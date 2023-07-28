Газа НЕ БУДЕТ: Американцы решили оставить Европу без СПГ
Европу предупредили о риске остаться без газа из-за в США. Геоэнергетика Инфо.
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Европа рискует остаться без поставок газа из-за недовольства в США. Поставки газа в Европу могут быть прекращены. Европа рискует лишиться большей доли поставок сжиженного природного газа СПГ из США, если ее рынок будет менее привлекательным. Спустя более полугода с момента вступления в силу отказа от российского газа Европа так и не смогла до конца решить проблемы с зависимостью от топлива из России. В будущих сезонах энергетическая безопасность ЕС остается под вопросом, поскольку США могут в любой момент перекрыть газовый вентиль
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