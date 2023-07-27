Блогер и переводчик Дмитрий Юрьевич Пучков рассказал публицисту Диане Кади о необходимости жёсткого контроля в системах медицины и образования и диванных критиках СВО. Поделился мнением об известных коллегах. Сказал, что думает о звёздах шоу-бизнеса, которые жертвуют миллионы за подбитую военную технику. Высказался об уехавших и ответил на откровенные вопросы о жизни.

0:00 — начало/представление;

0:23 — как дела у Дмитрия Юрьевича;

0:28 — рубрика «лайк/дизлайк»: Шаман, Реми Майснер, Андрей Рудой, Сёмин, Максим Кац, Николай Платошкин, Клим Жуков, Ксения Собчак, Илья Варламов, Антон Красовский, Стас Васильев,

10:10 — о недомятеже: есть ли сообщники и что чувствовал в этот день;

21:08 — верит ли он звёздам шоу-бизнеса (Лепсу и Баскову), которые обещают миллионы за подбитие танки;

25:32 — об уехавших, и о Гребенщикове с Макаревичем;

31:41 — про «Карабаса барабаса» в медицине и образовании;

37:14 — о диванных критиках;

43:21 — откровенный блиц.