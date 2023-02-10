Обеление Вашингтоном украинских нацистов — национальный позор США, пишет American Greatness. Америка готова закрывать глаза на все преступления нацизма на Украине ради безумной идеи разрушить Россию и вернуть себе мировую гегемонию.

Наши американские политики, объединившиеся в "монолитную партию" поджигателей войны, обеляют украинских нацистов, чтобы оправдать их преступления и обмануть мировую общественность.

1 января мир праздновал Новый год — праздник самоанализа, самообновления и надежды. А на Украине акцент был совершенно другой. Там 1 января отмечается день рождения Степана Бандеры, нацистского национального героя Украины.

Бандера — отец-основатель украинского нацизма, а его день рождения — национальный праздник. На Украине воздать должное своему самому известному антисемиту и главному нацистскому пособнику времен Второй мировой войны — очень важное дело.

Сбор всех нацистов

При президенте Владимире Зеленском уровень нацистского влияния и контроля на Украине стал беспрецедентным. Зеленский объявил вне закона все 11 независимых и оппозиционных политических партий, но партии и организации своих нацистских партнеров и союзников оставил нетронутыми и у власти. Так что неудивительно, что в день рождения Бандеры Верховная Рада, украинский парламент (в котором не осталось никого, кроме нацистов), разразилась дикими овациями. Позже главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал фотографию, на которой он гордо позирует перед портретом Бандеры.

Месседж высших законодателей и главного генерала Украины было ясным. "Не сомневайтесь, за кого и за что воюют наше правительство и армия в "прокси-войне" НАТО с Россией".

Чествование главного нациста Украины не понравилось в Польше. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий гневно осудил "продолжающееся прославление нацистского коллаборациониста Степана Бандеры".

А откуда вдруг это возмущение поляков?

Чтобы понять причину польской ярости по поводу поклонения Бандере на Украине, мы должны кратко рассмотреть то, что произошло на Украине во время Второй мировой войны, и отделить факты от пропаганды.

"Невообразимые зверства"

Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН) (организация признана экстремистской и запрещена на территории России – прим. ИноСМИ) — украинских пособников нацистов, мечтавших о расово чистой Украине, свободной от евреев, этнических русских и поляков. Во время Второй мировой войны, в первую очередь на Волыни, ОУН уничтожила не менее 100 тысяч поляков.

Чтобы создать впечатление, что кровавая жестокость явилась только спонтанным крестьянским восстанием (и из собственного садистского удовольствия), ОУН предпочитала убивать свои жертвы топорами, косами, ножами, молотками, стальными прутьями и вилами. Бандеровцы сотнями запихивали несчастных в дома и сараи и сжигали их заживо. И этот метод до сих пор предпочитают украинские нацисты.

Бандеровские толпы рыскали по стране, как стаи бешеных псов. Польская издание The First News рассказывает о варварстве украинских нацистов:

В кровавом угаре украинцы пытали свои жертвы с невообразимым зверством. С людей заживо снимали скальп. Им отрезали носы, губы и уши. Им выкалывали глаза, отрубали руки и зажимали головы в тиски. Женщинам отрезали груди, а беременным наносили ножевые ранения в живот. Мужчинам серпом отрезали гениталии.

Польский фильм 2016 года "Ненависть" (также известный как "Волынь" или "Волыния") является исторически точным рассказом о преступлениях бандеровцев. Фильм шокирующе графичен — многие сцены смотреть практически невозможно. Из-за содержащейся в нем правды украинские власти запретили его показ.

Бандера и Холокост на Украине

Каждая четвертая еврейская жертва Холокоста — 1,5 миллиона человек — была убита на Украине. Немцы не строили газовых камер для уничтожения евреев на Украине — они им были не нужны. Масштабы сотрудничества Украины с нацистами были колоссальными. Более 250 тысяч украинцев пошли добровольцами в "Ваффен СС" и другие немецкие нацистские воинские формирования. Тысячи других служили добровольными палачами как в качестве вспомогательной полиции на Украине, так и в качестве охранников лагерей смерти в Польше.

Это был "Холокост пуль". Полтора миллиона евреев были схвачены и расстреляны в полях, лесах и оврагах. Главную роль в этом сыграли бандеровцы. Силы ОУН открыто действовали сами по себе, интегрировались в полицейские подразделения и служили высоко мотивированными вспомогательными силами в "айнзатцгруппах", немецких мобильных карательных отрядах.

