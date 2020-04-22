Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2020

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник оценил перспективы дальнейшего пребывания Владимира Зеленского в качестве президента. По его мнению, у главы государства есть в запасе всего два сценария для того, чтобы отбыть положенный ему пятилетний срок.

Эксперт отметил, что, в первую очередь, все зависит от самого Зеленскому. Еще до его избрания некоторые сделали ставку на комика (как внутренние, так и внешние спонсоры), поэтому ему придется выполнить обязательства. Хотя за год Зеленский практически не реализовал ни одного своего обещания.

В связи с этим у Зе есть два варианта.

Первый — просто досидеть президентский срок, не обращая внимания на проблемы, падение рейтинга и выполнение предвыборных обещаний.

Второй — взять себя в руки и реально править страной. Исправить ситуацию со стремительным падением рейтинга, так как растерять его всего лишь за год — это нужно умудряться. Нужно удерживать его еще на протяжении четырех лет.

Немаловажно, что украинцы поддерживали его и доверяли. А для этого нужно доказать, что ты не пустослов. Обещал посадить коррупционера Порошенко — сделай. Обещал прекратить войну на Донбассе — прекрати. Хотел вернуть торговлю с Россией — верни.

Если Зеленский не будет ничего делать, то ему бы, дай Бог, просто отсидеться до следующих выборов. Ему нужно взяться за весла и грести против течения, но пока такого желания, увы, не наблюдается. А за этим кроются народные недовольства, новые Майданы, а потом всё, Зеленскому не найдётся места на Украине. Придётся снова зарабатывать на жизнь комиком в России, которая примет ли…

Зеленский, конечно, может подать в отставку, но тут тоже аналогичная история — чемодан, вокзал, Россия. Кто ж знал, что придётся проходить проверку на прочность в такое тяжёлое время. Это вам не шутки шутить для «95 Квартала».

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»