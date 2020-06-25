Новости Украины и Новороссии 25 июня 2020
- 09:36 Кто бы сомневался….
- 09:20 США выделят Украине 125 млн долларов на закупку летального оружия.
- 08:48 Обыкновенный фашизм: “Слуга” Третьякова считает, что у бедных родителей – низкосортные дети!.
- 08:33 Украина «нанесла удар» по космическому проекту России.
- 07:30 Завтра Путин и Макрон обсудят Украину.
- 05:30 Конец Украины: отдана на растерзание.
- 04:30 Циничный план Киева: Максимум денег за сбитый «Боинг».
- 02:00 Ситуация на Украине гораздо сложнее: нищие люди в нищей стране выжимают жалкие копейки — мнение (ВИДЕО).
- 00:00 Нацисты избили военных ВСУ, приняв их за сторонников Шария.
- Вчера 19:05 Дай сосну. Слуги Народа и девушка.
- Вчера 18:09 Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов.
Кто бы сомневался…
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США выделят Украине 125 млн долларов на закупку летального оружия
Законопроект о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году включает 250 млн долларов оборонной помощи Украине.
Целевое назначение средств — обеспечение летального и нелетального вооружения, проведение дополнительных учений, а также оказание консультативной помощи ВСУ.
Об этом сообщает сайт Роба Портмана, сенатора-республиканца, члена Комитета по вопросам международных отношений и соучредителя и сопредседателя украинского кокуса в Сенате.
Половина из этой суммы — 125 млн долларов — предназначена на закупку летального оружия.
«Это на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году», — заявил сенатор.
Кроме того, документ включает предложение Портмана по разработке Пентагоном «новой многолетней стратегии поддержки развития ВСУ, усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности».
Кроме того, Портман намерен внести поправку, которая будет приветствовать присоединение Украины к программе «Партнер с расширенными возможностями НАТО».
По его мнению, это является важным шагом на пути к достижению Украиной полноценного членства в Североатлантическом альянсе.
«Этот законопроект посылает четкий месседж о том, что Америка стоит вместе с украинским народом в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии…
Как соучредитель и сопредседатель украинского кокуса, я буду продолжать возглавлять усилия в Сенате, чтобы украинцы имели оборудование, ресурсы и возможности, необходимые для защиты от российской агрессии», — заявил Портман.
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Обыкновенный фашизм: “Слуга” Третьякова считает, что у бедных родителей – низкосортные дети!
“Слуга народа” Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода. Народный депутат, которая также возглавляет комитет социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады, решила порассуждать вот на какую тему.
В видео, которое мы публикуем ниже, Третьякова подняла вопрос целесообразности выплат безработным социальной помощи.
Она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают “суровые меры” для борьбы с безработными. Вплоть до стерилизации.
По ее словам, такими методами власти других стран “выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами”.
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Украина «нанесла удар» по космическому проекту России
Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, телескоп будет чисто российским, сообщил РИА Новости научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
В апреле генеральный директор НПО Лавочкина Владимир Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.
«У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений», — сказал Гальпер.
По его словам, итальянцы должны были сделать для обсерватории «Гамма-400» часть прибора, которая измеряла угол прилета гамма-частицы.
«Итальянцы делали ту работу, которую мы не могли сделать. А сейчас мы просто пошли по другому пути, все пересчитали, и эту часть будут делать в России. И физический результат она дает не хуже, чем у итальянцев», — пояснил ученый.
Гальпер также рассказал, что из проекта «Гамма-400» вышла Украина.
«С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие», — отметил он.
Украина должна была изготовить детекторы — прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию и ее можно измерить. Также задачей украинской стороны было сделать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку.
«Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через два года, будут такими же, как планировавшиеся ранее», — сообщил ученый.
Однако, по его словам, в проекте «Гамма-400» примет участие Белоруссия. «На уровне Академий наук был подписан акт о намерениях проводить совместную работу», — сказал Гальпер.
В частности, Белоруссия готова произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.
Обсерватория «Гамма-400» предназначена для получения данных с целью определения природы «темной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков.
Помимо Физического института РАН и НПО Лавочкина в проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ, Институт космических исследований РАН и Федеральный научный центр — НИИ системных исследований.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Завтра Путин и Макрон обсудят Украину
В пятницу, 26 июня, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин проведут видеоконференцию, на которой обсудят вопросы глобальной безопасности, в том числе Украину, Ливию и Иран.
Особое внимание в ходе переговоров будет уделено проблемам Украины.
«Необходим дальнейший прогресс в кризисной повестке дня, особенно в Украине», — заявили в Елисейском дворце, как передает Reuters.
В канцелярии французского лидера также отметили, что речь идет о «высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога».
