Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.). Часть 3

Проходят семинары братства «Трезвение» РПЦ в Москве и Московской области, других регионах.Данные мероприятия посещают не только представители РПЦ, но и светских волонтерских организаций, занимающихся пропагандой трезвого образа жизни, отказа от алгольных и табачных изделий.Было приятно видеть десятки батюшек, ведущих трезвый образ жизни и предлагающих полный отказ от алгольных и табачных изделий, обет трезвости.Были представлены книги, в т.ч. И.П.Клименко(диакон Марфо-Мариинской обители кандидат химических наук Клименко Иван Петрович, имеет 2 образования: химическое и богословское),священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого и др.Хочеться пожелать успехов и оказать поддержку организаторам подобных трезвых мероприятий в РПЦ: Игорю Бачинину, Валерию Доронкину, о.Иоанну Клименко и др.Даже не все беременные женщины знают о вреде алкоголя по причине, говоря словами историка Виктора Кривоногова, «сознательного невежества»: оно заключается в распространении в СМИ рекламных мифов про алкоголь и пропаганде в сериалах и фильмах. Некоторые некомпетентные наркологи и психологи рекламируют лживую теорию «качественного» алкоголя, хотя 99% алкосмертей происходят именно от основного действующего отравляющего вещества-яда – спирта (этанола), а только 1% людей гибнет от так называемых суррогатов.. Хотя слабому полу совсем нельзя потреблять алкоголь – даже если пить задолго до зачатия и немного по праздникам, есть риск мутаций. Я в Интернете видел алкогольный портал и даже крупные СМИ, которые рекламирует идею о том, что беременным якобы полезно пить вино. Это откровенная и наглая ложь.регулярно пытаются(алкогольной и табачной мафией)создание производителями алкоголя анти-научной лже-теории культурного умеренного пития-пьянства, которая как раз наоборот — приводит к спаиванию (начиная с детей)«давайте заниматься спортом, и алкоголь сам по себе исчезнет». Пропаганда спорта сама по себе никак не уменьшает пьянство. У нас что, 100% спортсменов трезвенники? Нет, даже дисквалифицируют членов сборных РФ, им что, мячика не хватило?«надо повышать культуру». У нас все деятели культуры трезвенники? Нет. А эстрада вообще финансово заинтересована в спаивании. В ночных клубах не выгодны исполнители-трезвенники, в этих злачных заведениях главный доход не от билетов — а от алкоголя.Среди мифов:якобы на Кавказе пьют долгожители, совсем наоборот. Историк Кривоногов обнаружил только(2 — мусульманских и 1 высокогорный где веками никто не видел ничего виноградного).якобы в Грузии, Франции, Германии много пьют и все нормально. На самом деле эти страны — лидеры по алкоголизму и связанным с ним болезням. Во Франции и Германии местное население вымирает и уступает место трезвым народам.1. Количество соблазнений до брака не с будущим мужем прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.2. Количество изнасилований прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.3. Количество преступлений общее (особенно насильственных) прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.4. Количество разводов прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.5. Количество детдомовцев при живых родителях прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.6. Количество абортов прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.7. Самая популярная у алкобизнеса и самая лживая реклама – лже-теория «культуры» пьянства-пития (именно она направлена на спаивание молодежи и детей).Курящие школьники Москвы в 17 раз чаще наркоманят чем некурящие, это документ – есть в гаранте. Убрать курение – в 17 раз минимум упадет наркопотребление. Убрать алкоголь и табак — наркобизнес просто рухнет, практически нереально некурящего убежденного трезвенника заставить наркоманить (особенно если он еще и приобщен к православным ценностям).Курение не только сокращает продолжительность жизни минимум налет и убиваетроссиян ежегодно (большинство из них – мужчины). Две трети умерших от курения умирают в трудоспособном возрасте, когда они могли бы прожить еще 10-30 продуктивных лет.Табак наносит существенный финансовый урон россиянам, причем как курящим, так и некурящим. Экономические потери складываются из нескольких факторов. Табак убивает людей в старших трудоспособных возрастах, т.е.. Смертность от курения, который является основным источником поддержки отечественного производителя. Сокращается число лиц, способных тратить деньги и совершать покупки, снижается ВВП.