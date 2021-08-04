В тот же день в посольстве Российской Федерации в Бухаресте в рамках Конференции российских соотечественников, посвященной столетию Великой Русской Революции 1917 года Умновым-Денисовым был сделан доклад, текст которого мы приводим полностью.

И. Умнов-Денисов и В.И. Кузьмин, посол РФ в Румынии, были приглашены в Бухарестский Музей Археологии, где им был продемонстрирован ряд ранее неизвестных табличек, из числа найденных в 1875 г. на территории Румынии.

ЗОЛОТЫЕ ПЛАСТИНКИ ИЗ РУМЫНИИ

Прежде об авторе. Алексей Иванович Умнов-Денисов – писатель, историк, исследователь и переводчик древних рукописей и эпиграфических материалов.



Мои работы: перевод и дешифровка т.н. дощечек Изенбека, найденных в 1919 году на территории России и получивших название «Велесова книга». Опровержение версии А. Асова и др.



Новый перевод получил название «Приникание». Он ничего общего не имеет с предыдущими версиями. Даёт обширные исторические сведения от 10 в. до н.э. до 970 г. н. э. Многие факты, изложенные в «Приникании», находят своё подтверждение.

Также дешифрована и переведена т.н. «Загребская пелена» или «Книга мёртвых», обретённая в Египте в 40-годах 19-го века. Это письмо на бинтах, которыми обёрнута древняя мумия. Текст этрусский. По версии автора, это сопроводительное письмо умершим, говорящее об истории этрусков, об их родственных связях. Книга издана, называется «Тургеника – этрусская летопись», СПб, 2014.

Далее речь пойдёт о золотых пластинках, найденных в Валахии в 1875 году. Обнаружены были около четырёхсот золотых пластин с древними письменами. (Румыния образована в 1877 году). Случилось это во время возведения хозяйственных построек для монастыря, построенного в 17-м веке на месте древнего ведического капища в местечке Синая, что находится в 150 километрах к северу от Бухареста. Они получили название Сантии Даков.



Румынский король Карл I приказал переплавить большую часть этих пластин, чтобы пополнить свою пустую казну. Но перед переплавкой он приказал сделать точные свинцовые копии переплавляемых золотых пластин-страниц.



Благодаря этому, до наших дней дошли не только избежавшие переплавки золотые пластины, но и свинцовые копии переплавленных, что позволяет получить цельное представление о том, что содержалось в этих пластинах.

Итак, что же за текст содержат таблички т.н. «Сантии Даков».

Но прежде скажем о некоторых попытках дать перевод. Это, прежде всего, книга «Саньтии Веды Перуна». Автор неизвестен. Издатель АСГАРД-АРКОР.

Процитируем начало книги Перуна. Круг первый Саньтии: «.. Как во граде Богов, в Асгарде Ирийском, на слиянии священных рек Ирия и Оми, возле Великого Капища Инглии» и т.д. в былинном стиле.



Откуда исходит «сей шедевр», из каких строк? Где словарное обоснование? Сие тайна великая! Как сказано у авторов, все разъяснения могут дать только жрецы-хранители, вот так, не больше и не меньше.



Мы не будем заниматься критикой сего «шедевра». Историку здесь зацепиться не за что! К тому же книга не является научной и относится к области «фэнтези».

Теперь проведём обзор на основании уже дешифрованного мной материала, а это 50 табличек. Материал подразделяется на несколько тем.



Но, прежде всего, о самом капище, что оно собой представляло. Согласно записям, это Трансильванское головное капище Балканских славян, обитавших в провинциях Мезия, Норик и др., осуществлявшее духовную власть во всех областях славян, благославлявшее или запрещавшее те или иные деяния, следившее за исполнением клятв, принесённых в капище.



Время деятельности капища согласно записям от V в. до н.э. до IX в. н.э.

Содержание табличек

1. Историческая хроника, рассказывающая о делах «давно минувших дней» в изложении жрецов данного ведического капища. Здесь хроника доходит до времён царствования бога Рамы. Представлен додинастический Египет. Имеется раздел походов племён Ариев. Отражаются события первой половины 1-го тысячелетия н.э.

2. Т.н. «роты», т.е. клятвы, как частных лиц, так и на уровне племён о чём-либо, чаще всего это военные договоры.

3. Строительные циркуляры, например, концепция строительства т.н. «Мадарского всадника», известного архитектурного памятника в Болгарии.

