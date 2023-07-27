Нигер будет свободным
В Нигере успешно завершился военный переворот.
Свергнут очередной про-французский президент Мохамед Базума. Сообщение о захвате власти зачитал полковник Амаду Абдраман, который выступал от лица армии и сил безопасности.
Власть захвачена военными, которые контролируют ключевые административные здания в столице Нигера.
Границы страны закрыты, армия предупреждает, что ответит на любое иностранное вмешательство.
В стране объявлен комендантский час, а деятельность всех гос.учреждений временно приостановлена.
США и ООН призвали срочно освободить президента Нигера.
Нигер является фактической частью останков французской неоколониальной империи в северо-западной Африке.
Именно в Нигер выводились войска из Мали, когда их попросили на выход. В Нигере находятся стратегические урановые рудники, которые крайне важны для ядерной программы Франции. Что примечательно, некоторые руководители военного мятежа имеют связи с военной хунтой в Мали, которая занимает открытую пророссийскую позицию.
В случае, если мятежники доведут переворот до конца и полностью захватят власть в стране, я бы не исключал, что через некоторое кол-во времени, в Нигере может появится ЧВК "Вагнер", а французов и отсюда попросят на выход.
Нигер будет свободным!
“…Природные ресурсы — месторождения урана, железной руды, фосфоритов, угля, олова, вольфрама, тантала, молибдена, золота, марганца.
Нигер — одна из беднейших стран мира. ВВП на душу населения в 2009 году — 700 долл. (222-е место в мире). Ниже черты бедности — 41,4 % населения…”
Гиркинд узнаваем даже после солярия, позывной Игар Аль Стрелкави. 1-й справа. А говорили, что под арестом…