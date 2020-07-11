Я знаю как увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет!

Вы помните это? 1 марта 2020 года все государственные СМИ России распространили сообщение:

В ходе ежегодного послания Федеральному Собранию Президент России сказал, что к концу следующего десятилетия продолжительность жизни в нашей стране должна увеличиться до 80 лет и выше!

«Важнейший базовый показатель благополучия граждан страны – это, конечно, продолжительность жизни. Напомню, в 2000 году она составляла немногим более 65 лет, а у мужчин вообще меньше — 60. Это не просто мало, это трагически мало», — сказал Владимир Путин.

«Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня: к концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80+", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это такие страны, как Япония, Франция, Германия», — добавил Путин.

Источник: «Путин поручил увеличить продолжительность жизни россиян. Глава государства потребовал добиться реальных результатов в работе по повышению качества здравоохранения»: https://iz.ru/news/672599

Я сразу замечу, что ниже помимо критики у меня будет и очень даже конструктивное предложение, как можно реально и незадорого для россиян увеличить их среднюю продолжительность жизни до 80 лет и выше.

Прежде всего чиновники, которым Путин поручил это ответственное дело, должны осознать, что улучшать качество медицинской помощи населению — это хорошо и правильно, однако, гораздо важнее добиться такого результата, чтобы процент физически здоровых россиян превышал в несколько раз процент россиян страдающих какими-либо недугами с самого раннего возраста! Вот чего надо добиваться!

Кто бы и как бы ни ругал сегодня СССР, правопреемником которого является Российская Федерация, но каких-то 50 — 60 лет назад, согласно статистике, лишь небольшой процент советских детей имел врождённую или приобретённую в раннем возрасте патологию, а сейчас дело обстоит строго наоборот — лишь небольшой процент сегодняшних россиян имеет отменное здоровье!

Вот буквально шокирующие цифры: «ВОЗ оценивает, что у нас только 5% здоровых людей; наши профессиональные оценки чуть-чуть оптимистичнее: не пять, а 7% здоровых. Но, по сути, это ничтожный показатель. По мнению академика РАМН Александра Разумова, у нас "болезнецентрическая" система здравоохранения, то есть направленная на лечение болезней, а нужна "здравоцентрическая", то есть, имеющая целью развить, укрепить и сберечь здоровье, научить людей быть здоровыми...» Источник: https://pandia.ru/text/79/169/20113.php

Я не буду писать здесь про то, как и кто разрушил советскую систему здравоохранения вместе с СССР, это многим итак известно, но я хочу подсказать нашим чиновникам, что с их стороны было бы очень разумным некоторые советские изобретения и открытия прямо сейчас широко внедрить в нашу жизнь. Именно широко внедрить и активно пропагандировать во всех российских СМИ, чтобы то, о чём я расскажу далее, появилось в каждом доме, у каждого россиянина!

Ниже я расскажу о двух открытиях и сделанных на их основе изобретениях. Первое касается воздуха, которым мы дышим, второе касается воды, которую мы пьём. Как оказалось, воздух и вода могут быть не только чистыми или загрязнёнными, они также могут содержать в себе живительную энергию, а могут и не содержать её даже будучи чистыми по составу, и тогда у человека, потребляющего «неживой» воздух и «неживую» воду постепенно снижается иммунитет, а вслед за этим к человеку приходят всевозможные болезни...

Замечательный советский учёный А.Л.Чижевский с группой коллег ещё в 1938-1942 годах поставил эксперимент над двумя группами лабораторных мышей, которые жили в изолированном от внешней среды помещении, воздух в которое поступал через тонкую трубку-воздуховод, и через такую же трубку воздух выводился из этого помещения.

