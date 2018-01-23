Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.)

Шевчук Денис

эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ,

трезвенник-собриолог, доцент МАТр,

член Союза журналистов России и СЖ Москвы,

создатель группы «Православные трезвенники» (vk.com/trezvenie_pravoslavie),

волонтер братства «Трезвение» РПЦ МП (trezvenie.org),

«Союза борьбы за народную трезвость» (СБНТ, www.sbnt.ru),

со-основатель проекта «Гражданский контроль» (www.akzakon.ru),

движения за Сухой закон (trezvayarossia.ru)

1.светская просветительская работа,2.религиозная просветительская работа.Есть всего(помимо наркотических свойств):(в основном через СМИ, фильмы-сериалы, заказные статьи)(территориальная и ценовая)Никакой речи о свободе выбора нет — при ежедневном навязывании-впаривании и сверх-доступности.Человек,(имеющий достаточный объем достоверной информации), даже иногда и немного. Как пример – факт о крупном американском ученом,о якобы пользе/безвредности вина (доказанные факты фальсификации). Понятно, что. Подобных фактов дезинформации — десятки. ЕщеДаже в теории СМИ не могут существовать без финансовой поддержки, это говорится в учебниках и лекциях для журналистов-студентов., массово — через СМИ. Помимо спонсорства и рекламыдля регулярного участия в передачах, написания статей и т. д., лично встречался с тами.«Союз борьбы за народную трезвость» (СБНТ, www.sbnt.ru), «Трезвение» РПЦ МП (trezvenie.org), «Общее Дело» — основа сторонников трезвости. Среди основных идей: «Трезвый Праздник – это стильно», «Я не курю и не пью алкояд совсем», «Русский – значит трезвый!», «Трезвость – норма жизни», «Русский патриот не курит и не пьет!», «Только трезвая Россия станет великой», «Курение аморально» и другие.Основная задача трезвенников -Вопреки устоявшимся мифам, трезвенники борются вовсе не с пьяницами и не с пьянством (алкоголизмом), а за полную абсолютную трезвость (понятно, что число алкоголиков уменьшается как следствие). Никакого «умеренного» и «культурного» потребления алкоголя-алкояда (алкогольных изделий), никаких «по праздникам», «с друзьями» и т.д.Активная современная молодежь знает, что, это подтверждено авторитетными международными и отечественными источниками. Основной способ борьбы — изучение и распространение достоверной информации о вреде алкоголя и табака, разоблачение рекламных мифов (а их порядка 40, а то и больше, соратники насчитали более 55), а также с нарушениями законодательства в сфере торговли и рекламы алкотабачных изделий.Новую волну трезвеннического движения в истории России поднял всемирно известный хирург, академик, проживший 103 года и даже после 100 лет проводивший уникальные операции, рекордсмен «книги рекордов Гиннеса», автор многих книг (, «Самоубийцы», «Сердце хирурга», «Ломехузы» и др.).– пропагандистыи мифологии "культуры" пития, необходимо считать это рекламой алкоизделий, не совместимой с нормальным моральным обликом.Самая популярная у алко-мафии и самая лживая реклама – «культура» пития-пьянства (именно она направлена на спаивание молодежи и детей).«Культурно-отравляющихся» нет смысла учить отравляться «культурно» – куда ж еще! Пьяницы обычно начинают более чем "культурно", это в конце они нахрюкиваются., как с точки зрения юриспруденции, так и с точки зрения практики продаж любых товаров и услуг: УК РФ, КоАП — сплошные ограничения, а уж график с обратной зависимостью цены и спроса знает даже первокурсник-экономист.Сейчас. в год (данные ОП РФ) — примерно(Минздрав) – примерно3-4 трлн. руб. в год мы тратим из бюджета на последствия потребления алкоголя и табака.Можно просто прижать эти 2 наркоманские отрасли и построить на сэкономленные средства 1 млн. квартир в год. За каждого ребенка начиная с первого можно дарить по квартире, деньги в бюджете есть. Сразу решится проблема демографии, абортов, поддержки многодетных семей и многие другие.Грубо говоря половина вызовов скорой помощи — алкоголики и наркоманы. Если к вам не приехала или не во время скорая — вините не Минздрав, а алкомафию. При этом фельдшерам, особенно девушкам, часто угрожает из-за них смертельная опасность. Прижав алко-табачных мафиози, можно направить свободные триллионы на здравоохранение, повышение пенсий и зарплат, стипендий, пособий…Более 95% табачного бизнеса в РФ — капитал США, Англии и Японии.