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ПУЧКОВ: о звёздах жертвующих по миллиону, иноагентах, критиках, и жёстком контроле в образовании

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Блогер и переводчик Дмитрий Юрьевич Пучков рассказал публицисту Диане Кади о необходимости жёсткого контроля в системах медицины и образования и диванных критиках СВО. Поделился мнением об известных коллегах. Сказал, что думает о звёздах шоу-бизнеса, которые жертвуют миллионы за подбитую военную технику. Высказался об уехавших и ответил на откровенные вопросы о жизни.

0:00 — начало/представление;
0:23 — как дела у Дмитрия Юрьевича;
0:28 — рубрика «лайк/дизлайк»: Шаман, Реми Майснер, Андрей Рудой, Сёмин, Максим Кац, Николай Платошкин, Клим Жуков, Ксения Собчак, Илья Варламов, Антон Красовский, Стас Васильев, 
10:10 — о недомятеже: есть ли сообщники и что чувствовал в этот день;
21:08 — верит ли он звёздам шоу-бизнеса (Лепсу и Баскову), которые обещают миллионы за подбитие танки;
25:32 — об уехавших, и о Гребенщикове с Макаревичем;
31:41 — про «Карабаса барабаса» в медицине и образовании;
37:14 — о диванных критиках;
43:21 — откровенный блиц.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MXFTDt4tP6Q
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