Далее я предоставлю слово самому учёному, который подробно об этом расскажет:

«Опытные камеры ничем не отличаются от контрольных, если не считать небольшого тампона гигроскопической ваты толщиной в несколько сантиметров, который вставлен в трубку, вводящую воздух в камеру. Кусочек этой ваты настолько разрыхлен, что воздух свободно фильтруется через ватные ворсинки, не вызывая сколько-нибудь заметного изменения барометрического давления внутри камеры. Однако этого кусочка ваты достаточно, чтобы вызвать у животных целый ряд поразительных явлений. За животными устанавливается непрерывное наблюдение. В журнал опытов записывается поведение животных, аппетит, поедаемость тех или иных кормов и т.д. Первые дни пребывания животных в профильтрованном через вату воздухе не ознаменовываются ничем особенным. Но уже с 5-10 дня в поведении животных проявляются некоторые изменения: аппетит у них постепенно понижается, они становятся вялыми, слабо реагируют на внешние раздражения, шерсть начинает топорщиться. Постепенно явления болезненного состояния животных нарастают всё больше и больше, тяжёлое состояние переходит в коматозное, животные лежат без движения, пищи не принимают, наконец, агонизируют и погибают. Взвешивание показывает падение веса по сравнению с первоначальным. Анатомические и гистологические исследования органов и тканей обнаруживают у животных, живших в профильтрованном через вату воздухе, резкие изменения большинства тканей и органов....» Источник: «А.Л.Чижевский. Руководство по применению ионизированного воздуха в промышленности, сельском хозяйстве и в медицине».

Не подумайте, что я рассказал об этом ещё предвоенном и военном научном опыте, чтобы намекнуть на жуткий вред дыхательных масок, которые в период так называемой пандемии коронавируса «covid-19» было обязано носить всё население России.

Тут речь о другом! В 1938-1942 годах коллективом советских учёных было экспериментально доказано, что дыхание дезионизированным воздухом (для лабораторных мышей таким его делала всего лишь маленькая ватка, вставленная в трубку-воздуховод!) гарантирует и грызунам, и другим животным, и в том числе человеку постепенную потерю здоровья и трудоспособности!

Понятно, что, раз воздух может стать по какой-либо причине дезионизированным, значит ему естественно быть ионизированным. А что делает его ионизированным?!

Ответ: естественным путём таковым его делает Космос с его всевозможными быстрыми частицами и излучениями! Ведь небо над нашей головой открыто для Космоса. И Космос самым непосредственным образом влияет на состояние жизни на Земле.

Кстати, одна из главнейших научных книг, написанных А.Л.Чижевским, так и называется «Земное эхо солнечных бурь».

Глядя на эту иллюстрацию, нетрудно догадаться, если подняться на гору (и чуть приблизиться к Космосу), то там количество живительных ионов кислорода в одном кубическом сантиметре будет намного больше, чем в низине. Оттого, кстати, среди горцев много долгожителей!

Теперь я скажу очень важное и печальное. Александр Чижевский после своего опыта с грызунами выяснил, что обычная система вентиляции в бетонных и кирпичных домах, на заводах и фабриках, а также на кораблях и подводных лодках делает воздух буквально мёртвым.

Вот таблица из упомянутого выше труда А.Л.Чижевского, которая показывает, как происходит потеря аэроионов отрицательной полярности в вентиляционных трубах (сечение 30х25 см), изготовленных из металла и дерева, в зависимости от их длины (при 46% относительной влажности и температуре 17 С).

Длина вентиляционной трубы в 46 сантиментов взята в качестве эталонной — количество аэроионов 100%. Металлическая вентиляционная труба длиною 2 метра 66 сантиметров нейтрализует 98% аэроионов, деревянная той же длины нейтрализует меньше — 85,2% аэроионов. При длине металлического воздуховода 10 метров и при длине деревянного воздуховода 15 метров в воздухе остаётся только 1% аэроионов. А это практически ничего.

Из труда А.Л.Чижевского: «Грандиозное строительство жилых домов, школ, зданий, больниц, фабрик, заводов и различных сооружений, развёрнутое в Советском Союзе, ставит перед наукой новую и серьезную задачу – снабжение всех этих зданий и сооружений физиологически полноценным воздухом, какой наблюдается в наилучших курортных местностях, воздухом морским или горным, воздухом альпийских лугов в яркий солнечный день. Нужно сказать, что до сих пор ни инженеры-строители, ни врачи-гигиенисты не обращают должного внимания на физические свойства того воздуха, какой подаётся в дом или сооружения с помощью вентиляционных систем или кондиционирования.

Повсеместно считается, что механическая принудительная вентиляция и тем более кондиционирование являются верхом достижений современной научной мысли, и что воздух, прошедший различные обработки (фильтрование, промывку, увлажнение или отепление), является наиболее полноценным, безукоризненно чистым, а следовательно – совершенным во всех отношениях. Но время показало, что эта точка зрения ошибочна.

