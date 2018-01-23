Профилактика вредных привычек (алкоголь, табак и др.). Часть 2
15:59. 23 января 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Часть1, Часть 3
Только за 1858—1860 гг. в России произошло до 300 выступлений помещичьих крестьян.
Эту войну историки чаще называют "ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТАМИ", потому, что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали зарок не пить всем селом. Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики – те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали; если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее: такие тогда установились правила…
В те годы в нашей стране существовала практика: каждый мужчина приписывался к определенному кабаку, а если он не выпивал своей "нормы" и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали с дворов местности, подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом в назидание другим.
Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько из-за принципа: трудолюбивые, работящие хозяева видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не мило. Страдали жены, дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на сходах общины всем миром решали: В НАШЕМ СЕЛЕ НИКТО НЕ ПЬЕТ!
Что оставалось делать виноторговцам? Они сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на "доброту". Шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, объявили о безоплатной раздаче водки. И на это люди не клюнули, ответив твердым: "НЕ ПЬЕМ!"
К хлеборобам присоединились и горожане: рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвость и священники, благословлявшие прихожан на отказ от пьянства. Это уже не на шутку испугало виноделов и торговцев зельем, и они пожаловались правительству.
В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету…ТРЕЗВОСТИ! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать.
Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна погромов. Только прибывшие войска навели порядок.
Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек (сравним – свыше 120 человек декабристов было сослано на разные сроки в Сибирь, на каторгу или поселение, 120 и 11000 – есть таки разница). Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться "к трезвости без официального на то разрешения". Власть имущие понимали, что усмирить можно только силой.
Польза запретных мер: США (vk.com/topic-39521478_28839087)
Во время так называемого "сухого закона"(проиибишн) в США в 1918 – 1934 гг "жуткая американская мафия" не смогла поднять уровень потребления алкоголя выше чем 1 (один!) литр абсолютного спирта на душу населения. "Сухой закон" в США был отменён в 1934 году по требованию "легального бизнеса", что сразу вызвало скачок душевого потребления алкоголя до 4-х (четыре!) литров абсолютного спирта.
При сокращении производства и продажи "легального" алкоголя сокращается не только его потребление, но и потребление "нелегального алкоголя" (самогон и прочее).
После ночного запрета на торговлю алкоголем в Москве общая преступность упала на 24%, похожее по регионам, в среднем на четверть по РФ. Это даже не сухой закон, только ночью нельзя.
Сотни тысяч человек в России ежегодно гибнут от употребления алкоголя. Цифры отравления суррогатным алкоголем выглядят небольшими на фоне вреда, приносимого легальным алкоголем.
Мы уже не верим в лживую рекламу «качественного» алкоголя, это все равно что тараканам предлагать «качественный» дихлофос; цель-то уничтожение за деньги самих покупателей.
99% алко-смертей именно от основного действующего отравляющего вещества-яда — спирта (этанола), а только 1% алко-смертности от «суррогатов», об этом сознательно умалчивают и производители, и их пиаристы. А это порядка 0,5-0,7 млн. смертей в год от алкоголя и примерно 0,4 млн. от табака. Никакие войны не сравняться в эффективности с алкотабачной агрессией производителей по отношению к нашей стране.
Больше 8 литров чистого спирта на человека в год – это вымирание нации.
Медицинские факты:
«Устанавливать какие-либо нормы потребления (этанола), говорить о том, какие дозы могут считаться “безвредными” – все это вопросы в высшей степени иллюзорные» (Н. Е. Введенский).
«С тех пор как доказан безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки зрения, не может быть даже речи о научном одобрении “малых” или “умеренных” доз алкоголя», «Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабляют умственные способности» (В. М. Бехтерев).
Школой И. П. Павлова доказано, что после первой, самой малой дозы алкоголя, в коре головного мозга парализуются те отделы, где заложены элементы воспитания, то есть культуры.
"Институт, ставящий себе целью открыть безвредное количество алкоголя, не имеет права считаться научным институтом" (И.П.Павлов, физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, прожил 86 лет).
