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Военный парад в Пхеньяне 14.01.2021

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В Пхеньяне, в честь завершения 8-го съезда Трудовой Партии Кореи прошел большой военный парад, который принимал Ким Чен Ын.
В основном, технологические новинки уже были показаны на прошлом параде, который многих впечатлил новым обликом армии КНДР. Тем не менее, и для этого парада кое-что осталось – была представлена новая баллистическая ракета для подводных лодок, с помощью которой КНДР как обычно будет диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу.
Как обычно у северных корейцев, все было масштабно и красиво.






























































Новинка. Новая баллистическая ракета для подводных лодок, способная нести моноблочную ядерную боеголовку.



















Полное видео парада выложу как появится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6477200.html
Метки: бронетехника, ким чен ын, кндр, парады, ракеты, северная корея, фотографии
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