Уже во второй половине 19 века французские учёные обнаружили весьма странное явление: в тех госпиталях, которые оборудованы искусственными вентиляционными системами и где воздух проходил по длинным воздуховодам – смертность была выше, чем в таких же госпиталях, но с обычной оконно-каминной вентиляцией. Это наблюдение было предметом многочисленных обсуждений в Парижской Академии медицины, Парижском хирургическом обществе и на Гигиеническом конгрессе 1878 г. Тем не менее, причины столь непонятных изменений свойств воздуха в течение многих десятилетий разгаданы не были.

Изобретения кондиционирования воздуха и повсеместное увлечение новым способом его обработки отвлекло научную мысль в сторону от этой неразгаданной загадки. Кроме того, с некоторых пор стали считать, что теоретические соображения могут идти впереди эксперимента и что ими можно довольствоваться в практике. Необходимый биологический эксперимент в области вентиляции и кондиционирования не был осуществлён. Это было второй грубой ошибкой, и строительно-гигиеническая мысль пошла по ложному пути. На этом пути она пребывает и по сей день. Настало время исправлять данную ошибку и внедрить аэроионификацию во все новостройки Советского Союза...»

Понятно теперь, что в многоэтажных домах, если люди не открывают окна для проветривания помещений (или редко их открывают) и надеются исключительно на внутреннюю систему вентиляции, они дышат воздухом скорее мёртвым, чем живым! Отсюда простой ответ, почему городское население априори менее здоровое, чем сельское население.

Александр Чижевский (1897-1964), советский учёный, биофизик и основоположник гелиобиологии, действительный член нескольких академий мира и почётный профессор университетов Европы, Америки, Азии не только открыл живительное действие отрицательно заряженных молекул кислорода (несущих на себе лишний электрон), но и придумал устройство, позволяющее превращать мёртвый воздух в помещениях в живительный воздух.

Замечу, что с тех пор кто только ни делал ионизаторы воздуха для себя или же на продажу, стремясь заработать на этом деньги. При этом большинство конструкторов, почему-то, подходило к пониманию этого открытия весьма поверхностно. Соответственно и работа их ионизаторов была такой же — чаще всего без должного эффекта, а то и вовсе оказывала на людей вредное воздействие! Впоследствии всё это привело к критике самой идеи А.Л. Чижевского касательно создания в домах и на производстве искусственного «горного воздуха» .

Из труда А.Л.Чижевского: «...Скажем ещё несколько слов о так называемых «портативных» электрических ионизаторах. Большинство попыток создать такие ионизаторы потерпели неудачу. Либо эти ионизаторы давали вредное количество озона или окислов азота («коронные ионизаторы»), либо кинетическая энергия выбрасываемых ими электронов была явно мала. Нет речи о том, что гидро- или радиевые ионизаторы могут служить делу очистки воздуха от пыли или микроорганизмов. Наоборот, повышая относительную влажность до 95%, гидроионы весьма загрязняют воздух излишней влагой.

Следует также указать, что движение зарядов от этих ионизаторов осуществляется в лучшем случае на расстоянии, не превышающим несколько сантиметров! Применение упомянутых «приборов» может только скомпрометировать метод аэроионификации, вселить недоверие к истинным аэроионам.

Аэроионификация ничего общего с лечением электризованными частицами воды не имеет! Необходимо категорически протестовать против применения в профилактике и терапии вредных и опасных для здоровья водяных, радиоактивных, высокочастотных, термических и прочих ионизаторов.

Надо, наконец, категорически запретить стихийное применение непригодных для лечения человека способов и продажу из-под полы «гидроионизаторов».

Кроме того, в магазинах продаются «озонаторы» (приборы, вырабатывающие озон для санузлов). Неосведомленные люди, приобретают их и загрязняют воздух своих комнат газом озоном во вредных концентрациях.

Необходимо предостеречь население от этих опасных для здоровья ошибок.

Надо также указать, что некоторые статьи, появившиеся за последнее время на страницах наших журналов, выступления по радио и телевидению по данному вопросу были, мягко выражаясь, весьма неточными и внесли в неосведомленные головы большую сумятицу. В довершении всего журнал «Наука и жизнь» (№6 за 1959 г.) опубликовал дезинформационную статью Б. Э. Леви «Витамины воздуха». В этой статье, между прочим, автор пишет: «Профессор А. Л. Чижевский поместил белых мышей в два герметически закупоренных ящика. После того как кислород в воздухе был исчерпан и у мышей наступило состояние удушья, в один из ящиков были введены отрицательные ионы. Мыши моментально ожили».

