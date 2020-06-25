Новости Украины и Новороссии 25 июня 2020

Наблюдающие за Зе Украиной изумляются: Зеленский «профукал возможности монобольшинства». Моя версия: не было большинства в его традиционном понимании. Украина — государство в смартфоне, и Зе не придумал его, а констатировал реальность, когда так заявлял.

Об украинских мифах

Украина — цэ Европа. Буклет для внутреннего потребления, не имеющий отношения к реальности потому, что европейское, значит демократическое государство — политическая система, опирается на три независимые ветви власти, а именно: исполнительную, законодательную и судебную.

Далее, либеральные десерты: толерантность, свобода личности, свобода слова, меньшинств… Демократии Европы имеют два типа — парламентская (Германия) и президентская (Франция). В Германии — исполнительная власть за Канцлером, избранным Парламентом.

Во Франции за Президентом, избираемым народом. Парламент и суд — независимы от исполнительной власти и друг друга. Что на Украине?

От разнообразия десертов — диатез. Исполнительная власть прерывается в точке Президент — Правительство, а значит, в европейском понимании, отсутствует. Почему еврокураторы, пичкающие Украину десертами, не звонят в колокола?

Мой ответ — система, адаптированная под внешнее управление.

Радует одно — Америка не рассматривает Украину как субъект для большой войны с Россией. Рассматривала Советский Союз — строила и укрепляла сильные государства в Западной Европе.

Украина — олигархическая республика? Ошибка.

Условием существования олигархической республики является наличие суверенной буржуазии и национальных денег, имеющих не менее четырех из пяти функций.

Люди, которых называют на Украине олигархами, — корм империи. Олигархическую республику похоронил Кучма, сдав в аренду империи Пинчука. Янукович попытался возродить — не позволили.

Майдан — «революция достоинства». Ошибка. Революция, когда меняется форма собственности и социальная ткань общества. Не наблюдаем.

Майдан — государственный переворот. Ошибка. Переворот, когда одни представители власти свергают других. Классический переворот — убийство Павла I в пользу Александра I в России и перехват власти Пиночетом в Чили.

В Киеве власть захватил криминальный авторитет по кличке «Кровавый пастор». При всех минусах переворот имеет плюсы. Заговорщики вынуждены что-то менять на пользу страны. Александр I путался в приоритетах, но Наполеона победили — не мало. Пиночет лютовал, заигрывал с американцами, но медные рудники — главное достояние Чили — не продал и уровень жизни людей поднял.

Государство в смартфоне не имеет ни начала, ни конца и перевернуть его невозможно.

Как явление бессмысленное и беспощадное, майдан — это бунт, а судя по территориальному охвату, управляемый. Ответы на вопросы: против кого восстали, какие механизмы двигали участниками, кого и за что убили; кто нашел, а кто потерял — не найдены по сей день, что подтверждает мою версию.

Украина — колония? Классические колонии управляются генерал-губернаторами, назначенными империей. Все жители колонии знают человека в лицо. Не самая лучшая, но понятная организация жизни для населения. Имеются некомфортные, но понятные правила. Украина после трех лет кравчуковского хаоса стала мечтать о роли колонии.

Были 300 лет под москалями — побудем под амерами, а там видно будет.

Америка далеко, американцы поглупее москалей и любят наше фирменное блюдо — лесть, у них много сортов колбасы и баксов, Брайтон и блестящие авто.

В то время шло становление глобальной империи. Империя была всеядной, но не российской по философии построения отношений с территориями, вошедшими в ее состав, плюс ко всему — специалистов и управленцев не хватало. Функции кураторов территориальных образований, стремящихся лечь под империю, отдавали на откуп имперским активистам.

Украина досталась русофобам и аферистам. Вместо статуса УССР в составе СССР, но только чтоб повеселее и денег побольше, получили сороконожку и государство в смартфоне.

Почему ошибаются официоз, эксперты и политологи, описывающие украинскую трагедию? Все крутятся вокруг имевшихся в истории государственных образований и примеряют их к Украине. Население называют народом, страну — государством, хотя ни того, ни другого на территории не присутствует.

Население состоит из русского, болгарского, румынского, польского, галицкого, малоросского народов. Серьезным людям, опирающимся на базовые предпосылки, не удалось создать единый советский народ по причине отрицательной демографии русских, унесенных войнами, — наблюдали в конце 80-х.

Наблюдаем сегодня: крах иллюзий о единых американском и европейском народах.

