Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.). Часть 3
16:00. 23 января 2018 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Часть 1, Часть 2
Проходят семинары братства «Трезвение» РПЦ в Москве и Московской области, других регионах.
Данные мероприятия посещают не только представители РПЦ, но и светских волонтерских организаций, занимающихся пропагандой трезвого образа жизни, отказа от алгольных и табачных изделий.
Было приятно видеть десятки батюшек, ведущих трезвый образ жизни и предлагающих полный отказ от алгольных и табачных изделий, обет трезвости.
Были представлены книги, в т.ч. И.П.Клименко «Горькая правда о пиве и табаке» (диакон Марфо-Мариинской обители кандидат химических наук Клименко Иван Петрович, имеет 2 образования: химическое и богословское), «Против ли нас (абстинентов) Библия?» священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого и др.
Хочеться пожелать успехов и оказать поддержку организаторам подобных трезвых мероприятий в РПЦ: Игорю Бачинину, Валерию Доронкину, о.Иоанну Клименко и др.
Даже не все беременные женщины знают о вреде алкоголя по причине, говоря словами историка Виктора Кривоногова, «сознательного невежества»: оно заключается в распространении в СМИ рекламных мифов про алкоголь и пропаганде в сериалах и фильмах. Некоторые некомпетентные наркологи и психологи рекламируют лживую теорию «качественного» алкоголя, хотя 99% алкосмертей происходят именно от основного действующего отравляющего вещества-яда – спирта (этанола), а только 1% людей гибнет от так называемых суррогатов. Лжетеория «культурного пития» направлена на спаивание несовершеннолетних и женщин. Хотя слабому полу совсем нельзя потреблять алкоголь – даже если пить задолго до зачатия и немного по праздникам, есть риск мутаций. Я в Интернете видел алкогольный портал и даже крупные СМИ, которые рекламирует идею о том, что беременным якобы полезно пить вино. Это откровенная и наглая ложь.
Производители алкоголя и табака регулярно пытаются заменить борьбу с ними (алкогольной и табачной мафией) заведомо неэффективными методами:
· создание производителями алкоголя анти-научной лже-теории культурного умеренного пития-пьянства, которая как раз наоборот — приводит к спаиванию (начиная с детей)
· «давайте заниматься спортом, и алкоголь сам по себе исчезнет». Пропаганда спорта сама по себе никак не уменьшает пьянство. У нас что, 100% спортсменов трезвенники? Нет, даже дисквалифицируют членов сборных РФ, им что, мячика не хватило?
· «надо повышать культуру». У нас все деятели культуры трезвенники? Нет. А эстрада вообще финансово заинтересована в спаивании. В ночных клубах не выгодны исполнители-трезвенники, в этих злачных заведениях главный доход не от билетов — а от алкоголя.
Среди мифов:
· якобы на Кавказе пьют долгожители, совсем наоборот. Историк Кривоногов обнаружил только 3 района системного долгожительства на Кавказе — все 3 трезвые районы (2 — мусульманских и 1 высокогорный где веками никто не видел ничего виноградного).
· якобы в Грузии, Франции, Германии много пьют и все нормально. На самом деле эти страны — лидеры по алкоголизму и связанным с ним болезням. Во Франции и Германии местное население вымирает и уступает место трезвым народам.
Нормальная семья – за трезвый образ жизни
1. Количество соблазнений до брака не с будущим мужем прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
2. Количество изнасилований прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
3. Количество преступлений общее (особенно насильственных) прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
4. Количество разводов прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
5. Количество детдомовцев при живых родителях прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
6. Количество абортов прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
7. Самая популярная у алкобизнеса и самая лживая реклама – лже-теория «культуры» пьянства-пития (именно она направлена на спаивание молодежи и детей).
Курящие школьники Москвы в 17 раз чаще наркоманят чем некурящие, это документ – есть в гаранте. Убрать курение – в 17 раз минимум упадет наркопотребление. Убрать алкоголь и табак — наркобизнес просто рухнет, практически нереально некурящего убежденного трезвенника заставить наркоманить (особенно если он еще и приобщен к православным ценностям).
Экономический ущерб от потребления табака в России
Курение не только сокращает продолжительность жизни минимум на 10-30 лет и убивает 350-400 тысяч россиян ежегодно (большинство из них – мужчины). Две трети умерших от курения умирают в трудоспособном возрасте, когда они могли бы прожить еще 10-30 продуктивных лет.
Табак наносит существенный финансовый урон россиянам, причем как курящим, так и некурящим. Экономические потери складываются из нескольких факторов. Табак убивает людей в старших трудоспособных возрастах, т.е. наиболее квалифицированную рабочую силу. Смертность от курения сокращает внутренний рынок, который является основным источником поддержки отечественного производителя. Сокращается число лиц, способных тратить деньги и совершать покупки, снижается ВВП.
Для всего мирового сообщества уже давно стало очевидным, что курильщики экономически менее продуктивны, нежели некурящие. Мужчины-курильщики теряют из-за курения примерно 15% своей заработной платы. В России степень негативного влияния курения на заработную плату выше, чем в Германии и США, где курящие работники теряют от 4% до 8% зарплаты. В сумме экономические потери курильщиков примерно 2% регионального ВВП. Курящие работники болеют чаще, чем некурящие, особенно после 35 лет. В сумме совокупные косвенные потери от курения только из-за более низкой производительности труда (а) и из-за дополнительных потерь от нетрудоспособности (б) курильщиков по нашим оценкам составляют 207,5 млрд. рублей, что соответствует 0,77% ВВП или 21,59% расходов консолидированного бюджета на здравоохранение (всего ущерб не менее 1,2 трлн., в 6 раз больше, больше чем все расходы на Минздрав). К указанной сумме потерь можно отнести также ущерб от вызванных сигаретой пожаров и ДТП.
Следует отдельно упомянуть затраты на лечение заболеваний, связанных с курением. Рак, инфаркты, инсульты обходятся дорого и самому курильщику, и государству. Каждый 14-й рубль при оказании госпитальной помощи затрачивается на лечение заболеваний, связанных с курением.
Табачная корпорация “Филип Моррис” выпустила лживый (и цинично-аморальный) отчет, что курение якобы выгодно для государства, поскольку сокращает численность пенсионеров, содержать которых накладно. Однако независимый экономический анализ показал, что это исследование было тенденциозно и построено на некорректной методологии.
Согласно расчетам, потери производительности вследствие обусловленной курением преждевременной смертности составляют, по меньшей мере, 671,6 млрд. руб. (24,7 млрд. долл. США) в год, т.е. более 3% ВВП России.