Мы пользуемся случаем, чтобы указать, что опытов подобного рода мы не производили, ибо никогда не представляли себе жизни высокоорганизованных существ в бескислородной среде! Этот пример наглядно показывает, сколь должны быть осведомлены редакции, дабы избежать грубейших, непростительных ошибок такого рода! Характерно, что с 1957 года некоторые сотрудники Тартуского университета упорно рекламируют и всячески пропагандируют «новейшие ионизаторы» собственной конструкции – коронные, радиоактивные, термические, высокочастотные и другие «приборы», выставляя их в различных павильонах ВДНХ, т.е. тянут вспять на 30-35 лет, когда была доказана полная непригодность перечисленных ионизаторов для медицинских или ветеринарных целей. Всё это производит на специалистов удручающее впечатление! Диву даёшься, когда видишь в павильонах ВДНХ галиматью подобного рода в металлическом оформлении!..»

Профессор Александр Леонидович Чижевский в своей работе «Руководство по применению ионизированного воздуха в промышленности, сельском хозяйстве и в медицине. Методические указания при пользовании ароионификационными установками «Союзсантехники» весьма ясно и достаточно подробно объяснил, какие условия необходимо соблюсти изготовителям, чтобы ионизаторы воздуха его конструкции работали и создавали живительные отрицательные ионы кислорода.

Современная схема транзисторного преобразователя напряжения, на выходе которого получается 25-40 кВ. Современная схема транзисторного преобразователя напряжения, на выходе которого получается 25-40 кВ.

«При заземлении положительного полюса высоковольтной установки и соединении группы острий с отрицательным полюсом с концов острий возникает тихий электрический разряд. Это явление заложено в принципе работы электроэффлювиальной люстры, в которой используется именно тихий разряд. Он предшествует остальным формам разряда.

Излучатель отрицательных ионов кислорода конструкции А.Л.Чижевского Излучатель отрицательных ионов кислорода конструкции А.Л.Чижевского

В электрическом поле высокого градиента потенциала (у острий электроэффлювиальной люстры) происходит выход электронов с поверхности острий.

Чтобы этот выход совершился, величина кинетической энергии электрона должна достичь определённого значения. Кроме того, вылетевший из металла электрон должен обладать ещё дополнительной кинетической энергией, дабы ионизировать молекулы воздуха или его составной части, - кислорода.

Эта энергия ионизации молекулы кислорода должна быть равной не менее чем 34 электрон-вольтам. (Один электрон-вольт означает такую энергию, какую приобретает электрон, проходящий в электрическом поле с разностью потенциалов, равной вольту).

Для сравнения приведём несколько примеров. Энергия квантов видимого света составляет 2 электрон-вольта. Энергия мягких ультрафиолетовых лучей лежит в пределах 3-10 электрон-вольт. Эти лучи не являются ионизатором воздуха. Только жёсткие ультрафиолетовые лучи, лучи Рентгена и корпускулярные радиоактивные излучения обладают большой ионизирующей способностью, так как их энергия превосходит сотни электрон-вольт и даже мегаэлектрон-вольт. Для придания электронам необходимой энергии при выбросе из металлических острий следует подать на люстру ток напряжением не менее 20-25 киловольт.Попытки получить необходимое число аэроионов по указанной схеме при меньшем количестве киловольт потерпели неудачу…»

Вот ещё несколько важных нюансов, которые рассказал о работе ионизатора А.Л.Чижевский:

«В Центральной научно-исследовательской лаборатории ионификации было произведено (В 1935 году) исследование о наиболее рациональном использовании острий в качестве источника электрического эффлювия. Были получены электрические характеристики острий разного диаметра и разной отточенности (остроты). Под электрической характеристикой острия подразумевается зависимость тока, снимаемого с острия, от поданного на это острие напряжения отрицательной полярности. Исследования показали, что разряд с тонких острий происходит легче, чем с толстых, т.е. с уменьшением диаметра острия ток с него увеличивается, а начальное напряжение, при котором начинается эффлювий уменьшается.

