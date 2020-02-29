Даёшь матчасть людям! (2)

Далее будем разбирать этапы ПФУ, при этом сопоставлять с процессом переименования Мурманского аэропорта.

Ликвидация этих структур, если цели достигнуты, либо поддержание их в работоспособном состоянии, если действие фактора носит постоянный характер.

Распознавание фактора среды, который давит на психику и вызывает потребность в управлении.

Рекомендуем ознакомиться с работой « Полная функция управления в жизни, или как распознать чужое управление », в которой ПФУ рассматривается через призмы простых повседневных событий, также работа объясняет как конкретные этапы ПФУ выявлять и применять по жизнь.

ПФУ — как объективное явление — представляет собой цепочку действий, в которой реализуется процесс управления . Иначе говоря, полная функция управления вбирает в себя всю алгоритмику управления объектом (процессом).



1. Выявление фактора среды

Выявление фактора среды, который «давит на психику», чем и вызывает субъективную потребность в управлении. Управление начинается именно с этого.

Выявлен реальный фактор либо в роль объективного фактора возведены выдуманный кем-то вздор, либо иллюзия?



Управлять можно только объективно существующими процессами или объективно осуществимыми проектами.



Осуществимость этого этапа полной функции предполагает предварительное накопление некоторого минимума информации о среде (в данном случае о Мурманской области и её населении), с которой взаимодействует субъект, поскольку в противном случае он не способен распознавать воздействующие факторы в их полном спектре.



Идея переименования аэропортов состояла в том, чтобы путем народного голосования определить, в честь каких исторических деятелей России назвать 47 крупных аэропортов, расположенных в 40 регионах страны.



В положении о конкурсе отмечалось, что к рассмотрению принимаются «имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание».



В проекте представлен как общенациональный, так и локальный культурно-исторический контекст — имена, которыми гордятся жители отдельных территорий, этносов и религий соседствуют с личностями мирового масштаба.

Под фактором давления среды, организаторы конкурса «выявили»:



Наличие в умах людей символов определённых идеалов и ценностей.



Эти символы противоречат и мешают продвижению чуждых ценностей.



В свою очередь, чуждые ценности позволят изменить состояние общества и внедрить задумки, основанные на иных ценностях.



Это то что огласили, то что якобы объективно существующий процесс. Соответственно есть и умолчания.

Точных формулировок не знаем и знать не можем, можем только предполагать, что организаторы конкурса «выявили» фактор давящий на психику:

целостность российского общества (мурманского в частности).

По описанному процессу переименования Мурманского аэропорта, по его результатам, можно сделать вывод, что действительные мотивы организаторов были другие, нежели оглашённые.

Дальнейшее повествование и разбор будет вестись по двум направлениям сразу:



то, что происходило, то что видно всем в открытую — оглашённая информация и видимое действие,

то что действительно происходит, это пытались скрыть с глаз населения — информация в умолчаниях и скрытое управление.



Такая манера разбора сильно усложняет описание, но по другому никак.

ПФУ как и ОСУ — всего лишь теория, которую можно (и нужно) реализовывать на практике.



Соответственно, ПФУ человек может применять как на благо себе и благо всего общества, так и для нанесения вреда. Принесёт ПФУ вред или пользу, зависит от человека, его нравственных стандартов и использования совести.

Это очень важно. На основании нравственных стандартов и совести, человек по своим ощущениям (не объяснимо никакой логикой) распознаёт фактор давления среды, что в свою очередь есть начало функции управления.

2. Формирование стереотипа

Формирование навыка (стереотипа) распознавания фактора среды на будущее и распространение его в культуре общества.

По существу это — вопросы метрологической состоятельности, измеримость выявления фактора независимыми друг от друга наблюдателями.



Необходимо выявить и проанализировать перечень параметров, характеризующих наличие фактора, требующего управления, и определиться с метрологией в отношении каждого из параметров (посредством органов чувств либо приборно, либо и то, и другое).



Для исполнения необходимы данные, чем точнее тем лучше. Социологические опросы решают эту задачу как на стадии начала управления, так и на стадии корректировки действующего управления.

Примеры:



29 октября по 7 ноября будет идти формирование шорт-листов, и в ходе социологических опросов определена тройка лидеров;



Крупнейший паблик в ВКонтакте — «Мурманск» — провёл опрос, в котором пытался узнать реальное мнение северян на идею дать аэропорту новое имя.



«Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего названия аэропорта «Аэропорт города-героя Мурманска» на любое иное.



Сами опросы только часть работы, затем социологи и математики проанализируют результаты, чтобы лучше понимать состояние общества (объекта управления).



Чем лучше данные, тем эффективнее можно применять те или иные способы воздействия, для достижения своих целей.