Немцы вторглись в Советский Союз 22 июня 1941 года, за неделю захватив украинский город Львов. Бандеровцы из ОУН раздавали листовки с инструкциями украинскому населению: "Оружие не выбрасывайте. Ищите его и вооружайтесь. Уничтожайте врага. . . . Москалей, венгров, евреев. Это все ваши враги. Убивайте их". ОУН также раздавала львовским евреям листовки, в которых говорилось: "Мы склоним ваши головы к ногам Гитлера", что они и сделали. В ходе последующего погрома, инициированного бандеровцами, за два дня было убито семь тысяч евреев. За ним последовали еще тысячи невинных жертв.

Резня евреев во Львове была документально зафиксирована самими нацистскими коллаборационистами. Фотографии тех лет просто шокируют. Но сегодня во Львове стоит памятник Бандере стоимостью 47 миллионов долларов, и одна из главных улиц города названа в его честь.

Зеленский — мотивированный сообщник

Более 70 лет украинские нацисты и их апологеты как внутри страны, так и за ее пределами проводят дезинформационную кампанию по обелению Бандеры и переписыванию истории. Их основная цель состоит в том, чтобы превратить Бандеру-нациста в "борца за свободу". Эти усилия резко активизировались с ускорением нацификации Украины при Зеленском. По всей Украине в честь Бандеры установлено более 50 памятников и статуй, его именем названо 500 улиц.

Украинский президент-еврей является добровольным соучастником бандеровского фарса. Зеленский полностью проигнорировал антисемитское нацистское наследие Бандеры и его соучастие в убийстве более 1,6 миллиона украинских евреев, поляков и русских. Он заявил, что если украинцы почитают этого нацистского убийцу как национального героя, то "это нормально. Это круто." Это круто, потому что в книге Зеленского Бандера был "одним из тех людей, которые защищали свободу для Украины".

Представления Зеленского о свободе отличаются от представлений большинства американцев. Помимо подавления свободы прессы, объявления вне закона всех ненацистских политических партий и запрета Русской православной церкви, Зеленский направляет и контролирует заражение нацистами своим ядом всех уровней украинского правительства и вооруженных сил. Среди значительных поощрений Зеленского нацистам — награждение командира "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории России – прим. ИноСМИ) медалью "Герой Украины", назначение соучредителя "Правого сектора"* Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами и замена главы Одесской областной администрации командиром нацистского батальона "Айдар".*

Украинские евреи, поддерживающие нацистов

Могут ли евреи поддерживать нацистов на Украине?

Когда начали всплывать вопросы о нацистском режиме на Украине, украинские СМИ поспешили заглушить их и предотвратить их обсуждение. Обычная реакция СМИ всего украинского политического спектра заключалась в том, чтобы постоянно подчеркивать еврейское происхождение Зеленского. Таким образом изображался абсурдным сам вопрос об украинском нацизме. Нехитрая "логика" этой уловки заключалась в следующем: "Зеленский — еврей. Еврей не может поддерживать нацистов. Поэтому нацистов на Украине нет". Зеленский был неприкасаемым — никакие разговоры о нацистах его не трогали. Подразумевалось, что пока Зеленский является президентом, никаких нацистов на Украине даже и быть не может.

Но, как я уже отмечал ранее, Зеленский не только создал свой полностью нацистский режим, но и сделал для поддержки и институционализации нацистов на Украине больше, чем любой другой президент до него.

Его еврейские критики высказывают иное мнение. Зеленский не идентифицирует себя как еврей. Он упоминает о своем еврейском происхождении только тогда, когда это ему политически выгодно — например, когда скрывает правду о своем нацистском режиме.

Зеленский не исповедует иудаизм, женился на христианке, крестил детей в православной церкви, соблюдает христианские праздники. На самом деле, во время своей президентской кампании он и его пресс-секретарь отказались даже подтвердить, является ли он евреем.

Зеленский издевается над еврейской культурой. Hawa Nagila ("Возрадуемся") — почитаемая еврейская народная песня, исполняемая на еврейских праздниках по всему миру. Идея Зеленского почтить этот фрагмент еврейского культурного наследия заключалась в том, чтобы исполнить Hawa Nagila своим пенисом в качестве комедийного номера на сцене.

Наконец, во время своего мирового турне, чтобы потребовать еще миллиарды денег и оружия, Зеленский возмутил членов израильского Кнессета позорной речью об отрицании Холокоста на Украине. Отказываясь признать историю бандеровско-нацистского сотрудничества, Зеленский абсурдно заявил, что значительные военные усилия украинцев против немцев заключались в том, что они "спасали евреев". Еврейские критики изничтожили его за "искажения Холокоста".

Его выступление перед греческим парламентом также было позорным. В нем участвовал "азовский*" нацист, которого Зеленский привел вместе с собой. Некоторые депутаты с отвращением ушли, назвав выступление Зеленского "нацистской фиестой".