С увеличением длины острия ток с него увеличивается. Однако это не значит, что острия должны быть длинными. Максимальная длина острия равна 45 - 50 мм.

Степень отточенности острия имеет некоторое значение, особенно при остриях большого диаметра. При тонких остриях разница в степени отточенности острия сглаживается.

Два одинаковых острия дают удвоение значения силы тока на приёмный (измерительный) экран только в случае относительно большого расстояния одного острия от другого. В случае близкого расположения двух острий, при прочих равных условиях, удвоение значения силы тока не наблюдалось, а всегда было несколько меньшим. На основании данных ЦНИЛИ (1935 г.) и опытов Н. Д. Киселёва (1958 г.) острия не должны быть расположены ближе, чем на расстоянии 40 мм одно от другого, т.е. на 1 квадратном метре могут поместиться от 500 до 625 острий.

Это план и разрез аэроионифицированных помещений на 1-м и 2-м этажах в одной из поликлиник Москвы. Аэроионификационная аппаратура – до 40 киловольт.

Одним из главных достоинств электроэффлювиального способа получения униполярных аэроионов является то, что он полностью свободен от озона и окислов азота при определённых физических параметрах электроэффлювиальной люстры и нормальной её работе.

О том, что электроэффлювиальная установка при определённом числе острий на 1 кв. метр не производит озона, было ещё указано в первом томе «Проблем ионификации» (стр. 446, Воронеж, 1933). Количество окислов азота лежит в пределах их нормального содержания в атмосферном воздухе. Впоследствии (1938-1942 гг.) химический анализ воздуха производился неоднократно с теми же результатами. Из новейших данных следует указать работу Н. Д. Киселёва (1958 г.), который пишет, что при «тёмном» разряде с острий (20÷40 киловольт) химический состав воздуха не изменяется. Полное отсутствие озона и окислов азота при работе электроэффлювиальной люстры при 40÷60 киловольтах было констатировано в 1958 г. авторитетным специалистом Б. Е. Андроновым в Московской лаборатории ионификации «Союзсантехники» Союзглавстройматериалов при Госплане СССР. Таким образом, опасение некоторых авторов о возможном появлении озона и окислов азота при работе электроэффлювиальной люстре не имеет оснований.»

И ещё кое-что важное рассказал нам профессор А.Л.Чижевский:

«Аэроионы кислорода – основной фактор аэроионотерапии и аэроионопрофилактики. После того, как нами во многих опытах было твёрдо установлено, что отрицательные аэроионы благотворно влияют на организм животных, повышая их рост и вес, предохраняя от ряда заболеваний, способствуя сохранению жизни, следовало изучить механизм действия ароионов на организм и прежде всего выяснить, какой из газов воздуха, будучи ионизирован отрицательно, обладает таким мощным действием на организм. Уже в 1922 году автор, исходя из ряда теоретических соображений, имел основание допустить, что носителем электрических зарядов отрицательной полярности в атмосферном воздухе является кислород этого воздуха.

Только в 1933 году автор смог с большей уверенностью заявить об этом в печати и теоретически обосновать это допущение.

Дальнейшие исследования показали, что основным фактором благотворного влияния аэроионов отрицательной полярности действительно являются отрицательные аэроионы воздуха. Аэроионы кислорода воздуха и правильное дыхание – основа здоровья человека и факторы продления его жизни...»

А это, я замечу, как раз та самая задача, которую на ближайшие 10 лет поставил перед правительством России и перед всеми чиновниками Президент Владимир Путин – продление средней продолжительности жизни россиян до 80 и более лет!

А.Л.Чижевский: «Добавление положительных аэроионов к отрицательным дезионизирует воздух. Воздух с равным числом отрицательных и положительных аэроионов не оказывают на организм сколько-нибудь заметного действия. Эти факты были изучены ещё в Центральной лаборатории ионификации (ЦНИЛИ) в 1931-1936 годах. Значительно позже (1947-1952 гг.) М. Лапорт нашёл, что отрицательную полярность в воздухе приобретают именно молекулы кислорода. В 1954 году это положение было подтверждено Т. Мартином, который показал, что отрицательные аэроионы возникают в воздухе за счёт молекул кислорода, а положительные – за счёт молекул азота и углекислоты.