В частности, в Париже рассчитывают на обсуждение «крупных тем безопасности в Европе», последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.
При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности по украинской тематике, вряд ли удастся.
«Речь идёт о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам», — заявили в Елисейском дворце.
Французские СМИ поясняют, что, как ожидается, разговор пройдет в пятницу во второй половине дня.
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Конец Украины: отдана на растерзание
Наблюдающие за Зе Украиной изумляются: Зеленский «профукал возможности монобольшинства». Моя версия: не было большинства в его традиционном понимании. Украина — государство в смартфоне, и Зе не придумал его, а констатировал реальность, когда так заявлял.
Об украинских мифах
Украина — цэ Европа. Буклет для внутреннего потребления, не имеющий отношения к реальности потому, что европейское, значит демократическое государство — политическая система, опирается на три независимые ветви власти, а именно: исполнительную, законодательную и судебную.
Далее, либеральные десерты: толерантность, свобода личности, свобода слова, меньшинств… Демократии Европы имеют два типа — парламентская (Германия) и президентская (Франция). В Германии — исполнительная власть за Канцлером, избранным Парламентом.
Во Франции за Президентом, избираемым народом. Парламент и суд — независимы от исполнительной власти и друг друга. Что на Украине?
От разнообразия десертов — диатез. Исполнительная власть прерывается в точке Президент — Правительство, а значит, в европейском понимании, отсутствует. Почему еврокураторы, пичкающие Украину десертами, не звонят в колокола?
Мой ответ — система, адаптированная под внешнее управление.
Радует одно — Америка не рассматривает Украину как субъект для большой войны с Россией. Рассматривала Советский Союз — строила и укрепляла сильные государства в Западной Европе.
Украина — олигархическая республика? Ошибка.
Условием существования олигархической республики является наличие суверенной буржуазии и национальных денег, имеющих не менее четырех из пяти функций.
Люди, которых называют на Украине олигархами, — корм империи. Олигархическую республику похоронил Кучма, сдав в аренду империи Пинчука. Янукович попытался возродить — не позволили.
Майдан — «революция достоинства». Ошибка. Революция, когда меняется форма собственности и социальная ткань общества. Не наблюдаем.
Майдан — государственный переворот. Ошибка. Переворот, когда одни представители власти свергают других. Классический переворот — убийство Павла I в пользу Александра I в России и перехват власти Пиночетом в Чили.
В Киеве власть захватил криминальный авторитет по кличке «Кровавый пастор». При всех минусах переворот имеет плюсы. Заговорщики вынуждены что-то менять на пользу страны. Александр I путался в приоритетах, но Наполеона победили — не мало. Пиночет лютовал, заигрывал с американцами, но медные рудники — главное достояние Чили — не продал и уровень жизни людей поднял.
Государство в смартфоне не имеет ни начала, ни конца и перевернуть его невозможно.
Как явление бессмысленное и беспощадное, майдан — это бунт, а судя по территориальному охвату, управляемый. Ответы на вопросы: против кого восстали, какие механизмы двигали участниками, кого и за что убили; кто нашел, а кто потерял — не найдены по сей день, что подтверждает мою версию.
Украина — колония? Классические колонии управляются генерал-губернаторами, назначенными империей. Все жители колонии знают человека в лицо. Не самая лучшая, но понятная организация жизни для населения. Имеются некомфортные, но понятные правила. Украина после трех лет кравчуковского хаоса стала мечтать о роли колонии.
Были 300 лет под москалями — побудем под амерами, а там видно будет.
Америка далеко, американцы поглупее москалей и любят наше фирменное блюдо — лесть, у них много сортов колбасы и баксов, Брайтон и блестящие авто.
В то время шло становление глобальной империи. Империя была всеядной, но не российской по философии построения отношений с территориями, вошедшими в ее состав, плюс ко всему — специалистов и управленцев не хватало. Функции кураторов территориальных образований, стремящихся лечь под империю, отдавали на откуп имперским активистам.
Украина досталась русофобам и аферистам. Вместо статуса УССР в составе СССР, но только чтоб повеселее и денег побольше, получили сороконожку и государство в смартфоне.
Почему ошибаются официоз, эксперты и политологи, описывающие украинскую трагедию? Все крутятся вокруг имевшихся в истории государственных образований и примеряют их к Украине. Население называют народом, страну — государством, хотя ни того, ни другого на территории не присутствует.
Население состоит из русского, болгарского, румынского, польского, галицкого, малоросского народов. Серьезным людям, опирающимся на базовые предпосылки, не удалось создать единый советский народ по причине отрицательной демографии русских, унесенных войнами, — наблюдали в конце 80-х.
