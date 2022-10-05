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Буркина-Фасо будет свободной страной

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Относительно жалоб французов, что это Россия и ЧВК "Вагнер" стоят за военным переворотом в Мали, который сверг про-французское правительство и привел к попыткам сжечь посольство Франции в Буркина-Фасо.

Пока Франция поддерживала нацистов на Украине, не без помощи России из-под контроля Франции увели уже 3 страны – ЦАР, Мали и Буркина-Фасо. Макрон фактически председательствует при развале французской неоколониальной империи в северо-западной Африке. Эта империя просуществовала несколько десятилетий после процесса деколонизации в 50-70хх годов. И сейчас мы наблюдаем ее дробление. Примечательно, что Россия не предпринимает каких-то сверхусилий для этого – Франция сейчас очень слаба и не удерживает свою бывшую сферу влияния. На очереди Нигер и его урановые рудники.

Антиколониальная риторика, которая вернулась в заявления Путина и МИД РФ, сейчас вполне успешно ложится на настроения в целом ряде африканских стран, где развитие национально-освободительных или националистических движений, ведет к стремлению к избавлению от старых колонизаторов. Россия, которая не претендует на подобное колониальное освоение этих стран, видится местным национально-освободительным движениям и военным, удобным партнером по изменению сложившегося статус-кво.

Профит России – ослабление ее врагов, продвижение своей военной инфраструктуры в регионе + доступ к полезным ископаемым, которые местные правительства готовы предоставлять в разработку в качестве платы за военную помощь.Пока что противодействие Франции выражается в поддержке сепаратистких и террористических организаций на территории ЦАР и Мали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7899993.html
Метки: Африка, буркина-фасо, колониализм, мали, Россия, Франция, царь, ЧВК
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4556 2822
    Михаил два часа назад

      Туризм который до последнего поддерживало правительство, способен спасти мир от войны, а не красота.
      Нельзя утверждать о своём успехе, если вы не выезжали из пределов своей малой Родины.

      • 5786 4456
        ИгорьМихаил час назад

          Михаил, я за, но с условием на мою родину Алтай самолета нет, а он была, дай самолет, в Истамбул есть, а это не моя родина. Или Алтай это не Туризм. Или он не Родина. И материальной выгодой не выгодой все не измеряется. Например я видел книжку Капитализм для самых маленьких. Это ее маленькие заказали, рвутся изучить капитализм. Я даже за однополые браки, но с условием – Гарем тоже регистрируйте. Ни одна страна не регистрирует гарем. Я думаю гарем хоть где круче и успешнее чем проститутки в любой точке мира.

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