СБНТ выпускает газеты по трезвости: Соратник, Подспорье, Трезвение (для православных) в бумажной и электронной форме, по вопросам подписки – Тарханов Григорий Иванович – trezvo@yandex.ru
Книги по профилактике зависимостей можно бесплатно скачать на сайте СБНТ www.sbnt.ru/knigi/ или Трезвой Украины www.literatura.tvereza.info/index_ru.htm
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Видео (тоже бесплатно) www.video.sbnt.ru
Сайты по трезвости и антитабачные: sbnt.ru trezvenie.org akzakon.ru trezvayarossia.ru засухойзакон.рф ataca.ru tvereza.info
Рекомендуемая литература по трезвости:
Горькая правда о пиве и табаке. Клименко Иван Петрович скачать бесплатно – yadi.sk/d/xZYs46HG5I-XG
Ф.Г.Углов – Правда и ложь о разрешенных наркотиках yadi.sk/d/cT-nD-7L6KMpm
Кривоногов. Собриология (конспект лекций в ворде) yadi.sk/d/wCbh-7y17NMwI
Аудиозаписи лекций – www.sbnt.ru/news2/id688
Трезвый образ жизни: пособие для классных руководителей и учителей предмета «Основы здоровья», преподающих в 8–9 классах // Отв. ред.Козуля С.В. — Симферополь — 2013 — 72 с. yadi.sk/d/aZHipYhJ7N5xS
Сберечь свободу / Сост. А. А. Почекета. — Киев, 2008. — 64 с. yadi.sk/d/8hrnsoKd6kTqA
Как организовать общество трезвости на приходе : практические рекомендации / священник Игорь Бачинин ; Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. yadi.sk/d/IApkY8cd5FdVo
Маюров А.Н., Кривоногов В.П. Как отрезвить Россию (Законы собриологии). Москва 2011 yadi.sk/d/BKU-lfJf7_Uqs
"Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости" , Священник Михаил Романюк yadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo
Собриология. Наука об отрезвлении общества. /Под ред. проф. А.Н. Маюрова. Авторы: А.Н. Маюров, В.П. Кривоногов, Н.А. Гринченко, В.И. Гринченко, А.М. Карпов, И.В. Николаев. 3 изд., перераб и доп. – Н. Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2013 – 543с. yadi.sk/d/61x912fP4ot_i
Избавление от табакокурения. Березин Владимир (по методу Шичко) https://yadi.sk/i/IHLGxmcRgSd3L
Вадим Владимирович Лапшичев (по методу Шичко):
Самый верный способ расстаться с курением и начать жить yadi.sk/i/02sZGf-ufxYC6
Самый верный способ расстаться с алкоголем и начать жить yadi.sk/i/T9IXKxDCfxXmU
Самый верный способ расстаться с лишним весом и начать жить yadi.sk/i/nBizP4MdfuMXj
Самый надежный и правдивый метод избавления от любой вредной привычки. Метод Шичко
yadi.sk/i/sGUMHfEHfjnLF
Обучение трезвости по методу Шико yadi.sk/i/QsXACNfDuCuH8
Контакты трезвых организаций Москвы:
1. Шевчук Денис 8968-5882861, 8916-903-6821 denisshevchuk@narod.ru (эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ, методическая помощь лекторам)
2. Клименко Татьяна Ивановна – издатель и распространитель трезвой литературы, куратор рассылки и член Координационного совета СБНТ 8-915-49-49-264 trezvo@gmail.com
3. Ищенко Наталья — Замоскворецкое общество трезвости (ЗОТ), Москва 8-916-830-21-56 inatalia73@list.ru
4. Фузеев Николай – курсы реабилитации зависимых (алкоголь, табак, наркотики) по методу Шичко 8926-048-72-61 Fuzeev83@mail.ru
5. Клименко Иван (о.Иоанн) — известный на всю РФ трезвенник-активист, автор бестселлера «Горькая правда о пиве и табаке», дипломной работы «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева», кандидат химических наук, клирик Марфо-Мариинской Обители, диакон, ведет курсы реабилитации алкозависимых по методу Геннадия Шичко, 8-915-113-10-77, o.ioann.klimenko@gmail.com
6. Доронкин Валерий Константинович 926-627-3357, vkd1974@gmail.com – руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата
7. Татьяна Максимова – курсы Шичко 8-903-121-8304 vk.com/id292981722 maximova0904@mail.ru
Трезвый питер trezvopiter.spb.ru
vk.com/club3646191
Председатель Панин Сергей 8-911-260-21-28, vk.com/id1148413 sobr-spb@yandex.ru
Зам. председателя Никитина Светлана 8-911-961-62-55, vk.com/swetarosa swetarosa@yandex.ru
Контакты трезвых организаций РФ:
1. «Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ, www.sbnt.ru), первый заместитель председателя СБНТ, редактор газет (Соратник, Подспорье, Трезвение) Тарханов Григорий Иванович – trezvo@yandex.ru , +7(913) 445-59-06, +7(923) 278-57-26
2. Международная Академия Трезвости (МАТр, intacso.ru), Маюров Александр Николаевич +7 920 016 72 40 mayurov3@gmail.com
Религиозная просветительская работа
Обзор уникальных фактов из области богословия, которые знает далеко не каждый специалист, со ссылками и источниками, примерами.
Православие – трезвая вера. Проповедь трезвости как вид миссионерского служения.
Среди православных часто возникают споры, можно ли употреблять алкоголь. Критики РПЦ обвиняют ее как «пьяную религию», есть много примеров когда молодежь принимает ислам только из-за трезвости в этой религии. Очень часто «формально православные», регулярно бывающие в храме, выступают против трезвости и вообще против благотворительности в РПЦ и реальных добрых дел, проявляя фарисейство в стиле «главное ходить в храм и причащаться, окроплять все что можно святой водой, остальное не нужно». Попробуем разобраться кто прав.
Согласно данным ВЦИОМ, 80% жителей РФ – православные (РПЦ).
Бытует мнение, что православные чуть ли не обязаны быть винопьющими людьми и в связи с этим в отношении трезвенников часто возникает специфический вопрос: «А не сектанты ли они?».
Нет, скорее наоборот.
Итак, кто же такие они, «православные трезвенники»? Подборка свежих (и не очень) аргументов.
«Из 150 святых, в житии которых говорилось об их отношении к вину, 140 были абсолютными трезвенниками, и только 10 из них держались умеренности (при чем умеренности того вина, которое по своему содержанию близко стояло к виноградному соку, сильно разбавлялось)», священник Михаил Романюк.
Т.е. большинство Святых РПЦ — трезвенники. Анализировались только те жития, где можно сделать однозначные выводы, но цифры можно экстраполировать (это научный метод).
13 слов иврита переводились на русский лишь одним словом «вино», хотя имели разные значения (см. «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева», Клименко И.П., кандидат химических наук, диакон).
У множества народов севера: чукчей, лопарей, ненцев, – более 20 слов для обозначения отдельных видов снега. В языке эскимосов таких обозначений около 40.
Святитель Тихон Задонский: «Есть две дороги, выбирай любую: одна служить врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением – и послужишь врагу. Хочешь служить Богу, то первое: брось сам пить пиво, вино и водку; ни много ни мало, а совсем брось для того, чтобы не подавать соблазна людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах, не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не людей, а Бога. Дело это – не шутка. И если мы не на словах только христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и помоги нам Бог».
