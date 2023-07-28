Доклад Игоря Ашманова о влиянии нейросетей на сферу IT, государство, общество и бизнес
Не так давно нейросети стали главным трендом.
Игорь Ашманов рассказывает о том, как искусственный интеллект может повлиять на бизнес, государство, общество и другие сферы.
Также в ролике вы узнаете о возможностях и рисках использования ИИ в будущем, и смогут ли они заменить профессии с рабочими местами.
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-конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. Бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш заявил, что были обнаружены «нечеловеческие» останки и технологии в местах с инцидентами с НЛО.
-вояджер тоже пообещал тут доклад про жизнь на др.планетах..
-чего только не придумают спецслужбы со своими агентами -лишь бы свести с ума человека разумного ..культы,религии.секты ,йоги,бог Кузя и тысячи,тысячи всяких якутских и др.шаманов из Сочи напр. Габышевых..скоро появятся ,ибо идет переформатирование мира и человеков