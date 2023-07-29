С молотка на Запад: Зеленский начинает Распродавать Незалежную по дешёвке
Киев продал землю и инфраструктуру Украины американским компаниям. Геоэнергетика Инфо. Андрей Школьников: Правительство Украины и американская корпорация BlackRock подписали на днях соглашение о создании Фонда развития Украины, закончив распродажу основных активов украинского государства – от электросетей до чернозёма. В планы США не входит сохранение Украины в качестве государства. Президент Украины Зеленский обезлюживает страну и кто намерен занять территорию Незалежной?
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