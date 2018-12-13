ТОП-12 добрых фильмов, песен и других произведений искусства определили за 2018 год
10:43. 13 декабря 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской Национальной Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»
Данная Премия вручается в 12-ти номинациях по итогам зрительского голосования на портале Премии авторам произведений искусств, работы которых направлены на физическое и духовное оздоровление общества. Как отмечают организаторы, Премия является по-настоящему народной, так как и номинируют на конкурс и голосуют за произведения как сами авторы и творческие коллективы, так и любые желающие. Призовой фонд формируется при участии самих зрителей, отметил инициатор премии, почетный член Краснодарского центра ЮНЕСКО Александр Усанин.
8 декабря чествовали победителей в 12 номинациях и победителя Гран-при. Премию вручали известные деятели культуры. Вели вечер актриса, член экспертного совета Премии Инна Гомес и поэт, музыкант Стас Море. Премия объединяет весь русскоязычный мир – были представлены работы из Казахстана, Канады, Ирана, Латвии, Белоруссии, Украины и других стран.
В номинации «Авторская песня» победила «Песня Богу Хвала», объединяющая в единой молитве людей всех религий. Автор Евгений Койнов. Музыка Ян Жаров.
Второе место – Песня «Милость». Автор – Ярослав Климанов.
Третье – Песня «Мама, подуй мне на душу». Автор – Ольга Морозова. Победителей этой номинации награждал народный артист России Олег Газманов и поздравил своей песней.
В номинации «Популярная песня» первое место заняло произведение «Пилигрим» Даниила Плужникова, лауреата конкурса «Голос. Дети».
Второе место заняла песня Димы Билана «Не молчи», которая была отмечена также за добрый и трогательный клип.
Третье место заняла Екатерина Титовская с песней «Ты сказал». Премию вручал Дмитрий Маликов.
В номинации «Познавательная литература» победителем стала книга «Иллюзия и реальность» Александра Хакимова. Представителя автора награждала писательница, поэтесса, певица, член экспертного совета Премии «На благо мира» Амария Рай.
Второе и третье место достались:
Книга «Тонкое строение человека» – Олега Торсунова
и книга «Искусство семейного воспитания» академика Шалвы Александровича Амонашвили.
Лауреатам Премии в номинации «Художественная литература» награды вручал драматург, член Союза писателей России Валерий Калинкин. Первым местом отмечена книга известного детского автора Олега Роя «Сказочная азбука». Как отметил Олег, «В этой номинации все авторы – победители, потому что мы пишем для детей и их улыбки – наша общая победа!». Олег Рой также является создателем доброго и увлекательного мультипликационного сериала «Джинглики», получившего на конкурсе приз зрительских симпатий.
Второе место – у познавательной сказки о дружбе и борьбе со злом «Приключения Мохнатика и Веничкина». Автор – Светлана Кривошлыкова.
Третье место – у развивающей воображение и любознательность сказки «Курляндия» Сергея Поликарпова.
На фото: Александр Панкратов-Чёрный и Александр Усанин (справа)
Народный артист России Александр Пятков вручил Премию в номинации «Театр».
Победитель – спектакль «Чудесные странники» театра «Enfant-Terrible» из Ульяновска. Второе место досталось спектаклю «Тайна белого лотоса» Астраханского театра кукол.
Третье место – спектакль «Я – счастье» театра «Нитья».
Первое место в номинации «Документальное кино» присуждено фильму «Волга» кинокомпании «Волга 21 век», г.Саратов.
Второе место – фильму Виктории Казариной «Каждая собака»
И третье – фильму «Отнятое сокровище» студии «Думай сам».
Лауреатов наградил Народный артист России Александр Васильевич Панкратов-Чёрный.
Победителем в номинации «Художественное кино» стал фильм «Герой» режиссера Юрия Васильева.
Второе место занял фильм «28 Панфиловцев» Андрея Шальопы и Кима Дружинина.
Третье место присуждено фильму «Дурак» Юрия Быкова.
В номинации «Художественное кино. Дебют». стал фильм «Ключи», режиссёр Александр Фомичёв.
Второе место занял фильм «Собибор» – режиссёрский дебют Константина Хабенского.
Третье место отдано фильму «Тимур и команда», режиссёр Владимир Морозов.
Победителей в номинации «Телевидение» награждала известная диктор и телеведущая Анна Шатилова.