Более 80% алкогольного бизнеса в РФ — капитал стран НАТО.Последние годы благодаря новым ограничениям и частично трезвым организациям страна стала трезветь и как результат: больше средств идет на другие отрасли (открываются новые книжные магазины, магазины игрушек и качественной дорогой еды, расширяется перечень социальных благ от государства нуждающимся и т. д.).В убытки пока не вписывают скрытые потери, 1 пример: пьяная смена разломала котел на починку которого из бюджета потратили 1 млрд., при этом все списали на форс-мажор, никто не наказан, причины не афишируют, мой знакомый там работал и лично все видел.Табак во всем мире считается одним из самых криминальных видов бизнеса. Похожее можно сказать и про алкоголь. Табачные и алкогольные фирмы в РФ активно пользовались самыми черными схемами ухода от налогов, включая обналичивание через фирмы-однодневки, торговлю за «черный нал», продажа «черного нала» банкирам для продажи другим отраслям бизнеса.К сожалению известные «борцы с коррупцией в РФ» обхоят стороной как раз самые сильные по коррупци отрасли бизнеса — алкоголь и табак, я бы сказал что эти отрасли существуют в РФ в основном благодаря коррупции и «впариванию» через СМИ (тоже в основном за счет «кэша»-взяток и иных бонусов, замысел режиссера = приказу теневого рекламодателя, цензура на трезвость в РФ и в СССР).К сожалению некоторые авторы по GR (Government Relations – взаимодействие с органами государственной власти), которые пишут про какие-то этические нормы, допускают вопиющие факты положительного упоминания представителей табачного и/или алкогольного бизнеса, которые на 99-100% работают с грубейшими нарушениями этих самых кодексов, раздавая чиновникам и депутатам «кэш» направо и налево, некоторые журналисты грубо попирают этические нормы журналистики пропагандируя в проплаченных статьях и теле-радио эфирах заведомую ложь (позоря профессию).Бизнес, основанный на лжи и взятках, на сотнях тысяч смертей граждан РФ, на убытках бюджету многократно превышающих акцизы — должен быть презираем всем обществом, его представители должны забыть как попасть в эфир и на страницы СМИ, а связанных с этим черным бизнесом журналистов нужно жестко изгонять из профессии за грубейшее нарушение этики журналиста.Отношение к человеку из сферы PR, продаж или как-то связанного с продвижением алкоголя/табака в нормальном обществе должны считать изгоем, уже сейчас все чаще бывшие сотрудники этого бизнеса годами не находят хорошую работу — их воспринимают как носителей смерти народу без стыда и совести (а кому нужны такие рабртники?).В УК РФ есть статья 357 — геноцид, на взгляд все большего количества юристов полностью применима к табачному и алкогольному бизнесу.Позор, когда на госканалах слово (причем часто в приоритете) дают профессиональным врунам из алко-табачного черного бизнеса, за наши налоги нам навязывают мнение (пока) легальной наркоторговли. Это все равно что в передачах про киллеров и маньяков сажать их в 1 ряд и давать 90% эфира, а в последнем ряду посадить сотрудников МВД и дать им 10%. Позор, когда курящие ведущие госканалов от имени канала пользуясь служебным положением жестко навязывают свое «мнение» (свое ли?) в интересах алко-табачного лобби.Я когда еще не был трезвенником провел более 1000 деловых переговоров с владельцами и руководителями разных отраслей бизнеса разного уровня — абсолютно все без алкоголя, даже в кафе и ресторанах, а не так как нам показывают в фильмах и сериалах. Мне приходилось по несколько встреч в день иногда проводить — это физически невозможно нетрезвым. Я лично и при свидетелях общался с продюсером фильмов, который не срывал что он может снять все что мне нужно и даже цифры называл почем. Я также лично общался с человеком, который по должности только и делал что доносил приказы рекламодателей режиссеру, а режиссер пытался из этих рекламных роликов сварганить художественные фильмы.Мой знакомый бизнесмен переживает: он вложил 1 млн. руб. в сверхприбыльное дело, куда 2-й партнер вложил 2 млн. и 3-й 20 млн., к 3-му пришел брат и они выпили пива — 3-й партнер на 3 недели попал в кому и весь бизнес накрылся, вся жизнь поменялась у всех троих — все потеряли всё.Новости: мама приехала погостить к сыну который пил и курил, оба сгорели от непотушенной сигареты выпившего сына. Мы все из налогов оплатили расходы пожарных, полицию и морг из-за 1-го пьющего и курящего.