Для всего мирового сообщества уже давно стало очевидным, что. Мужчины-курильщики теряют из-за курения примерно 15% своей заработной платы. В России степень негативного влияния курения на заработную плату выше, чем в Германии и США, где курящие работники теряют от 4% до 8% зарплаты. В сумме экономические потери курильщиков примерно 2% регионального ВВП. Курящие работники болеют чаще, чем некурящие, особенно после 35 лет. В сумме совокупные косвенные потери от курения только из-за более низкой производительности труда (а) и из-за дополнительных потерь от нетрудоспособности (б) курильщиков по нашим оценкам составляют 207,5 млрд. рублей, что соответствует 0,77% ВВП или 21,59% расходов консолидированного бюджета на здравоохранение (., в 6 раз больше, больше чем все расходы на Минздрав). К указанной сумме потерь можно отнести также ущерб от вызванных сигаретой пожаров и ДТП.Следует отдельно упомянуть затраты на лечение заболеваний, связанных с курением. Рак, инфаркты, инсульты обходятся дорого и самому курильщику, и государству. Каждый 14-й рубль при оказании госпитальной помощи затрачивается на лечение заболеваний, связанных с курением.Табачная корпорация “Филип Моррис” выпустила лживый (и цинично-аморальный) отчет, что курение якобы выгодно для государства, поскольку сокращает численность пенсионеров, содержать которых накладно. Однако независимый экономический анализ показал, что это исследование было тенденциозно и построено на некорректной методологии.Согласно расчетам, потери производительности вследствие обусловленной курением преждевременной смертности составляют, по меньшей мере, 671,6 млрд. руб. (24,7 млрд. долл. США) в год, т.е. более 3% ВВП России.СБНТ выпускает газеты по трезвости:(для православных) в бумажной и электронной форме, по вопросам подписки – Тарханов Григорий Иванович – trezvo@yandex.ruКниги по профилактике зависимостей можно бесплатно скачать на сайте СБНТ www.sbnt.ru/knigi/ или Трезвой Украины www.literatura.tvereza.info/index_ru.htmВидео (тоже бесплатно) www.video.sbnt.rusbnt.ru trezvenie.org akzakon.ru trezvayarossia.ru засухойзакон.рф ataca.ru tvereza.info. Клименко Иван Петрович скачать бесплатно – yadi.sk/d/xZYs46HG5I-XGyadi.sk/d/cT-nD-7L6KMpm(конспект лекций в ворде) yadi.sk/d/wCbh-7y17NMwIАудиозаписи лекций – www.sbnt.ru/news2/id688пособие для классных руководителей и учителей предмета «Основы здоровья», преподающих в 8–9 классах // Отв. ред.Козуля С.В. — Симферополь — 2013 — 72 с. yadi.sk/d/aZHipYhJ7N5xSyadi.sk/d/8hrnsoKd6kTqAпрактические рекомендации / священник Игорь Бачинин ; Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. yadi.sk/d/IApkY8cd5FdVo(Законы собриологии). Москва 2011 yadi.sk/d/BKU-lfJf7_Uqsyadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo. /Под ред. проф. А.Н. Маюрова. Авторы: А.Н. Маюров, В.П. Кривоногов, Н.А. Гринченко, В.И. Гринченко, А.М. Карпов, И.В. Николаев. 3 изд., перераб и доп. – Н. Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2013 – 543с. yadi.sk/d/61x912fP4ot_iСамый верный способ расстаться с курением и начать жить yadi.sk/i/02sZGf-ufxYC6Самый верный способ расстаться с алкоголем и начать жить yadi.sk/i/T9IXKxDCfxXmUСамый верный способ расстаться с лишним весом и начать жить yadi.sk/i/nBizP4MdfuMXjСамый надежный и правдивый метод избавления от любой вредной привычки. Метод Шичкоyadi.sk/i/sGUMHfEHfjnLFyadi.sk/i/QsXACNfDuCuH81. Шевчук Денис 8968-5882861, 8916-903-6821 denisshevchuk@narod.ru (эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ, методическая помощь лекторам)2. Клименко Татьяна Ивановна – издатель и распространитель трезвой литературы, куратор рассылки и член Координационного совета СБНТ 8-915-49-49-264 trezvo@gmail.com3. Ищенко Наталья — Замоскворецкое общество трезвости (ЗОТ), Москва 8-916-830-21-56 inatalia73@list.ru4. Фузеев Николай – курсы реабилитации зависимых (алкоголь, табак, наркотики) по методу Шичко 8926-048-72-61 Fuzeev83@mail.ru5. Клименко Иван (о.Иоанн) — известный на всю РФ трезвенник-активист, автор бестселлера «Горькая правда о пиве и табаке», дипломной работы «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева», кандидат химических наук, клирик Марфо-Мариинской Обители, диакон, ведет курсы реабилитации алкозависимых по методу Геннадия Шичко, 8-915-113-10-77, o.ioann.klimenko@gmail.com6. Доронкин Валерий Константинович 926-627-3357, vkd1974@gmail.com – руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата7. Татьяна Максимова – курсы Шичко 8-903-121-8304 vk.com/id292981722 maximova0904@mail.rutrezvopiter.spb.ruvk.com/club3646191Председатель Панин Сергей 8-911-260-21-28, vk.com/id1148413 sobr-spb@yandex.ruЗам. председателя Никитина Светлана 8-911-961-62-55, vk.com/swetarosa