Сделать из страны государство без народа и общего понимания целей совместного проживания всего населения на фоне влияния соседей на свои народы — фантастика.

Как работает смартфон

Империя правит Украиной посредством сороконожки и местных фуцманов. Надо понимать, что сороконожка не материальна. Головы нет, а ноги меняет в зависимости от ситуации. По своей природе — ближе к цифровой доске. Руководит Украиной через объявления, опубликованные на доске. Объявления публикуют все кому не лень. Должностные лица, частные и государственные структуры империи, отставной козы барабанщики из Америки и Европы, украинские фуцманы.

Проблема в том, что авторы не отвечают за содержание, однако каждый считает свое объявление важным и обязательным к исполнению «украинским руководством».

Порошенко по жизни — антилопа. На уровне инстинктов фильтровал объявления, а важные вопросы «перетирал за закрытыми дверями с авторитетными русофобами со справкой». Подтверждено записями разговоров с Байденом. У Зе с этим похуже.

Зе знает в общих чертах правила игры: оставлять без внимания важные объявления, опубликованные на доске, себе дороже, а какие из них важные, разве поймешь.

Аппарат расставляет приоритеты с учетом личной близости сотрудника к телу сороконожки. Вот и попадает Зе впросак. Множество заявлений противоречат друг другу, логике и здравому смыслу — обижается Зе. «Твоя проблема», — отвечают ему местные фуцманы и ножки. Хуже всего с приватными объявлениями. Пойди проверь.

Так, в Париже на встрече четверки все шло к подписанию согласованного сторонами накануне Меморандума. За десять минут до подписания Аваков вызвал Зе и сообщил, что звонил «большой человек из центра» и не одобрил текст. Зе с человеком не знаком и поверил Авакову на слово. Переговоры сорвал, европейцев и Путина огорчил.

Для уточнения позиции позвонил «большому человеку» по прибытии в Киев. Ему ответили, что разговор был, но суть его Арсен неправильно истолковал. И уточнили: недоволен? Тогда — майдан. Под окнами зашумели. Извинился за Арсена и поблагодарил за совет.

Проблема Украины в том, что империя так и не определилась с Украиной в украинском понимании слова.

Сороконожка креативит. Фуцманы возомнили себя новой украинской элитой. Инструментом для разрыва в клочья российской экономики не стала. Виновен Зе. Миражом, заманивающим Россию в болото, не стала, но старается. Плохо стараетесь. Использовать, как молоток, ударяющий в лоб России, — опасно. В чей лоб полетит — неведомо. Ужесточаем внешний контроль за молотком. Сороконожка цинична — не видит разницы между Президентом и фуцманами. Между «хероем» и ЛГБТ-активистом.

Выступивший против ее никому неизвестных в Вашингтоне, а тем более в Киеве, целей и интересов — завтра изгой и в зависимости от обстоятельств — «кулю в лоб» или майдан.

О перспективах украинской государственности и текущих делах

Украина увлеклась и дрейфует в сторону «колония — поселение».

Говорить о государственности Украины можно в двух случаях: небо упадет на землю и похоронит империю; население Украины уменьшится до 20 миллионов и на одного мужика с сошкой будет три-четыре с ложками.

Тогда найдется смышленый мужик, типа Ганди, и организует ненасильственное сопротивление. Содержание колонии станет убыточным для империи и та оставит Украину. Но и в этом случае без договоренностей с собственными, разжиревшими на украинском сале фуцманами о цели и правилах совместного проживания на территории бывшей Украины, также всех вместе с соседями — шансов на учреждение государства нет.

Все понимают, что для восстановления права на менторский тон покалеченной вирусом и бунтами Америке нужна не война, а спектакль, демонстрирующий агрессивное поведение России в телевизоре. Украина — кандидат № 1.

Понимает Зе, куда его подталкивают, и есть ли у него шанс избежать беды? Понимает ли Трамп, что демократы могут ударить по нему Украиной, «брошенной им в пасть Путину»?

С кем вести переговоры Кремлю по вопросам мира в Киеве? Ни с кем. С кем вести переговоры по украинским вопросам в Вашингтоне? Ни с кем. С кем вести переговоры Донбассу и по каким вопросам? С влиятельными полевыми командирами, контролирующими секторы на линии соприкосновения по вопросам безопасности. Согласовать формулу: за одного мирного — десять карателей. Соблюдать, демонстрируя гуманизм, а для тугодумов корректировать в сторону увеличения.

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»