Особенно тяжело слушать об «умеренных дозах» и «культурном» винопитии потому, что повсеместно встречаемся с безграничным горем и трагедиями, в основе которых лежат «культурное» винопитие и «умеренная» доза.
ГОСТ 72г. и 82г. «Спирт – сильнодействующий наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы»
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ): «Алкоголь относится к наркотическим ядам»
Алкоголь — наркотик, яд, мутаген, канцероген, тератоген, депрессант.
Значимая часть онкологии (рак) и сердечно-сосудистых заболеваний — от алкоголя и табака.
В 2012 Международное Агентство по Изучению Рака (IARC) причислило алкоголь (этанол) и его главный метаболит-ацетальдегид, к вызывающим опухоль веществам (канцерогенным веществам) в организме человека. По данным международной статистики, за 2002 г., оценено, что приблизительно 3.6 процента всех раковых образований или 389,100 случаев, связаны с алкогольным потреблением. Раковые образования, для которых сильные эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что употребление алкоголя связано с повышенным риском их появления, включают следующие образования (но не ограничиваются ими): пищевода, гортани, глотки, желудка, ободочной и прямой кишки, печени, поджелудочной железы, легких, предстательной железы, молочной железы, центральной нервной системы и кожи. Хорошо известно, что употребление любого алкоголя связано с большим разнообразием раковых образований, и число этих установленных зависимостей продолжает расти. Согласно статистическим данным с 2002 года, примерно 3,5 процента всех смертей от рака связаны с алкоголем. Употребление алкоголя также снижает выживаемость больных раком.
Никотин провоцирует мутацию клеток, способствует формированию злокачественных новообразований (рак). Онкология часто заканчивается летальным исходом, причем человек может умереть в молодом возрасте. Болезнь приносит физические мучения и душевные страдания, а патологический процесс не всегда можно остановить. Табак и табачный дым содержат более 3000 химических соединений, более 60 из которых являются канцерогенными, то есть способными повредить генетический материал клетки и вызвать рост раковой опухоли. По данным исследований более 90% смертных случаев от рака легкого и около 30% всех смертных случаев от рака вызваны употреблением табака.
От рака легкого умирает в мире больше людей, чем от какого-либо другого вида рака. На ранних стадиях и иногда даже позже рак легкого может никак не проявляться. Но когда обнаруживаются его признаки, болезнь часто оказывается сильно запущенной, поэтому, в отличие от некоторых других видов рака, рак легкого обычно приводит к летальному исходу. Так в течение 1 года после выявления рака легкого умирает 66% мужчин и 62% женщин, а в течение 5 лет – 85% мужчин и 80% женщин.
Курение также вызывает рак горла, рта, языка, губ, гортани, зева, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы, и даже рак мозга (курение является основной причиной возникновения рака мозга). Установлена связь между курением и некоторыми другими видами рака, включая рак жeлудочно-кишечного тракта, молочной железы и шейки матки.
Ухудшение памяти, появление стойких головных болей, депрессивных состояний, разного рода неврозов и неврастений, бессонницы – это обычная симптоматика курящего человека. Опыты исследователей показали, что для осуществления поставленной задачи, на которую уходит в среднем около восьми часов, после выкуривания пачки сигарет необходимо уже не менее, чем на два часа больше.
Риск возникновения инсульта у курильщика во много раз выше, чем у человека некурящего. При ишемическом инсульте происходит закупорка кровеносного сосуда тромбом (скопление клеток или патологический сгусток крови). Курение значительно ускоряет процесс формирования тромбов. Вторая по распространенности причина инсультов у курящих людей – это тяжелые поражения артерий, как последствия влияния курения на сосуды головного мозга. Из-за поражения артерий головного мозга, происходит их разрыв и кровь изливается в мозг так формируется геморрагический инсульт.
В Германии в рамках борьбы с курением организовали акцию: как влияет курение на мозг. Один из экспонатов акции – плакаты с фотографиями магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга курящего человека и некурящего. Не надо было быть врачом, чтобы увидеть разницу. Ощущение, что у курящего в черепе просто нет ничего! Акцию быстро свернули, и знаете из-за чего? В дело вмешались крупные концерны по продаже сигарет.