Наблюдаем сегодня: крах иллюзий о единых американском и европейском народах.
Сделать из страны государство без народа и общего понимания целей совместного проживания всего населения на фоне влияния соседей на свои народы — фантастика.
Как работает смартфон
Империя правит Украиной посредством сороконожки и местных фуцманов. Надо понимать, что сороконожка не материальна. Головы нет, а ноги меняет в зависимости от ситуации. По своей природе — ближе к цифровой доске. Руководит Украиной через объявления, опубликованные на доске. Объявления публикуют все кому не лень. Должностные лица, частные и государственные структуры империи, отставной козы барабанщики из Америки и Европы, украинские фуцманы.
Проблема в том, что авторы не отвечают за содержание, однако каждый считает свое объявление важным и обязательным к исполнению «украинским руководством».
Порошенко по жизни — антилопа. На уровне инстинктов фильтровал объявления, а важные вопросы «перетирал за закрытыми дверями с авторитетными русофобами со справкой». Подтверждено записями разговоров с Байденом. У Зе с этим похуже.
Зе знает в общих чертах правила игры: оставлять без внимания важные объявления, опубликованные на доске, себе дороже, а какие из них важные, разве поймешь.
Аппарат расставляет приоритеты с учетом личной близости сотрудника к телу сороконожки. Вот и попадает Зе впросак. Множество заявлений противоречат друг другу, логике и здравому смыслу — обижается Зе. «Твоя проблема», — отвечают ему местные фуцманы и ножки. Хуже всего с приватными объявлениями. Пойди проверь.
Так, в Париже на встрече четверки все шло к подписанию согласованного сторонами накануне Меморандума. За десять минут до подписания Аваков вызвал Зе и сообщил, что звонил «большой человек из центра» и не одобрил текст. Зе с человеком не знаком и поверил Авакову на слово. Переговоры сорвал, европейцев и Путина огорчил.
Для уточнения позиции позвонил «большому человеку» по прибытии в Киев. Ему ответили, что разговор был, но суть его Арсен неправильно истолковал. И уточнили: недоволен? Тогда — майдан. Под окнами зашумели. Извинился за Арсена и поблагодарил за совет.
Проблема Украины в том, что империя так и не определилась с Украиной в украинском понимании слова.
Сороконожка креативит. Фуцманы возомнили себя новой украинской элитой. Инструментом для разрыва в клочья российской экономики не стала. Виновен Зе. Миражом, заманивающим Россию в болото, не стала, но старается. Плохо стараетесь. Использовать, как молоток, ударяющий в лоб России, — опасно. В чей лоб полетит — неведомо. Ужесточаем внешний контроль за молотком. Сороконожка цинична — не видит разницы между Президентом и фуцманами. Между «хероем» и ЛГБТ-активистом.
Выступивший против ее никому неизвестных в Вашингтоне, а тем более в Киеве, целей и интересов — завтра изгой и в зависимости от обстоятельств — «кулю в лоб» или майдан.
О перспективах украинской государственности и текущих делах
Украина увлеклась и дрейфует в сторону «колония — поселение».
Говорить о государственности Украины можно в двух случаях: небо упадет на землю и похоронит империю; население Украины уменьшится до 20 миллионов и на одного мужика с сошкой будет три-четыре с ложками.
Тогда найдется смышленый мужик, типа Ганди, и организует ненасильственное сопротивление. Содержание колонии станет убыточным для империи и та оставит Украину. Но и в этом случае без договоренностей с собственными, разжиревшими на украинском сале фуцманами о цели и правилах совместного проживания на территории бывшей Украины, также всех вместе с соседями — шансов на учреждение государства нет.
Все понимают, что для восстановления права на менторский тон покалеченной вирусом и бунтами Америке нужна не война, а спектакль, демонстрирующий агрессивное поведение России в телевизоре. Украина — кандидат № 1.
Понимает Зе, куда его подталкивают, и есть ли у него шанс избежать беды? Понимает ли Трамп, что демократы могут ударить по нему Украиной, «брошенной им в пасть Путину»?
С кем вести переговоры Кремлю по вопросам мира в Киеве? Ни с кем. С кем вести переговоры по украинским вопросам в Вашингтоне? Ни с кем. С кем вести переговоры Донбассу и по каким вопросам? С влиятельными полевыми командирами, контролирующими секторы на линии соприкосновения по вопросам безопасности. Согласовать формулу: за одного мирного — десять карателей. Соблюдать, демонстрируя гуманизм, а для тугодумов корректировать в сторону увеличения.
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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»
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Циничный план Киева: Максимум денег за сбитый «Боинг»
Киевский режим пытается хорошо заработать на трагедии со своими гражданами.