swetarosa@yandex.ru1. «Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ, www.sbnt.ru), первый заместитель председателя СБНТ, редактор газет (Соратник, Подспорье, Трезвение) Тарханов Григорий Иванович – trezvo@yandex.ru , +7(913) 445-59-06, +7(923) 278-57-262. Международная Академия Трезвости (МАТр, intacso.ru), Маюров Александр Николаевич +7 920 016 72 40 mayurov3@gmail.comСреди православных часто возникают споры, можно ли употреблять алкоголь. Критики РПЦ обвиняют ее как «пьяную религию», есть много примеров когда молодежь принимает ислам только из-за трезвости в этой религии. Очень часто «формально православные», регулярно бывающие в храме, выступают против трезвости и вообще против благотворительности в РПЦ и реальных добрых дел, проявляя фарисейство в стиле «главное ходить в храм и причащаться, окроплять все что можно святой водой, остальное не нужно». Попробуем разобраться кто прав.Согласно даннымБытует мнение, что православные чуть ли не обязаны быть винопьющими людьми и в связи с этим в отношении трезвенников часто возникает специфический вопрос: «А не сектанты ли они?».Нет, скорее наоборот.Итак, кто же такие они, «православные трезвенники»? Подборка свежих (и не очень) аргументов., в житии которых говорилось об их отношении к вину,, и только 10 из них держались умеренности (при чем умеренности того вина, которое по своему содержанию близко стояло к виноградному соку, сильно разбавлялось)»,Т.е. большинство Святых РПЦ — трезвенники. Анализировались только те жития, где можно сделать однозначные выводы, но цифры можно экстраполировать (это научный метод).переводились на русский лишь, хотя(см. «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева», Клименко И.П., кандидат химических наук, диакон).У множества народов севера: чукчей, лопарей, ненцев, – более 20 слов для обозначения отдельных видов снега. В языке эскимосов таких обозначений около 40.«Есть две дороги, выбирай любую: одна служить врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением – и послужишь врагу. Хочешь служить Богу, то первое: брось сам пить пиво, вино и водку; ни много ни мало, а совсем брось для того, чтобы не подавать соблазна людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах, не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не людей, а Бога. Дело это – не шутка. И если мы не на словах только христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и помоги нам Бог».В Задонском монастыре хранятся мощи великого святого Тихона Задонского, известного своей трезвенной деятельностью. Будучи епископом Воронежской епархии, он столь страстно проповедовал трезвость, что в его приходе перестали покупать вино. За это местные виноделы писали жалобы, и св. Тихона уволили со службы, после чего он вскоре умер в Задонском монастыре.Получается, что один из самых известных Святых РПЦ — не просто трезвенник, а трезвенник-активист, он по определению не сектант и не еретик, обвинять его в этом — хула на РПЦ., а не просто к «умеренному употреблению», сможете сегодня уберечь людей от алкоголизма», –«Вот вам мое завещание: не имейте в дому своем не только вина, но даже и посуды винной».«винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан».Не обманывайтесь… пьяницы… Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9-10).говорит, что Христиане не должны даже общаться с пьяницами:… с таким даже и не есть вместе" (1. Кор. 5:11).«Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница», Святитель, «… трезвость, как воздержание от употребления спиртного тоже традиционна для православных. И эта традиция освящена трудами и молитвами подвижников благочестия: святого Иоанна Предтечи, апостола Иакова, священномученика Владимира (Богоявленского), священномученика Андроника (Никольского) и многих других святых мужей и жен.… всевозможные недруги и хулители Церкви, построив свою лживую антицерковную пропаганду на утверждении, что якобы Церковь является противником трезвости, обвиняет любого трезвенника в гнушении и насаждает обязательное питие для верующих»., «Жить трезво — обязанность каждого христианина», –, кандидат педагогических наук, председатель Всероссийского Православного братства «Трезвение» РПЦ МП., «Должен звучать призыв к абсолютной трезвости, а не к «умеренному употреблению». Должен быть страх перед опьянением», –, настоятель храма Архистратига Михаила в г. Талдоме Московской областиВ Ветхом Завете священникам дана была заповедь:Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев. 10, 8—10).