4. Литературный памятник, имеющий название «Слово о полку Игореве (Олега) Вещего пасынка, любимого внука Стюрлаугова, племянника Дира…» Стоит особняком, это единичный пока случай. Данное литературное произведение в эту книгу не включено.



Немногие сохранившиеся золотые оригиналы были подвергнуты анализу в Институте ядерных исследований Румынии для определения их возраста. Данные анализа показали, что золотым пластинам более двух тысяч лет.

В настоящее время из четырёхсот пластин для изучения доступны мне порядка ста, остальные хранятся в различных румынских музеях и спецхранах. Они не представлены на обозрение посетителям музеев, и к ним допускают только научных специалистов с оформленным разрешением.

Приведём примеры перевода некоторых пластинок. Номера пластинок я дал свои, сгруппировав их по содержанию.

Пластина № ar002

Табличка является, видимо, копией с табличек, данных населению острова Крит, уходящему в поисках новых мест обитания, после гибели острова. Пишется во втором столбце внизу, что они действительно беженцы с острова. Что расселение племён санкционировано письмом в рунах и находится в Фесте городе.



Пострадавшим родам, имеющим, конкретно это послание, предписано расселиться в стране Мидии. Письмо адресовано также и к воинству, где его просят о защите предъявителей сего письма.

Даются рекомендации, какой род беженцев куда определять. Любопытна рекомендация о том, что людей, попавших в зону огня упавшего космического тела, отправлять в распоряжение бога Митры, из этих опалённых получаются хорошие предсказатели.

В третьем столбце приводится выдержка из указа капища, вызванного последствиями падения космического тела на землю.

Капище, возымев тревогу происходящим, издаёт указ о том, что геенна (продукты распада космического тела) начала своё смертоносное воздействие с помощью людей. Чародеи используют его как оружие. В частности, используют нечто упавшее с неба, что они называют молозивом. Этот термин означает первое молоко матери после родов.



Похоже, что у чего-то космического, искусственного происхождения после катастрофы вылилось на землю огромное количество топлива, похожего на молоко. Это вещество имело некоторое ядерное содержание, чем и воспользовались адепты веры Еноха. Изготовляя обычное оружие, они каким-то образом вмешивают в него лучевое содержание.

О том, что же конкретно произошло на острове Крит ок. 1440 г. до н.э. повествует пластинка № ap 005.

В табличке рассказывается об обитателях города Феста на острове Крит. На этом острове тогда, как божеству, поклонялись волу, т.е. Минотавру. Служили по найму воинами. Случилась тогда небесная катастрофа. На небе появилось нечто, напоминающее небесный корабль. Этот корабль упал на землю. Удар сопровождался гигантской вспышкой, что затмила яркий день. Центр острова от этого удара просел.



Сначала всё на острове горело, потом провалившееся место затопило. Затопило пахотные поля и урожай на них. Правители острова рассылали письма в разные региона, говоря, что они потерпели бедствие от небесного корабля и просили забрать с остатков острова своих людей.

Приведём пример текста таблички №ar 007.

Табличка перечисляет завоевания Ариев в Иране.

Перечисляются родственные племена даков, расселившиеся среди азиатских народов при скифском царе Мадии. Упоминаются завоевания в Египте, это, по всей вероятности, было ещё до царствования Мадия. Упоминается служба царю Виштаспе.



Любопытны сведения об образовании провинции Мезии. Говорится, что её, в частности, заселяли племена гетов, в другой транскрипции готы, которые обитали на Апеннинах под именем Алийцев. Они же заселяли Таманский полуостров, в тексте транскрипция «Тумарамахиу», вплоть до Азовского моря. Составлена табличка для Египетского царя Птоломея Лага с целью вхождения к нему в подданство.

Теперь более подробно о «Слове о полку Игореве Олега Вещего пасынка». Всё, что удалось сделать в плане публикации фрагментов произведения, это поместить его фабулу в книгу А. Козлова «Тысячелетний путь литературы», СПб, 2015. Приведём выдержку, это всего 4,5 страницы.

<…..> Изложим своими словами перевод пластины, поскольку в подстрочном переводе он труден для понимания.



Перед нами предстаёт «Слово о полку Игореве», но не Игоря Святославовича XII в., которое мы хорошо знаем, а «Слово о полку Игореве Олега Вещего пасынка..», это произведение IX в.