Замглавы украинского МИД Евгений Енин заявил журналистам, что Украина будет требовать от Ирана максимальной компенсации за сбитый лайнер МАУ. Он также добавил, что киевские власти до сих пор не понимают, почему иранские специалисты отказываются передавать Украине «черные ящики».
Бортовые самописцы недавно уже отправились из Ирана во Францию — такое решение было принято еще пару месяцев назад.
В Тегеране заявили, что «черные ящики» передадут Киеву только в том случае, если украинская сторона сможет обеспечить необходимые техусловия для расшифровки.
И раз самописцы не летят на Украину, значит, иранские специалисты сомневаются в том, что в Киеве смогут их расшифровать без всяких спектаклей и манипуляций.
Учитывая ситуацию с малайзийским «Боингом», надеяться на украинскую сторону нет никакого смысла. Именно поэтому возмущения Енина, как и руководства страны, более чем странные.
Чиновник, в свою очередь, заявил, что для Украины важна быстрая и объективная расшифровка, а также важен уровень доверия со стороны международного сообщества.
И тут напрашивается вопрос: Енин своим заявлением расписался в никчемности Киева, который не способен расшифровать ящики быстро и четко, или все-таки намекнул, что самописцы должны быть переданы Украине?
Впрочем, из его слов важно уловить одно: «Это (то есть объективная расшифровка и доверие) даст нам возможность претендовать на максимальный уровень компенсации».
Заявление чиновника значит, что больше всего в этой трагедии Украину беспокоят деньги и ничего более.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Ситуация на Украине гораздо сложнее: нищие люди в нищей стране выжимают жалкие копейки — мнение (ВИДЕО)
Одесский журналист Юрий Ткачёв поделился своим мнением о ситуации с наводнениями на Западной Украине и вырубкой карпатских лесов.
«В потопах на Западной Украине дело не только в „тупых западэнцах, которые вырубили все леса и теперь страдают“. Всё сложнее.
Защита от подобных катастроф — это целый комплекс мер: и противооползневое укрепление склонов, и разные насыпи-отводные каналы, дренажные системы и это вот всё.
Это нужно не только строить, но и содержать. А на это нужны деньги. А деньгам обычно находят лучшее применение.
Сейчас говорят, что это худшее наводнение с 1948 года. Ну, вполне логично. После 1948 года соответствующую инфраструктуру построили. Сейчас она развалилась. Декоммунизация как она есть.
И ещё о западноукраинских лесах. Их, конечно, хищнически вырубают, и это правда. И не только на Западной Украине — жители Херсонской области не дадут соврать.
Но вообще, если вы думаете, что вырубание лесов — единственная проблема такого рода, то вы ошибаетесь.
С сельскохозяйственными землями обращаются не менее хищнически: не вносят органические удобрения, не соблюдают севооборот, не следят за лесозащитными полосами. Итог — 32 миллиона гектаров земель, подвергшихся различным видам деградации.
Так что это не только западноукраинская проблема, а общеукраинская.
Нищие люди в нищей стране выжимают жалкие копейки, чтобы прокормить себя, оттуда, откуда только могут, не думая о последствиях. Ибо последствия будут завтра, а кушать дети хотят уже сегодня».
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Нацисты избили военных ВСУ, приняв их за сторонников Шария
В Черкассах 23 июня боевики «Нацкорпуса» избили военных ВСУ, приняв их за членов «Партии Шария». Об этом рассказал сам журналист и политэмигрант.
«Вчера “Нацкорпусом” в Черкассах были избиты военнослужащие. Дегенераты из НК посчитали, что это группа поддержки “Партии Шария”. Ку-ку, полиция, а избившие задержаны?» — задал вопрос Шарий.
Он уточнил, что среди нападавших был главарь черкасской банды «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук.
«Полиция была вызвана, но информацию пытаются замять», — подчеркнул журналист.
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Дай сосну. Слуги Народа и девушка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Из-за непогоды на западе Украины подтоплено 187 населённых пунктов
Фото: globallookpress.com
В западных областях Украины сильные дожди стали причиной подтопления 187 населённых пунктов, передает RT.
По состоянию на 24 июня подтоплено 187 населённых пунктов: 161 в Ивано-Франковской области, 15 — в Черновицкой и восемь — во Львовской.
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями в стране. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.
По его словам, на Украине ежегодно тратится от 500 до 800 млн гривен (от $18,7 до 29,9 млн) на ликвидацию последствий чрезвычайно ситуации. Он предположил, что в этом году будет потрачено более миллиарда гривен на эти цели.
«Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — сказал Зеленский.
Он отметил необходимость разработки «настоящей большой программы с привлечением иностранного опыта».
Накануне сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.
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