Но Зеленский был не первым богатым и влиятельным украинским евреем, поддержавшим нацистов. Игорь Коломойский — еврейский украинский олигарх-миллиардер и изначальный финансовый спонсор батальонов "Азов"** и "Айдар". Он также финансирует другие нацистские ополчения. Коломойский был главным финансовым покровителем Зеленского на посту президента. А как владелец Burisma Holdings он был начальником Хантера Байдена.

Так могут ли евреи поддерживать нацистов на Украине? Понятно, что могут и делают это.

Западные СМИ обеляют нацистов

Украина — первое открыто нацистское государство в мире с 1945 года. Но в течение прошлого года западные СМИ развернули пропагандистскую кампанию, нацеленную на то, чтобы обелить украинских нацистов, как будто их никогда и не существовало. У этой попытки стереть и переписать историю есть две причины.

Во-первых, это необходимость для поджигателей войны контролировать информацию и манипулировать общественным мнением.

Американцы ненавидят нацистов. Мы вели мировую войну, чтобы победить немецкий, итальянский и японский национал-социализм и милитаризм, и 420 тысяч американцев погибли, помогая добиться этой тяжелой победы. Правящие элиты военно-промышленного комплекса и политического истеблишмента США знают, что если американский народ узнает правду о Зеленском и его нацистском режиме, Украина не получит от Америки ни копейки.

Вторая причина – Владимир Путин.

Путин заявил, что одной из основных задач специальной военной операции России является "денацификация" Украины. Это большая проблема для Джо Байдена, НАТО и поджигателей войны в Конгрессе.

В течение 20 лет военно-промышленный комплекс и мейнстримовские СМИ рисовали образ Владимира Путина как воплощение зла. Поджигателям войны будет страшно невыгодно, если после всей этой демонизации американцы узнают, что Путин все это время говорил правду о нацистах на Украине.

Прежде чем получить приказ стереть историю украинского нацизма, западные СМИ говорили правду о нацистах на Украине. Вот краткий список их материалов до последних попыток "обеления" нациков.

The Hill: "Реальность неонацистов на Украине даже сравниться не может с кремлевской пропагандой"

Time: "Внутри рядов сторонников превосходства белой расы на Украине"

BBC Newsnight: "Неонацистская угроза на новой Украине"

Al-Jazeera: "Украинские боевики смазывают пули против чеченцев свиным жиром"

BBC: Украина недооценивает роль ультраправых в военном конфликте

ВВС: "Украинский конфликт: воин "белой силы" из Швеции"

The Guardian: "Добро пожаловать на Украину, самую коррумпированную страну в Европе"

Newsweek: "Украинские добровольцы-националисты совершают военные преступления в стиле ИГИЛ***"

BBC Newsnight: "Украина: в патруле с ультраправой национальной милицией"

Глобалистские элиты все в деле

Западные глобалистские элиты всецело поддерживают военный конфликт, который ведет Вашингтон на Украине. Во время недавней встречи Всемирного экономического форума в Давосе речь шла не о мире там, а только об эскалации и ведении "вечной войны".

Корпорации Big Tech также выводят дезинформацию о нацистском обелении на новый уровень. META (Тверской суд Москвы принял решение запретить деятельность Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью – Прим. ИноСМИ) Марка Цукерберга сообщила, что Facebook* снял статус "опасной организации" с нацистского батальона "Азов" (организация признана экстремистской и запрещена на территории России – прим. ИноСМИ). Сторонники превосходства белой расы теперь имеют полный доступ к платформе.

В стране, насыщенной нацистскими военными организациями, объединениями и политическими партиями, батальон "Азов"* остается самым печально известным на Украине. Идеология "Азова" — чистый нацизм, а его эмблема и символика — прямиком из гитлеровских СС.

Боевое крыло батальона "Азов"* было передано национальной полиции. Из-за слишком высокого нацистского статуса "Азова" дезинформационная кампания западных СМИ, направленная на реабилитацию их имиджа, отличается повышенной интенсивностью. Но апологетам "Азова" легче говорить о его обелении, чем реально добиться этого.

Даже Атлантический совет НАТО пришел к выводу, что связи "Азова" с другими организациями, выступающими за превосходство белой расы, остаются нетронутыми. "Азов"* — это международный центр сторонников превосходства белой расы с глобальной сетью вербовки. Белые националисты едут на Украину, чтобы набраться боевого опыта и вернуться на родину со смертельными боевыми навыками.

Батальон "Азов"* с гордостью демонстрирует свою нацистскую патологию. В мае российские войска захватили город Мариуполь и взяли в плен 2500 украинских солдат, большинство из которых были азовскими нацистами. На видео обысков заключенных видны их обширные нацистские татуировки. Здесь, как в пословице: "Лучше один раз увидеть, что сто раз услышать".