По древне-славянски текст звучит так: «Оущащ а полуку Иехориоу Оущии поиниу». Как видим, язык произведения архаичен, «юз» – «оу» — ещё не перешёл в звук «в».



Первое слово звучащее, как «оущащ», это более позднее «вещащ»-вещать-вещаю, что переводится, как вещать, говорить слово. Отсюда и термин «оущии» — это вещий, стало быть, речь о князе Олеге Вещем.



Итак, памятник «Слова» датирован. В нем имеются записи, что он записан повелением Болгарского царя Михаила-Бориса, принявшего христианство около 865 г. Пластинка является первым листом золотой книги и анонсом будущего сказания.



На данной табличке-листе много графики. Изображены герои сказания, начиная от малолетнего Игоря. Здесь же изображение хана болгарского Михаила-Бориса, и Венды, матери князя Игоря, и Дира и другие. Текст не выдержан построчно и располагается, как параллельно, так и вертикально. Отсюда, и прочтение может быть по желанию сказителя.

Письмо произведения не соблюдает никаких грамматических правил, резко отличается в этом плане от Килилло-Мефодьевской письменной традиции. Как раз об этом говорит и черноризец Храбр в своём произведении «О письменах». В плане знаков это письмо относится к прото-кириллице с некоторыми отклонениями.

Но вернёмся к содержанию. Кроме того, что мы узнаём из первой строки, что это слово о полку Игоря Олега Вещего пасынка, узнаём далее, что это сказание составлено по типу древнейшего волхования Гизскому.



Стало быть, авторы произведения сразу определяют связь древних славян с древним Египтом, ибо Гиза — это древнейшая область в Египте, она же долина фараонов.



Составлено же произведение троянцами. Земля Трояни в «Приникании» (А.И. Умнов-Денисов. Приникание. М., 2010) – это один из эпитетов древней Руси. Отсюда вывод, что произведение о Полку Игореве Олега Вещего пасынка, записанное во времена первого болгарского царства, это древнерусское произведение.



Одним из авторов этого произведения является также и Олег Вещий. Узнаём, что он потомок самого Аттилы, царя гуннов. Олег также сотрапезник скандинавского царя Олова, героя скандинавских саг.



Повествование, в основном, идёт от имени малолетнего князя Игоря, он внук датского конунга Стюрлауга Трудолюбивого и племянник князя Дира.



У Дира есть сестра Венда, а её мать, стало быть, бабушка по материнской линии князя Игоря-Нерусса. Отец же Игоря – Витал Налетатель, что близко по значению к князю Вадиму Храброму.



Все вышеперечисленные персонажи являются потомками народа Атлантов, в тексте дословно «Отлосо». Стало быть, другая транскрипция атлантов-атласы.



Называется также предок героев повествования, это — Моде, прародитель народа Гуннов и Моравит, основатель государства Моравия, живший на рубеже V-VI вв. Хану болгарскому Михаилу-Борису этот род является своим. Он бывал часто и заботливо к нему призываем, как входящий в правящий дом Болгарии.



Далее авторы «Слова…»углубляются ещё более в родословную князя Игоря. Там говорится, что мать его является внучкой болгарского хана Крума III.



Термин звучит, как «Урити хрм», это диалектная передача термина-числителя «третий», как урити, встречаемый и в наше время в южных говорах славян. Термин «хрм» чередование «х»-«к» не вызывает сложности. Здесь можно прочесть этот термин и как «Крум», и как «Корым». Хан Корым или Крум уже до описываемых событий давал военную помощь с области Мёзия русам.

Подтверждение этому мы находим в «Приникании» — там говорится, что около 840 г. у ладожан была война с соседними племенами литов, в результате город Ладога был сожжён, а русы изгнаны с этой территории. Тогда русы обратились за помощью к болгарскому хану Круму III, и тот дал им войско во главе со своим сыном Будимом, который является отцом княгини Венды и князя Дира. Стало быть, он является и дедом Игоря по материнской линии.

Далее авторы углубляются в седую древность, доходя до времён египетских.



Строка номер 10 звучит так: «С Лепого, он ещё Крит, по вывесившейся выведены». Здесь называется остров Крит и его же протославянское название «Лепий», что означает «красивый-прекрасный», но и термин «Крит» в переводе с латыни имеет тоже значение «красивый».



Это надо понимать так, что пращуры Игоря Старого в глубокой древности вышли с острова Крит или Лепия из-за «вывесившейся». Что это за «вывеска» такая? Об этом говорится в «Приникании».