Уже через год после нового анти-табачного закона, урезанного на 50% из-за коррупции, курить бросили 17%. Например вопреки мнению граждан по личным просьбам иностранных табачных фирм не стали запрещать курение на остановках
общественного транспорта на федеральном уровне. Большая часть населения РФ, даже большая часть самих курящих поддержали изначальный вариант анти-табачного закона, который был сильнее и строже на 50%. Псевдо-защитники прав курящих (структурное подразделение американской табачной фирмы) плевать хотело на самих курящих, от их имени и вопреки их мнению транслировало приказы из США, их зарплаты просто огромны. Прибыль рестораторов во всем мире и всегда растет при полном запрете курения в кафе и ресторанах, минимум на 15%, а часто в разы. При этом жулики-псевдорестораторы над которыми смеются коллеги врут что якобы у них там убыток.
Собриология — наука о трезвости как норме жизни.
Собриология (от лат. sobrietas — трезвость) — наука о трезвости — естественном состоянии человека, данном ему природой при рождении.
Трезвенники не употребляют такое ложное разделение понятий для психоактивных веществ, ядов и наркотиков как "употреблять" и "злоупотреблять", любое потребление таких веществ есть злоупотребление.
Ошибочно пользоваться терминами "пищевой продукт" и "напиток" по отношению к веществам, обладающим наркотическим свойством (алкоголь, он же этанол или этиловый спирт), так как более правильным и точным будет "алкогольное изделие".
Среди методов избавления от вредных привычек популярен метод Шичко Г.А. (1922-1986, психофизиолог, собриолог, кандидат биологических наук). В работе по методу Геннадия Андреевича Шичко используется научная информация преподавателя – исторические, экономические, медицинские аспекты проблемы, и самостоятельная работа слушателей – анкеты, дневники, сочинения. При этом в сознании стираются ложные программы и одновременно формируются новые, направленные на трезвый, здоровый образ жизни. Особенно эффективен метод, если преподаватель — православный христианин, желательно — священнослужитель (диакон или священник), поскольку как альтернатива и дополнительный мотиватор предлагаются православные ценности.
Хорошо известны книги Ф.Г. Углова, В.П. Кривоногова, А.Н. Маюрова, И.П.Клименко («Горькая правда о пиве и табаке»), И.В.Бачинин «Как организовать общество трезвости на приходе» и др.
Популярны аудиозаписи "Основы собриологии" Виктора Павловича Кривоногова (профессор, доктор исторических наук, этнограф и собриолог): «История распространения алкоголя на Руси до конца советского времени», «Алкогольная ситуация в наши дни. Разбор лжетеории культурного пития», «Истинные и ложные причины алкогольной проблемы» (можно бесплатно скачать на sbnt.ru/news2/id688).
Среди активистов много инициативных групп из других вновь созданных общественных организаций: Иоанно-Предтеченское братство "Трезвение" Русской Православной Церкви (trezvenie.org), «Гражданский контроль» (akzakon.ru), «За сухой закон» (trezvayarossia.ru), Трезвый Петербург- СБНТ (vk.com/trezvopiter) и др…
Последнее время тема в поддержку абсолютной трезвости с позиции РПЦ становиться все популярнее, выходят новые работы, например:
Священник Михаил Романюк "Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости", Клименко И.П. «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева» (2011), И.В.Бачинин «Общество трезвости на приходе. Практические рекомендации по организации работы» и др.
Поучительны взгляды, опубликованные в газете «Трезвение» РПЦ МП: «Проповедь трезвости — миссионерское служение» священника Георгия Балакина и «Абсолютная трезвость Богоугодна» из бесед священника Игоря Бачинина (miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=9&id=288
6), высказывания в поддержку сухого закона известного питерского пастыря кандидата богословия протоиерея Владимира Сорокина и др.
Продолжение следует
Только за 1858—1860 гг. в России произошло до 300 выступлений помещичьих крестьян.
