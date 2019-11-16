Бенджамин Фулфорд: Обзор мировой закулисы за 11.11.2019 год

Преднамеренный взрыв финансовой системы призван дать старт новой

Больший коллапс, чем крах «Lehman Brothers» предназначен чтобы освободить место для новой финансовой системы, говорят источники в азиатском тайном сообществе. Последние тенденции на финансовых рынках, в частности пузырь на фондовом рынке библейских масштабов, подтверждают это утверждение. Любой финансовый эксперт скажет вам, что, когда финансовые рынки борются с реальностью, реальность всегда побеждает. Это означает, что цены на акции могут упасть на 90% и более. Тем не менее, признак того, что финансовая война еще не закончилась, даже если европейские королевские семьи не согласны, но они говорят:

«Все инвестиционные банки в мире начали отходить от старой системы, поэтому это лишь вопрос времени, когда она превратится из старого в новое или станет беспроблемной».

Это может работать для платежных систем, дебетовых и кредитных карт и т. д., но не для западной системы вавилонского долгового рабства в целом». Эта система привела к более 1% собственности 53,2% всех акций и взаимных фондов, а если добавить следующие 9%, контроль богатых был 93,2%, в результате чего остальные 90% населения только с 6,8%. Еще одно свидетельство того, что это система долгового рабства, связано с тем фактом, что 90% населения должно 72,4% всех долгов.

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/total%20asset%20held%20by%20wealth%20group.jpg?itok=mWryuKbR

Этот фондовый рынок, контролируемый и принадлежащий супербогатым и их прислужникам, стал мошенническим и паразитическим, на самом деле высасывает деньги из реальной экономики. Это делает математически коллапс неизбежным.

Давайте посмотрим на некоторые другие цифры, которые доказывают это. С января по октябрь этого года во всем мире было размещено 339 миллиардов долларов в облигациях и 208 миллиардов долларов они были сняты со склада, но фондовый рынок продолжает достигать рекордных уровней. Это происходит потому, что с 2009 года, институциональные инвесторы и домохозяйства вывели $ 1,9 трлн с фондового рынка, в то время как компании, используя фальшивые деньги из частного Центрального банка, купили $ 3,6 трлн своих же собственных акций.

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Кроме того, согласно «Wall Street Journal», 97% компаний, зарегистрированных на бирже, не используют общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) для раскрытия своей прибыли, в том смысле, что они существенно фальсифицируют свои бухгалтерские книги.

https://www.zerohedge.com/markets/wework-disaster-aftermath-97-companies-using-non-gaap-metrics-everything-fake

Корпорация «Coca – Cola» является хорошим примером. Вот цитата из «The Daily Bell»:

«Если мы вернемся на несколько лет к 2010 году, годовой доход «Coca Cola» составил 35 миллиардов долларов. К 2018 году годовой доход компании упал до менее 32 миллиардов долларов. В 2010 году «Coca Cola» получила прибыль в размере 5,06 долл. на акцию. В 2018 г. только 1,50 долл., а совокупные чистые активы «Coca Cola», то есть «чистая стоимость» компании, составили в 2010 г. 31 млрд. В 2018 году его собственный капитал упал до 19 миллиардов долларов, поэтому за последние восемь лет «Coca Cola» потеряла почти 40% своего капитала, продажи сократились, а прибыль на акцию упала на 70%. сейчас она находится в гораздо худшем состоянии, чем восемь лет назад, но цена акций «Coca Cola» почти удвоилась».

Подводя итог, можно сказать, что семьи, которые владеют западными (и японскими) Центральными банками, печатают деньги, чтобы отдать их компаниям, которыми они владеют, тем самым высасывая жизненную кровь у 90% населения.

Финансовая система стала гигантской черной дырой, которая имеет извращенное чувство в тот момент, когда многие из правящих семей поклоняются Черному солнцу. Это вероятно вызовет крах «Deutsche Bank», который только что объявил убыток в 832 млн евро.

https://www.cnbc.com/video/2019/10/30/deutsche-bank-cfo-third-quarter-results-entirely-in-line-with-plans.html

Этот график цен на акции имеет странное сходство с Lehman Brothers непосредственно перед его обвалом.

https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/bfm9067.jpg?itok=cVit4Ln5

Азиатские источники говорят, что Deutsche Bank разрушит Европейский центральный банк и обанкротит ЕС. Само собой разумеется, что, хотя пузырь легко обнаружить, сложнее предсказать, когда он лопнет. Тем не менее, источники Азиатского тайного общества и Общества белого дракона (WDS) считают, что в 2020 году вероятен крах. За этим последует юбилей (одновременное списание все долгов и перераспределение активов) и отличная кампания по заселению планеты. Этот план включает в себя создание агентства планирования будущего на основе заслуг, в которое каждый может обратиться любой желающий, чтобы присоединиться. Однако, прежде чем это станет возможным, еще предстоит провести много серьезных сражений. Прямо сейчас основные действия происходят в Саудовской Аравии и Мексике, где хазарская мафия борется за сохранение нефтепроводов и наркотрафика.

Начнем с ситуации в Мексике, где, по словам источников в Пентагоне, президент США Дональд Трамп объявил войну мексиканским наркобаронам и косвенно демократам, которые являются их тайными покровителями». Однако мексиканские источники говорят, что недавние события в Мексике, такие как предполагаемое убийство девяти американских женщин и детей, являются просто ложными флагами. Доказательства приводит к «Yunque» «Тайная оккультная секта крайне правых со следами педофилии (это была часть отца Марциального Масиеля)», утверждают мексиканские патриоты.