В Задонском монастыре хранятся мощи великого святого Тихона Задонского, известного своей трезвенной деятельностью. Будучи епископом Воронежской епархии, он столь страстно проповедовал трезвость, что в его приходе перестали покупать вино. За это местные виноделы писали жалобы, и св. Тихона уволили со службы, после чего он вскоре умер в Задонском монастыре.
Получается, что один из самых известных Святых РПЦ — не просто трезвенник, а трезвенник-активист, он по определению не сектант и не еретик, обвинять его в этом — хула на РПЦ.
«Только призыв к полному воздержанию, а не просто к «умеренному употреблению», сможете сегодня уберечь людей от алкоголизма», – митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).
о. Серафим Саровский: «Вот вам мое завещание: не имейте в дому своем не только вина, но даже и посуды винной».
Святитель Феофан Затворник: «винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан».
Не обманывайтесь… пьяницы… Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9-10).
Апостол Павел говорит, что Христиане не должны даже общаться с пьяницами: "Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, … или пьяницею, … с таким даже и не есть вместе" (1. Кор. 5:11).
«Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница», Святитель Иоанн Златоуст
Священник Георгий Балакин:
«Проповедь трезвости — миссионерское служение», «… трезвость, как воздержание от употребления спиртного тоже традиционна для православных. И эта традиция освящена трудами и молитвами подвижников благочестия: святого Иоанна Предтечи, апостола Иакова, священномученика Владимира (Богоявленского), священномученика Андроника (Никольского) и многих других святых мужей и жен.
… всевозможные недруги и хулители Церкви, построив свою лживую антицерковную пропаганду на утверждении, что якобы Церковь является противником трезвости, обвиняет любого трезвенника в гнушении и насаждает обязательное питие для верующих».
«Абсолютная трезвость богоугодна», «Жить трезво — обязанность каждого христианина», – священник Игорь Бачинин, кандидат педагогических наук, председатель Всероссийского Православного братства «Трезвение» РПЦ МП.
«Правильнее воспринимать трезвость как необходимое для христианина состояние, лишение которого удаляет от Бога», «Должен звучать призыв к абсолютной трезвости, а не к «умеренному употреблению». Должен быть страх перед опьянением», – кандидат богословских наук протоиерей Илия Шугаев, настоятель храма Архистратига Михаила в г. Талдоме Московской области
В Ветхом Завете священникам дана была заповедь: «вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою… Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев. 10, 8—10).
«Несмотря на то, что алкоголь есть злейший враг каждой истинной религии, иные думают привлечь, как видите, лучшую из всех религий (христианство) на свою сторону, чтобы одержать верх над нами и нашими стремлениями» – доклад «Против ли нас (абстинентов) Библия?» священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого
«…Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для всех служащих алтарю Господню», «Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости… Горе нам – пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что «и батюшка пьет», если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А, кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с «умеренного и разумного» выпивания», – Священномученик Андроник (Никольский), епископ Пермский.
«Если не хотите, чтобы дети пили – не пейте, не хотите, чтобы дети курили – не курите, не хотите, чтобы блудили – не блудите. Воспитывайте детей примером своей собственной жизни», – Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
История трезвой России и история православного трезвенного движения неразрывно связана. В начале 20 века существовало более 1800 обществ трезвости, из них 95 % братств трезвости православной церкви, остальные – светские и других религий. В те времена Россия была самой трезвой страной в Европе. А в 1914 году был объявлен «сухой закон».
В отличии от ислама нам не запрещено употреблять. Но рекомендовано относиться к полному отказу от употребления алкоголя как к богоугодному делу. Например, никто не заставит тебя быть волонтером, заниматься добрыми делами, но это полезно и одобряемо.
Это разновидность добрых дел. Их даже курирует в РПЦ именно отдел по благотворительности. В нем есть Координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.
Согласно статистике, Российская Империя, построенная и выросшая на Православии, как государствообразующей религии, была одной из самых малопьющих стран Европы. Веками население росло как в количественном, так и в качественном аспекте. Вся элита русского общества до революции 1917-го года возрастала в традициях русского православия. Православие как раз борется с пьянством как с тяжелым пороком. Русский – значит православный. Русский – значит трезвый. И спиваться в России начали во второй половине XX века, в атеистической России. К 1991 году мы пришли именно через атеистическую распущенность (прошу не обижаться атеистов, это не поклеп, это ответ на ложное обвинение что якобы «всех спаивает РПЦ», многие священники-трезвенники погибли во время репрессий, а современные священнослужители такие же люди – смотрят/читают СМИ, где навязываются проалкогольные мифы, и прежние трезвые традиции возрождаются не так быстро).
Мизер вина в Причастии не ощущается (тем более, что православные верующие причащаются не вином, а «кровью Христовой». А вот запивка в некоторых храмах со смесью вино-вода, это плохо, но не во всех храмах – на усмотрение батюшки, во многих запивка без алкоголя – это хорошо, над этим вопросом можно работать на местах. Также желательно обращать внимание на соотношение вино-вода чтобы вина там было не слишком много.
В Концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой на заседании Священного Синода от 25 июля 2014 года говорится:
«Святые Отцы часто являли пример абсолютной трезвости в своей жизни и призывали к ней.
… долг Церкви — возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой жизни…
Церковь благословляла принятие обетов трезвости, поддерживала создание обществ трезвости. Святейший Синод в 1859 году своим указом благословил священнослужителям «живым примером собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых городских и сельских сословиях решимости воздерживаться от употребления вина».
… Утверждение трезвости как вид социального служения Церкви включает в себя профилактику алкоголизма, а также реабилитацию и реадаптацию лиц, страдающих алкогольной зависимостью.
Работа по утверждению трезвости … имеет целью… утверждение идеала трезвости и трезвого образа жизни в современном обществе, особенно в семье, где происходит формирование личности.
… Церковь считает заботу о духовном здоровье человека своим долгом и в создавшейся ситуации намерена всячески содействовать утверждению трезвости в обществе и профилактике алкоголизма».
«Библия благословляет трезвость. Великое множество православных святых жили абсолютно трезво, т.е. вообще не употребляли вина. Если говорить о русских святых, то здесь можно перечислить целый сонм святых: преподобный Сергий Радонежский, о котором сказано в его житии, что «от юности своей не пил он ничего хмельного», преп. Антоний Печерский, преп. Афанасий Печерский, преп. Иринарх Затворник, преп. Кирилл Белоезерский, преп. Иосиф Волоцкий, преп. Александр Свирский, преп. Серафим Саровский, святитель Иов, Патриарх Московский, свт. Тихон Задонский, свт. Феофан Затворник, свт. Игнатий Брянчанинов, священномученик Владимир, митрополит Киевский, сщмч. Сильвестр, архиепископ Омский, сщмч. Митрофан, епископ Гомельский – вот далеко неполный список русских православных святых, своей жизнью показавших нам пример абсолютной трезвости. Очень четкую позицию по этому поводу занимал преп. Иосиф Волоцкий, устроитель монастырской жизни на Руси. По его мнению одно дело – на Востоке, в Греции или Древнем Израиле, там люди, может быть, могли пить вино умеренно и не иметь в связи с этим никаких проблем. Но у нас на Руси должен быть другой закон. И для своего монастыря он ввел полный запрет на употребление хмельного (сухой закон — прим.)», – Клименко И.П., кандидат химических наук, диакон.
«Чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать формирование нового здорового православного образа жизни», Святейший Патриарх Кирилл.
«Наша миссия: СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ХРИСТЕ РАДОСТЬЮ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ», "христианский образ жизни обладает всем необходимым, чтобы научиться жить трезво",
Валерий Доронкин — руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП
"Пропаганда культурного пития … – преступление", епископ Тихон (Шевкунов), Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, член Высшего Церковного Совета РПЦ.
Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам, Архиепископ Никон (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)
«Во всякое время бойся вина, юный; потому что вино никогда не щадит тела, возжигает в нём огонь худого пожелания», Преподобный Ефрем Сирин
Не пей ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого ничье здоровье еще не улучшилось, а твое окончательно будет разрушено, Святой праведный Иоанн Кронштадтский
"Трезвость – страшное слово для любой сволочи", Сергiй Кашин, священник.
"Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет", Св. пр. Иоанн Кронштадтский.
Употребление на кладбищах/поминках алкогольных изделий в качестве поминовения усопших —это не православный обычай. Это обычай, появившийся в период запрета на богослужения и панихиды, во время всеобщей христианской неграмотности. Ведь умершим требуется наша память и НАШИ МОЛИТВЫ… На поминках по русской традиции подавали: кутью, блины и кисель.
В России, Германии,Италии и Франции за курение отлучали от Церкви. В Персии курильщикам отрезали носы и губы, а торговцев табаком сжигали заживо. В 1623 году папа Урбан VIII издал буллу, в которой грозил отлучением нюхающим табак от церкви. В Турции султан Амурат 4 в 1625 году велел виновных в курении водить по улицам с петлёй на шее, потом казнить, а головы с трубками во рту выставлять напоказ. В 1634 году указом царя Михаила Федоровича за курение табака предавали смерти. В 1697 году Петр1 из необходимости привлекать иностранных специалистов (вынужданная мера) снял запреты с курения и разрешил свободную торговлю табаком. Хотя русская церковь всемерно сопротивлялась этому нововведению: за курение табака отлучали от церкви вплоть до 18 века. Табак был запрещён в России Патриархом, как вещь нечистая и противорелигиозная.
Епископ Глазовский и Игринский Виктор: «слова апостола, что: «Если брат мой притыкается, изнемогает, век не буду … пить вина»… для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости. Для того, чтобы помочь не только себе, но и страждущему ближнему своему».
Преподобный Зосима Соловецкий: “Заповедую ученикам моим соблюдать устав киновии; опьяняющее питие … не должны быть на этом острове…” (Зосима Соловецкий — один из основателей Соловецкого монастыря; святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, ввел сухой закон в Соловецком монастыре и заповедовал его сохранять).
Преподобный Иосиф Волоцкий: «Не подобает нам иметь в обителях пития, от которого бывает пьянство», для своего монастыря ввел полный запрет на употребление хмельного (сухой закон).
Призывал к трезвению и апостол Пётр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1-е Петра, 5:7-10).
"…дьявол есть отец курения, … Курение открывает врата, и нечистый дух входит в человека… Вкус сигарет я не могу сравнить ни с чем, кроме чего-то дьявольского", Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Труд святителя Игнатия (Брянчанинова) «Аскетические опыты, 1 часть»:
"Вино лишает человека способности сохранить ум в трезвении".
Священник Валерий Духанин, Проректор Свято-Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословских наук, член Издательского совета Русской Православной Церкви: «Даже на упаковках сигарет официально пишут: «Курение убивает». Как же не является грехом то, что убивает, что мучает, лишает здоровья, доставляет страдание самому курящему и огорчает близких ему людей?».
Протоиерей Павел Гумеров: «Несомненно, курение – это грех».
Протоиерей Олег Стеняев: «Все мы знаем, что курение наносит вред человеческому здоровью, а в Писании сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3: 17)».
Игумен Лука (Степанов): «никотинный дым хотя вдыхается телом, но занимает в душе место Божией благодати и не допускает ее».
Священник Максим Горожанкин: «курение – это грех. Причем грех страшный, наносящий ущерб богодарованному здоровью».
По статистике распадается порядка половины венчанных браков.
– В чем обычно причина расторжения именно церковного брака, по вашему опыту?
– "В основном алкоголь и наркотики", протоиерей Александр Дягилев, председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии.
- Многочисленные публикации и исследования однозначно говорят – 50% или более разводов от алкоголя. От наркотиков, курения и всего остального в разы меньше.
- «Согласен полностью. Поэтому у меня на приходе – сухой закон», протоиерей Александр Дягилев.
Исповедь по десяти Заповедям Божиим
ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ: “НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ КУМИРА… И НЕ СЛУЖИ ИМ”.
Грехи против этой заповеди следующие:
Не куришь ли? Помни! Курением выкуривается Святой Дух.
Приготовление у себя самогонных опьяняющих напитков и распространение их.
СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ: “НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ” т. е. (не прелюбодействуй).
Разнежение похоти искусственными способами (вино, курение, наркотики…)
Источники:
Православные трезвенники www.vk.com/trezvenie_pravoslavie
Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» Русской Православной Церкви (trezvenie.org)
«Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости», священник Михаил Романюк (yadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo)
«Как организовать общество трезвости на приходе: практические рекомендации», священник Игорь Бачинин; Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (yadi.sk/d/IApkY8cd5FdVo)
Клименко Татьяна Ивановна trezvo@gmail.com
Доронкин Валерий Константинович (руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП) (vkd1974@gmail.com)
Контакты
Шевчук Денис
8968-5882861 (билайн), 8916-903-6821 (мтс)
E-mail: deniskredit@gmail.com, denisshevchuk@narod.ru, shevchuk_da@mail.ru
Скайп: shevchuk_denis
ВК vk.com/dionisiitrezvennik
Проходят семинары братства «Трезвение» РПЦ в Москве и Московской области, других регионах.
Данные мероприятия посещают не только представители РПЦ, но и светских волонтерских организаций, занимающихся пропагандой трезвого образа жизни, отказа от алгольных и табачных изделий.
Было приятно видеть десятки батюшек, ведущих трезвый образ жизни и предлагающих полный отказ от алгольных и табачных изделий, обет трезвости.
Были представлены книги, в т.ч. И.П.Клименко «Горькая правда о пиве и табаке» (диакон Марфо-Мариинской обители кандидат химических наук Клименко Иван Петрович, имеет 2 образования: химическое и богословское), «Против ли нас (абстинентов) Библия?» священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого и др.
