Рату продолжить работу всей его жизни.

1990 – 92 годы

Эти годы останутся в истории как начало конца фармацевтического бизнеса на болезнях. В серии научных публикаций д-р Рат выявил дефицит ряда питательных веществ как первичную причину болезней. В их список входят ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, нарушения кровообращения при диабете, рак и даже иммунодефицитные состояния.

Как Шерлок Холмс в науке, д-р Рат выявил реальные причины этих заболеваний и обнаружил, что эти причины были намеренно распылены или даже скрыты от миллионов людей с одной целью: насытить жадность фармацевтического бизнеса на болезнях.

Глава из книги Matthias Rath “Roadmap to Health” – < ![CDATA[ ]]> www.roadmap-to-health.org< ![CDATA[]]>

Первоисточник (англ.) < ![CDATA[ ]]> http://www4.dr-rath-foundation.org/< ![CDATA[]]>

Автор перевода: Андрей Мартюшев-Поклад < ![CDATA[ ]]> vk.com/id154836269< ![CDATA[]]>

Примечание переводчика

При всём уважении к д-ру Рату, следует отметить, что с системной точки зрения, человек не сводится к физическому телу, а является триединством дух-душа (психика)-физическое тело. Соответственно, здоровье нельзя сводить к достаточному поступлению питательных веществ. Корни большинства хронических болезней кроются в неправильном образе жизни (в широком смысле слова – т.е. включая следования ложным ценностям, занятие нелюбимым делом, отказ от духовного развития и т.п.), и неправильное питание является его частью. Результатом такого образа жизни является хронический стресс на уровне эмоций и физического тела. Соответственно, оздоровление можно проводить с трёх уровней: 1) физическое тело (через правильное питание и физическую активность), 2) связь психика-тело (через восстановление нормального течения жизненной энергии – например, акупрессуру и гомеопатию), 2) связь дух-психика (через духовные практики, трансформационную психотерапию, изменение мировоззрения, ценностей и целей в жизни).

Также следует указать, что глубинные причины и механизмы развязывания Второй мировой войны были значительно глубже, чем это представлено автором. Это была часть объективного процесса глобальной концентрации управления, в которой одни игроки (представленные США и Великобританией) занимались устранением других игроков (Германии и России).