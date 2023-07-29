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Военный парад в Пхеньяне. 27.07.2023

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Полная запись военного парада в Пхеньяне к 70-й годовщине завершения Корейской войны.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8528625.html
Метки: Видео, ким чен ын, кндр, корейская война, парады, пхеньян, северная корея, Шойгу
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