Хочеться пожелать успехов и оказать поддержку организаторам подобных трезвых мероприятий в РПЦ: Игорю Бачинину, Валерию Доронкину, о.Иоанну Клименко и др.
Даже не все беременные женщины знают о вреде алкоголя по причине, говоря словами историка Виктора Кривоногова, «сознательного невежества»: оно заключается в распространении в СМИ рекламных мифов про алкоголь и пропаганде в сериалах и фильмах. Некоторые некомпетентные наркологи и психологи рекламируют лживую теорию «качественного» алкоголя, хотя 99% алкосмертей происходят именно от основного действующего отравляющего вещества-яда – спирта (этанола), а только 1% людей гибнет от так называемых суррогатов. Лжетеория «культурного пития» направлена на спаивание несовершеннолетних и женщин. Хотя слабому полу совсем нельзя потреблять алкоголь – даже если пить задолго до зачатия и немного по праздникам, есть риск мутаций. Я в Интернете видел алкогольный портал и даже крупные СМИ, которые рекламирует идею о том, что беременным якобы полезно пить вино. Это откровенная и наглая ложь.
Производители алкоголя и табака регулярно пытаются заменить борьбу с ними (алкогольной и табачной мафией) заведомо неэффективными методами:
· создание производителями алкоголя анти-научной лже-теории культурного умеренного пития-пьянства, которая как раз наоборот — приводит к спаиванию (начиная с детей)
· «давайте заниматься спортом, и алкоголь сам по себе исчезнет». Пропаганда спорта сама по себе никак не уменьшает пьянство. У нас что, 100% спортсменов трезвенники? Нет, даже дисквалифицируют членов сборных РФ, им что, мячика не хватило?
· «надо повышать культуру». У нас все деятели культуры трезвенники? Нет. А эстрада вообще финансово заинтересована в спаивании. В ночных клубах не выгодны исполнители-трезвенники, в этих злачных заведениях главный доход не от билетов — а от алкоголя.
Среди мифов:
· якобы на Кавказе пьют долгожители, совсем наоборот. Историк Кривоногов обнаружил только 3 района системного долгожительства на Кавказе — все 3 трезвые районы (2 — мусульманских и 1 высокогорный где веками никто не видел ничего виноградного).
· якобы в Грузии, Франции, Германии много пьют и все нормально. На самом деле эти страны — лидеры по алкоголизму и связанным с ним болезням. Во Франции и Германии местное население вымирает и уступает место трезвым народам.
Нормальная семья – за трезвый образ жизни
1. Количество соблазнений до брака не с будущим мужем прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
2. Количество изнасилований прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
3. Количество преступлений общее (особенно насильственных) прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
4. Количество разводов прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
5. Количество детдомовцев при живых родителях прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
6. Количество абортов прямо пропорционально потреблению чистого спирта на душу населения.
7. Самая популярная у алкобизнеса и самая лживая реклама – лже-теория «культуры» пьянства-пития (именно она направлена на спаивание молодежи и детей).
Курящие школьники Москвы в 17 раз чаще наркоманят чем некурящие, это документ – есть в гаранте. Убрать курение – в 17 раз минимум упадет наркопотребление. Убрать алкоголь и табак — наркобизнес просто рухнет, практически нереально некурящего убежденного трезвенника заставить наркоманить (особенно если он еще и приобщен к православным ценностям).
Экономический ущерб от потребления табака в России
Курение не только сокращает продолжительность жизни минимум на 10-30 лет и убивает 350-400 тысяч россиян ежегодно (большинство из них – мужчины). Две трети умерших от курения умирают в трудоспособном возрасте, когда они могли бы прожить еще 10-30 продуктивных лет.
Табак наносит существенный финансовый урон россиянам, причем как курящим, так и некурящим. Экономические потери складываются из нескольких факторов. Табак убивает людей в старших трудоспособных возрастах, т.е. наиболее квалифицированную рабочую силу. Смертность от курения сокращает внутренний рынок, который является основным источником поддержки отечественного производителя. Сокращается число лиц, способных тратить деньги и совершать покупки, снижается ВВП.
Для всего мирового сообщества уже давно стало очевидным, что курильщики экономически менее продуктивны, нежели некурящие. Мужчины-курильщики теряют из-за курения примерно 15% своей заработной платы. В России степень негативного влияния курения на заработную плату выше, чем в Германии и США, где курящие работники теряют от 4% до 8% зарплаты. В сумме экономические потери курильщиков примерно 2% регионального ВВП. Курящие работники болеют чаще, чем некурящие, особенно после 35 лет. В сумме совокупные косвенные потери от курения только из-за более низкой производительности труда (а) и из-за дополнительных потерь от нетрудоспособности (б) курильщиков по нашим оценкам составляют 207,5 млрд. рублей, что соответствует 0,77% ВВП или 21,59% расходов консолидированного бюджета на здравоохранение (всего ущерб не менее 1,2 трлн., в 6 раз больше, больше чем все расходы на Минздрав). К указанной сумме потерь можно отнести также ущерб от вызванных сигаретой пожаров и ДТП.
Следует отдельно упомянуть затраты на лечение заболеваний, связанных с курением. Рак, инфаркты, инсульты обходятся дорого и самому курильщику, и государству. Каждый 14-й рубль при оказании госпитальной помощи затрачивается на лечение заболеваний, связанных с курением.
Табачная корпорация “Филип Моррис” выпустила лживый (и цинично-аморальный) отчет, что курение якобы выгодно для государства, поскольку сокращает численность пенсионеров, содержать которых накладно. Однако независимый экономический анализ показал, что это исследование было тенденциозно и построено на некорректной методологии.
Согласно расчетам, потери производительности вследствие обусловленной курением преждевременной смертности составляют, по меньшей мере, 671,6 млрд. руб. (24,7 млрд. долл. США) в год, т.е. более 3% ВВП России.