Эту войну историки чаще называют "ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТАМИ", потому, что крестьяне отказывались покупать вино и водку, давали зарок не пить всем селом. Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики – те 146 человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. Водку откупщики буквально навязывали; если кто не хотел пить, ему все равно приходилось платить за нее: такие тогда установились правила…
В те годы в нашей стране существовала практика: каждый мужчина приписывался к определенному кабаку, а если он не выпивал своей "нормы" и сумма от продажи спиртного оказывалась недостаточной, то недобранные деньги кабатчики взимали с дворов местности, подвластной кабаку. Тех же, кто не желал или не мог платить, секли кнутом в назидание другим.
Крестьяне отвернулись от кабака не столько из-за жадности, сколько из-за принципа: трудолюбивые, работящие хозяева видели, как их односельчане один за другим пополняют ряды горьких пьяниц, которым уже ничего, кроме выпивки, не мило. Страдали жены, дети, и чтобы прекратить расползание пьянства среди сельчан, на сходах общины всем миром решали: В НАШЕМ СЕЛЕ НИКТО НЕ ПЬЕТ!
Что оставалось делать виноторговцам? Они сбавили цену. Рабочий люд не откликнулся на "доброту". Шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, объявили о безоплатной раздаче водки. И на это люди не клюнули, ответив твердым: "НЕ ПЬЕМ!"
К хлеборобам присоединились и горожане: рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвость и священники, благословлявшие прихожан на отказ от пьянства. Это уже не на шутку испугало виноделов и торговцев зельем, и они пожаловались правительству.
В марте 1858 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения по своим ведомствам. Суть тех указов сводилась к запрету…ТРЕЗВОСТИ! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать.
Вот тогда-то, в ответ на запрет трезвости, по России и прокатилась волна погромов. Только прибывшие войска навели порядок.
Всего же по России в тюрьму и на каторгу отправили 11 тысяч человек (сравним – свыше 120 человек декабристов было сослано на разные сроки в Сибирь, на каторгу или поселение, 120 и 11000 – есть таки разница). Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться "к трезвости без официального на то разрешения". Власть имущие понимали, что усмирить можно только силой.
Польза запретных мер: США (vk.com/topic-39521478_28839087)
Во время так называемого "сухого закона"(проиибишн) в США в 1918 – 1934 гг "жуткая американская мафия" не смогла поднять уровень потребления алкоголя выше чем 1 (один!) литр абсолютного спирта на душу населения. "Сухой закон" в США был отменён в 1934 году по требованию "легального бизнеса", что сразу вызвало скачок душевого потребления алкоголя до 4-х (четыре!) литров абсолютного спирта.
При сокращении производства и продажи "легального" алкоголя сокращается не только его потребление, но и потребление "нелегального алкоголя" (самогон и прочее).
После ночного запрета на торговлю алкоголем в Москве общая преступность упала на 24%, похожее по регионам, в среднем на четверть по РФ. Это даже не сухой закон, только ночью нельзя.
Сотни тысяч человек в России ежегодно гибнут от употребления алкоголя. Цифры отравления суррогатным алкоголем выглядят небольшими на фоне вреда, приносимого легальным алкоголем.
Мы уже не верим в лживую рекламу «качественного» алкоголя, это все равно что тараканам предлагать «качественный» дихлофос; цель-то уничтожение за деньги самих покупателей.
99% алко-смертей именно от основного действующего отравляющего вещества-яда — спирта (этанола), а только 1% алко-смертности от «суррогатов», об этом сознательно умалчивают и производители, и их пиаристы. А это порядка 0,5-0,7 млн. смертей в год от алкоголя и примерно 0,4 млн. от табака. Никакие войны не сравняться в эффективности с алкотабачной агрессией производителей по отношению к нашей стране.
Больше 8 литров чистого спирта на человека в год – это вымирание нации.
Медицинские факты:
«Устанавливать какие-либо нормы потребления (этанола), говорить о том, какие дозы могут считаться “безвредными” – все это вопросы в высшей степени иллюзорные» (Н. Е. Введенский).
«С тех пор как доказан безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки зрения, не может быть даже речи о научном одобрении “малых” или “умеренных” доз алкоголя», «Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабляют умственные способности» (В. М. Бехтерев).
Школой И. П. Павлова доказано, что после первой, самой малой дозы алкоголя, в коре головного мозга парализуются те отделы, где заложены элементы воспитания, то есть культуры.
