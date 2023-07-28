Алкоголь и Бог. Православный фильм-расследование. Библия и Старцы об алкоголе. Утерянная добродетель
Почему старцы, основатели православия на Руси, запрещали алкоголь? Какая подмена произошла? Почему Библия то порицает, то одобряет вино? Как это связано с древней Грецией? Эти и другие вопросы в фильме-расследовании «Утерянная добродетель»
Христианский фильм «Утерянная добродетель» освещает взгляд Православной церкви на острую социальную проблему алкоголизма в нашем обществе. Сколько противоречий мы встречаем в вопросе употребления алкоголя в православной среде? Как много разных мнений находим? В данном православном фильме проведён научный анализ этого вопроса, представлены исторические свидетельства, наставления православных святых, а также затронут социальный аспект проблемы алкоголя в современном российском обществе. Основываясь на авторитетном труде священномученика Владимира Богоявленского, в фильме рассматривается библейский вопрос о вине. Православный фильм «Утерянная добродетель» будет интересен как последователям православной традиции, так и самому широкому кругу зрителей, поскольку раскрывает многие актуальные для всех россиян вопросы. Данный православный фильм создавался при участии Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы.
На фильм получен гриф «Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви» при издании видеодиска «Утерянная добродетель». Присвоен номер Издательского совета – ИС Р17-621-0792
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Фильм-расследование Алкоголь и Бог
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