Основываясь на исключительной роли аэроионов кислорода в жизнедеятельности организма, автор ещё в мае 1941 года предположил оксигеноионотерапию (доклад, читанный в 3-м Московском Медицинском институте), то есть лечение отрицательными ионами искусственного кислорода».

Итак, вдыхать в свои лёгкие воздух, не содержащий отрицательно заряженных ионов кислорода, значит просаживать свой иммунитет и приобретать те или иные болезни, вызывающие в конечном итоге преждевременную смерть. Следовательно, ионизатор воздуха конструкции А.Л.Чижевского должен стать таким же необходимым атрибутом нашей жизни, как стиральная машина, холодильник или электрический чайник!

Если ионизаторы воздуха правильной конструкции (именно правильной конструкции!) появятся в каждом доме или квартире и будут смонтированы во всех производственных помещениях, то уже один этот фактор (правильное дыхание!) увеличит среднюю продолжительность россиян как минимум на 5 лет при всех прочих негативных условиях современной действительности!

И ещё, скажу от себя лично, чтобы было окончательно понятно каждому читателю, почему отрицательно заряженные молекулы кислорода несут в себе живительную силу, а положительные нет.

В природе имеется только один вид электрических зарядов – многочисленные электроны, образующие в атомах всех химических элементов их внешние оболочки. Электрический ток – это упорядоченное движение электронов. Потеря атомом даже одного электрона (электрон может перескочить на другой атом), делает такой атом «положительно» заряженным, а другой атом, на который перескочил электрон – «отрицательно» заряженным.

Когда учёные говорят, что отрицательно заряженные молекулы кислорода благотворно влияют на всё живое, это означает, что живительную силу придаёт таким молекулам кислорода наличие у них лишнего электрона. Эти лишние т.н. «свободные» электроны, попадая в наши лёгкие вместе с молекулами кислорода, буквально подзаряжают нашу кровь электрической энергией. Соответственно, положительные ионы (т.е. атомы и молекулы потерявшие электрон) могут выступать в роли энергетических «вампиров», поэтому то никакой пользы нашему организму они не несут.

Спустя годы после открытия А.Л.Чижевским того факта, что отрицательными ионами кислорода можно лечить больных, группой других советских учёных было сделано похожее по смыслу и значимости открытие связанное с водой. Её тоже как и воздух можно электроактивировать, и тогда вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП), приобретающая щелочные свойства, становится в буквальном смысле живой водой, а вода с электроположительным потенциалом, приобретающая кислотные свойства, становится в каком-то смысле мёртвой водой.

О том, как и кем это открытие было сделано, рассказал журнал «Изобретатель из рационализатор» в 1981 году (№2).

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Из текстаэтой журнальной статьи: «Когда тебе в руки попадает золотой ключик невозможно не попробовать его на разных дверях. <...>

В институтском дворе три малюсенькие грядки с белыми бутонами хлопка. Первую поливали обычной водой, вторую щелочной, третью кислотной. На «щелочной» растения поначалу пошли в рост куда активней, чем на простой. А на «кислотной» – будто и не сажали ничего. Тогда то и назвали «щелочную» воду – живой, «кислотную» – мёртвой. Ну раз уж одна грядка всё равно пропала, её после мёртвой полили живой водой. Почему не попробовать? И тут хлопок попёр, догнал соперников, а по количеству бутонов даже перегнал.

Похоже, что слова «живая вода» не просто поэтизированный технический термин. В институте мне рассказали такой случай. Внедряли они свою установку (по электроактивации воды) на одном из промыслов в Туркмении. Лето, жара за сорок, а у них на скважине стоит десятикубовый бак с живой водой. Естественно в нём купались.

– Вылезешь из воды, такое ощущение лёгкости, свежести... – рассказал мой собеседник. – Потом стали замечать, что всякие раны и ссадины начинают быстро затягиваться. При работе с железом руки ведь всегда сбиты. А тут на следующий день всё уже зажило. Потом смотрим, с соседних скважин стали к нам купаться ходить, будто своих баков нет! Как-то подходит ко мне рабочий и говорит: «Хочу на вашу скважину перевестись!». – «Чего так?» – «Да вот видишь, руки у меня какие – экзема. Сейчас полегче стало. Да ведь каждый день бегать к вам купаться надоест».