"Институт, ставящий себе целью открыть безвредное количество алкоголя, не имеет права считаться научным институтом" (И.П.Павлов, физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, прожил 86 лет).
Особенно тяжело слушать об «умеренных дозах» и «культурном» винопитии потому, что повсеместно встречаемся с безграничным горем и трагедиями, в основе которых лежат «культурное» винопитие и «умеренная» доза.
ГОСТ 72г. и 82г. «Спирт – сильнодействующий наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы»
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ): «Алкоголь относится к наркотическим ядам»
Алкоголь — наркотик, яд, мутаген, канцероген, тератоген, депрессант.
Значимая часть онкологии (рак) и сердечно-сосудистых заболеваний — от алкоголя и табака.
В 2012 Международное Агентство по Изучению Рака (IARC) причислило алкоголь (этанол) и его главный метаболит-ацетальдегид, к вызывающим опухоль веществам (канцерогенным веществам) в организме человека. По данным международной статистики, за 2002 г., оценено, что приблизительно 3.6 процента всех раковых образований или 389,100 случаев, связаны с алкогольным потреблением. Раковые образования, для которых сильные эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что употребление алкоголя связано с повышенным риском их появления, включают следующие образования (но не ограничиваются ими): пищевода, гортани, глотки, желудка, ободочной и прямой кишки, печени, поджелудочной железы, легких, предстательной железы, молочной железы, центральной нервной системы и кожи. Хорошо известно, что употребление любого алкоголя связано с большим разнообразием раковых образований, и число этих установленных зависимостей продолжает расти. Согласно статистическим данным с 2002 года, примерно 3,5 процента всех смертей от рака связаны с алкоголем. Употребление алкоголя также снижает выживаемость больных раком.
Никотин провоцирует мутацию клеток, способствует формированию злокачественных новообразований (рак). Онкология часто заканчивается летальным исходом, причем человек может умереть в молодом возрасте. Болезнь приносит физические мучения и душевные страдания, а патологический процесс не всегда можно остановить. Табак и табачный дым содержат более 3000 химических соединений, более 60 из которых являются канцерогенными, то есть способными повредить генетический материал клетки и вызвать рост раковой опухоли. По данным исследований более 90% смертных случаев от рака легкого и около 30% всех смертных случаев от рака вызваны употреблением табака.
От рака легкого умирает в мире больше людей, чем от какого-либо другого вида рака. На ранних стадиях и иногда даже позже рак легкого может никак не проявляться. Но когда обнаруживаются его признаки, болезнь часто оказывается сильно запущенной, поэтому, в отличие от некоторых других видов рака, рак легкого обычно приводит к летальному исходу. Так в течение 1 года после выявления рака легкого умирает 66% мужчин и 62% женщин, а в течение 5 лет – 85% мужчин и 80% женщин.
Курение также вызывает рак горла, рта, языка, губ, гортани, зева, мочевого пузыря, почек и поджелудочной железы, и даже рак мозга (курение является основной причиной возникновения рака мозга). Установлена связь между курением и некоторыми другими видами рака, включая рак жeлудочно-кишечного тракта, молочной железы и шейки матки.
Ухудшение памяти, появление стойких головных болей, депрессивных состояний, разного рода неврозов и неврастений, бессонницы – это обычная симптоматика курящего человека. Опыты исследователей показали, что для осуществления поставленной задачи, на которую уходит в среднем около восьми часов, после выкуривания пачки сигарет необходимо уже не менее, чем на два часа больше.
Риск возникновения инсульта у курильщика во много раз выше, чем у человека некурящего. При ишемическом инсульте происходит закупорка кровеносного сосуда тромбом (скопление клеток или патологический сгусток крови). Курение значительно ускоряет процесс формирования тромбов. Вторая по распространенности причина инсультов у курящих людей – это тяжелые поражения артерий, как последствия влияния курения на сосуды головного мозга. Из-за поражения артерий головного мозга, происходит их разрыв и кровь изливается в мозг так формируется геморрагический инсульт.