СБНТ выпускает газеты по трезвости: Соратник, Подспорье, Трезвение (для православных) в бумажной и электронной форме, по вопросам подписки – Тарханов Григорий Иванович – trezvo@yandex.ru
Книги по профилактике зависимостей можно бесплатно скачать на сайте СБНТ www.sbnt.ru/knigi/ или Трезвой Украины www.literatura.tvereza.info/index_ru.htm
Видео (тоже бесплатно) www.video.sbnt.ru
Сайты по трезвости и антитабачные: sbnt.ru trezvenie.org akzakon.ru trezvayarossia.ru засухойзакон.рф ataca.ru tvereza.info
Рекомендуемая литература по трезвости:
Горькая правда о пиве и табаке. Клименко Иван Петрович скачать бесплатно – yadi.sk/d/xZYs46HG5I-XG
Ф.Г.Углов – Правда и ложь о разрешенных наркотиках yadi.sk/d/cT-nD-7L6KMpm
Кривоногов. Собриология (конспект лекций в ворде) yadi.sk/d/wCbh-7y17NMwI
Аудиозаписи лекций – www.sbnt.ru/news2/id688
Трезвый образ жизни: пособие для классных руководителей и учителей предмета «Основы здоровья», преподающих в 8–9 классах // Отв. ред.Козуля С.В. — Симферополь — 2013 — 72 с. yadi.sk/d/aZHipYhJ7N5xS
Сберечь свободу / Сост. А. А. Почекета. — Киев, 2008. — 64 с. yadi.sk/d/8hrnsoKd6kTqA
Как организовать общество трезвости на приходе : практические рекомендации / священник Игорь Бачинин ; Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. yadi.sk/d/IApkY8cd5FdVo
Маюров А.Н., Кривоногов В.П. Как отрезвить Россию (Законы собриологии). Москва 2011 yadi.sk/d/BKU-lfJf7_Uqs
"Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости" , Священник Михаил Романюк yadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo
Собриология. Наука об отрезвлении общества. /Под ред. проф. А.Н. Маюрова. Авторы: А.Н. Маюров, В.П. Кривоногов, Н.А. Гринченко, В.И. Гринченко, А.М. Карпов, И.В. Николаев. 3 изд., перераб и доп. – Н. Новгород: «Издательский салон» ИП Гладкова О.В., 2013 – 543с. yadi.sk/d/61x912fP4ot_i
Избавление от табакокурения. Березин Владимир (по методу Шичко) https://yadi.sk/i/IHLGxmcRgSd3L
Вадим Владимирович Лапшичев (по методу Шичко):
Самый верный способ расстаться с курением и начать жить yadi.sk/i/02sZGf-ufxYC6
Самый верный способ расстаться с алкоголем и начать жить yadi.sk/i/T9IXKxDCfxXmU
Самый верный способ расстаться с лишним весом и начать жить yadi.sk/i/nBizP4MdfuMXj
Самый надежный и правдивый метод избавления от любой вредной привычки. Метод Шичко
yadi.sk/i/sGUMHfEHfjnLF
Обучение трезвости по методу Шико yadi.sk/i/QsXACNfDuCuH8
Контакты трезвых организаций Москвы:
1. Шевчук Денис 8968-5882861, 8916-903-6821 denisshevchuk@narod.ru (эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ, методическая помощь лекторам)
2. Клименко Татьяна Ивановна – издатель и распространитель трезвой литературы, куратор рассылки и член Координационного совета СБНТ 8-915-49-49-264 trezvo@gmail.com
3. Ищенко Наталья — Замоскворецкое общество трезвости (ЗОТ), Москва 8-916-830-21-56 inatalia73@list.ru
4. Фузеев Николай – курсы реабилитации зависимых (алкоголь, табак, наркотики) по методу Шичко 8926-048-72-61 Fuzeev83@mail.ru
5. Клименко Иван (о.Иоанн) — известный на всю РФ трезвенник-активист, автор бестселлера «Горькая правда о пиве и табаке», дипломной работы «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева», кандидат химических наук, клирик Марфо-Мариинской Обители, диакон, ведет курсы реабилитации алкозависимых по методу Геннадия Шичко, 8-915-113-10-77, o.ioann.klimenko@gmail.com
6. Доронкин Валерий Константинович 926-627-3357, vkd1974@gmail.com – руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата
7. Татьяна Максимова – курсы Шичко 8-903-121-8304 vk.com/id292981722 maximova0904@mail.ru
Трезвый питер trezvopiter.spb.ru
vk.com/club3646191
Председатель Панин Сергей 8-911-260-21-28, vk.com/id1148413 sobr-spb@yandex.ru
Зам. председателя Никитина Светлана 8-911-961-62-55, vk.com/swetarosa swetarosa@yandex.ru
Контакты трезвых организаций РФ:
1. «Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ, www.sbnt.ru), первый заместитель председателя СБНТ, редактор газет (Соратник, Подспорье, Трезвение) Тарханов Григорий Иванович – trezvo@yandex.ru , +7(913) 445-59-06, +7(923) 278-57-26
2. Международная Академия Трезвости (МАТр, intacso.ru), Маюров Александр Николаевич +7 920 016 72 40 mayurov3@gmail.com
Религиозная просветительская работа
Обзор уникальных фактов из области богословия, которые знает далеко не каждый специалист, со ссылками и источниками, примерами.
Православие – трезвая вера. Проповедь трезвости как вид миссионерского служения.
Среди православных часто возникают споры, можно ли употреблять алкоголь. Критики РПЦ обвиняют ее как «пьяную религию», есть много примеров когда молодежь принимает ислам только из-за трезвости в этой религии. Очень часто «формально православные», регулярно бывающие в храме, выступают против трезвости и вообще против благотворительности в РПЦ и реальных добрых дел, проявляя фарисейство в стиле «главное ходить в храм и причащаться, окроплять все что можно святой водой, остальное не нужно». Попробуем разобраться кто прав.
Согласно данным ВЦИОМ, 80% жителей РФ – православные (РПЦ).
Бытует мнение, что православные чуть ли не обязаны быть винопьющими людьми и в связи с этим в отношении трезвенников часто возникает специфический вопрос: «А не сектанты ли они?».
Нет, скорее наоборот.
Итак, кто же такие они, «православные трезвенники»? Подборка свежих (и не очень) аргументов.
«Из 150 святых, в житии которых говорилось об их отношении к вину, 140 были абсолютными трезвенниками, и только 10 из них держались умеренности (при чем умеренности того вина, которое по своему содержанию близко стояло к виноградному соку, сильно разбавлялось)», священник Михаил Романюк.
Т.е. большинство Святых РПЦ — трезвенники. Анализировались только те жития, где можно сделать однозначные выводы, но цифры можно экстраполировать (это научный метод).
13 слов иврита переводились на русский лишь одним словом «вино», хотя имели разные значения (см. «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева», Клименко И.П., кандидат химических наук, диакон).
У множества народов севера: чукчей, лопарей, ненцев, – более 20 слов для обозначения отдельных видов снега. В языке эскимосов таких обозначений около 40.
Святитель Тихон Задонский: «Есть две дороги, выбирай любую: одна служить врагу, а другая – Богу. Хочешь служить врагу – пей сам вино, пиво, водку, угощай людей, справляй крестины, свадьбы, похороны с угощением – и послужишь врагу. Хочешь служить Богу, то первое: брось сам пить пиво, вино и водку; ни много ни мало, а совсем брось для того, чтобы не подавать соблазна людям. Второе: брось обычай угощать других на проводах, свадьбах, крестинах, не бойся того, что осудят тебя за это люди. Бойся не людей, а Бога. Дело это – не шутка. И если мы не на словах только христиане, а хотим и на деле служить Христу и Богу, то нельзя нам по-прежнему пить вино и угощать им. Давайте же сделаем так, и помоги нам Бог».