«Несмотря на то, чтона свою сторону, чтобы одержать верх над нами и нашими стремлениями» – доклад «Против ли нас (абстинентов) Библия?» священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого«…Итак,», «Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости… Горе нам – пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что «и батюшка пьет», если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А, кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с «умеренного и разумного» выпивания», –«Если не хотите, чтобы дети пили – не пейте, не хотите, чтобы дети курили – не курите, не хотите, чтобы блудили – не блудите. Воспитывайте детей примером своей собственной жизни», –История трезвой России и история православного трезвенного движения неразрывно связана. В начале 20 века существовало более 1800 обществ трезвости, из них 95 % братств трезвости православной церкви, остальные – светские и других религий. В те времена Россия была самой трезвой страной в Европе. А в 1914 году был объявлен «сухой закон».В отличии от ислама нам не запрещено употреблять. НоНапример, никто не заставит тебя быть волонтером, заниматься добрыми делами, но это полезно и одобряемо.Это разновидность добрых дел. Их даже курирует в РПЦ именно отдел по благотворительности. В нем есть Координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.Согласно статистике, Российская Империя, построенная и выросшая на Православии, как государствообразующей религии, была одной из самых малопьющих стран Европы. Веками население росло как в количественном, так и в качественном аспекте. Вся элита русского общества до революции 1917-го года возрастала в традициях русского православия. Православие как раз борется с пьянством как с тяжелым пороком. Русский – значит православный. Русский – значит трезвый. И спиваться в России начали во второй половине XX века, в атеистической России. К 1991 году мы пришли именно через атеистическую распущенность (прошу не обижаться атеистов, это не поклеп, это ответ на ложное обвинение что якобы «всех спаивает РПЦ», многие священники-трезвенники погибли во время репрессий, а современные священнослужители такие же люди – смотрят/читают СМИ, где навязываются проалкогольные мифы, и прежние трезвые традиции возрождаются не так быстро).Мизер вина в Причастии не ощущается (тем более, что православные верующие причащаются не вином, а «кровью Христовой». А вот запивка в некоторых храмах со смесью вино-вода, это плохо, но не во всех храмах – на усмотрение батюшки, во многих запивка без алкоголя – это хорошо, над этим вопросом можно работать на местах. Также желательно обращать внимание на соотношение вино-вода чтобы вина там было не слишком много.по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой на заседании Священного Синода от 25 июля 2014 года говорится:… долг Церкви — возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой жизни…Церковь благословляла принятие обетов трезвости, поддерживала создание обществ трезвости. Святейший Синод в 1859 году своим указом благословил священнослужителям «живым примером собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых городских и сельских сословиях решимости воздерживаться от употребления вина».… Утверждение трезвости как вид социального служения Церкви включает в себя профилактику алкоголизма, а также реабилитацию и реадаптацию лиц, страдающих алкогольной зависимостью.Работа по утверждению трезвости … имеет целью… утверждение идеала трезвости и трезвого образа жизни в современном обществе, особенно в семье, где происходит формирование личности.… Церковь считает заботу о духовном здоровье человека своим долгом и в создавшейся ситуации намерена всячески содействовать утверждению трезвости в обществе и профилактике алкоголизма».Великое множество православных святых жили абсолютно трезво, т.е. вообще не употребляли вина. Если говорить о русских святых, то здесь можно перечислить целый сонм святых:, о котором сказано в его житии, что «от юности своей не пил он ничего хмельного», преп. Антоний Печерский, преп.– вот далеко неполный список русских православных святых, своей жизнью показавших нам пример абсолютной трезвости. Очень четкую позицию по этому поводу занимал преп. Иосиф Волоцкий, устроитель монастырской жизни на Руси. По его мнению одно дело – на Востоке, в Греции или Древнем Израиле, там люди, может быть, могли пить вино умеренно и не иметь в связи с этим никаких проблем. Но у нас на Руси должен быть другой закон. И для своего монастыря он ввел полный запрет на употребление хмельного (сухой закон — прим.)», –«Чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать формирование нового здорового православного образа жизни», Святейший«Наша миссия: СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ХРИСТЕ РАДОСТЬЮ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ», "христианский образ жизни обладает всем необходимым, чтобы научиться жить трезво",— руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МПепископ Тихон (Шевкунов), Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, член Высшего Церковного Совета РПЦ.Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам,, юный; потому что вино никогда не щадит тела, возжигает в нём огонь худого пожелания», Преподобный Ефрем Сирин. От этого ничье здоровье еще не улучшилось, а твое окончательно будет разрушено, Святой праведный Иоанн Кронштадтский, Сергiй Кашин, священник."Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет",Употребление на кладбищах/поминках алкогольных изделий в качестве поминовения усопших —это не православный обычай. Это обычай, появившийся в период, во время всеобщей. Ведь умершим требуется наша память и НАШИ МОЛИТВЫ… На поминках по русской традиции подавали: кутью, блины и кисель.В России, Германии,Италии и Франции. В Персии курильщикам отрезали носы и губы, аВ 1623 году папа Урбан VIII издал буллу, в которой грозил. В Турции султан Амурат 4 в 1625 году велелводить по улицам с петлёй на шее, потом, а головы с трубками во рту выставлять напоказ. В 1634 году указом царя Михаила Федоровича. В 1697 году Петр1 из необходимости привлекать иностранных специалистов (вынужданная мера) снял запреты с курения и разрешил свободную торговлю табаком. Хотя русская церковь всемерно сопротивлялась этому нововведению:, что: «Если брат мой притыкается, изнемогает, век не буду … пить вина»… для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости. Для того, чтобы помочь не только себе, но и страждущему ближнему своему».“Заповедую ученикам моим соблюдать устав киновии;(Зосима Соловецкий — один из основателей Соловецкого монастыря; святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, ввел сухой закон в Соловецком монастыре и заповедовал его сохранять).«Не подобает нам иметь в обителях пития, от которого бывает пьянство», для своего монастыря ввел полный запрет на употребление хмельного (сухой закон).Призывал к трезвению и, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1-е Петра, 5:7-10)., … Курение открывает врата, и нечистый дух входит в человека… Вкус сигарет я не могу сравнить ни с чем, кроме чего-то дьявольского", Святой праведныйТруд святителя«Аскетические опыты, 1 часть»:"Вино лишает человека способности сохранить ум в трезвении".Священник Валерий Духанин, Проректор Свято-Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословских наук, член Издательского совета Русской Православной Церкви: «Даже на упаковках сигарет официально пишут: «Курение убивает». Как же не является грехом то, что убивает, что мучает, лишает здоровья, доставляет страдание самому курящему и огорчает близких ему людей?».Протоиерей Павел Гумеров:Протоиерей Олег Стеняев: «Все мы знаем, что курение наносит вред человеческому здоровью, а в Писании сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3: 17)».Игумен Лука (Степанов): «хотя вдыхается телом, но».Священник Максим Горожанкин: «Причем грех страшный, наносящий ущерб богодарованному здоровью».По статистике распадается порядка половины венчанных браков.– В чем обычно причина расторжения именно церковного брака, по вашему опыту?, протоиерей Александр Дягилев, председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии.- Многочисленные публикации и исследования однозначно говорят –. От наркотиков, курения и всего остального в разы меньше.- «Согласен полностью.», протоиерей Александр Дягилев.Исповедь по десяти Заповедям БожиимВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ: “НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ КУМИРА… И НЕ СЛУЖИ ИМ”.Грехи против этой заповеди следующие:Не куришь ли? Помни!Приготовление у себя самогонных опьяняющих напитков и распространение их.СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ: “НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ” т. е. (не прелюбодействуй).Разнежение похоти искусственными способами (вино, курение, наркотики…)www.vk.com/trezvenie_pravoslavieИоанно-Предтеченское братствоРусской Православной Церкви (trezvenie.org)(yadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo)практические рекомендации», священник Игорь Бачинин; Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (yadi.sk/d/IApkY8cd5FdVo)trezvo@gmail.com(руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП) (vkd1974@gmail.com)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com