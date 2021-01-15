Военный парад в Пхеньяне 14.01.2021
В Пхеньяне, в честь завершения 8-го съезда Трудовой Партии Кореи прошел большой военный парад, который принимал Ким Чен Ын.
В основном, технологические новинки уже были показаны на прошлом параде, который многих впечатлил новым обликом армии КНДР. Тем не менее, и для этого парада кое-что осталось – была представлена новая баллистическая ракета для подводных лодок, с помощью которой КНДР как обычно будет диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу.
Как обычно у северных корейцев, все было масштабно и красиво.
Новинка. Новая баллистическая ракета для подводных лодок, способная нести моноблочную ядерную боеголовку.
Полное видео парада выложу как появится.
Поделиться:
Записи на схожие темы