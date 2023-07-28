Не так давно нейросети стали главным трендом.

Игорь Ашманов рассказывает о том, как искусственный интеллект может повлиять на бизнес, государство, общество и другие сферы.

Также в ролике вы узнаете о возможностях и рисках использования ИИ в будущем, и смогут ли они заменить профессии с рабочими местами.

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