3. Целеполагание

Целеполаганиев отношении выявленного фактора. По своему существу целеполагание представляет собой формирование вектора целей управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей субъекта-управленца.



Целеполагание может включать в себя решение задачи об устойчивости частных целей и вектора целей в целом в смысле предсказуемости, хотя это может быть отнесено и к этапу 4 полной функции управления.



Анализ целей, метрологическая состоятельность каждой из них. Анализ структуры вектора целей на отсутствие в нём дефектов (объективно неосуществимых целей, взаимно исключающих друг друга целей, нарушения порядка следования целей по приоритетности, повторение одних и тех же целей на разных приоритетах и т.п.).



Примером реализации этого пункта, является раздел «Оглашения и умолчания» с его подпунктами «заявление» и «желаемый результат».

Кратко повторим ещё раз:



раскол в обществе,



нагнетание революционных настроений,



продвижение «монархического» проекта,



4. Формирование концепции

Формирование генеральной концепции управленияи частных концепций управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей (т.е. целевых функций управления, составляющих в совокупности генеральную концепцию) на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта (процесса) под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления.



Решена ли, и как решена задача прогностики в отношении воздействия выявленного в п. 1 фактора и возможностей достижения поставленных целей в отношении него.



Есть ли генеральная концепция управления и как в неё включена частная концепция управления по целям, связанным с выявленным в п. 1 фактором.



Пример:



«Думаю, что ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой… Надеюсь, эта инициатива будет позитивно воспринята в нашем обществе и задача присвоения этих имён станет действительно народной».



Процесс переименования аэропортов можно использовать как тест на то, как в обществе будут восприняты действия по затенению символов эпохальных достижений русского народа (в том числе и победы в ВОВ) и обелению символов иной идеологии, в том числе «монархической».



Тест покажет, притормозить ли процесс трансформации идеалов и ценностей, либо можно его ускорить.

5. Осуществление

Внедрение генеральной концепции управления в жизнь — организация новых или реорганизация существующих управляющих структур, несущих целевые функции управления.

Управление проектами на практике это:



распределение персональной единоличной ответственности за разные этапы проекта между разными людьми,

распределение между ними полномочий и

распределение разнородных ресурсов, необходимых (как и полномочия) для осуществления ими своих функций.



Соответственно, по существу речь должна идти о выявлении и рассмотрении состоятельности той сетевой модели, в которой выражается деятельность структуры, несущей частную концепцию управления в отношении фактора выявленного в п. 1.

Иллюстрацией является первая часть текущей работы. Особенно следует обратить внимание на структурные связи между элементами системы, а именно:



структура организации конкурса (конкретные люди),



структуры, которые осуществляют финансовую помощь (конкретные компании и люди принимающие решения),



структурная подача информации через СМИ,



система сбора и контроля голосов,



НКО и гос. структуры (конкретные люди).



6. Контроль

Контроль(наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемого ими, и координация взаимодействия разных структур



Собственно говоря, это — контроль за осуществлением проекта на основе его сетевой модели и деятельностью структур и должностных лиц, возглавляющих каждую из них персонально



Пример:



Целиком первая часть текущей работы с нашими комментариями по ходу описания процесса. Там показываем кто и как воздействует (или бездействует) на процесс голосования.



7. Ликвидация структур

Ликвидация существующих структури высвобождение используемых ресурсов в случае ненадобности либо поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования



В случае ликвидации первый вопрос: кто получатель и хранитель результатов деятельности? И далее трудоустройство высвободившегося персонала и сбыт ставшего ненужным оборудования.



В случае поддержания в работоспособном состоянии встают вопросы поддержания кадрового состава на должном профессиональном уровне, снабжение новым оборудованием.



По факту, процесс переименования Мурманского аэропорта не завершён. Его активная фаза «народного» голосования завершилась, дальше процесс перешёл в вялотекущую фазу.



Если целью управления было переименование, то процесс завершится решением Президента. Тогда можно считать цикл ПФУ завершенным.



Если целью управления было нагнетание негативных настроений (и раскачивание общества), то этот процесс не завершился - с большой долей вероятности станет началом другого объемлющего процесса (который в свою очередь будет иметь свои этапы ПФУ).



Полная функция управления может осуществляться только в интеллектуальной схеме управления, которая предполагает творчество системы управления — субъекта-управленца — как минимум в следующих областях:



выявление факторов среды, вызывающих потребность в управлении или изменении его характера;



формирование векторов целей;



формирование новых концепций управления;



совершенствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи управления и (или) в процессе управления по схеме предиктор-корректор.