Экономические потери только доказанные от алкоголя составляют не менее одного триллиона 700 миллиардов рублей в год. Они связаны с повышенной смертностью, потерей продолжительностиздоровой жизни, утратой трудоспособности, со снижением производительности труда,затратами на лечение связанных с алкоголем заболеваний, с социальными выплатамигосударства инвалидам, сиротам, с ущербом от пожаров, ДТП, с расходами на содержаниезаключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью. Употребление алкоголя – основной фактор демографического и социального кризиса в России, общенациональная угроза на уровне личности, семьи, общества, государства и, следовательно, угроза национальной безопасности.1.2. Меньше стало психически больных людей. Освободившиеся в психиатрических больницах койки были переданы для больных другими заболеваниями.4. Увеличилось потребление молока населением.5.. Укрепились семейные устои.6. Производительность труда в 1986-1987 годах повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей.7. Количество прогулов снизилось, в промышленности на 36%, в строительстве на 34% (одна минута прогула в масштабе, страны обходилась в 4 миллиона рублей).8. Возросли сбережения. В сберкассы внесено на 45 миллиардов рублей больше.9. В бюджете за 1985-1990 годы если учесть, что каждый рубль, полученный за алкоголь, нес тогда 6-8 рублей убытка (а сейчас 25 рублей убытка), сохранено было в стране не менее 150 миллиардов рублей.10. Повысились нравственность и гигиена.11. Уменьшилось число травм и катастроф, убытки от которых снизились на 250 миллионов рублей.12. Почти исчезла гибель людей от острых отравлений алкоголем (Если бы не закоренелые алкоголики, которые пили всё, то острых отравлений от алкоголя не было бы совсем!!!)13.Смертность населения в трудоспособном возрасте уменьшилась в 1987 году на 20%, а смертность мужчин этого же возраста на 37%.14., особенно у мужчин: с 62,4 в 1984 году до 65 лет в 1986 году. Снизилась детская смертность.15.16. Трудовые сбережения шли на обустройство квартир. Покупки стали более целесообразными.17. Ежегодно продавалось продуктов питания больше на 45 миллиардов рублей, чем до 1985 года, вместо наркотических ядов.18. Безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось на 50% больше.19.20.. В России в 1987 году количество родившихся детей было самым больших за последние 25 лет.21.В 1985-1987 годах умирало в год на 200 тысяч человек меньше, чем в 1984 году. В США, к примеру, такого снижения добились не за год, а за семь лет. Идеологи: генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, Егор Лигачев, Михаил Соломенцев. Принципиальные решения были приняты до Горбачева и без его участия. Горбачев сразу как почувствовал власть уволил организаторов ограничений, отменил их, и потом развалил страну.vk.com/topic-39521478_28839664Правда и ложь о "сухом законе" (1914-1925 гг.)Результаты законодательного запрета винной торговли были тщательно изучены и опубликованы в ближайшие и последующие годы (А. Мендельсон. Итоги принудительной трезвости. М., 1916 г.; А. Введенский. Опыт принудительной трезвости. М., 1915 г.; Д. Воронов. Жизнь деревни в дни трезвости. М., 1916 г., и др.). В научных, строго объективных трудах было показано, что результатом запрета явилось почти полное прекращение потребления алкогольных изделий, что привело к благотворным последствиям и прежде всего к росту производительности труда, снижению смертности, преступности и заболеваемости.Как только Николай 2, несмотря на давление алкомафии, разрешил народу вводить местные сухие законы, по всей империибыл введен сухой закон.В учебниках истории специально умалчивают о трезвых (антиалкогольных бунтах) в России, когда русские, славяне отдавали жизнь и свободу за трезвость, громили корчмы, протестовали против насильственного спаивания.Мы все знаем о мелкой тусовке декабристов, а о трезвой войне не знаем, хотя она гораздо масштабнее.На трезвенников посылали войска в разные регионы, отправляли на каторгу, показательно судили,тысячи людей., хотя то была, с судилищем над поверженными и празднованием одержавшими победу и получившими контрибуцию (возмещение убытков, связанных с войной). Баталии той неизвестной школьникам войны разворачивались на территории(от Ковенской на западе до Саратовской на востоке) вгодах.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com