Закручивание гаек

Илья Сачков возглавлявший компании по информационной безопасности Group-IB получил 14 лет колонии строго режима по делу о государственной измене. Слушалось дело в закрытом режиме, сам Сачков свою вину отрицал, но суд не убедил.Последние посадки, аресты, уголовные дела наглядно показывают, что власти сейчас более решительно занимаются закручиванием гаек, поэтому нынче наступили времена, когда дела громкие, а сроки большие. Дальше больше…Собственно, я этого ожидал скорее в 2022-м году после начала войны, но видимо предшествующая инерция и надежды договориться с Западом сдерживали определенные процессы, а нынче уже иллюзий не осталось, поэтому "Кровавая Гэбня" взялась за дело.При этом истерики про "новый 1937-й" можно отставить – власти демонстративно отказываются возвращать смертную казнь (хотя большинство населения за) и в вопросах укрепления тыла придерживаются точечного подхода, "выключая" лишь особо ретивых всех цветов политического спектра.Так что афоризм "страшен не тот 37-й, который был, а тот который будет" можно приберечь для другого периода. Пока что все очень в облегченном режиме идет.* * *Еще на тему закручивания гаек.Государственная Дума запретила регистрации на российских сайтах с помощью зарубежных почтовых сервисов. Причина понятная – к отечественным почтовым сервисам у наших органов есть полный доступ, а к зарубежным нет (или частично нет).У ЦРУ и АНБ такая же история – полный доступ к западным почтовым сервисам, и отсутствующий (частичный) к российским.Так что выбор почты, с точки зрения приватности, это вопрос в том числе о том, кому вы потенциально готовы показать свою переписку. Анонимность почтовой переписки сейчас это из области мифов про свободный интернет.В целом, решение Госдумы очевидно направлено на усиление контроля государства над внутренними информационными процессами, что в условиях войны является целиком логичным мероприятием, странно только, что дозрели в 2023-м, а не в 2022-м году, но это скорее вопрос из области продолжения использования WhatsApp, в том числе и сотрудниками силовых структур. Все очень медленно идет.* * *Сергей Белавин подорвавший за деньги от украинских спецслужб железнодорожные пути в Брянской области летом прошлого года получил 22 года колонии строгого режима. Решил подзаработать, но что-то пошло не так. Теперь будет отрабатывать часть жизни на лесоповале. С ограниченными сроками для подобных террористов окончательно перестали либеральничать.* * *Ну а про арест Стрелкова, уголовное дело против Кагарлицкого и т.д. вкупе с кучей новых иностранных агентов и нежелательных организаций во главе с Human Rights Watch вы и так знаете. Основной критерий тут не "левый/правый", а публичная нелояльность или выступления против государства в условиях идущей войны.Немного забавно слышать жалобы, а чего же тогда Пригожина не посадили, а всех остальных закрывают.У Пригожина есть ЧВК "Вагнер", которая еще пригодится, поэтому уголовное дело по факту вооруженного мятежа закрыли, а сам Пригожин отделался частью своей бизнес-империи (хотя его финансовые потери очевидно огромны). В данном вопросе возобладала политическая целесообразность (такое бывает, несмотря на рассказы про верховенство права), чтобы избежать чего-то заведомого нехорошего для всей страны в целом.А чтобы такого более не повторялось, ЧВК "Вагнер" разукрупнили и вывели в Белоруссию.В остальном же все будут проводить по юридической процедуре.Что мы и наблюдаем в рутинных сообщениях о новых иностранных агентах и уголовных делай. Но это все пока что очень лайтовый вариант. У власти есть возможности для куда как более жесткого закручивания гаек, но их старательно избегают. Тут стоит напомнить, что излишня болтовня в условиях идущей войны и действующей военной цензуры, может привести к достаточно легкому обретению уголовного дела, хотя и не в столь терминальных масштабах, как это происходит на Украине. У нас же некоторые продолжают вести себя так, как будто никакой войны и военной цензуры нет. Заводимыми уголовными делами власти сейчас пытаются на деле показать, что это неправильное восприятие реальности и которого будут тяжелые персональные последствия.Часть модераторской политики с удалением некоторых комментариев связана в том числе с тем, чтобы кого-то из потерявших связь с реальностью комментаторов не посадили за комментарии у меня в телеграме или Живом Журнале, лично мне не хочется нести ответственность, что кого-то из комментаторов за неудаленный высер подпадающий под военную цензуру посадят. Хотя если человек хочет сесть по статьям о фейках и дискредитации, он безусловно найдет способ и помимо моего блога. Но за этих альтернативно-одаренных граждан я уже никакой ответственности не несу. В конечном итоге, кому то же надо в стране лес валить.Так что будьте аккуратнее в выражении своих мыслей и идей в условиях военного времени.