От описания ПФУ, прейдём к одному из важных элементов управления — средства массовой информации (СМИ). Так как управление это всегда процесс информационный, то распространять информацию — значит управлять.

Роль СМИ в процессе переименования

Информации в сети интернет достаточно для сбора целостной картины из маленьких кусочков пазла.



СМИ тщательно дробили и разбрасывали куски информации, мы же сделаем обратную работу — соберём их воедино и упорядочим. При анализе ситуации с Мурманским аэропортом предпочтение отдаётся региональным интернет ресурсам в большей мере, чем федеральным.



Потому что на конкретных примерах из региональной прессы необходимо показать, как целенаправленно формируют общественное мнение, как целенаправленно его разделяют, как идёт развитие информационного потока, как идет освещение события, какие «мысли» хотят донести до населения Мурманской области.

После разбора ПФУ становится очевидным, что СМИ вписаны в этапы достижения поставленных целей.

По оглашению, СМИ просто рассказывают читателям о происходящих событиях в той или иной форме. В умолчаниях остаётся то, что нужно склонить читателя к определенной точке зрения. Тогда в ход идут приёмы манипуляции.

Манипулировать сознанием человека можно различными приёмами, приводим несколько примеров манипуляции:



Язык (или «птичий язык»). Политик или диктор говорит очень быстро и вставляет специфические слова, которые понятны малому кругу лиц. Говорящий не заинтересован в том, чтобы слушатель его понял.



Построение сильно эмоциональных фраз. Эмоционально взвинченному человеку сложно осмыслить и дать адекватную оценку ситуации.



Сенсационность и срочность. Для отвлечения внимания иногда создают искусственно сенсационность (или срочность). В итоге получается «шум» информации и нервозность читателя.



Повторение. Если Одну и туже тему начинают ежедневно «повторять», то как минимум дело тут нечисто, как максимум — недобросовестная пропаганда.



Дробление. Для запутывания читателя и слушателя, оратор (или политик, или СМИ) разделяют целостную информацию на отдельные фрагменты, которые не имеют смысла, дают как «важное».



Изъятие из контекста. Родственный предыдущему.



Отстранённость источника сообщений. Создание иллюзии достоверности источника информации, так же создаётся иллюзия стороннего мнения.



Неизбежность решения. Говорится точно итоговое решение, когда процесс ещё не завершен. Читателя (или слушателя) убеждают в единственном возможном решении ситуации.



Смешение информации и мнения. Добавление домыслов оратора (или корреспондента) в общую линию повествования, что ставит их на один уровень с фактами события.



Прикрытие авторитетом. Отсылка на заявления человека, который имеет авторитет в обществе, для придания веса и «достоверности» своему заявлению. [7]



Простая и выполнимая задача: соотнести каждый из пунктов с примерами из первой части работы.

Далее перейдём к важному вопросу:

«Почему возможно воплощение в жизни разрушительных процессов?»

Заключение: управление — информационный процесс

Общество можно условно представить как пирамиду, разделённую по качеству знания на три группы:



«Толпа» — обладает фрагментарным, разрозненными знаниями, которые меняются под давлением обстоятельств, авторитетов, СМИ. Нет понимания связей. Большая группа, которая располагается в самом низу пирамиды.



«Элита» — имеет частичные знания в узкой области при общем непонимании происходящего. Малая группа в середине пирамиды.



«Хозяева системы» — имеют ценностные мировоззренческие знания. Очень малая часть людей на вершине пирамиды.



На конкретном процессе мы пояснили, что такое обобщённые средства управления (оружия) и что такое полная функция управления, из всего этого вытекает следующее распределение внутри каждой группы:



«Толпа»понимает только 6-5 уровни ОСУ, могут понимать 5 — 7 этапы ПФУ, без понимания их взаимосвязей,



«Элита»понимает не выше 2 (в большинстве случаев не больше 3-го), могут воспринимать все этапы ПФУ, но без понимания связей и взаимо-вложенностей с другими функциями управления (другими процессами),



«Хозяева системы»знают и понимаю высшие уровни ОСУ, на низшие уровни практически не обращают внимание, детально прорабатывают 1 — 3 этапы ПФУ для всеобъемлющих процессов управления социальными супер системами.



Информация протекающая с верху пирамиды вниз дробится, фрагментируется, премешивается, заменяется.



В итоге люди, составляющие основную часть общества, не понимают, что происходит.



В противовес этому те, кто понимают, активно пользуются таким положением для управления обществом в своих интересах.

Итого:



Отсутствие в обществе целостного понимания информации,



непонимание целостных процессов протекающих во времени,



незнание способов управления социальными супер системами,



позволяет управлять обществом в целом (и обществом Мурманской области в частности) по негативному сценарию.





Школа аналитики

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