Мексиканские источники собрали дело, из которого следует, что недавняя попытка арестовать сына «Эль Чапо» и предполагаемое убийство американцев, были частью отчаянной попытки американской компанией выжить, путем захвата нефтяных месторождений в северной Мексике.

По словам источников, семья ЛеБарон («Церковь Перворожденных»), которая должна была стать жертвой кровавой расправы над девятью женщинами и детьми, украла воду, выгнала фермеров с их земли, занималась контрабандой наркотиков и, кроме всего прочего, стала участвовать в сексуальном поклонении культу «NXIVM». Они отмечают, что на видеозаписи «резни» не видно тел, одежды, свидетелей и что выжившим после стрельбы удалось пройти шесть часов по 15 километров по пустыне и враждебным землям, все они находятся в Аризоне, а не в Мексике.

Источники также утверждают, что неудавшаяся попытка арестовать сына Эль-Чапо была предпринята Агентством по борьбе с наркотиками США и губернатором Кульякана без уведомления президента Мексики. «У картеля была реакция, сравнимая с реакцией хорошо организованной армии. Вонь агентов ЦРУ повсюду», — говорят источники. «Под предлогом этих атак Конгресс США будет называть наркокартели террористическими организациями, открывая, таким образом, благодаря Закону о патриотах возможность преследовать их в военном отношении даже в Мексике», — заключают они.

Теперь мы обратим наше внимание на ситуацию в Саудовской Аравии, где хазарская мафия борется за сохранение нефтедолларовой системы, публично вставляя на торги саудовскую нефтяную компанию Aramco. «Объявление Ирана о новом нефтяном месторождении в 53 миллиарда баррелей было запланировано, чтобы обанкротить IPO на Aramco и должно сделать Иран богаче, чем Саудовская Аравия, чьи истощенные запасы могут быть значительно ниже 200 миллиардов баррелей», говорят источники в Пентагоне.»

До тех пор, пока Саудовская Аравия не подпишет пакт о ненападении с Ираном, мирное соглашение с Йеменом и не будет иметь S-400 [зенитных батарей], действующих для защиты своих нефтяных ресурсов, никто не будет вкладывать средства в Aramco — «сообщили источники». В то время как Китай может притворяться в заинтересованности в Aramco что бы помочь Мухаммеду бен Салману, он может быть вынужден уйти в отставку в связи с нарушениями прав человека, военными преступлениями, геноцидом, преступлениями против человечности, пытками «Массовое убийство и терроризм», — заключают они.

Очевидно, что битва за Саудовскую Аравию также связана с попыткой Рокфеллеров и других семей клики использовать нефть, чтобы подкупить китайцев и согласиться с ними, говорят источники WDS. Именно поэтому они передали более 100 миллиардов долларов «саудовских денег» плюс контроль над механизмом японских выборов в Сон Масаёси из «Softbank», родственника Сунь Ятсена, основателя современного Китая, сообщают источники в азиатском секретном обществе. Однако источники азиатского тайного общества утверждают, что не были обмануты этим маневром, поэтому Сону вдруг не хватает денег. Вместо этого источники утверждают, что они намерены обанкротить принадлежащий клике Банк Японии вместе с Советом Федеральной резервной системы и Европейским Центральным банком. Источники говорят, что они создают в Сербии банк, который должен был заменить Европейский Центральный банк. По словам источников, Сербия получает от россиян зенитные батареи С-400 для защиты этого планируемого банка. Это было бы формой исторической справедливости, чтобы компенсировать разрушение Югославии.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-threatens-sanctions-serbia-scrambles-thwart-s-400-acquirement

Источники в Пентагоне говорят, что Американские военные соглашаются с этим планом, что «Трамп может принять участие в военном параде в России в мае 2020 года, чтобы послать послание глубинному государству, сионистам и Китаю». Китайцы, со своей стороны, сейчас готовятся потратить 10 триллионов долларов в год на «Космическую экономическую зону Земля-Луна к 2050 году».

Http://www.globaltimes.cn/content/1168698.shtml

Под «ковром» происходит гораздо больше чем, но мы пока не можем написать по соображениям безопасности. Тем не менее, мы можем сказать, что все более высокие политики клики исчезают. Отчаянные агенты клики пытаются утверждать, что их внутренние политики все еще существуют с твитами, письмами, пресс-релизами и компьютерной графикой. Однако мы считаем, что их держат в изоляции, когда они сталкиваются с «жёсткими вопросами». Большинство из них «поют как канарейки», говорят источники в Пентагоне. Как только уборка в Соединенных Штатах будет завершена, основное внимание будет уделено Европе и Японии, утверждают источники WDS.

В знак того, что израильтяне сняли свои угрозы «варианта Самсона», посольства Израиля были вновь открыты через 25 дней по приказу судьи, по словам представителя израильского посольства в Токио. Возможно, это свидетельствует о том, что сионисты ведут переговоры о капитуляции.

Источник: https://vizitnlo.ru/teoriya-zagovora/bendzhamin-fulford-obzor-mirovoj-zakulisy-za-11-11-2019-god/