Первое место заняла телепередача Школа доктора Комаровского». Второе – телепроект «Голос. Дети» (Первый телеканал)
Третье – телевизионная программа «Смирение – слабость или сила?» телеканала «Баланс-ТВ»
Лауреатов Премии в номинации «Анимация» награждал Григорий Гладков.
Первое место занял мультфильм «Божий дар». Авторы работы Максим Якубсон, Наталья Федченко.
Второе место – мультфильм «Тайна едкого дыма» общероссийской общественной организации «Общее дело».
И третье – «Мой ребенок знает» Студия «Дари добро» (Лесосибирск).
Дополнительный приз отдан самым юным участникам конкурса – студии детской мультипликации «Сороконожка» за мультфильм «Про медведя», созданный в этой студии семилетней девочкой. Руководители конкурса в связи с этим отметили, что Премия относится к категории «0+», участие в нём могут принять творцы доброго искусства любых возрастов.
Заслуженная артистка России Ольга Кабо чуть не расплакалась, награждая и обнимая всех победителей в номинации «Видеоролики», где первое место занял видеоролик «Свет изнутри» Артёма Макаревича, героиня которого – слепоглухонемая актриса, художница Ирина Поволоцкая, видящая мир через соприкосновение с Богом в своём сердце.
Второе место – видеоролик стихотворения Игоря Растеряева «Дед Агван».
Третье – ролик Олега Захарова «Подарите мне минуту».
Композитор, певица и поэтесса Любаша наградила победителей номинации «Интернет-сайты».
Перове место занял сайт «БлагоДарение».
Второе – «Дорога жизни»,
Третье – «Библиотекам в дар».
Гран-При Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» был вручён самому доброму произведению, которым был признан фильм режиссёра Натальи Боцман.
«Свидетельство о любви»,- документальный рассказ о удивительной любви и чистоте отношений протоирея Андрея и матушки Ольги Юревичей, воспитывающих семерых детей, создавших в православной общине атмосферу семьи.
«На Благо Мира» – это Премия за доброту в искусстве, благотворительный проект, направленный на улучшение культуры и духовной атмосферы в обществе.
Идея создания Премии принадлежит Александру Усанину и Валентине Толкуновой, которые задумали её ещё в начале 2000-х, а воплотилась в жизнь она только сейчас. На церемонии награждения лауреатов Премии-2018 присутствовал брат Валентины Васильевны, Сергей Толкунов. Сегодня этот проект осуществляется благотворительным фондом «Светлый мир» при активном личном участии вице-президента Фонда Александра Усанина. Именно его вера в доброту смогла дать Премии «На благо мира» право на жизнь.
Сейчас Премию поддерживают многие известные деятели культуры, искусства и общества. Режиссером Церемонии стал заслуженный работник культуры РФ, актер, режиссер Светлов Аркадий Михайлович, человек, который в свое время был режиссёром Олимпиады-80.
Открывая Церемонию, Александр Евгеньевич Усанин вспомнил фильм «Человек с бульвара Капуцинов», который на примере маленького городка демонстрирует, как жизнь общества зависит от того, какие модели поведения тиражируются в обществе, от того, что люди видят с экранов. Усанин отметил, что сегодня не утихают споры, что такое «духовные скрепы» для России и для всех людей. Александр Евгеньевич высказал мысль, что духовная скрепа – это доверие. Здоровые отношения основаны на доверии.
«Мы не можем иметь нормальные отношения с теми, кому не доверяем, не можем дружить, не можем создать семью или отладить бизнес. Доверие рождается из ответственности людей, которые находятся в отношениях. Чтобы в обществе была атмосфера доверия, мы должны видеть много примеров ответственных людей с экранов, читать о них в книгах, слышать примеры их жизни из песен», – с оптимизмом высказался инициатор премии.
Также Александр Усанин отметил, что «Искусство – это пища для души. Еда должна быть и вкусной и полезной. И точно также искусство должно оцениваться и с точки зрения профессионализма и с точки зрения того чему оно учит. Еда может быть вредной, также некоторые произведения искусства сегодня вызывают острое душевное отравление. Культура – это все то, что улучшает отношения между людьми, то, что делает внутренний мир людей лучше. Предназначение искусства – служение культуре».
Отметим, что во время праздничного банкета в честь Церемонии награждения не было ни капли алкоголя и ни грамма мяса.
С 9 декабря 2018 года на портале nablagomira.ru открыт новый конкурс Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира» 2019 года. На конкурс принимаются работы, вышедшие в свет в 2018-2019 годах. Главный критерий – эти произведения должны делать внутренний мир людей лучше.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com