В Германии в рамках борьбы с курением организовали акцию: как влияет курение на мозг. Один из экспонатов акции – плакаты с фотографиями магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга курящего человека и некурящего. Не надо было быть врачом, чтобы увидеть разницу. Ощущение, что у курящего в черепе просто нет ничего! Акцию быстро свернули, и знаете из-за чего? В дело вмешались крупные концерны по продаже сигарет.
Уже через год после нового анти-табачного закона, урезанного на 50% из-за коррупции, курить бросили 17%. Например вопреки мнению граждан по личным просьбам иностранных табачных фирм не стали запрещать курение на остановках
общественного транспорта на федеральном уровне. Большая часть населения РФ, даже большая часть самих курящих поддержали изначальный вариант анти-табачного закона, который был сильнее и строже на 50%. Псевдо-защитники прав курящих (структурное подразделение американской табачной фирмы) плевать хотело на самих курящих, от их имени и вопреки их мнению транслировало приказы из США, их зарплаты просто огромны. Прибыль рестораторов во всем мире и всегда растет при полном запрете курения в кафе и ресторанах, минимум на 15%, а часто в разы. При этом жулики-псевдорестораторы над которыми смеются коллеги врут что якобы у них там убыток.
Собриология — наука о трезвости как норме жизни.
Собриология (от лат. sobrietas — трезвость) — наука о трезвости — естественном состоянии человека, данном ему природой при рождении.
Трезвенники не употребляют такое ложное разделение понятий для психоактивных веществ, ядов и наркотиков как "употреблять" и "злоупотреблять", любое потребление таких веществ есть злоупотребление.
Ошибочно пользоваться терминами "пищевой продукт" и "напиток" по отношению к веществам, обладающим наркотическим свойством (алкоголь, он же этанол или этиловый спирт), так как более правильным и точным будет "алкогольное изделие".
Среди методов избавления от вредных привычек популярен метод Шичко Г.А. (1922-1986, психофизиолог, собриолог, кандидат биологических наук). В работе по методу Геннадия Андреевича Шичко используется научная информация преподавателя – исторические, экономические, медицинские аспекты проблемы, и самостоятельная работа слушателей – анкеты, дневники, сочинения. При этом в сознании стираются ложные программы и одновременно формируются новые, направленные на трезвый, здоровый образ жизни. Особенно эффективен метод, если преподаватель — православный христианин, желательно — священнослужитель (диакон или священник), поскольку как альтернатива и дополнительный мотиватор предлагаются православные ценности.
Хорошо известны книги Ф.Г. Углова, В.П. Кривоногова, А.Н. Маюрова, И.П.Клименко («Горькая правда о пиве и табаке»), И.В.Бачинин «Как организовать общество трезвости на приходе» и др.
Популярны аудиозаписи "Основы собриологии" Виктора Павловича Кривоногова (профессор, доктор исторических наук, этнограф и собриолог): «История распространения алкоголя на Руси до конца советского времени», «Алкогольная ситуация в наши дни. Разбор лжетеории культурного пития», «Истинные и ложные причины алкогольной проблемы» (можно бесплатно скачать на sbnt.ru/news2/id688).
Среди активистов много инициативных групп из других вновь созданных общественных организаций: Иоанно-Предтеченское братство "Трезвение" Русской Православной Церкви (trezvenie.org), «Гражданский контроль» (akzakon.ru), «За сухой закон» (trezvayarossia.ru), Трезвый Петербург- СБНТ (vk.com/trezvopiter) и др…
Последнее время тема в поддержку абсолютной трезвости с позиции РПЦ становиться все популярнее, выходят новые работы, например:
Священник Михаил Романюк "Кажущаяся безопасность или учение священномученика Владимира (Богоявленского) о трезвости", Клименко И.П. «Образ и значение вина в текстах Пятикнижия Моисеева» (2011), И.В.Бачинин «Общество трезвости на приходе. Практические рекомендации по организации работы» и др.
Поучительны взгляды, опубликованные в газете «Трезвение» РПЦ МП: «Проповедь трезвости — миссионерское служение» священника Георгия Балакина и «Абсолютная трезвость Богоугодна» из бесед священника Игоря Бачинина (miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=9&id=288
Продолжение следует
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com