Медицинские эксперименты уже начались. А пока сотрудники института ходят с баночками в лабораторию за живой водой – кто палец порезал, у кого аллергия. Быль о живой и мёртвой воде только начинает сказываться...» («Изобретатель и рационализатор», 1981 года, №2).

С тех пор прошло много лет, и теперь в России и в ряде независимых государств, бывших республик СССР, стали промышленно выпускаться электроативаторы воды различных конструкций. Есть очень сложные, а есть простейшие, но суть их одна – путём электролиза делать «живую» и «мёртвую» воду для технических нужд или для употребления в лечебных целях.

Пару лет назад мне в подарок прислали вот такой электризёр воды, «АП-1» называется:

В глиняном горшочке, который служит мембраной, пропускающей электричество, но не дающей катодной и анодной воде смешиваться, благодаря электролизу образуется из обыкновенной воды вода с кислотными свойствами и с положительным окислительно-восстановительным потенциалом («мёртвая»). А в основном резервуаре, изготовленном из прозрачного пищевого пластика, из обыкновенной воды благодаря электролизу образуется вода со щелочными свойствами и с отрицательным окислительно-восстановительном потенциалом («живая»).

С удивительными свойствами этой «щелочной» электроактивированной воды (с отрицательным электропотенциалом) и столкнулись в конце 1970-х годов учёные, инженеры и рабочие ташкентского Среднеазиатского НИИ природного газа. Эта вода и на растения благотворно влияла, и на людей, когда они купались в ней и когда они пили её. Естественно, возникает вопрос, за счёт чего эта вода проявляет такие живительные, буквально оздоровительные качества?

Мне кажется, всё уже понятно. Если отрицательные ионы кислорода обладают буквально живительной силой, и если электроактивированная вода с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) проявляет свойства буквально «живой воды», то и ей тоже живительную силу придают придают дополнительные «свободные» электроны, извлечённые в процессе электролиза из той части воды, которая стала «мёртвой»!

А из этого можно сделать вывод, что и механизм благотворного воздействия «живой воды» на живой организм такой же, как и у отрицательно заряженных ионов кислорода. Стало быть, бытовые установки по производству электроактивированной воды с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом и щелочными свойствами также должны появиться в каждой российской семье здоровья для!

Если мы все будем употреблять внутрь для укрепления своего иммунитета электроактивированную воду с отрицательным ОВП и дышать электроактивированным воздухом, содержащим отрицательно заряженные ионы кислорода, как это рекомендовал профессор А.Л.Чижевский, то оба эти действия непременно приведут к возрастанию средней продолжительности жизни россиян как минимум на 10 лет! При этом люди в целом станут меньше болеть!

10 июля 2020 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Дмитрий: итак, исходя из статьи, причиной повышенной заболеваемости является повышенное содержание окиси азота.

Антон Благин: с чего такой вывод? Я лично, изучив труд А.Л.Чижевского, понял совсем иное и всем теперь пытаюсь это объяснить: каждый кубический сантиметр свежего воздуха в приземном слое имеет определённое количество важных для нашей здоровой жизни отрицательных ионов кислорода. Воздух, проходящий в жилые дома и производственные помещения через всевозможные фильтры или просто воздуховоды, теряет свой естественный электрический заряд! А поскольку отсутствие дополнительных электронов в молекулах кислорода (попавших туда в результате естественной космической ионизации воздуха) крайне негативно сказывается на состоянии здоровья многих живых существ, в том числе и человека (как показали опыты, проведенные в 1938-1942 годах), то выводы напрашиваются очень простые: нам всем необходимо как можно чаще бывать на свежем воздухе, а для искусственной ионизации кислорода в производственных помещениях и в наших квартирах необходимо использовать правильно изготовленные ионизаторы воздуха, испускающие свободные электроны с энергией не ниже 34 электрон-вольт.

С тех пор, как было сделано это важное открытие, прошло уже более 80 лет, но как мы все видим, это знание широко не пропагандируется, ионизаторы воздуха широко не применяются ни в быту, на на производстве, да и те что выпускаются сегодня промышленностью и продаются в магазинах медтехники в большинстве своём работают неправильно и соответственно неэффективно, так как их изготовителями проигнорированы условия, найденные и описанные А.Л.Чижевским, при которых возникает ионизация молекул кислорода.