В Задонском монастыре хранятся мощи великого святого Тихона Задонского, известного своей трезвенной деятельностью. Будучи епископом Воронежской епархии, он столь страстно проповедовал трезвость, что в его приходе перестали покупать вино. За это местные виноделы писали жалобы, и св. Тихона уволили со службы, после чего он вскоре умер в Задонском монастыре.
Получается, что один из самых известных Святых РПЦ — не просто трезвенник, а трезвенник-активист, он по определению не сектант и не еретик, обвинять его в этом — хула на РПЦ.
«Только призыв к полному воздержанию, а не просто к «умеренному употреблению», сможете сегодня уберечь людей от алкоголизма», – митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).
о. Серафим Саровский: «Вот вам мое завещание: не имейте в дому своем не только вина, но даже и посуды винной».
Святитель Феофан Затворник: «винопитие совсем должно быть изгнано из употребления из среды христиан».
Не обманывайтесь… пьяницы… Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6:9-10).
Апостол Павел говорит, что Христиане не должны даже общаться с пьяницами: "Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, … или пьяницею, … с таким даже и не есть вместе" (1. Кор. 5:11).
«Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница», Святитель Иоанн Златоуст
Священник Георгий Балакин:
«Проповедь трезвости — миссионерское служение», «… трезвость, как воздержание от употребления спиртного тоже традиционна для православных. И эта традиция освящена трудами и молитвами подвижников благочестия: святого Иоанна Предтечи, апостола Иакова, священномученика Владимира (Богоявленского), священномученика Андроника (Никольского) и многих других святых мужей и жен.
… всевозможные недруги и хулители Церкви, построив свою лживую антицерковную пропаганду на утверждении, что якобы Церковь является противником трезвости, обвиняет любого трезвенника в гнушении и насаждает обязательное питие для верующих».
«Абсолютная трезвость богоугодна», «Жить трезво — обязанность каждого христианина», – священник Игорь Бачинин, кандидат педагогических наук, председатель Всероссийского Православного братства «Трезвение» РПЦ МП.
«Правильнее воспринимать трезвость как необходимое для христианина состояние, лишение которого удаляет от Бога», «Должен звучать призыв к абсолютной трезвости, а не к «умеренному употреблению». Должен быть страх перед опьянением», – кандидат богословских наук протоиерей Илия Шугаев, настоятель храма Архистратига Михаила в г. Талдоме Московской области
В Ветхом Завете священникам дана была заповедь: «вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою… Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев. 10, 8—10).
«Несмотря на то, что алкоголь есть злейший враг каждой истинной религии, иные думают привлечь, как видите, лучшую из всех религий (христианство) на свою сторону, чтобы одержать верх над нами и нашими стремлениями» – доклад «Против ли нас (абстинентов) Библия?» священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого
«…Итак, трезвость пусть будет священной и обязательной для всех служащих алтарю Господню», «Прежде всего, всякий будет сам благим примером трезвости… Горе нам – пастырям, если соблазняем на вино наших верных. Тут дело даже не в пьянстве, а только в том, что «и батюшка пьет», если он даже только одну рюмку выпьет. Нужно считаться с народной психологией и с народной слабостью, ищущей себе всякого оправдания. А, кроме того, кто поручится, что выпивающий только по рюмочке не будет и горько пить и не сделается пьяницей? Ведь никто не родился пьяницей, а пьяницами делались, начиная только с «умеренного и разумного» выпивания», – Священномученик Андроник (Никольский), епископ Пермский.
«Если не хотите, чтобы дети пили – не пейте, не хотите, чтобы дети курили – не курите, не хотите, чтобы блудили – не блудите. Воспитывайте детей примером своей собственной жизни», – Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
История трезвой России и история православного трезвенного движения неразрывно связана. В начале 20 века существовало более 1800 обществ трезвости, из них 95 % братств трезвости православной церкви, остальные – светские и других религий. В те времена Россия была самой трезвой страной в Европе. А в 1914 году был объявлен «сухой закон».
В отличии от ислама нам не запрещено употреблять. Но рекомендовано относиться к полному отказу от употребления алкоголя как к богоугодному делу. Например, никто не заставит тебя быть волонтером, заниматься добрыми делами, но это полезно и одобряемо.
Это разновидность добрых дел. Их даже курирует в РПЦ именно отдел по благотворительности. В нем есть Координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.
Согласно статистике, Российская Империя, построенная и выросшая на Православии, как государствообразующей религии, была одной из самых малопьющих стран Европы. Веками население росло как в количественном, так и в качественном аспекте. Вся элита русского общества до революции 1917-го года возрастала в традициях русского православия. Православие как раз борется с пьянством как с тяжелым пороком. Русский – значит православный. Русский – значит трезвый. И спиваться в России начали во второй половине XX века, в атеистической России. К 1991 году мы пришли именно через атеистическую распущенность (прошу не обижаться атеистов, это не поклеп, это ответ на ложное обвинение что якобы «всех спаивает РПЦ», многие священники-трезвенники погибли во время репрессий, а современные священнослужители такие же люди – смотрят/читают СМИ, где навязываются проалкогольные мифы, и прежние трезвые традиции возрождаются не так быстро).
Мизер вина в Причастии не ощущается (тем более, что православные верующие причащаются не вином, а «кровью Христовой». А вот запивка в некоторых храмах со смесью вино-вода, это плохо, но не во всех храмах – на усмотрение батюшки, во многих запивка без алкоголя – это хорошо, над этим вопросом можно работать на местах. Также желательно обращать внимание на соотношение вино-вода чтобы вина там было не слишком много.
В Концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой на заседании Священного Синода от 25 июля 2014 года говорится:
«Святые Отцы часто являли пример абсолютной трезвости в своей жизни и призывали к ней.
… долг Церкви — возрождать в общественном сознании отношение к трезвости как нравственной ценности. Христиане при этом призываются быть примером трезвой жизни…
Церковь благословляла принятие обетов трезвости, поддерживала создание обществ трезвости. Святейший Синод в 1859 году своим указом благословил священнослужителям «живым примером собственной жизни и частым проповедованием в Церкви Божией о пользе воздержания содействовать возникшей в некоторых городских и сельских сословиях решимости воздерживаться от употребления вина».
… Утверждение трезвости как вид социального служения Церкви включает в себя профилактику алкоголизма, а также реабилитацию и реадаптацию лиц, страдающих алкогольной зависимостью.
Работа по утверждению трезвости … имеет целью… утверждение идеала трезвости и трезвого образа жизни в современном обществе, особенно в семье, где происходит формирование личности.
… Церковь считает заботу о духовном здоровье человека своим долгом и в создавшейся ситуации намерена всячески содействовать утверждению трезвости в обществе и профилактике алкоголизма».
