Президент Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Речь идет о предложениях, которые во время заседания СПЧ озвучил предприниматель Игорь Ашманов. Он обратил внимание, что в сети публикуется контент о ненависти к семье, детям и так далее. При этом Ашманов подчеркнул, что данные посты «отравляют» несовершеннолетних, но не запрещены и не блокируются Роскомнадзором. В связи с этим бизнесмен предложил создать каталог контента, который будет считаться неприемлемым в России.

«Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — сказано в сообщении.

С соответствующей инициативой выступил президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов. Ответственным за исполнение поручения назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В ноябре прошлого года в интервью газете «Ведомости» Ашманов сказал, что хочет создать «каталог» токсичного контента, аналогичный «Википедии» и представить эту идею при встрече с Путиным. Эту идею он обсудил с главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым и генеральным директором АНО «Диалог» при правительстве Москвы Алексеем Гореславским.

«Идея проекта появилась в ходе работы автономной некоммерческой организации «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» по поиску в интернете запрещенного контента о «скулшутерах» и «суицидниках», — говорил Ашманов. Он пояснял, что в Сети существует огромная серая зона, за счет которой людей вовлекают в уже запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента Ашманов считает способом что-то сделать с этой серой зоной, то есть контентом, который не будет запрещен в ближайшее время.

В презентации с иллюстрациями своих идей Ашманов пояснил, что считает токсичным контентом информацию о насилии, опасности вакцинации, радикальном феминизме и отказе от рождения детей. К этой категории он также отнес поощрение ЛГБТ и зоофилии.

По материалам РБК, АиФ, Lenta.ru