Конгресс знает правду об азовских нацистах

Национал-социалистические корни батальона "Азов"* никогда не были секретом для американского Конгресса.

В 2015 году член палаты представителей Джон Коньерс (штат Мичиган) внес поправку, запрещающую Соединенным Штатам оказывать дальнейшую военную помощь и обучать азовских нацистов на Украине. Поправка была принята, но была отменена под давлением обамовского Пентагона.

В 2018 году Конгресс принял закон о расходах, запрещающий Соединенным Штатам предоставлять оружие и оказывать помощь в обучении "неонацистскому батальону "Азов"*, воюющему на Украине".

В 2019 году 40 демократов в Палате представителей подписали письмо с вопросом в Госдепартамент, почему они не включили украинский батальон "Азов"* в список "иностранных террористических организаций" США (FTO). Среди подписантов были члены палаты представителей Ро Ханна (штат Калифорния) и Джейми Раскин (штат Мэриленд). Демократы обнаружили связь между "азовскими" нацистами на Украине и террористическими актами сторонников превосходства белой расы по всему миру, включая Крайстчерч, Новая Зеландия, и Эль-Пасо, Техас.

Но это было тогда.

Сегодня каждый демократ и корпоративный республиканец принадлежит к "единой партии" поджигателей войны, приверженных реализации интересов военно-промышленного комплекса политического истеблишмента Конгресса посредством ведения перманентной войны. Вот почему Конгресс проголосовал за выделение 100 миллиардов долларов на поддержку нацистского режима на Украине и в поддержку батальона "Азов"* — группы, которая, как они знают, является нацистской террористической организацией сторонников превосходства белой расы. "Единая партия" поджигателей войны обеляет этих нацистов, чтобы оправдать их предательство и обмануть общественность.

Осенью прошлого года делегацию азовских нацистов в военной форме встретили как героев в нашем здании Капитолия, где они были приняты 50 членами палаты представителей и сенаторами. Среди специальных гостей был и Адам Шифф (штат Калифорния), тогдашний председатель комитета Палаты представителей по разведке.Этот нацистский парад продолжился по всей территории Соединенных Штатов с остановками в Нью-Джерси, Детройте, Чикаго и Стэнфордском университете. Штурмовики "Азова" встречались с многочисленной аудиторией, в том числе с детьми, распространяли дезинформацию и собирали деньги. Продав с аукциона нацистские нашивки и боевые знамена, они приветствовали американцев в нацистском клубе: "Теперь вы все — Азов"*.

Национальный позор

Есть ли более бесчестное дело, чем поддержка Америкой нацизма? Обеление и поддержка украинских нацистов американскими СМИ и законодателями — это национальный позор.

Джо Байден, военно-промышленный комплекс и конгрессмены, неоконсерваторы из госдепартамента и западные глобалистские элиты втянули Соединенные Штаты и НАТО в "прокси-войну" с Россией. Украина для них – это всего лишь одноразовая марионетка.

Благополучие Украины не интересует поджигателей войны.

Их реальная цель, по-видимому, состоит в свержении Путина и разделении России, и ради ее достижения они готовы увидеть смерть миллионов украинцев.

Украина — идеальная марионетка, чтобы сражаться и умереть против России. Ее политические партии и вооруженные силы уже руководствуются расистской, нацистской идеологией, построенной на ненависти к русским. А в лице Зеленского у них идеальный ставленник — коррумпированная ширма для глобалистских элит, готовых принести в жертву украинский народ и бесконечно затягивать войну. Даже если Украина Зеленского будет полностью разрушена.

Благополучие Соединенных Штатов также не интересует поджигателей войны.

Они направили 100 миллиардов долларов на продолжение военного конфликта, который не отвечает нашим национальным интересам. Война, которую они должны были бы вести, должна протекать у нас здесь, дома. В нашу страну вторглись миллионы нелегалов, наши города разрушаются неконтролируемой преступностью, а 100 тысяч американцев ежегодно погибают от фентанила, поставляемого мексиканскими наркокартелями.

Конфликт на Украине может закончиться сегодня одним телефонным звонком.

Зеленский — марионетка, а Вашингтон дергает его за ниточки. Конфликт закончится в ту минуту, когда Байден возьмет трубку и скажет Зеленскому, что игра окончена и пришло время для мира. Пришло время республиканцам в Конгрессе потребовать, чтобы Байден взял трубку.

(с) Морис Ричардс

https://inosmi.ru/20230129/natsizm-260135942.html – цинк