«Библия благословляет трезвость. Великое множество православных святых жили абсолютно трезво, т.е. вообще не употребляли вина. Если говорить о русских святых, то здесь можно перечислить целый сонм святых: преподобный Сергий Радонежский, о котором сказано в его житии, что «от юности своей не пил он ничего хмельного», преп. Антоний Печерский, преп. Афанасий Печерский, преп. Иринарх Затворник, преп. Кирилл Белоезерский, преп. Иосиф Волоцкий, преп. Александр Свирский, преп. Серафим Саровский, святитель Иов, Патриарх Московский, свт. Тихон Задонский, свт. Феофан Затворник, свт. Игнатий Брянчанинов, священномученик Владимир, митрополит Киевский, сщмч. Сильвестр, архиепископ Омский, сщмч. Митрофан, епископ Гомельский – вот далеко неполный список русских православных святых, своей жизнью показавших нам пример абсолютной трезвости. Очень четкую позицию по этому поводу занимал преп. Иосиф Волоцкий, устроитель монастырской жизни на Руси. По его мнению одно дело – на Востоке, в Греции или Древнем Израиле, там люди, может быть, могли пить вино умеренно и не иметь в связи с этим никаких проблем. Но у нас на Руси должен быть другой закон. И для своего монастыря он ввел полный запрет на употребление хмельного (сухой закон — прим.)», – Клименко И.П., кандидат химических наук, диакон.
«Чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать формирование нового здорового православного образа жизни», Святейший Патриарх Кирилл.
«Наша миссия: СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ХРИСТЕ РАДОСТЬЮ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ», "христианский образ жизни обладает всем необходимым, чтобы научиться жить трезво",
Валерий Доронкин — руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП
"Пропаганда культурного пития … – преступление", епископ Тихон (Шевкунов), Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, член Высшего Церковного Совета РПЦ.
Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам, Архиепископ Никон (РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)
«Во всякое время бойся вина, юный; потому что вино никогда не щадит тела, возжигает в нём огонь худого пожелания», Преподобный Ефрем Сирин
Не пей ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого ничье здоровье еще не улучшилось, а твое окончательно будет разрушено, Святой праведный Иоанн Кронштадтский
"Трезвость – страшное слово для любой сволочи", Сергiй Кашин, священник.
"Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет", Св. пр. Иоанн Кронштадтский.
Употребление на кладбищах/поминках алкогольных изделий в качестве поминовения усопших —это не православный обычай. Это обычай, появившийся в период запрета на богослужения и панихиды, во время всеобщей христианской неграмотности. Ведь умершим требуется наша память и НАШИ МОЛИТВЫ… На поминках по русской традиции подавали: кутью, блины и кисель.
В России, Германии,Италии и Франции за курение отлучали от Церкви. В Персии курильщикам отрезали носы и губы, а торговцев табаком сжигали заживо. В 1623 году папа Урбан VIII издал буллу, в которой грозил отлучением нюхающим табак от церкви. В Турции султан Амурат 4 в 1625 году велел виновных в курении водить по улицам с петлёй на шее, потом казнить, а головы с трубками во рту выставлять напоказ. В 1634 году указом царя Михаила Федоровича за курение табака предавали смерти. В 1697 году Петр1 из необходимости привлекать иностранных специалистов (вынужданная мера) снял запреты с курения и разрешил свободную торговлю табаком. Хотя русская церковь всемерно сопротивлялась этому нововведению: за курение табака отлучали от церкви вплоть до 18 века. Табак был запрещён в России Патриархом, как вещь нечистая и противорелигиозная.
Епископ Глазовский и Игринский Виктор: «слова апостола, что: «Если брат мой притыкается, изнемогает, век не буду … пить вина»… для многих стало основанием принятия их личного обета трезвости. Для того, чтобы помочь не только себе, но и страждущему ближнему своему».
Преподобный Зосима Соловецкий: “Заповедую ученикам моим соблюдать устав киновии; опьяняющее питие … не должны быть на этом острове…” (Зосима Соловецкий — один из основателей Соловецкого монастыря; святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, ввел сухой закон в Соловецком монастыре и заповедовал его сохранять).
Преподобный Иосиф Волоцкий: «Не подобает нам иметь в обителях пития, от которого бывает пьянство», для своего монастыря ввел полный запрет на употребление хмельного (сухой закон).
Призывал к трезвению и апостол Пётр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1-е Петра, 5:7-10).
"…дьявол есть отец курения, … Курение открывает врата, и нечистый дух входит в человека… Вкус сигарет я не могу сравнить ни с чем, кроме чего-то дьявольского", Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Труд святителя Игнатия (Брянчанинова) «Аскетические опыты, 1 часть»:
"Вино лишает человека способности сохранить ум в трезвении".
Священник Валерий Духанин, Проректор Свято-Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословских наук, член Издательского совета Русской Православной Церкви: «Даже на упаковках сигарет официально пишут: «Курение убивает». Как же не является грехом то, что убивает, что мучает, лишает здоровья, доставляет страдание самому курящему и огорчает близких ему людей?».
Протоиерей Павел Гумеров: «Несомненно, курение – это грех».
Протоиерей Олег Стеняев: «Все мы знаем, что курение наносит вред человеческому здоровью, а в Писании сказано: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1 Кор. 3: 17)».
Игумен Лука (Степанов): «никотинный дым хотя вдыхается телом, но занимает в душе место Божией благодати и не допускает ее».
Священник Максим Горожанкин: «курение – это грех. Причем грех страшный, наносящий ущерб богодарованному здоровью».
По статистике распадается порядка половины венчанных браков.
– В чем обычно причина расторжения именно церковного брака, по вашему опыту?
– "В основном алкоголь и наркотики", протоиерей Александр Дягилев, председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии.
- Многочисленные публикации и исследования однозначно говорят – 50% или более разводов от алкоголя. От наркотиков, курения и всего остального в разы меньше.
- «Согласен полностью. Поэтому у меня на приходе – сухой закон», протоиерей Александр Дягилев.
Исповедь по десяти Заповедям Божиим
ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ: “НЕ ДЕЛАЙ СЕБЕ КУМИРА… И НЕ СЛУЖИ ИМ”.
Грехи против этой заповеди следующие:
Не куришь ли? Помни! Курением выкуривается Святой Дух.
Приготовление у себя самогонных опьяняющих напитков и распространение их.
СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ: “НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ” т. е. (не прелюбодействуй).
Разнежение похоти искусственными способами (вино, курение, наркотики…)
Источники:
Православные трезвенники www.vk.com/trezvenie_pravoslavie
Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение» Русской Православной Церкви (trezvenie.org)
«Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости», священник Михаил Романюк (yadi.sk/d/9wuYwWqs7WiGo)
«Как организовать общество трезвости на приходе: практические рекомендации», священник Игорь Бачинин; Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (yadi.sk/d/IApkY8cd5FdVo)
Клименко Татьяна Ивановна trezvo@gmail.com
Доронкин Валерий Константинович (руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ МП) (vkd1974@gmail.com)
Контакты
Шевчук Денис
8968-5882861 (билайн), 8916-903-6821 (мтс)
E-mail: deniskredit@gmail.com, denisshevchuk@narod.ru, shevchuk_da@mail.ru
Скайп: shevchuk_denis
ВК vk.com/dionisiitrezvennik
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com