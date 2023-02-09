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Военный парад в Пхеньяне. 09.02.2023

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В КНДР ночью прошел большой военный парад, в том числе с прогоном по Пхеньяну мобильных МБР новых типов.
Парад был приурочен к 75-й годовщине создания вооруженных сил Северной Кореи.



















































Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8158097.html
Метки: ким чен ын, кндр, МБР, парады, пхеньян, ракеты, северная корея, фотографии, ядерное оружие
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