Около 1440 г. до н.э. над островом Крит случилась космическая катастрофа. В результате значительная часть острова погибла. Этот факт в истории известен. Население, оставшееся в живых, остров покинуло, в их числе были и племена Ариев — протославян.



Далее авторы сообщают, что некогда предки протославян проживали в древнем Египте, занимали крепость Нехен, это среднее течение реки Нил, и были изгнаны из Египта с появлением Хаповцев. Хаппи — верховный бог древних египтян. Здесь речь идёт о междоусобной религиозной войне древних протославян на территории Египта, поскольку они, как утверждают авторы, равные нильцам, т.е. египтянам.

Обосновывается родство князя Игоря с иранским народом через римского Императора Маврикия. Известно, что одна из его жён была потомком персидского царя Дария. И самое главное сообщение — из-за чего вспыхнул государственный переворот в Новгороде в 862 г.



Когда образовалось государство Русь в начале IX в., племена, её образовавшие, приняли концепцию мирного существования, т.е. не грабить соседние племена. Но не все племена это положение соблюдали, в частности, племена литов, у которых гетманом был князь Бус.



Ограбленные бусовцами не оставались в долгу и наносили ответные удары по всей Руси. (Наводили поганых на землю русскую). Тогда Новгородское правительство издало указ снести оборонительные стены этим племенам и засыпать рвы. Пусть сами страдают от своих «подвигов». Что и было исполнено.



«Варягам» это не понравилось, и они подняли восстание с целью отстранить Вадима от власти. Этой междоусобицей воспользовался Дир и нанёс уже свой удар по Новгороду. Вмешались в конфликт и другие заинтересованные военные силы.



Здесь предстаёт истинная роль Рюрика. Этот князь был предводителем варяжских дружин, занимающихся несением военной службы по найму. Князь Рюрик был приглашён новгородцами для разделения враждующих сторон, когда одна часть населения Новгородской республики встала за свергнутого Игоря, вторая — поддержала это свержение.

Когда князь Вадим Храбрый погиб, власть автоматически осталась за Рюриком, устраивавшим всех. Венда с Игорем бежала на остров Рюген. В борьбу за возвращение трона Игорю вмешивается Олег Вещий, призывая на свою сторону готского короля Лотаря, войска из Паннонии и румуньё, т.е. племена даков.



Воинскую силу Олегу Вещему даёт и Дания. Но не бескорыстно, плата за помощь – это вхождение Новгорода в состав Дании.



В тексте дословно «…смешаться с галлами, быть (им) дочерним народом» с главенством Новгорода.



В табличке озвучиваются обязательства перед племенами гетов – приходить сражаться за них, когда зовут. В Мёзии и Моравии обязанностью руссов становится служба на заставах.



Фабула произведения заключается в том, чтобы поднять болгарские племена на борьбу с князем Диром, потому что мать князя Игоря болгарка Венда, дочь хана Будима, сына хана болгарского Крума Ш-го. Стало быть, князь Игорь по материнской линии болгарин. Отсюда вывод: ликвидация болгарской династии на Руси – это удар и по Болгарии.



Итак, перед нами литературное произведение древней Руси IX в, рассказывающее о событиях в Новгороде 862 г. и их последствиях. Обнаруженный литературный памятник является национальным достоянием России (фрагмент предоставлен А. Умновым-Денисовым).

Таким образом, происхождение «Слова…» имеет ещё дохристианские корни. Когда мы пытаемся «дешифровать» одну из версий «Слово о полку Игореве», то, естественно, сталкиваемся со множеством толкований текста, рассчитанного автором на то, что читателю известны основные мотивы, возникшие в предшествующих произведениях, и тесно соединившего в себе, как минимум, несколько исторических периодов, сплетённых воедино, «две» Руси — Русь языческую и Русь христианскую.



Причём ранние тексты представляют не меньшую литературную и художественную ценность, что говорит о высоком уровне литературы предшествующих периодов. Поэтому считаем целесообразным смотреть на литературные тексты, как на законченные произведения, и читать то, что в них написано, а всё остальное оставить в области предположений.

Таким образом, золотые таблички из Румынии являются историческим и культурным наследием всего человечества и ни Румынская сторона не вправе не дать оставшиеся таблички для дешифровки мной, ни Россия замалчивать это явление.

А.И. Умнов-Денисов



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