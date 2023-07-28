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Доклад Игоря Ашманова о влиянии нейросетей на сферу IT, государство, общество и бизнес

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Не так давно нейросети стали главным трендом.

Игорь Ашманов рассказывает о том, как искусственный интеллект может повлиять на бизнес, государство, общество и другие сферы.

Также в ролике вы узнаете о возможностях и рисках использования ИИ в будущем, и смогут ли они заменить профессии с рабочими местами.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=62WYddkyTvw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30166 25612
    марина час назад

      -конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. Бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш заявил, что были обнаружены «нечеловеческие» останки и технологии в местах с инцидентами с НЛО.
      -вояджер тоже пообещал тут доклад про жизнь на др.планетах..
      -чего только не придумают спецслужбы со своими агентами -лишь бы свести с ума человека разумного ..культы,религии.секты ,йоги,бог Кузя и тысячи,тысячи всяких якутских и др.шаманов из Сочи напр. Габышевых..скоро появятся ,ибо идет переформатирование мира и человеков

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