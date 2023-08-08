Главная » Вооруженные силы, Политика, Творчество

Обзор военного парада в Пхеньяне

13 1


Подробный разбор недавнего военного парада в Пхеньяне https://colonelcassad.livejournal.com/8551752.html к 70-й годовщине завершения Корейской войны.
Что показали из новинок, кто из иностранных гостей приехал (приезжал не только Шойгу), какой политический и исторический контекст у проводимого мероприятия, ну и о традициях проведения масштабных военных парадов в КНДР в целом.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8553205.html
Метки: Видео, военная техника, история, ким чен ын, кндр, корейская война, парады, пхеньян, северная корея, социализм, ссср, сталин, Шойгу
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
В Москву движется колонна бронетехники и солдаты
Создан оргкомитет «За вынос Ленина»
Мы пришли дать вам правду
Свое единство государство обязано защитить.
Последние новости с Украины за 28 апреля 2014
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30249 25679
    марина час назад

      ну сколько можно мусолить эту тему с кореей. Этот спецлагерь кому -то интересен?? На город Солнца явно не похоже.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru